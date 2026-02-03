На личную просьбу Трампа Россия ответила рекордом баллистики, Украина ждет реакции, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает реакции Соединенных Штатов на очередной массированный российский обстрел 3 февраля и нарушение "энергетического перемирия".
Об этом глава государства сказал в вечернем обращении, информирует Цензор.НЕТ.
Нарушение "энергетического перемирия"
Глава государства отметил, что Россия демонстративно проигнорировала личную просьбу президента США Дональда Трампа об ограничении ударов по энергетике Украины.
"Это было предложение именно Америки: на время дипломатии и такой холодной зимней погоды прекратить удары по энергетике. Была просьба лично от президента Соединенных Штатов. Мы видим, что Россия на эту просьбу ответила рекордом баллистики –– неполных четыре дня прошло с недели, о которой просили Россию. Это говорит и обо всем остальном, что Россия обещает или еще может пообещать. Если их слово не держится уже сейчас, то чего ожидать дальше?" - сказал Зеленский.
Он напомнил, что россияне лгали и перед полномасштабной войной, которую начали, пытаясь обмануть всех вокруг о своих намерениях.
"Они неисправимы в Москве. И хотят воспользоваться именно холодом, потому что не могут покорить нас – Украину – своими штурмами. Ставка России на войну должна получить ответ мира... Россия должна почувствовать давление, чтобы они выполняли просьбы партнеров и реально двигались в переговорах к миру. Пока только от Украины ожидают уступок. Россия должна пойти на уступки, и самая главная из них – остановить агрессию. Тот, кто начал войну, должен сделать шаги по деэскалации и остановке войны. Если этого нет и пока этого нет, каждый российский удар бьет не просто по нашей энергетике, не просто по нашим городам и общинам при −20 – каждый удар бьет и по тем лидерам, которые говорят с Россией и получают от нее в ответ дальнейшую войну", - добавил президент.
Атака РФ на Украину 3 февраля
- Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
- Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.
- Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.
- Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
- Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
- Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.
- Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.
- Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.
Так, я говорила про це з президентом сьогодні вранці, і його реакція, на жаль, була без подиву.
Таке враження, шо нашого президента сьогоднійшній обстріл цілком задовольняє. Ну якщо він вже заявив, шо скоригує перемовини. Не пояснивши як, куди і навіщо.
.. цинічний олігархізм, нажаль..
Та ще й нарцис-маразиатик
Взагалі,асиметричності недостатньо.Удари по паРаші повинні перевершувати удари по Україні.
Цікаво, а на що влип Трамп в honey trap?
нуль відповідальності
нуль передбачення наслідків своїх дій
тільки - ХАЧУ та МОЕ!!!
Натомість Москва яка нібито під санкціями завдяки партнерам з Китаю наростила виробництво балістичних ракет для комплексів Іскандер-М у три рази. Джерело: аналітичний центр https://www.csis.org/analysis/russias-grinding-war-ukraine CSIS, який проаналізував співпрацю росії та КНР.