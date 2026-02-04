Сили ППО знешкодили 88 зі 105 російських БпЛА

Російські війська у ніч проти 4 лютого випустили по Україні 105 безпілотників різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці атаки

Так, ворог випустив ударні БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та інші з напрямків: Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Донецьк, Чауда - ТОТ Криму.

Близько 70 із них – "шахеди".

Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях.

Наразі атака триває, у повітряному просторі фіксують ворожі БпЛА.

