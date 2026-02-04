Новости Удары по энергетике Установление энергетического перемирия
Украина передала США детали об обстрелах после "согласия" РФ на энергетическое перемирие, - Стефанишина

Энергетическое перемирие: Украина передала США детали обстрелов

Госдепу США передали информацию обо всех обстрелах, которые произошли с момента "согласия" России на энергетическое перемирие.

Об этом заявила посол Украины в Штатах Ольга Стефанишина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Что известно

"Посольство сегодня (3 февраля) передало в Государственный департамент подробную информацию обо всех обстрелах, которые происходили с момента объявления так называемого "согласия" России на перемирие. Очень подробная информация предоставлена сегодня по результатам ночного обстрела", - рассказала дипломат.

Информация подготовлена во взаимодействии с Вооруженными силами и Министерством энергетики.

Стефанишина убеждена, что эти данные повлияют на переговоры, поскольку подрывают позицию России. Посол надеется, что американская сторона выберет подход "меньше иллюзий, больше давления".

Что предшествовало?

  • Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что лично просил российского диктатора Владимира Путина не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели. Тот, по словам Трампа, якобы согласился.
  • Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу США Дональда Трампа, который заявил, что попросил российского диктатора Владимира Путина прекратить обстрелы Киева и других украинских городов.
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет отвечать зеркально, если Россия не будет наносить удары по украинской энергетике.

  • Трамп убеждает, что российский диктатор Владимир Путин "сдержал свое слово" относительно сроков "энергетического перемирия" и прекращения ударов по энергетике Киева.

Атака РФ на Украину 3 февраля

  • Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
  • Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.
  • Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.
  • Дарницкий и Днепровский районы - преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
  • Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
  • Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.
  • Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.
  • Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.

І шо шо передав? Рудий педофіл сказав, шо його друган ***** дЄржЄт слово....
04.02.2026 09:22 Ответить
Трамп не здивований нічною масованою атакою Росії на енергетику України, - Білий дім
Трамп про "енергетичне перемир'я" в Україні: Путін дотримав свого слова.

Трамп ...передбачуваний Нижче мій на ФБ три дні тому

Трамп: "Я особисто попросив президента Путіна не стріляти по Києву та інших містах протягом тижня. Він погодився це зробити. І мушу вам сказати, це було дуже приємно. Багато хто говорив: не витрачайте марно часу, ви цього не досягнете. Але він це зробив. І ми дуже раді, що вони це зробили".

Якщо перевести з травпівської лукавої, то Трамп напевно сказав: Владімір, я тєбя понімаю: ти прінуждаєшь Україну к міру. Я также прінуждаю Україну к міру діпломатічєскім путьом...

Но ти поймі і мєня! У мєня тожє єсть врагі, єсть нєдоброжєлатєлі!

Мнє что-то нєобходімо їм кінуть. Било би нє дурствєнно на нєдєльку прєкратіть твойо прінуждєніє України к міру.

Тєм болєє что на той нєдєлькє ожідається оттєпєль.

А потом опять морози.

Вот за ту нєдєлю НЄпрінуждєнія к міру ти к морозам накопішь ракет, дронов і прочіх срєдств "принуждєняя к міру"

*********************************************

У Кремлі звірилися з прогнозом погоди і "Росія погодилася утриматися від ударів по Києву до 1 лютого на прохання Трампа, - Пєсков. Однак Трамп просив президента Путіна не стріляти по Києву та інших містах протягом тижня", а тільки по Києву. І не тиждень а дві доби ?
04.02.2026 09:31 Ответить
04.02.2026 09:33 Ответить
тампон навіть дивитися не буде - передадуть документи якомусь клерку і на цьому все
04.02.2026 09:46 Ответить
Зе хтось просив доеднуватись до перемир'я? НІ. Шо,сподобався дідуганам?
04.02.2026 10:16 Ответить
Це рівносильно як пожалітися в Спортлото. Рудий ублюдок спеціально дає росії час, щоб знищувати нашу державу.
04.02.2026 10:36 Ответить
Трамп знав ці деталі ще до обстрілів.
04.02.2026 10:40 Ответить
трамп скаже, "листа в якому був звіт україни про обстріли я не отримав"
04.02.2026 11:30 Ответить
 
 