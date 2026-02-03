Трамп не удивлен ночной массированной атакой России на энергетику Украины, - Белый дом
Президент США Дональд Трамп не был удивлен ночным массированным комбинированным ударом России по Украине, в частности, по критической энергоинфраструктуре.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, ее цитирует CNN, передает Цензор.НЕТ.
Реакция Трампа
Левитт рассказала, что утром обсудила российские удары по Украине с Трампом, который на прошлой неделе сообщил, что Россия пообещала ему остановить атаки на энергетику страны на неделю.
"Его реакция — к сожалению, он не был удивлен. Это две страны, которые уже несколько лет ведут крайне жестокую войну — войну, которая никогда бы не началась, если бы президент был тогда у власти. Она началась из-за слабости и некомпетентности предыдущего президента Джо Байдена", — ответила пресс-секретарь Белого дома.
Мирные переговоры
Левитт также подтвердила, что переговоры Украины и России при посредничестве США состоятся уже 4 февраля.
"Специальный посланник Уиткофф и Джаред Кушнер завтра будут в Абу-Даби для очередного раунда трехсторонних переговоров", - сказала она.
По ее словам, трехсторонние переговоры, которые состоялись 23-24 января в Абу-Даби, являются "историческими по своей природе".
"Никогда раньше эти три наши страны по-настоящему не могли сесть за стол переговоров, чтобы продвинуть дело к миру", - добавила Левитт.
Атака РФ на Украину 3 февраля
- Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
- Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.
- Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.
- Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
- Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
- Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.
- Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.
- Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.
