"Украинцы проявили мужество, теперь его должен проявить Белый дом", - конгрессмен США
Конгрессмен от штата Мэриленд Стэни Гойер во время выступления на "Украинской неделе" в Вашингтоне призвал администрацию США к решительным действиям и поддержке законодательных инициатив по оказанию помощи Украине.
По словам политика, петиция о вынесении на рассмотрение "Закона о поддержке Украины" уже собрала подписи 250 демократов и части республиканцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости.LIVE.
Гойер подчеркнул, что документ нуждается в поддержке Белого дома для окончательного принятия
Комментируя массированный удар РФ по украинской энергосистеме, конгрессмен раскритиковал недавние заявления спецпосланника Стивена Уиткоффа о якобы "согласии Путина на недельное прекращение зверств". Гойер констатировал, что агрессор нарушил эти договоренности уже через несколько дней.
В своем обращении законодатель подчеркнул необходимость перехода от слов к реальной помощи.
Стэни Гойер призвал членов Конгресса и администрацию президента не медлить, отметив, что американские законодатели последовательно выступают за предоставление Украине необходимых ресурсов для победы.
Что предшествовало?
- Напомним, Украина передала США детали об обстрелах, которые произошли после "согласия" РФ на энергетическое перемирие.
- Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что лично просил российского диктатора Владимира Путина не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели. Тот, по словам Трампа, якобы согласился.
- Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу США Дональда Трампа, который заявил, что попросил российского диктатора Владимира Путина прекратить обстрелы Киева и других украинских городов.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет отвечать зеркально, если Россия не будет наносить удары по украинской энергетике.
Трамп убеждает, что российский диктатор Владимир Путин "сдержал свое слово" относительно сроков "энергетического перемирия" и прекращения ударов по энергетике Киева.
по облизуванню рудим свого друга *****
В них немає ні совісті, ні моралі. Якось тупо трампа до чогось закликати. Єдина надія - на чорного лебедя, більше опцій недоступно.
Трамп не здивований нічною масованою атакою Росії на енергетику України, - Білий дім
Трамп про "енергетичне перемир'я" в Україні: Путін дотримав свого слова.
Трамп ...передбачуваний Нижче мій на ФБ три дні тому
Трамп: "Я особисто попросив президента Путіна не стріляти по Києву та інших містах протягом тижня. Він погодився це зробити. І мушу вам сказати, це було дуже приємно. Багато хто говорив: не витрачайте марно часу, ви цього не досягнете. Але він це зробив. І ми дуже раді, що вони це зробили".
Якщо перевести з травпівської лукавої, то Трамп напевно сказав: Владімір, я тєбя понімаю: ти прінуждаєшь Україну к міру. Я также прінуждаю Україну к міру діпломатічєскім путьом...
Но ти поймі і мєня! У мєня тожє єсть врагі, єсть нєдоброжєлатєлі!
Мнє что-то нєобходімо їм кінуть. Било би нє дурствєнно на нєдєльку прєкратіть твойо прінуждєніє України к міру.
Тєм болєє что на той нєдєлькє ожідається оттєпєль.
А потом опять морози.
Вот за ту нєдєлю НЄпрінуждєнія к міру ти к морозам накопішь ракет, дронов і прочіх срєдств "принуждєняя к міру"
У Кремлі звірилися з прогнозом погоди і "Росія погодилася утриматися від ударів по Києву до 1 лютого на прохання Трампа, - Пєсков. Однак Трамп просив президента Путіна не стріляти по Києву та інших містах протягом тижня", а тільки по Києву. І не тиждень а дві доби ?
Хлопців перемелюють на фронті за просто так, і тільки для того, що б в майбутньому не було сильної руки.
Світова режисура дуже жорстка і не привична. А трампон, просто безмозгла маріонетка. Як до речі і путлер, який там вже по рахунку трійник його.
Не берусь пророчити, але здається мені, що ті ТОТ, землі вже ніколи не повернуться в лоно Неньки. І будемо ми до своїх рідних, на свою кому Батьківщину, їздити як до іншої держави. Не хочеться цього, ой як не хочеться, та воно так вже є. Тим більше, в 2019 більшість люду втратила здоровий ґлузд і поставили галочку в своєму (нашому) приговорі, призвівши до влади бездарів та клованів.
Далі буде і буде тільки гірше.
трампон похвалив Хвуйла
По факту - піндоси можуть щимити тільки на порядок слабшого