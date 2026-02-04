РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10914 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике Заявления Трампа Установление энергетического перемирия
19 542 170

Трамп об "энергетическом перемирии" в Украине: Путин сдержал свое слово

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп убеждает, что российский диктатор Владимир Путин "сдержал свое слово" относительно сроков "энергетического перемирия" и прекращения ударов по энергетике Киева.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Трамп защитил Путина

По словам главы Белого дома, он попросил Путина прекратить удары в минувшее воскресенье.

"Пауза была с воскресенья по воскресенье (1 февраля - ред.) Она закончилась, и Путин сильно ударил по ним (Украине - ред.) прошлой ночью. Путин сдержал свое слово. Одна неделя - это много, мы примем все, потому что там очень-очень холодно", - заявил Трамп.

На вопрос, был ли он разочарован, что пауза не продлилась дольше, Трамп ответил: "Я хочу, чтобы они завершили войну". 

Президент США также сообщил, что во время разговора с Путиным он подчеркнул необходимость прекращения войны в Украине. Он не уточнил, когда именно состоялся этот звонок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп не удивлен ночной массированной атакой России на энергетику Украины, - Белый дом

Что предшествовало?

  • Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что лично просил российского диктатора Владимира Путина не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели. Тот, по словам Трампа, якобы согласился.
  • Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу США Дональда Трампа, который заявил, что попросил российского диктатора Владимира Путина прекратить обстрелы Киева и других украинских городов.
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет отвечать зеркально, если Россия не будет наносить удары по украинской энергетике.

Атака РФ на Украину 3 февраля

  • Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
  • Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотнидомов.
  • Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.
  • Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
  • Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
  • Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.
  • Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.
  • Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На личную просьбу Трампа Россия ответила рекордом баллистики, Украина ждет реакции, - Зеленский

Автор: 

