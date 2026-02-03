На личную просьбу Трампа Россия ответила рекордом баллистики, Украина ждет реакции, - Зеленский

Атака РФ на Киев 3 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает реакции Соединенных Штатов на очередной массированный российский обстрел 3 февраля и нарушение "энергетического перемирия".

Нарушение "энергетического перемирия"

Глава государства отметил, что Россия демонстративно проигнорировала личную просьбу президента США Дональда Трампа об ограничении ударов по энергетике Украины.

"Это было предложение именно Америки: на время дипломатии и такой холодной зимней погоды прекратить удары по энергетике. Была просьба лично от президента Соединенных Штатов. Мы видим, что Россия на эту просьбу ответила рекордом баллистики –– неполных четыре дня прошло с недели, о которой просили Россию. Это говорит и обо всем остальном, что Россия обещает или еще может пообещать. Если их слово не держится уже сейчас, то чего ожидать дальше?" - сказал Зеленский.

Он напомнил, что россияне лгали и перед полномасштабной войной, которую начали, пытаясь обмануть всех вокруг о своих намерениях.

"Они неисправимы в Москве. И хотят воспользоваться именно холодом, потому что не могут покорить нас – Украину – своими штурмами. Ставка России на войну должна получить ответ мира... Россия должна почувствовать давление, чтобы они выполняли просьбы партнеров и реально двигались в переговорах к миру. Пока только от Украины ожидают уступок. Россия должна пойти на уступки, и самая главная из них – остановить агрессию. Тот, кто начал войну, должен сделать шаги по деэскалации и остановке войны. Если этого нет и пока этого нет, каждый российский удар бьет не просто по нашей энергетике, не просто по нашим городам и общинам при −20 – каждый удар бьет и по тем лидерам, которые говорят с Россией и получают от нее в ответ дальнейшую войну", - добавил президент.

Атака РФ на Украину 3 февраля

  • Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
  • Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.
  • Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.
  • Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
  • Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
  • Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.
  • Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.
  • Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.

Топ комментарии
+23
Україна чекає щоб ти зд*х, зелена нездара!
03.02.2026 21:06 Ответить
+22
Як добре, що не дивлюся вечірню фігню від потужного - нервові клітини не відновлюються....
03.02.2026 21:04 Ответить
+18
воно 100 % дурне, воно начебто живе десь окремо - і навіть не бачить свою провину за все що відбувається в країні
03.02.2026 21:16 Ответить
Трамп попрохав - кацапи вдарили - шо не так?
03.02.2026 21:00 Ответить
Трамп не був здивований останньою атакою по Україні - прес-секретар Білого дому Лівітт

