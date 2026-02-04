УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
18701 відвідувач онлайн
Новини Далекобійні ракети
1 290 18

Конгресмен-республіканець Бейкон закликав надати Україні далекобійну зброю на тлі масованих атак РФ

Конгресмен-республіканець Дон Бейкон

Член Палати представників США від Республіканської партії Дон Бейкон після останніх масованих атак Росії закликав Вашингтон посилити протиповітряну оборону Україну і передати Києву далекобійну зброю.

Про це Бейкон написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Заява конгресмена

Бейкон зауважив, що Україні вдалось зупинити просування армії РФ на полі бою і за останній місяць російські окупаційні війська втратили деякі свої позиції.

Він також відзначив високий рівень втрат Росії, нагадавши, що кремлівський диктатор Володимир Путін "втрачає понад 1000 солдатів на день у своїй війні за власним вибором".

"Тому, як і Гітлер, він вдався до бомбардувань міст і тероризування цивільного населення. США повинні надати більше засобів протиповітряної оборони та зброї дальньої дії", - наголосив Бейкон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Українці показали мужність, тепер її має проявити Білий дім", - конгресмен США Гоєр

Нагадаємо, напередодні сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав президента США Дональда Трампа посилити тиск на Росію і розглянути термінову передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk на тлі масованої атаки вночі 3 лютого.

Атака РФ на Україну 3 лютого

  • Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.
  • Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишатьсясотні будинків.
  • Окрім того, ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.
  • Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.
  • Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.
  • Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва.
  • Окрім того, РФ атакувала Одещину, критична інфраструктура працює на генераторах.
  • Шмигаль повідомив, що РФ атакувала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ використовує "Циркон" та "Орєшнік" для демонстрації сили, а не масованих атак по Україні, - Ігнат

Автор: 

Конгрес США (1276) зброя (7883) ППО (4107) США (26528)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Дон Бейкон - Вам РЕСПЕКТ і УВАЖУХА!
показати весь коментар
04.02.2026 18:39 Відповісти
+5
підтримую! але Порошенку а не зєлєнському.
показати весь коментар
04.02.2026 18:38 Відповісти
+5
Даже если и дадут, то по мааацкве это не полетит, а полетят опять только двушки.
показати весь коментар
04.02.2026 18:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це до Трампа
показати весь коментар
04.02.2026 18:37 Відповісти
А трамп насрав на Республіканську партію. В нього MAGA в пріоритеті.
показати весь коментар
04.02.2026 18:43 Відповісти
підтримую! але Порошенку а не зєлєнському.
показати весь коментар
04.02.2026 18:38 Відповісти
краще мені
показати весь коментар
04.02.2026 23:12 Відповісти
Дон Бейкон - Вам РЕСПЕКТ і УВАЖУХА!
показати весь коментар
04.02.2026 18:39 Відповісти
Зробіть краще щось з рудим вишкребком, республіканці. Інакше ви всі такі самі пустомелі та покидьки.
показати весь коментар
04.02.2026 18:41 Відповісти
Даже если и дадут, то по мааацкве это не полетит, а полетят опять только двушки.
показати весь коментар
04.02.2026 18:41 Відповісти
Згадалось, як шторм шедоу брити дали, то їх по 10-15-ть штук сирки швиденько спалили по цілях на які одної-двох за гланди, щоб ліквідувати полковника, пару майорів та десяток мордорівців охорони штабу, замість рознести в пил прифронтову інфраструктуру забезпечення орди - вокзали, сортувальні станції, мости, енергетичні об'єкти.
показати весь коментар
04.02.2026 23:30 Відповісти
Язиком молоть - не мішки тягать.
Ваша ж руда мавпа зупинила допомогу Україні (навіть ту, яку виділили при Байдені). А потім хизувався ще, що він не допомагає жертві агресії, а продає їй зброю.
Як в старому анекдоті:
Окопи по різні боки фронту. З одного лунає:
- Іван, а ти чого перестав стріляти?
- Набої скінчилися...
- То може тобі продати?
показати весь коментар
04.02.2026 18:49 Відповісти
Конгресмен Бейкон - один з небагатьох адекватних республіканців в Палаті Представників; часто голосує разом з демократами.
До речі, https://dynamo.kiev.ua/uk/news/714514 вчора він пройшовся по моральному виродку Інфантіно.
показати весь коментар
04.02.2026 18:57 Відповісти
Дійсно, він конгресмен і його задача пропонувати і приймати потрібні рішення з трибуни Конгресу, але ж тут одразу ж серед коментаторів починається антиамериканські висловлювання. Руда мавпа то дійсно гидота, але цей республіканець висловлює на весь світ іншу думку.
показати весь коментар
04.02.2026 21:30 Відповісти
шкода, що наші юзери тут на Цензорі мало цікавляться внутрішньоамериканскою політикю; доходить до того, що третирують колишніх наших співвітчизників Ігоря Айзенберга, Олега Шарапу, Олега Пономаря...
показати весь коментар
04.02.2026 23:47 Відповісти
Ошибка 404
показати весь коментар
05.02.2026 04:14 Відповісти
Через google нашлось
https://dynamo.kiev.ua/uk/news/714514-konhresmen-respublikanets-rosiia-povynna-zalyshatysia-zabanenoiu-fifa-poky-vona-prodovzhuie-svoiu-varvarsku-viinu
показати весь коментар
05.02.2026 04:17 Відповісти
Щоби Ви розуміли - це вхід в офіс пана Бейкона, представника від штата Небраска в Конгресі США.

показати весь коментар
04.02.2026 19:04 Відповісти
Не при цій адміністрації. Цей панотикум моральних покручів нічого не дасть.
показати весь коментар
04.02.2026 19:23 Відповісти
Пятый год дают лучшее что есть, Хаймарсы.
показати весь коментар
04.02.2026 19:26 Відповісти
Знову всі накинулися на США і їх старого і вижившого з розуму президента. В нас є свій президент, який обіцяв закінчити війну і як не закінчить - то піде. Закінчив? Пішов?
В нас є свій президент, який обіцяв 3000 балістики до кінця 2025 року і по 7 ракет ''Фламінго'' в день. Отримали? Чи знову винні всі, тільки не наш брехун?
Є невелика кількість тільки ''Нептунів'', яку створили при Порошенко і невелика кількість західних ракет. Це все, що за 7 років зробив Голобородько.
показати весь коментар
04.02.2026 19:53 Відповісти
 
 