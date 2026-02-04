Трамп об "энергетическом перемирии" в Украине: Путин сдержал свое слово

Президент США Дональд Трамп убеждает, что российский диктатор Владимир Путин "сдержал свое слово" относительно сроков "энергетического перемирия" и прекращения ударов по энергетике Киева.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп защитил Путина

По словам главы Белого дома, он попросил Путина прекратить удары в минувшее воскресенье.

"Пауза была с воскресенья по воскресенье (1 февраля - ред.) Она закончилась, и Путин сильно ударил по ним (Украине - ред.) прошлой ночью. Путин сдержал свое слово. Одна неделя - это много, мы примем все, потому что там очень-очень холодно", - заявил Трамп.

На вопрос, был ли он разочарован, что пауза не продлилась дольше, Трамп ответил: "Я хочу, чтобы они завершили войну".

Президент США также сообщил, что во время разговора с Путиным он подчеркнул необходимость прекращения войны в Украине. Он не уточнил, когда именно состоялся этот звонок.

Что предшествовало?

Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что лично просил российского диктатора Владимира Путина не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели. Тот, по словам Трампа, якобы согласился.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу США Дональда Трампа, который заявил, что попросил российского диктатора Владимира Путина прекратить обстрелы Киева и других украинских городов.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет отвечать зеркально, если Россия не будет наносить удары по украинской энергетике.

Атака РФ на Украину 3 февраля

Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.

Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотнидомов.

Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.

Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.

Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.

Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.

Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.

Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.

