Трамп не удивлен ночной массированной атакой России на энергетику Украины, - Белый дом

Президент США Дональд Трамп не был удивлен ночным массированным комбинированным ударом России по Украине, в частности, по критической энергоинфраструктуре.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, ее цитирует CNN, передает Цензор.НЕТ.

Реакция Трампа

Левитт рассказала, что утром обсудила российские удары по Украине с Трампом, который на прошлой неделе сообщил, что Россия пообещала ему остановить атаки на энергетику страны на неделю.

"Его реакция — к сожалению, он не был удивлен. Это две страны, которые уже несколько лет ведут крайне жестокую войну — войну, которая никогда бы не началась, если бы президент был тогда у власти. Она началась из-за слабости и некомпетентности предыдущего президента Джо Байдена", — ответила пресс-секретарь Белого дома.

Мирные переговоры

Левитт также подтвердила, что переговоры Украины и России при посредничестве США состоятся уже 4 февраля.

"Специальный посланник Уиткофф и Джаред Кушнер завтра будут в Абу-Даби для очередного раунда трехсторонних переговоров", - сказала она.

По ее словам, трехсторонние переговоры, которые состоялись 23-24 января в Абу-Даби, являются "историческими по своей природе".

"Никогда раньше эти три наши страны по-настоящему не могли сесть за стол переговоров, чтобы продвинуть дело к миру", - добавила Левитт.

Атака РФ на Украину 3 февраля

  • Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
  • Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.
  • Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.
  • Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
  • Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
  • Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.
  • Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.
  • Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.

03.02.2026 21:54
ця ***** прирівняла нас з агресором і окупантом на одному рівні.
Втім, її шеф Трамп - такий самий підар.
03.02.2026 21:56
03.02.2026 21:56
03.02.2026 21:54
03.02.2026 21:58
03.02.2026 21:54
03.02.2026 21:54
Поки що він взяв 300к вмотивованих мігрантів, котрі крутяться як можуть, щоб залишитись.
Оті ваші фантазії скоріше про українців, котрі хотіли ржать і заглядувать кудись там під час війни.
04.02.2026 01:55
Там країна побудована "вмотивованими мигрантами". Але це їхня внутрішна справа. Трамп поліз у зовнішню політику, тамде йому товарищі ***** та сі повний рот **** напхали. Одне діло всієї міццю силових структур щеміти беззахісних мігрантів та вбивати власних громодян, інша справа у зовнішній політиці "за базар" відповідати: "мир за 24 години, мир за тиждень, мир за місяць" - це не я, атрам казав, або намагатися примусити інших виконувати міжнародне право.... Трамп молодець серед овець, у молодця, він сам як вівця...
04.02.2026 07:30
03.02.2026 21:56
Не переймайся, то дипломатична гра. Якщо тобі від цього стане легше, насправді Трамп співчуває нам не менше чим європа, а то навіть і більше, тільки виду не подає.
04.02.2026 03:02
Він би здивувався, аби Пуйло перестав бити по Україні.
03.02.2026 21:56
03.02.2026 21:56
кажуть що фірми, яка випускала фламінго чи тільки робила анонс, вже тойво, закрилась
03.02.2026 21:59
03.02.2026 22:09
03.02.2026 22:12
03.02.2026 23:01
04.02.2026 00:21
04.02.2026 09:11
03.02.2026 21:56
03.02.2026 21:56
03.02.2026 21:57
03.02.2026 22:11
03.02.2026 22:37
04.02.2026 00:11
03.02.2026 21:57
Так а чому дивуватися? Було би дивно якщо б перестали
03.02.2026 21:59
Очікувана реакція, путін трампа читає, як абетку. Трамп хоче бути непередбачуваним, але боїться реальних дій, щоб раптом не втягнутися в конфлікт. Ось тому путін, його так і в свої відходи життєдіяльності і товче практично безкарно. Санкції якісь отримує, але їх недостатньо, щоб в найближчі роки закінчити війну. Тільки далекобійні ракети можуть реально на це впливати.
03.02.2026 21:59
Трамп консультується з речницею?
Трамп на агентурному зв'язку з пуйлом.
03.02.2026 22:00
закінчити війну за 24 години Трампа перетворилися в 24 години на добу розмов про Байдена...., яку він (із його слів) розвязав....
03.02.2026 22:02
Так за кордоном всі вже звикли до війни в Україні, крім українців
03.02.2026 22:04
03.02.2026 22:06
03.02.2026 22:06
03.02.2026 22:06
03.02.2026 22:07
03.02.2026 22:26
03.02.2026 22:39
03.02.2026 22:42
Твоє бажання майже не здійсненне. Тому що московський режим ніколи не відпустить Україну і не дасть нам спокій. Єдине це можливо якщо рашисти всі здохнуть а Сосія перестане існувати. Тому я поки що реальні бажання загадую, які в тому щоб нам хоча б не заважали а при можливості допомагали знищувати рашистів не менше 50тис в місяць
03.02.2026 23:06
Всі рашисти не здохнуть і сосія не перестане існувати, це неможливо. А ось черговий розпад росії та чергова громадянська війна цілком можливі. Але Україна для цього нічого не робить, не грає навіть на національному питанні та не використовує на свою користь ксенофобію іванів. У зелі клепки для цього не вистачає, як і для усього іншого.
А шанси є - на рашці рекордна убЫль населення з часів Другої Світової та рекордне падіння народжуванності за останні 200(!) років. Зате розлучення б'ють рекорди. Кривава громадянська війна це те що іванам вдається краще за усе на світі. Але зеленим бездарям таке не по зубам організувати.
04.02.2026 00:37
03.02.2026 23:54
03.02.2026 22:11
03.02.2026 22:14
03.02.2026 22:12
03.02.2026 22:14
03.02.2026 22:19
03.02.2026 22:19
03.02.2026 22:20
03.02.2026 22:21
03.02.2026 22:37
"Його реакція - на жаль, він не був здивований. Це дві країни, які вже кілька років ведуть вкрай жорстоку війну -- війну, яка ніколи б не почалася, якби президент був тоді при владі. Вона почалася через слабкість і некомпетентність попереднього президента Джо Байдена", - відповіла речниця Білого дому. Джерело: https://censor.net/ua/n3598764
03.02.2026 22:41
03.02.2026 23:21
03.02.2026 22:44
03.02.2026 22:45
03.02.2026 22:45
03.02.2026 22:50
03.02.2026 22:51
03.02.2026 23:04
03.02.2026 23:09
03.02.2026 23:09
04.02.2026 00:10
04.02.2026 00:18
04.02.2026 00:35
04.02.2026 01:24
04.02.2026 02:07
04.02.2026 09:35
04.02.2026 10:21