обстрел (32529) путин владимир (32464) Трамп Дональд (8098) война в Украине (8226)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+81
Ну і хто скаже що у ***** немає компромата на цього рудого дегенерата?
показать весь комментарий
04.02.2026 00:18 Ответить
+53
Якщо Х'уйло йому скаже що три дні це тиждень то Тромб підтвердить. А хто не згоден на того він введе 200% мита
показать весь комментарий
04.02.2026 00:24 Ответить
+48
Він буде сильно здивований коли дізнається скільки зазвичай днів у тижні.
показать весь комментарий
04.02.2026 00:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
,, Дурень думкою багатіє ".
показать весь комментарий
04.02.2026 03:51 Ответить
вот и все !!! теперь идите и свисните ему в ххххх !!! про какие еще ДОГОВОРА подписывать с этими пид.....сами ??? про какие 72 часа ??? про какое перемирие , про какие гарантии ???? (((( они нас УБЬЮТ всех ,если мы им поверим !!!(((
показать весь комментарий
04.02.2026 04:04 Ответить
Немає ніякого ,,енергетичного перемир'я''. Є лише чергова пастка путіна, яку Доня радісно допомагає йому розставляти. Всі бачать і розуміють що зараз ціна цього ,,слова путіна'' - розбита енергетика під час -20°C. Вірити в таке ,,слово'' того, хто нищить цивільну інфраструктуру в мороз - це професійна непридатність або свідома гра на боці ворога.І тільки Доня безсоромно вихваляючись намагається продати світові гарний образ чесного і хорошого ,,договірного'' диктатора, українці сидять у підвалах без тепла. Заява цього ,,миротворця на крові'' про те, що путін ,,виконав обіцянку'', звучить як знущання на тлі 500 одиниць повітряних цілей, що полетіли на українські ТЕС 3 лютого. Називати ,,дотриманням слова'' паузу для перезаряджання ракет - це вже не дипломатія ілюзій, а співучасть у легітимізації терору і роль адвоката-захисника воєнних злочинів путіна Це небачений до цього часу і небезпечний прецедент, коли лідер США живе десь у своєму парельному всесвіті ілюзій і видає бажане за дійсне, відкрито підіграючи агресору , який прямо порушує всі домовленості ще до того, як висохне чорнило на пресрелізах.....
показать весь комментарий
04.02.2026 04:16 Ответить
невже хтось надіявся, що нарцис Чуб зробить іншу заяву? ну не скаже же він, що ху йло його обісцяло, коли пообіцяло тиждень не наносити удари по енергетиці, а насправді і тижня того навіть не пройшло як воно знову масово лупануло по електростанціях.
показать весь комментарий
04.02.2026 06:51 Ответить
Два чобота - пара.Педофіли і *******.
показать весь комментарий
04.02.2026 05:44 Ответить
У цього старого секс маньяка скоріше за все сіфіліс головного мозку, як у лєніна.
показать весь комментарий
04.02.2026 05:56 Ответить
Соціопати.
Імпульсивність: Діють необдумано, схильні до спалахів люті.
Відсутність совісті: Не відчувають каяття, провини або сорому за свої вчинки.
Маніпуляція та брехня: Часто використовують інших задля власної вигоди.
Антисоціальна поведінка: Порушують правила та закони.
показать весь комментарий
04.02.2026 06:36 Ответить
а клоун так чекав на реакцію від Чуба, так чекав та ще й тролив Чуба, шо після цих слів Чуба ЗЕ виглядає ну дуже обісрано..
показать весь комментарий
04.02.2026 06:45 Ответить
Обісрано виглядає рудий, зелений виглядає зайвим на цьому «святі» соціопатії.
показать весь комментарий
04.02.2026 06:54 Ответить
Зелений виглядає обісрано. не варто було зеленому робити таку під колювальну заяву на адресу Білого дому, що ось, мовляв, чекаємо реакцію. дочекався? що, не знав, що Чуб нічого проти ху йла публічно не скаже? міг би вже здогадатись. якщо ти хочеш здобути прихильність Чуба, то не потрібно його тролити, підйопувати і підказувати чи вказувати як він має реагувати. тож обісраним тут виглядає сам зелений. а про Чуба то окреме питання, він обісраним виглядає вже давно.
показать весь комментарий
04.02.2026 07:03 Ответить
А ьтреба було Трампа в одне місце цілувати, як він любить? Чи ви фан рижого клоуна?
показать весь комментарий
04.02.2026 10:37 Ответить
звісно, ні. потрібно було не тролити Чуба, щоб ще більше його не дратувати і не налаштовувати проти України. з тим пацієнтом уже все давно ясно..
показать весь комментарий
04.02.2026 21:19 Ответить
Я так розумію, трамп прямо і відкрито повідомив, що разом з путіним спланували удар саме в дні найсильніх морозів і Україні, аби остаточно позбавити українців тепла і світла. Я не здивуюсь якщо і кількість ракет і дронів трамп обговорив для цвєї атаки по Україні, аби їх вистачило рознести все в хлам. Я не здивуюсь якщо трамп планує з ****** і скільки треба вбити цивільних. Я не здивуюсь, що трамп тащиться, що є причасним до реального вбивства людей. Він клінічний соціопат і садист, і тільки путін задовольняє його жагу до вбивств. Сідзяньпінь, трамп, путін, нітаньяху, хоменеї - це садисти і вбивці, кров людська для них вода.
Горіти їм в пеклі.
Господи прибери цих уродів з планети Земля разом з усіма їх поплічниками. Спаси цим світ.людей.
показать весь комментарий
04.02.2026 06:52 Ответить
Трампон на прес конференції перед журналістами всрався, прийшлось охороні виводити журналістів і провітрювати приміщення.
https://www.youtube.com/watch?v=1tkFM08fs1s
показать весь комментарий
04.02.2026 07:02 Ответить
З ****** все зрозуміло. А хтось чогось іншого чекав від цього рудого підАра?
показать весь комментарий
04.02.2026 07:09 Ответить
в розетці зранку 245 вольт
здохніть усі у корчах ви підари гнійні !!!
і трапм і зе і ***** і ахметов теж!!!
показать весь комментарий
04.02.2026 07:25 Ответить
Стандарт напруги в Україні 230в +-10%. І ?
показать весь комментарий
04.02.2026 08:31 Ответить
в мене вже два блока живлення по 2 тисячи згоріло
дякую за таки норми
показать весь комментарий
04.02.2026 10:51 Ответить
Одно реле напруги вартістю біля 1 тис. грн. на вході в квартиру-вбереже усю техніку.
показать весь комментарий
04.02.2026 11:37 Ответить
зараз 252, а було й 260 позавчора
дуже розумний?
показать весь комментарий
04.02.2026 10:52 Ответить
Ти про 245 написав, а коли тебе макнули у твою істерику-почав одразу про 252 та 260 викручуватися ?
показать весь комментарий
04.02.2026 11:07 Ответить
істерика у твоєї баби
не треба дискутувати з тарганами у власній голові
показать весь комментарий
04.02.2026 11:08 Ответить
То що ти там написав у першому своєму пості-то не істерика ? Чи ти дійсно зі своїми тарганами у голові розібратися не можеш ?
показать весь комментарий
04.02.2026 11:18 Ответить
істерика коли кричать
я мовчав та писав спокійно

