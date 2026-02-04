Украина передала США детали об обстрелах после "согласия" РФ на энергетическое перемирие, - Стефанишина

Госдепу США передали информацию обо всех обстрелах, которые произошли с момента "согласия" России на энергетическое перемирие.

Об этом заявила посол Украины в Штатах Ольга Стефанишина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Посольство сегодня (3 февраля) передало в Государственный департамент подробную информацию обо всех обстрелах, которые происходили с момента объявления так называемого "согласия" России на перемирие. Очень подробная информация предоставлена сегодня по результатам ночного обстрела", - рассказала дипломат.

Информация подготовлена во взаимодействии с Вооруженными силами и Министерством энергетики.

Стефанишина убеждена, что эти данные повлияют на переговоры, поскольку подрывают позицию России. Посол надеется, что американская сторона выберет подход "меньше иллюзий, больше давления".

Читайте: "Жестоко и подло": Стармер обсудил с Трампом атаки РФ на энергетику Украины

Что предшествовало?

Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что лично просил российского диктатора Владимира Путина не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели. Тот, по словам Трампа, якобы согласился.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу США Дональда Трампа, который заявил, что попросил российского диктатора Владимира Путина прекратить обстрелы Киева и других украинских городов.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет отвечать зеркально, если Россия не будет наносить удары по украинской энергетике.

Трамп убеждает, что российский диктатор Владимир Путин "сдержал свое слово" относительно сроков "энергетического перемирия" и прекращения ударов по энергетике Киева.

Атака РФ на Украину 3 февраля

Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.

Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.

Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.

Дарницкий и Днепровский районы - преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.

Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.

Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.

Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.

Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.

Читайте также: Силы ПВО обезвредили 88 из 105 российских БПЛА. ИНФОГРАФИКА