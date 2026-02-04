"Украинцы проявили мужество, теперь его должен проявить Белый дом", - конгрессмен США

В США призывают Белый дом помочь Украине

Конгрессмен от штата Мэриленд Стэни Гойер во время выступления на "Украинской неделе" в Вашингтоне призвал администрацию США к решительным действиям и поддержке законодательных инициатив по оказанию помощи Украине.

По словам политика, петиция о вынесении на рассмотрение "Закона о поддержке Украины" уже собрала подписи 250 демократов и части республиканцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости.LIVE.

Гойер подчеркнул, что документ нуждается в поддержке Белого дома для окончательного принятия

Комментируя массированный удар РФ по украинской энергосистеме, конгрессмен раскритиковал недавние заявления спецпосланника Стивена Уиткоффа о якобы "согласии Путина на недельное прекращение зверств". Гойер констатировал, что агрессор нарушил эти договоренности уже через несколько дней.

В своем обращении законодатель подчеркнул необходимость перехода от слов к реальной помощи.

Стэни Гойер призвал членов Конгресса и администрацию президента не медлить, отметив, что американские законодатели последовательно выступают за предоставление Украине необходимых ресурсов для победы.

Что предшествовало?

  • Напомним, Украина передала США детали об обстрелах, которые произошли после "согласия" РФ на энергетическое перемирие.
  • Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что лично просил российского диктатора Владимира Путина не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели. Тот, по словам Трампа, якобы согласился.
  • Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу США Дональда Трампа, который заявил, что попросил российского диктатора Владимира Путина прекратить обстрелы Киева и других украинских городов.
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет отвечать зеркально, если Россия не будет наносить удары по украинской энергетике.

  • Трамп убеждает, что российский диктатор Владимир Путин "сдержал свое слово" относительно сроков "энергетического перемирия" и прекращения ударов по энергетике Киева.

показать весь комментарий
Та яка вже мужність у тих, хто перед одним рудим клованом всією партією тремтить?
показать весь комментарий
04.02.2026 10:38 Ответить
будуть рішучі дії, звісно
по облизуванню рудим свого друга *****
показать весь комментарий
04.02.2026 10:40 Ответить
Порожній струс повітря.
показать весь комментарий
04.02.2026 10:42 Ответить
Він закликає до мужності зграю аферистів, що засіли в білому домі?

В них немає ні совісті, ні моралі. Якось тупо трампа до чогось закликати. Єдина надія - на чорного лебедя, більше опцій недоступно.
показать весь комментарий
04.02.2026 10:44 Ответить
Це ніби папа з Риму делікатно просить ганстерів не...
показать весь комментарий
04.02.2026 10:48 Ответить
Andrii Svyrydenko сподобався ваш коментар в матеріаліУкраїна передала США деталі щодо обстрілів, які відбулися після "згоди" РФ на енергетичне перемир'я, - Стефанішина

Трамп не здивований нічною масованою атакою Росії на енергетику України, - Білий дім
Трамп про "енергетичне перемир'я" в Україні: Путін дотримав свого слова.

Трамп ...передбачуваний Нижче мій на ФБ три дні тому

Трамп: "Я особисто попросив президента Путіна не стріляти по Києву та інших містах протягом тижня. Він погодився це зробити. І мушу вам сказати, це було дуже приємно. Багато хто говорив: не витрачайте марно часу, ви цього не досягнете. Але він це зробив. І ми дуже раді, що вони це зробили".

Якщо перевести з травпівської лукавої, то Трамп напевно сказав: Владімір, я тєбя понімаю: ти прінуждаєшь Україну к міру. Я также прінуждаю Україну к міру діпломатічєскім путьом...

Но ти поймі і мєня! У мєня тожє єсть врагі, єсть нєдоброжєлатєлі!

Мнє что-то нєобходімо їм кінуть. Било би нє дурствєнно на нєдєльку прєкратіть твойо прінуждєніє України к міру.

Тєм болєє что на той нєдєлькє ожідається оттєпєль.

А потом опять морози.