ти дебіл?
йди нах
показать весь комментарий
04.02.2026 11:22 Ответить
А оті потрійні знаки оклику з жирним шрифтом-то у тебе не істерика була ? А куди йти-ти чудово знаєш, бо звідти не вилазиш, ти там прописався.
показать весь комментарий
04.02.2026 11:35 Ответить
Які ж вони ***.. уті. Що одне, що друге.
показать весь комментарий
04.02.2026 07:48 Ответить
Ганчірка безпринципна. Шльондра. Він не просто ідіот, а як тварина просто безхребетний. Блювотиння.
показать весь комментарий
04.02.2026 07:53 Ответить
чи ти не їбонутий??
показать весь комментарий
04.02.2026 08:18 Ответить
показать весь комментарий
04.02.2026 08:20 Ответить
Схоже, що всі матеріали Епштейна відносно Трампа знаходяться у путлєра.
показать весь комментарий
04.02.2026 08:21 Ответить
Піздуй *****, ******.
показать весь комментарий
04.02.2026 08:34 Ответить
Убогое,иди вслед за рос военным кораблем!
показать весь комментарий
04.02.2026 09:49 Ответить
Помаранчевий антихрист виконує волю свого ведучого люцифера *****.
показать весь комментарий
04.02.2026 08:30 Ответить
У рашки цикли між великими обстрілами сім днів. Чисто формально, він не збрехав.
показать весь комментарий
04.02.2026 08:34 Ответить
Нагадайте за що там прибрали клінтона?? Та ця рижа істота в рази паскудніша ... Ось вам і американська дипломатія ...
показать весь комментарий
04.02.2026 08:35 Ответить
Клінтона ніхто не прибирав, він досидів свій другий термін та пішов. Бо той імпічмент, що йому оголосила ПП, не пройшов у Сенаті (так само, як і ДВА імпічмента трумпа у першій каденції). Навіть Ніксона не прибрали після Уотергейту - він пішов сам.
показать весь комментарий
04.02.2026 09:09 Ответить
І, до речі, Клінтона довбанули імпічментом не за те, що грався з Монікою (то їхні дорослі справи), а за те, що збрехав під присягою.
А Руда Мавпа бреше, як дишить, по 300 разів на дню. І що?! Секта тільки аплодує.
показать весь комментарий
04.02.2026 12:17 Ответить
Це як 28 потужних безпекових угод від бєніної макаки. Ось тільки Трамп не президент України, йому взагалі то *****
показать весь комментарий
04.02.2026 08:35 Ответить
так трампло не презедент України, дякувати богу, але це все що потрібно знати о "гарантіях безпеки" від США, хоча в цьому питанні вони дуже послідовні та останні десятиліття не втомлюються показувати світу ціну цих гарантій але усім ...це божа роса.
показать весь комментарий
04.02.2026 09:15 Ответить
Обісцяний рашистами рижий клоун і його недолуга команда працюють на х&&ла! Ці потвори знищують США та ЄС!
показать весь комментарий
04.02.2026 08:36 Ответить
Такий самий злочинець як і *****. Цинічна потвора.
показать весь комментарий
04.02.2026 08:37 Ответить
Нам вже *****. ***** своеї мети не досяг та вже не досягне. Але трампон знов прилюдно "взяв за щоку". Підари вони такі - ******* увагу....
показать весь комментарий
04.02.2026 08:38 Ответить
так само буде з мирним договором
показать весь комментарий
04.02.2026 08:41 Ответить
Цікавий всетаки (з точки зору психіатрії) вийшов "коктель" - довбо(ОЙ)бізм+альцгеймер...
показать весь комментарий
04.02.2026 08:51 Ответить
На особисте прохання Трампа Росія відповіла рекордом балістики, Україна чекає реакції, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3598758

