Конгрессмен-республиканец Бейкон призвал предоставить Украине дальнобойное оружие на фоне массированных атак РФ

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Дон Бейкон после последних массированных атак России призвал Вашингтон усилить противовоздушную оборону Украины и передать Киеву дальнобойное оружие.

Заявление конгрессмена

Бейкон отметил, что Украине удалось остановить продвижение армии РФ на поле боя и за последний месяц российские оккупационные войска потеряли некоторые свои позиции.

Он также отметил высокий уровень потерь России, напомнив, что кремлевский диктатор Владимир Путин "теряет более 1000 солдат в день в своей войне по собственному выбору".

"Поэтому, как и Гитлер, он прибег к бомбардировкам городов и терроризированию гражданского населения. США должны предоставить больше средств противовоздушной обороны и оружия дальнего действия", - подчеркнул Бейкон.

Напомним, накануне сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал президента США Дональда Трампа усилить давление на Россию и рассмотреть срочную передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk на фоне массированной атаки ночью 3 февраля.

Атака РФ на Украину 3 февраля

  • Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
  • Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотнидомов.
  • Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.
  • Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
  • Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
  • Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.
  • Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.
  • Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.

+8
Дон Бейкон - Вам РЕСПЕКТ і УВАЖУХА!
04.02.2026 18:39 Ответить
04.02.2026 18:39 Ответить
+5
підтримую! але Порошенку а не зєлєнському.
04.02.2026 18:38 Ответить
04.02.2026 18:38 Ответить
+5
Даже если и дадут, то по мааацкве это не полетит, а полетят опять только двушки.
04.02.2026 18:41 Ответить
04.02.2026 18:41 Ответить
Це до Трампа
04.02.2026 18:37 Ответить
04.02.2026 18:37 Ответить
А трамп насрав на Республіканську партію. В нього MAGA в пріоритеті.
04.02.2026 18:43 Ответить
04.02.2026 18:43 Ответить
краще мені
04.02.2026 23:12 Ответить
04.02.2026 23:12 Ответить
Зробіть краще щось з рудим вишкребком, республіканці. Інакше ви всі такі самі пустомелі та покидьки.
04.02.2026 18:41 Ответить
04.02.2026 18:41 Ответить
Згадалось, як шторм шедоу брити дали, то їх по 10-15-ть штук сирки швиденько спалили по цілях на які одної-двох за гланди, щоб ліквідувати полковника, пару майорів та десяток мордорівців охорони штабу, замість рознести в пил прифронтову інфраструктуру забезпечення орди - вокзали, сортувальні станції, мости, енергетичні об'єкти.
04.02.2026 23:30 Ответить
04.02.2026 23:30 Ответить
Язиком молоть - не мішки тягать.
Ваша ж руда мавпа зупинила допомогу Україні (навіть ту, яку виділили при Байдені). А потім хизувався ще, що він не допомагає жертві агресії, а продає їй зброю.
Як в старому анекдоті:
Окопи по різні боки фронту. З одного лунає:
- Іван, а ти чого перестав стріляти?
- Набої скінчилися...
- То може тобі продати?
04.02.2026 18:49 Ответить
04.02.2026 18:49 Ответить
Конгресмен Бейкон - один з небагатьох адекватних республіканців в Палаті Представників; часто голосує разом з демократами.
До речі, https://dynamo.kiev.ua/uk/news/714514 вчора він пройшовся по моральному виродку Інфантіно.
04.02.2026 18:57 Ответить
04.02.2026 18:57 Ответить
Дійсно, він конгресмен і його задача пропонувати і приймати потрібні рішення з трибуни Конгресу, але ж тут одразу ж серед коментаторів починається антиамериканські висловлювання. Руда мавпа то дійсно гидота, але цей республіканець висловлює на весь світ іншу думку.
04.02.2026 21:30 Ответить
04.02.2026 21:30 Ответить
шкода, що наші юзери тут на Цензорі мало цікавляться внутрішньоамериканскою політикю; доходить до того, що третирують колишніх наших співвітчизників Ігоря Айзенберга, Олега Шарапу, Олега Пономаря...
04.02.2026 23:47 Ответить
04.02.2026 23:47 Ответить
Ошибка 404
05.02.2026 04:14 Ответить
05.02.2026 04:14 Ответить
Через google нашлось
https://dynamo.kiev.ua/uk/news/714514-konhresmen-respublikanets-rosiia-povynna-zalyshatysia-zabanenoiu-fifa-poky-vona-prodovzhuie-svoiu-varvarsku-viinu
04.02.2026 19:04 Ответить
05.02.2026 04:17 Ответить
Щоби Ви розуміли - це вхід в офіс пана Бейкона, представника від штата Небраска в Конгресі США.

04.02.2026 19:04 Ответить
04.02.2026 19:04 Ответить
Не при цій адміністрації. Цей панотикум моральних покручів нічого не дасть.
04.02.2026 19:23 Ответить
04.02.2026 19:23 Ответить
Пятый год дают лучшее что есть, Хаймарсы.
04.02.2026 19:26 Ответить
04.02.2026 19:26 Ответить
Знову всі накинулися на США і їх старого і вижившого з розуму президента. В нас є свій президент, який обіцяв закінчити війну і як не закінчить - то піде. Закінчив? Пішов?
В нас є свій президент, який обіцяв 3000 балістики до кінця 2025 року і по 7 ракет ''Фламінго'' в день. Отримали? Чи знову винні всі, тільки не наш брехун?
Є невелика кількість тільки ''Нептунів'', яку створили при Порошенко і невелика кількість західних ракет. Це все, що за 7 років зробив Голобородько.
04.02.2026 19:53 Ответить
04.02.2026 19:53 Ответить
 
 