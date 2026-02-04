Трамп об "энергетическом перемирии" в Украине: Путин сдержал свое слово
Президент США Дональд Трамп убеждает, что российский диктатор Владимир Путин "сдержал свое слово" относительно сроков "энергетического перемирия" и прекращения ударов по энергетике Киева.
Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.
Трамп защитил Путина
По словам главы Белого дома, он попросил Путина прекратить удары в минувшее воскресенье.
"Пауза была с воскресенья по воскресенье (1 февраля - ред.) Она закончилась, и Путин сильно ударил по ним (Украине - ред.) прошлой ночью. Путин сдержал свое слово. Одна неделя - это много, мы примем все, потому что там очень-очень холодно", - заявил Трамп.
На вопрос, был ли он разочарован, что пауза не продлилась дольше, Трамп ответил: "Я хочу, чтобы они завершили войну".
Президент США также сообщил, что во время разговора с Путиным он подчеркнул необходимость прекращения войны в Украине. Он не уточнил, когда именно состоялся этот звонок.
Что предшествовало?
- Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что лично просил российского диктатора Владимира Путина не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели. Тот, по словам Трампа, якобы согласился.
- Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу США Дональда Трампа, который заявил, что попросил российского диктатора Владимира Путина прекратить обстрелы Киева и других украинских городов.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет отвечать зеркально, если Россия не будет наносить удары по украинской энергетике.
Атака РФ на Украину 3 февраля
- Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
- Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотнидомов.
- Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.
- Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
- Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
- Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.
- Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.
- Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.
