"Жестоко и подло": Стармер обсудил с Трампом атаки РФ на энергетику Украины
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул, что российские удары по энергетической инфраструктуре Украины носили особенно жесткий характер, поскольку осуществлялись в условиях сильных морозов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса британского премьера.
Детали
В сообщении канцелярии премьер-министра Великобритании говорится о телефонном разговоре главы правительства Кира Стармера с президентом США Дональдом Трампом. Во время общения они обменялись мнениями о развитии событий в Украине.
В частности, собеседники сосредоточились на ночных ударах России по объектам энергетической инфраструктуры. В Лондоне подчеркнули, что атаки происходили в условиях резкого снижения температуры воздуха до опасных показателей.
Гуманитарные риски
Британская сторона считает, что такие действия значительно повышают гуманитарные риски для мирного населения и создают серьезные вызовы для функционирования критически важных систем жизнеобеспечения. В заявлении подчеркивается, что обстрелы были осуществлены именно в период сильных морозов, что существенно осложняло ситуацию.
Стармер также отметил, что "жестокие атаки Путина на критическую инфраструктуру, в частности энергетические системы, были особенно подлыми, поскольку температура опустилась ниже -20°C".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Поки не полетять наші ракети по параші, ми не матимемо важіля зламати хребет *****."
це про людей.
Для рашистів-
«воєнная хітрость».
трампон похвалив Хвуйла..
от і все малята...