Сили ППО знешкодили 88 зі 105 російських БпЛА
Російські війська у ніч проти 4 лютого випустили по Україні 105 безпілотників різних типів.
Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці атаки
Так, ворог випустив ударні БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та інші з напрямків: Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Донецьк, Чауда - ТОТ Криму.
Близько 70 із них – "шахеди".
Як відпрацювала ППО?
Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях.
Наразі атака триває, у повітряному просторі фіксують ворожі БпЛА.
