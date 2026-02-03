Допомога Україні від НАТО
У НАТО заявили, що готуються до передачі Україні ракет ППО зі складів партнерів

Президент Володимир Зеленський публічно звернувся до країн-партнерів із проханням передати Україні наявні на їхніх складах ракети для протиповітряної оборони. У НАТО заявили, що така робота вже триває.

Про це йшлося на спільній пресконференції Зеленського та генсека НАТО Марка Рютте, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, партнери можуть зробити більше, передавши ракети, які вже є у них на озброєнні.

Президент підкреслив, що така допомога не має замінювати фінансування програми PURL для закупівлі озброєння у США, а повинна її доповнювати.

"Але те, що є зараз на складах наших партнерів - має реально працювати на захист українського неба", - заявив Зеленський, додавши, що Україна продовжує співпрацю з НАТО для збереження євроатлантичної єдності.

Рютте зі свого боку повідомив, що союзники вже переглядають власні запаси озброєння.

"Я бачу багато країн, включаючи Туреччину, Норвегію, Канаду, Іспанію, які детально аналізують, що вони можуть передати Україні зі складів, зокрема ракети A120, A9X, а також ракети PAC для систем Patriot, які є критично важливими для української ППО", - зазначив він.

А може треба ху@рити по кацапським виробництвам того всього, що летить на голови українцям,а не клянчити десяток ракет ППО у партнерів? Члєнограй,де фламінги з дальністю 3000км і б/ч 1000кг?
03.02.2026 15:59 Відповісти
Щира подяка всім нашим партрнерам. Тільки ракети треба не тільки доставати зі складів, а всім миром виробляти, при чому в такій самій (як мінімум) кількості в якій виробляє їх параша та її "друзі".
03.02.2026 17:01 Відповісти
Хай містер Трамп попросить містера ***** почекати 2 тижні з ударами, поки нам засоби ППО відвантажують
03.02.2026 16:09 Відповісти
Україні потрібні літаки які можуть запускати ракети Метеор, щоб збивати російські літаки які атакують Україну КАБами! Це літаки Гріпени та Рафалі. Потрібно вирішити цю проблему негайно, бо кількість КАБів застосованих росіянами за січень більше 5700 одиниць!!!!!!!
03.02.2026 16:19 Відповісти
Україні потрібен справжній Лідер, а не оце, що зараз...
03.02.2026 16:53 Відповісти
Украине нужны свои КАБы и своя баллистика чтоб долетала хоть бы до Мацкы, но при нынешней вороватой и безповидальной владе не скоро это будет, если вообще будет
04.02.2026 02:00 Відповісти
 
 