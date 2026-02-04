Україна передала США деталі щодо обстрілів, які відбулися після "згоди" РФ на енергетичне перемир’я, - Стефанішина
Держдепу США передали інформацію про всі обстріли, що відбувалися з моменту "згоди" Росії на енергетичне перемир'я.
Про це заявила посол України в Штатах Ольга Стефанішина, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Що відомо?
"Посольство сьогодні (3 лютого) передало в Державний департамент детальну інформацію про всі обстріли, які відбувалися з моменту оголошення так званої "згоди" Росії на перемир'я. Дуже детальна інформація надана сьогодні за результатами нічного обстрілу", - розповіла дипломат.
Інформацію підготували у взаємодії зі Збройними силами та Міністерством енергетики.
Стефанішина переконана, що ці дані вплинуть на переговори, оскільки підважують позицію Росії. Посолка сподівається, що американська сторона обере підхід "менше ілюзій, більше тиску".
Що передувало?
- Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що особисто просив російського диктатора Володимира Путіна не обстрілювати Київ та інші українські міста впродовж тижня. Той, за словами Трампа, нібито погодився.
- Президент України Володимир Зеленський подякував очільнику США Дональду Трампу, який заявив, що попросив російського диктатора Володимира Путіна припинити обстріли Києва та інших українських міст.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідатиме дзеркально, якщо Росія не битиме по українській енергетиці.
-
Трамп переконує, що російський диктатор Володимир Путін "дотримав свого слова" щодо термінів "енергетичного перемир’я" та припинення ударів по енергетиці Києва.
Атака РФ на Україну 3 лютого
- Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.
- Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.
- Окрім того, ворог атакував теплоелектростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.
- Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.
- Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.
- Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва.
- Окрім того, РФ атакувала Одещину, критична інфраструктура працює на генераторах.
- Шмигаль повідомив, що РФ атакувала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Трамп не здивований нічною масованою атакою Росії на енергетику України, - Білий дім
Трамп про "енергетичне перемир'я" в Україні: Путін дотримав свого слова
Трамп про "енергетичне перемир'я" в Україні: Путін дотримав свого слова.
Трамп ...передбачуваний Нижче мій на ФБ три дні тому
Трамп: "Я особисто попросив президента Путіна не стріляти по Києву та інших містах протягом тижня. Він погодився це зробити. І мушу вам сказати, це було дуже приємно. Багато хто говорив: не витрачайте марно часу, ви цього не досягнете. Але він це зробив. І ми дуже раді, що вони це зробили".
Якщо перевести з травпівської лукавої, то Трамп напевно сказав: Владімір, я тєбя понімаю: ти прінуждаєшь Україну к міру. Я также прінуждаю Україну к міру діпломатічєскім путьом...
Но ти поймі і мєня! У мєня тожє єсть врагі, єсть нєдоброжєлатєлі!
Мнє что-то нєобходімо їм кінуть. Било би нє дурствєнно на нєдєльку прєкратіть твойо прінуждєніє України к міру.
Тєм болєє что на той нєдєлькє ожідається оттєпєль.
А потом опять морози.
Вот за ту нєдєлю НЄпрінуждєнія к міру ти к морозам накопішь ракет, дронов і прочіх срєдств "принуждєняя к міру"
*********************************************
У Кремлі звірилися з прогнозом погоди і "Росія погодилася утриматися від ударів по Києву до 1 лютого на прохання Трампа, - Пєсков. Однак Трамп просив президента Путіна не стріляти по Києву та інших містах протягом тижня", а тільки по Києву. І не тиждень а дві доби ?