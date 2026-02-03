Увага НАТО до безпеки України не зменшується, - Рютте

Україна залишається в центрі безпекового бачення НАТО, а підтримка надається безперервно.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу у Києві на відкритті 15-ї сесії Верховної Ради.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Зараз ми фокусуємося на тих подіях світових, які можуть викликати стурбованість, і тому наша увага може розділятися. Та вам потрібна наша підтримка, тому що температура падає, а напади на українську інфраструктуру зростають. Зусилля РФ зруйнувати Україну посилюється, але я хочу запевнити, що наша увага не відвертається від України", - сказав він під час виступу.

Та додав, що Україна була і залишається в центрі нашого бачення про безпеку".

"І ми готові швидко надавати підтримку", - заявив Рютте.

Генсек заявив, що між Україною та Альянсом триває щоденний діалог, а постачання обладнання для Збройних сил України відбувається на постійній основі. За його словами, військова допомога та навчання координуються командуванням НАТО в Німеччині.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО підтримуватиме Україну, мир має бути справедливим, - Рютте

Рютте наголосив, що країни НАТО нарощують виробництво для потреб безпеки, а Альянс активно переймає інноваційний досвід України.

"В результаті багато країн НАТО зараз працюють і виробляють спільно з Україною певне обладнання і одразу постачають його в Україну.

І ми починаємо всі вигравати від цієї співпраці. Чим більше потужності ми маємо, тим більше ми готові. І тим більше зростає наша безпека в усьому НАТО", - сказав він.

За словами генсека, така взаємодія підвищує оборонні спроможності як України, так і всього Альянсу. Чим більші виробничі потужності мають країни НАТО, тим вищою є їхня готовність і загальний рівень безпеки.

Гарантії безпеки після мирної угоди

Рютте підкреслив, що НАТО прагне забезпечити тривалий мир в Україні, за якого українські діти зможуть зростати у свободі та без страху дивитися в майбутнє. Він відзначив роботу Коаліції охочих, яка досягла прогресу у підготовці гарантій безпеки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рютте: Нічна атака РФ свідчить про неготовність Москви до реального миру

Підтримка одразу після миру

Генсек запевнив, що після досягнення мирної угоди негайно буде розгорнута військова присутність у повітрі та на морі, а окремі країни НАТО надаватимуть Україні підтримку в різних форматах.

"І як тільки буде досягнута мирна угода, одразу з'являться Збройні сили, літаки у повітрі і підтримка на морі. І НАТО, ті, хто згодилися, інші члени НАТО допомагатимуть в інший спосіб", - запевнив він.

Водночас Рютте визнав, що досягнення угоди про завершення війни вимагатиме складних рішень. Він наголосив на важливості того, щоб усі жертви, яких зазнала Україна, не були марними, а майбутній мир був довготривалим і підкріпленим реальним виконанням зобов’язань, аби не допустити повторення сценаріїв Будапештського меморандуму чи Мінських домовленостей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 90% ракет для ППО Україна отримала через механізм PURL, - Рютте