"Жестоко и подло": Стармер обсудил с Трампом атаки РФ на энергетику Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул, что российские удары по энергетической инфраструктуре Украины носили особенно жесткий характер, поскольку осуществлялись в условиях сильных морозов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса британского премьера.

Детали

В сообщении канцелярии премьер-министра Великобритании говорится о телефонном разговоре главы правительства Кира Стармера с президентом США Дональдом Трампом. Во время общения они обменялись мнениями о развитии событий в Украине.

В частности, собеседники сосредоточились на ночных ударах России по объектам энергетической инфраструктуры. В Лондоне подчеркнули, что атаки происходили в условиях резкого снижения температуры воздуха до опасных показателей.

Гуманитарные риски

Британская сторона считает, что такие действия значительно повышают гуманитарные риски для мирного населения и создают серьезные вызовы для функционирования критически важных систем жизнеобеспечения. В заявлении подчеркивается, что обстрелы были осуществлены именно в период сильных морозов, что существенно осложняло ситуацию.

Стармер также отметил, что "жестокие атаки Путина на критическую инфраструктуру, в частности энергетические системы, были особенно подлыми, поскольку температура опустилась ниже -20°C".

А трампадла все влаштовує. Він каже що "друг валодья" дотримав слова.
"Але ж це сприяє домовленостям про мир і завершенню 100500-ї війни мною, найвеличнішим володарем Жлобелівської премії!" - мабуть, відповів рудий чорт...
04.02.2026 06:50 Ответить
04.02.2026 07:04 Ответить
А трампадла все влаштовує. Він каже що "друг валодья" дотримав слова.
04.02.2026 07:07 Ответить
у пуйла тиждень 4 дні
04.02.2026 07:28 Ответить
у рудого теж 4 дні ,а не 7
04.02.2026 07:30 Ответить
понеділок вівторок середа неділя
04.02.2026 07:32 Ответить
" А Васька слушает, да ест ... "
04.02.2026 07:36 Ответить
не зачет ,зріст в них не однаковий
04.02.2026 07:38 Ответить
Посольство України передало США інформацію про обстріли під час "енергетичного перемир'я" - ЗМІ
04.02.2026 07:54 Ответить
@ "Рашисти не давали згоду ні на які перемир'я і давати не будуть, як і поки не захоплять весь Донбас, ні про що не будуь домовлятись, і лише будуть тягнути час і робити видимість дипломатії по миру.
Поки не полетять наші ракети по параші, ми не матимемо важіля зламати хребет *****."
04.02.2026 08:12 Ответить
«Жорстоко та підло»-
це про людей.
Для рашистів-
«воєнная хітрость».
04.02.2026 08:24 Ответить
04.02.2026 08:28 Ответить
вчора в БіломуДомі
трампон похвалив Хвуйла..
от і все малята...
04.02.2026 08:41 Ответить
Зе-п1д4р "помститься" перемир'ям та тишею на 8-10 травня..... хоча воно й зараз неспроможне.
04.02.2026 09:26 Ответить
Треба порадити нашим друзям, що, коли розмовляєш з Трампом, треба тому в одне вухо всталяти кляп, бо там тунель від вуха до вуха з шаленим протягом.
04.02.2026 10:44 Ответить
 
 