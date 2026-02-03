768 16

Увага НАТО до безпеки України не зменшується, - Рютте

Україна залишається в центрі безпекового бачення НАТО, а підтримка надається безперервно.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу у Києві на відкритті 15-ї сесії Верховної Ради.

"Зараз ми фокусуємося на тих подіях світових, які можуть викликати стурбованість, і тому наша увага може розділятися. Та вам потрібна наша підтримка, тому що температура падає, а напади на українську інфраструктуру зростають. Зусилля РФ зруйнувати Україну посилюється, але я хочу запевнити, що наша увага не відвертається від України", - сказав він під час виступу.

Та додав, що Україна була і залишається в центрі нашого бачення про безпеку".

"І ми готові швидко надавати підтримку", - заявив Рютте.

Генсек  заявив, що між Україною та Альянсом триває щоденний діалог, а постачання обладнання для Збройних сил України відбувається на постійній основі. За його словами, військова допомога та навчання координуються командуванням НАТО в Німеччині.

Рютте наголосив, що країни НАТО нарощують виробництво для потреб безпеки, а Альянс активно переймає інноваційний досвід України. 

"В результаті багато країн НАТО зараз працюють і виробляють спільно з Україною певне обладнання і одразу постачають його в Україну.

І ми починаємо всі вигравати від цієї співпраці. Чим більше потужності ми маємо, тим більше ми готові. І тим більше зростає наша безпека в усьому НАТО", - сказав він.

За словами генсека, така взаємодія підвищує оборонні спроможності як України, так і всього Альянсу. Чим більші виробничі потужності мають країни НАТО, тим вищою є їхня готовність і загальний рівень безпеки.

Гарантії безпеки після мирної угоди

Рютте підкреслив, що НАТО прагне забезпечити тривалий мир в Україні, за якого українські діти зможуть зростати у свободі та без страху дивитися в майбутнє. Він відзначив роботу Коаліції охочих, яка досягла прогресу у підготовці гарантій безпеки.

Підтримка одразу після миру

Генсек запевнив, що після досягнення мирної угоди негайно буде розгорнута військова присутність у повітрі та на морі, а окремі країни НАТО надаватимуть Україні підтримку в різних форматах.

"І як тільки буде досягнута мирна угода, одразу з'являться Збройні сили, літаки у повітрі і підтримка на морі. І НАТО, ті, хто згодилися, інші члени НАТО допомагатимуть в інший спосіб", - запевнив він.

Водночас Рютте визнав, що досягнення угоди про завершення війни вимагатиме складних рішень. Він наголосив на важливості того, щоб усі жертви, яких зазнала Україна, не були марними, а майбутній мир був довготривалим і підкріпленим реальним виконанням зобов’язань, аби не допустити повторення сценаріїв Будапештського меморандуму чи Мінських домовленостей.

Топ коментарі
+1
Ключове слово СТУРБОВАНІСТЬ...
03.02.2026 13:24 Відповісти
Ключевое мирна угода. Вся речь на этом построена.
03.02.2026 13:37 Відповісти
"В результаті багато країн НАТО зараз працюють і виробляють спільно з Україною певне обладнання і одразу постачають його в Україну."
Так кремлеботи ж кажуть, що НАТО не допомагає Україні. Кому ж мені вірити Рютте чи кремлеботам?
03.02.2026 13:30 Відповісти
Нікому, всі брешуть
03.02.2026 13:45 Відповісти
Якщо всі брешуть, то чомусь брехня НАТО матеріалізується у вигляді зброї, санкцій і тренувань для ЗСУ.
03.02.2026 13:51 Відповісти
У наш час нікому вірити не можна, навіть собі. Мені можна
03.02.2026 14:10 Відповісти
Україну до НАТО приймете?
Добре, не сьогодні, а завтра?
03.02.2026 13:35 Відповісти
Кукроїнчікі сміюнькаються з обіцянок безпеки Рютте, але пропустили головне - НАТО дає нам 75% ракет і 90% ППО, хоча ми навіть не є членом альянсу 🤷‍♀️ а фламінгів і паляниць щось не видно.
Рютте вам не буде робити фортифікації чи призначати нормального головкома замість кацапа Сирка, думай-Те
03.02.2026 13:43 Відповісти
яке НАТО? Мудярва зі словаками дають? Турки також? А Трамп що дає?

Нема вже ніякого НАТО. І точно нема ніякого НАТО яке нам допомагає як єдина організація.

Зате є потужний Хрютте який катається туди-сюди, розповідає європейцям які вони нікчемні без США і нам - як якесь міфічне НАТО про нас турбується.
03.02.2026 14:00 Відповісти
ДЕ Фламінги і Паляниці від потужного невсратого Зелегундоса..? Де блекаут у Москві - Вава ж вам обіцяв..? Де трирівневний захист від Наєма? Це все Рютте наобіцяв?
03.02.2026 18:17 Відповісти
хРютте це взагалі оксюморон ходячий. Зіц-презедент організацї члени якої обкладають одне одного санкціями і погрозами захоплення територій.
Кому, що - і головне - від чиєго імені воно нам щось обіцяє взагалі?
Чи тобі мало домашніх ******** - треба ще іноземних послухати?
05.02.2026 17:24 Відповісти
Так де відповіді: ДЕ Фламінги і Паляниці від потужного невсратого Зелегундоса..? Де блекаут у Москві - Вава ж вам обіцяв..? Де трирівневний захист від Наєма? Це все Рютте наобіцяв?
05.02.2026 20:09 Відповісти
Яким вам обіцяв Вава? Я це чмо не обирав і його триндьож не слухаю. Зараз у мене питання навіщо цей голандський клован приїхав потужнічати до моєї країни.
08.02.2026 09:51 Відповісти
И ни слова об увеличении
03.02.2026 14:06 Відповісти
Путіну його друзі допомагають балістичними ракетами. А в України є друзі?
03.02.2026 14:09 Відповісти
Увага і спостереження більше ні куя, або ви окуляри зняли, кров продовжує литися, люди гинуть... Ось ваші спостереження контроль ...
03.02.2026 15:18 Відповісти
 
 