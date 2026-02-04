"Жестоко и подло": Стармер обсудил с Трампом атаки РФ на энергетику Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул, что российские удары по энергетической инфраструктуре Украины носили особенно жесткий характер, поскольку осуществлялись в условиях сильных морозов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса британского премьера.

Детали

В сообщении канцелярии премьер-министра Великобритании говорится о телефонном разговоре главы правительства Кира Стармера с президентом США Дональдом Трампом. Во время общения они обменялись мнениями о развитии событий в Украине.

В частности, собеседники сосредоточились на ночных ударах России по объектам энергетической инфраструктуры. В Лондоне подчеркнули, что атаки происходили в условиях резкого снижения температуры воздуха до опасных показателей.

Гуманитарные риски

Британская сторона считает, что такие действия значительно повышают гуманитарные риски для мирного населения и создают серьезные вызовы для функционирования критически важных систем жизнеобеспечения. В заявлении подчеркивается, что обстрелы были осуществлены именно в период сильных морозов, что существенно осложняло ситуацию.

Стармер также отметил, что "жестокие атаки Путина на критическую инфраструктуру, в частности энергетические системы, были особенно подлыми, поскольку температура опустилась ниже -20°C".