Дочекався.
показать весь комментарий
04.02.2026 08:54 Ответить
ДЕБІЛ!!!!!
показать весь комментарий
04.02.2026 09:08 Ответить
Дайте йому сільодки!
показать весь комментарий
04.02.2026 09:10 Ответить
Ну не скаже ж він, що він виставив себе посміховиськом, якого ***** ні в що не ставить. Так премію миру не виграти, якщо виявиться, що він ніякої ролі в будь-якому майбутньому мирі не відігравав. Так що яне здивований, все в рамках Трампа.
показать весь комментарий
04.02.2026 09:14 Ответить
зеля в подтанцовках задньоприводних англосаксів готовий спалити останнього українця за інтереси лондона.
показать весь комментарий
04.02.2026 09:30 Ответить
Тобі яке діло, кацапєт?
показать весь комментарий
04.02.2026 13:30 Ответить
кацапєт тебе під забором висрав.
показать весь комментарий
04.02.2026 14:29 Ответить
Боже, яке кончене (с)
показать весь комментарий
04.02.2026 09:42 Ответить
божє, яка радість. був би чикатило живий, трамп і його б попросив не вбивати і не гвалтувати нікого протягом тижня, а потім радів і стрибав би від щястя як навіжений з того що чикатило дотримав такої обіцянки і нікого тиждень не вбив
показать весь комментарий
04.02.2026 10:11 Ответить
Ти́ждень (позначення: тижд, міжнародне wk)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C#cite_note-1 [1] - одиниця вимірювання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81 часу від понеділка до неділі включно; одиниця вимірювання часу, що дорівнює семи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C дням
показать весь комментарий
04.02.2026 10:32 Ответить
Не знаю, як ми, а Америка ще дуже пошкодує, що віддала владу у брудні руки старого педофіла та шахрая.
показать весь комментарий
04.02.2026 10:54 Ответить
Трампу від ***** все ,,божья роса,,.
показать весь комментарий
04.02.2026 11:07 Ответить
Йому просто похєр уже. Він змінив стратегію і ми йому не заважаємо.
показать весь комментарий
04.02.2026 11:31 Ответить
Ну все, давайте вже цьому рудому чорту "Нобелевську премію"...
показать весь комментарий
04.02.2026 13:28 Ответить
Цими словами рудий ідіот благословив енергетичний терор українців.
показать весь комментарий
04.02.2026 13:47 Ответить
Ви бачили паузу?... Ні... А вона була...
показать весь комментарий
04.02.2026 13:49 Ответить
Трамп ризикує, бо серед цих двох голубів миру, мабудь путін отримає Нобелівську премію.
показать весь комментарий
04.02.2026 14:24 Ответить
Унікальний підар !!!
показать весь комментарий
04.02.2026 14:25 Ответить
Дай йому орден "Герой США"
показать весь комментарий
04.02.2026 15:03 Ответить
А ще в американських медіа ходять чутки , що дід Трамп всрався прямо в овальному кабінеті під час зустрічі з журналістами. Через що довелось провести екстренну евакуацію всіх з кабінету. Тому заяви старого маразматика вже нікого не дивують. Рішення приймають інші люди, а не це опудало.
показать весь комментарий
04.02.2026 17:21 Ответить
пукін ЗБРЕХАВ!
трампон ЗБРЕХАВ!
зЄлЄнскій також ЗБРЕХАВ!

ніхто, ніяких слів не дотримувався.... НІ-РА-ЗУ!
показать весь комментарий
04.02.2026 17:26 Ответить
СЛУХАЙ ТРАМБОН..МЕНІ ПОТРІБНО ТИЖДЕНЬ.ЩОБ Я МІГ НАНЕСТИ ЧЕРГОВИЙ УДАР ПО УКРАЇНІ.ДАВАЙ ОБЯВЛЯЙ ПЕРЕМИРЯ Я ПІДЗБИРАЮ РАКЕТ І ШАХЕДІВ ТА НАНЕСУ УДАР ПО УКРАЇНІ...(КУЙЛО) ОСЬ ЩО БУЛО НА СПРАВДІ ВТІЛЕНО АМЕРИКАНО- РАШИСТСЬКИМИ ВОРОГАМИ УКРАЇНИ....
показать весь комментарий
04.02.2026 21:58 Ответить
Страница 2 из 2
 
 