Вот за ту нєдєлю НЄпрінуждєнія к міру ти к морозам накопішь ракет, дронов і прочіх срєдств "принуждєняя к міру"

*********************************************

У Кремлі звірилися з прогнозом погоди і "Росія погодилася утриматися від ударів по Києву до 1 лютого на прохання Трампа, - Пєсков. Однак Трамп просив президента Путіна не стріляти по Києву та інших містах протягом тижня", а тільки по Києву. І не тиждень а дві доби ?
показать весь комментарий
04.02.2026 10:47 Ответить
Справа в тому, що Білий дім нічого не вирішить. Ця війна, як і подальша Світова конфронтація, була написана в сценаріях ще років 30 тому, як не більше. Зараз іде перерозподіл сфер і перебудова кордонів. Але ж зазначу, колись Україна була - від Сяну до Карпат. Що залишилось від неї після комуняк? Потім Краснодарський край відстегнувся, мовляв помінялись на Крим. Зараз ведеться до того, що б Неньку взагалі відрізати від морів; Азовське вже все, береги не наші.
Хлопців перемелюють на фронті за просто так, і тільки для того, що б в майбутньому не було сильної руки.
Світова режисура дуже жорстка і не привична. А трампон, просто безмозгла маріонетка. Як до речі і путлер, який там вже по рахунку трійник його.
Не берусь пророчити, але здається мені, що ті ТОТ, землі вже ніколи не повернуться в лоно Неньки. І будемо ми до своїх рідних, на свою кому Батьківщину, їздити як до іншої держави. Не хочеться цього, ой як не хочеться, та воно так вже є. Тим більше, в 2019 більшість люду втратила здоровий ґлузд і поставили галочку в своєму (нашому) приговорі, призвівши до влади бездарів та клованів.
Далі буде і буде тільки гірше.
показать весь комментарий
04.02.2026 10:52 Ответить
це не війна а знищення Українців - і найбільше в тилу гарно організованим террором.вдумайтесь - 12 років війни а в українців нема дозволу на зброю.навіть в прифронтових регіонах.як це ? а так - влада бореться з народом а не з окупантами.бо влада і є окупант.
показать весь комментарий
04.02.2026 10:59 Ответить
За зброю важко сказати. Ви подивіться, що зараз твориться в суспільстві. Усі озлоблені, нікому зауваження не зроби. А скільки тих стрілків вже з'явилось? Ондо останній приклад розстрілу поліцейських в Черкасах. Розумію, що то не панацея, але ж бо... То дзвіночок суспільству.
показать весь комментарий
04.02.2026 11:12 Ответить
сміття, яке працювало на криміналітет, на черкащині розстріляв військовий герой
показать весь комментарий
04.02.2026 13:25 Ответить
Де написано, що він герой? Ви вже не перебільшуйте своїми думками.
показать весь комментарий
04.02.2026 14:51 Ответить
егеж
проявив-
трампон похвалив Хвуйла
показать весь комментарий
04.02.2026 10:55 Ответить
******** Білий дім проявляв мужність на острові Епштейна, з малолітками. В остальному він проявляє меркантілізм типового неосвідченного жлоба, сцікливість та ********** разом з маразмом та діменцією.
показать весь комментарий
04.02.2026 11:01 Ответить
Краще у білому дурдомі замість адміністрації президента заведіть санітарів та психіатрів, щоб обслуговували божевільного президента. Так зробила мати трампа з його батьком, коли він у маразмі продовжував ходити на роботу та керувати бізнесом.
показать весь комментарий
04.02.2026 11:15 Ответить
білий дім хвилюють ресурси, прибутки і кордони НАТО, тут американці проявляють всю свою "мужність"
показать весь комментарий
04.02.2026 11:23 Ответить
українців у списку пріоритетів сша вже нема, використали і забули, штати грають лише клоунаду миротворчості, яка нічого не варта, гра на публіку
показать весь комментарий
04.02.2026 11:27 Ответить
Минули часи таких Людей, як Джон Сі́дней Макке́йн ІІІ, минули. А жаль.
показать весь комментарий
04.02.2026 11:58 Ответить
Поки притомні американці не змінять в сенаті і конгресі неадекватних на адекватних ,тампон і далі буде на підтанцовці у трупіна. Тому з надією чекаємо виборів ,літо-осінь. Надія помирає останньою.
показать весь комментарий
04.02.2026 12:39 Ответить
Пуста риторика.
показать весь комментарий
04.02.2026 13:44 Ответить
Яка мужність, в білому дому нову косметику привезли, Венсо-подібні зайняті фарбуванням
По факту - піндоси можуть щимити тільки на порядок слабшого
показать весь комментарий
04.02.2026 14:15 Ответить
Дежурная высокопарная риторика очередного седовласого корифея местного масштаба. Сойдёт. Поливай далее.
показать весь комментарий
04.02.2026 14:53 Ответить
 
 