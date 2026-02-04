Конгрессмен-республиканец Бейкон призвал предоставить Украине дальнобойное оружие на фоне массированных атак РФ

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Дон Бейкон после последних массированных атак России призвал Вашингтон усилить противовоздушную оборону Украины и передать Киеву дальнобойное оружие.

Об этом Бейкон написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Заявление конгрессмена

Бейкон отметил, что Украине удалось остановить продвижение армии РФ на поле боя и за последний месяц российские оккупационные войска потеряли некоторые свои позиции.

Он также отметил высокий уровень потерь России, напомнив, что кремлевский диктатор Владимир Путин "теряет более 1000 солдат в день в своей войне по собственному выбору".

"Поэтому, как и Гитлер, он прибег к бомбардировкам городов и терроризированию гражданского населения. США должны предоставить больше средств противовоздушной обороны и оружия дальнего действия", - подчеркнул Бейкон.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Украинцы показали мужество, теперь его должен проявить Белый дом", - конгрессмен США Гойер

Напомним, накануне сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал президента США Дональда Трампа усилить давление на Россию и рассмотреть срочную передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk на фоне массированной атаки ночью 3 февраля.

Атака РФ на Украину 3 февраля

Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.

Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотнидомов.

Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.

Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.

Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.

Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.

Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.

Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ использует "Циркон" и "Орешник" для демонстрации силы, а не массированных атак по Украине, - Игнат