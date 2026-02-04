Конгресмен-республіканець Бейкон закликав надати Україні далекобійну зброю на тлі масованих атак РФ
Член Палати представників США від Республіканської партії Дон Бейкон після останніх масованих атак Росії закликав Вашингтон посилити протиповітряну оборону Україну і передати Києву далекобійну зброю.
Про це Бейкон написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
Заява конгресмена
Бейкон зауважив, що Україні вдалось зупинити просування армії РФ на полі бою і за останній місяць російські окупаційні війська втратили деякі свої позиції.
Він також відзначив високий рівень втрат Росії, нагадавши, що кремлівський диктатор Володимир Путін "втрачає понад 1000 солдатів на день у своїй війні за власним вибором".
"Тому, як і Гітлер, він вдався до бомбардувань міст і тероризування цивільного населення. США повинні надати більше засобів протиповітряної оборони та зброї дальньої дії", - наголосив Бейкон.
Нагадаємо, напередодні сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав президента США Дональда Трампа посилити тиск на Росію і розглянути термінову передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk на тлі масованої атаки вночі 3 лютого.
Атака РФ на Україну 3 лютого
- Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.
- Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишатьсясотні будинків.
- Окрім того, ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.
- Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.
- Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.
- Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва.
- Окрім того, РФ атакувала Одещину, критична інфраструктура працює на генераторах.
- Шмигаль повідомив, що РФ атакувала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ваша ж руда мавпа зупинила допомогу Україні (навіть ту, яку виділили при Байдені). А потім хизувався ще, що він не допомагає жертві агресії, а продає їй зброю.
Як в старому анекдоті:
Окопи по різні боки фронту. З одного лунає:
- Іван, а ти чого перестав стріляти?
- Набої скінчилися...
- То може тобі продати?
До речі, https://dynamo.kiev.ua/uk/news/714514 вчора він пройшовся по моральному виродку Інфантіно.
https://dynamo.kiev.ua/uk/news/714514-konhresmen-respublikanets-rosiia-povynna-zalyshatysia-zabanenoiu-fifa-poky-vona-prodovzhuie-svoiu-varvarsku-viinu
В нас є свій президент, який обіцяв 3000 балістики до кінця 2025 року і по 7 ракет ''Фламінго'' в день. Отримали? Чи знову винні всі, тільки не наш брехун?
Є невелика кількість тільки ''Нептунів'', яку створили при Порошенко і невелика кількість західних ракет. Це все, що за 7 років зробив Голобородько.