У НАТО заявили, що готуються до передачі Україні ракет ППО зі складів партнерів
Президент Володимир Зеленський публічно звернувся до країн-партнерів із проханням передати Україні наявні на їхніх складах ракети для протиповітряної оборони. У НАТО заявили, що така робота вже триває.
Про це йшлося на спільній пресконференції Зеленського та генсека НАТО Марка Рютте, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
За його словами, партнери можуть зробити більше, передавши ракети, які вже є у них на озброєнні.
Президент підкреслив, що така допомога не має замінювати фінансування програми PURL для закупівлі озброєння у США, а повинна її доповнювати.
"Але те, що є зараз на складах наших партнерів - має реально працювати на захист українського неба", - заявив Зеленський, додавши, що Україна продовжує співпрацю з НАТО для збереження євроатлантичної єдності.
Рютте зі свого боку повідомив, що союзники вже переглядають власні запаси озброєння.
"Я бачу багато країн, включаючи Туреччину, Норвегію, Канаду, Іспанію, які детально аналізують, що вони можуть передати Україні зі складів, зокрема ракети A120, A9X, а також ракети PAC для систем Patriot, які є критично важливими для української ППО", - зазначив він.
