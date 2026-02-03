На личную просьбу Трампа Россия ответила рекордом баллистики, Украина ждет реакции, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает реакции Соединенных Штатов на очередной массированный российский обстрел 3 февраля и нарушение "энергетического перемирия".

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении.

Нарушение "энергетического перемирия"

Глава государства отметил, что Россия демонстративно проигнорировала личную просьбу президента США Дональда Трампа об ограничении ударов по энергетике Украины.

"Это было предложение именно Америки: на время дипломатии и такой холодной зимней погоды прекратить удары по энергетике. Была просьба лично от президента Соединенных Штатов. Мы видим, что Россия на эту просьбу ответила рекордом баллистики –– неполных четыре дня прошло с недели, о которой просили Россию. Это говорит и обо всем остальном, что Россия обещает или еще может пообещать. Если их слово не держится уже сейчас, то чего ожидать дальше?" - сказал Зеленский.

Он напомнил, что россияне лгали и перед полномасштабной войной, которую начали, пытаясь обмануть всех вокруг о своих намерениях.

"Они неисправимы в Москве. И хотят воспользоваться именно холодом, потому что не могут покорить нас – Украину – своими штурмами. Ставка России на войну должна получить ответ мира... Россия должна почувствовать давление, чтобы они выполняли просьбы партнеров и реально двигались в переговорах к миру. Пока только от Украины ожидают уступок. Россия должна пойти на уступки, и самая главная из них – остановить агрессию. Тот, кто начал войну, должен сделать шаги по деэскалации и остановке войны. Если этого нет и пока этого нет, каждый российский удар бьет не просто по нашей энергетике, не просто по нашим городам и общинам при −20 – каждый удар бьет и по тем лидерам, которые говорят с Россией и получают от нее в ответ дальнейшую войну", - добавил президент.

Атака РФ на Украину 3 февраля

Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.

Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.

Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.

Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.

Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.

Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.

Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.

Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.

