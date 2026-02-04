"Украинцы проявили мужество, теперь его должен проявить Белый дом", - конгрессмен США

Конгрессмен от штата Мэриленд Стэни Гойер во время выступления на "Украинской неделе" в Вашингтоне призвал администрацию США к решительным действиям и поддержке законодательных инициатив по оказанию помощи Украине.

По словам политика, петиция о вынесении на рассмотрение "Закона о поддержке Украины" уже собрала подписи 250 демократов и части республиканцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости.LIVE.

Гойер подчеркнул, что документ нуждается в поддержке Белого дома для окончательного принятия

Комментируя массированный удар РФ по украинской энергосистеме, конгрессмен раскритиковал недавние заявления спецпосланника Стивена Уиткоффа о якобы "согласии Путина на недельное прекращение зверств". Гойер констатировал, что агрессор нарушил эти договоренности уже через несколько дней.

В своем обращении законодатель подчеркнул необходимость перехода от слов к реальной помощи.

Стэни Гойер призвал членов Конгресса и администрацию президента не медлить, отметив, что американские законодатели последовательно выступают за предоставление Украине необходимых ресурсов для победы.

Что предшествовало?

Напомним, Украина передала США детали об обстрелах, которые произошли после "согласия" РФ на энергетическое перемирие.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что лично просил российского диктатора Владимира Путина не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели. Тот, по словам Трампа, якобы согласился.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу США Дональда Трампа, который заявил, что попросил российского диктатора Владимира Путина прекратить обстрелы Киева и других украинских городов.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет отвечать зеркально, если Россия не будет наносить удары по украинской энергетике.

Трамп убеждает, что российский диктатор Владимир Путин "сдержал свое слово" относительно сроков "энергетического перемирия" и прекращения ударов по энергетике Киева.

