Трамп не удивлен ночной массированной атакой России на энергетику Украины, - Белый дом

Президент США Дональд Трамп не был удивлен ночным массированным комбинированным ударом России по Украине, в частности, по критической энергоинфраструктуре.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, ее цитирует CNN, передает Цензор.НЕТ.

Реакция Трампа

Левитт рассказала, что утром обсудила российские удары по Украине с Трампом, который на прошлой неделе сообщил, что Россия пообещала ему остановить атаки на энергетику страны на неделю.

"Его реакция — к сожалению, он не был удивлен. Это две страны, которые уже несколько лет ведут крайне жестокую войну — войну, которая никогда бы не началась, если бы президент был тогда у власти. Она началась из-за слабости и некомпетентности предыдущего президента Джо Байдена", — ответила пресс-секретарь Белого дома.

Мирные переговоры

Левитт также подтвердила, что переговоры Украины и России при посредничестве США состоятся уже 4 февраля.

"Специальный посланник Уиткофф и Джаред Кушнер завтра будут в Абу-Даби для очередного раунда трехсторонних переговоров", - сказала она.

По ее словам, трехсторонние переговоры, которые состоялись 23-24 января в Абу-Даби, являются "историческими по своей природе".

"Никогда раньше эти три наши страны по-настоящему не могли сесть за стол переговоров, чтобы продвинуть дело к миру", - добавила Левитт.

Атака РФ на Украину 3 февраля

Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.

Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.

Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.

Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.

Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.

Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.

Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.

Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.