Так, я говорила про це з президентом сьогодні вранці, і його реакція, на жаль, була без подиву.
03.02.2026 21:14 Ответить
"Він (Путін) дотримав свого слова в цій частині. Це було значно, Ви знаєте, один тиждень, ми б погодилися на все (на будь-який термін), тому що там дуже-дуже холодно» - заявив президент США Дональд Трамп.
04.02.2026 06:02 Ответить
Так що він попрохав? Ніхто не знає бо чорчілю не сказали, а чебур мовчить. Може попрохав золотий космічний корабель, а може вантажний літак малолітніх хвойд.
03.02.2026 21:19 Ответить
Так енергетичне перемиря на прохання Трампа було до 2 лютого. До чого тут Трамп взагалі, коли на календарі 3 лютого? Може треба не Трампа знову робити у всьому крайнім, а дипломатію включати реальну, а не кіношну?
Таке враження, шо нашого президента сьогоднійшній обстріл цілком задовольняє. Ну якщо він вже заявив, шо скоригує перемовини. Не пояснивши як, куди і навіщо.
03.02.2026 22:26 Ответить
Перед цим повбили гірників - які підтримують паливом ТЕЦ і тільки пару днів не били по Києву а по Харкову Дніпру Запоріжжю Херсону валили шо дурні
03.02.2026 22:36 Ответить
Та трапму пофіг
.. цинічний олігархізм, нажаль..
Та ще й нарцис-маразиатик
03.02.2026 21:00 Ответить
Так він казав до кінця минулого тижня, знову Трамп винен🤣
03.02.2026 21:23 Ответить
Що можна чекати від старого дементного бабуїна, якого рашка купила з потрухами?!!
03.02.2026 21:03 Ответить
дійсно, це ж наскільки треба бути тупорилим, щоб чекати щось від трампа?
03.02.2026 21:07 Ответить
Та оту фігню треба взагалі визначити як засіб катування. Її тільки пацієнти психлікарень можуть дивитись..
03.02.2026 21:23 Ответить
і тільки в той час, коли немає загострень ...
03.02.2026 21:24 Ответить
Ця фігня називається : Вечірній хрипосик зеленого гундосика, а пацієнтами можуть бути лише Свідки Гівномарафону. Нормальна людина витримати таке насильство над собою нездатна.
03.02.2026 22:20 Ответить
zдун
03.02.2026 21:05 Ответить
Е ні! Це був би дуже легкий вихід для нього. Перше має бути пару років судовий процес, а потім довічно на нарах. Це все, на що воно заслуговує!
03.02.2026 21:18 Ответить
Причому, з повною конфіскацією. А під час судових засідань - щоб не в люкс камері, а в загальній. На Лук'янівці. І без застав та браслетів. А потім - довічне. Але в одиночці - і цілодобово крутити йому його гундосики й марафон. І щоб вимкнути не міг!!
03.02.2026 21:27 Ответить
... якщо не буде змоги вимкнути - це уже буде катування!!!
03.02.2026 21:32 Ответить
🤣 ну нас же клован на самому початку так катував))) доки телекомпанії собі частоти не прикупили, або не послали)))
03.02.2026 21:54 Ответить
І портрет, портрет Порошенка на стіну! Жорстоко, визнаю, але ж пацієнт заслужив!
03.02.2026 21:58 Ответить
а краще в камері, де тримали Магомедрасулова
03.02.2026 22:23 Ответить
В Україні такий варіант не можливий, хіба що з якоюсь дрібнотою та й то показово. Я згоден навіть на почесний похорон за донати, але щоб якнайшвидше бо воно нас знищить.
03.02.2026 21:33 Ответить
Е ні. Невже ви ще не наслухлались потужної брехні? Ніяких пару років, доста - трибунал на два-три місяці і на сніданок, обід та вечерю скумбрія по 8.
03.02.2026 22:09 Ответить
а то ще потрібно доказати. що росія щодня бомбить україну. може то вона сама себе бомбить. щоб звинуватити путіна. трамп вірить в те, що путін хоче миру. . от так реакції від трампа слід чекати.
03.02.2026 21:07 Ответить
якби трамп не попросив не обстрілювати до 1 лютого, то кацапи б не обстрілювали?
03.02.2026 21:08 Ответить
щоденні обстріли говорять про те, що всі слова прпо мир від путіна яйця виїденого не варті
03.02.2026 21:12 Ответить
І знову весь світ винен...
03.02.2026 21:08 Ответить
Що воно несе?
03.02.2026 21:10 Ответить
Бо працювати на захист потрібно було, поки передишка була, а не підганяти сценаристів, щоб тексти гнівні про Кличка для гундосиків гнали.
03.02.2026 21:11 Ответить
Про кцапів і мови немає, вони терористи. А коли американська та інші розвідки перед повномасштабним вторгненням попереджали і радили рити окопи, то що робив Голобородько?
03.02.2026 21:11 Ответить
Довбограй зелений, де ракети на москву?! Оце і буде відповідь, геть ішака , воно зовсім не розуміє як бути президентом, ти нічого вже не вирішуєш покидьок
03.02.2026 21:13 Ответить
Чому це ти гундосиш українцям,донеси це Трампу,працюй над тим хай дає далекобійну зброю.Виконай свою обіцянку по асиметричним відповідям.
Взагалі,асиметричності недостатньо.Удари по паРаші повинні перевершувати удари по Україні.
03.02.2026 21:13 Ответить
Людина яка прибере оце зелене непорозуміння з цього світу, чуєш? Ти будеш справжнім Героєм в Україні! Настільки жахливого і некомпетентного керуя і історії України ще не було
03.02.2026 21:15 Ответить
сталевий ішак забув, що особисто обіцяв блекаут у москві. племя, нагадай вождю
03.02.2026 21:16 Ответить
Він добре бачить провину... Порошенка і Кличка.
03.02.2026 21:22 Ответить
Трамп же відреагував тим, що чекає на гарні новини. Може, для Трампа рекорд в кількості застосованої балістики за раз для обстрілу України і є гарні новини.
Цікаво, а на що влип Трамп в honey trap?
03.02.2026 21:17 Ответить
Походу його самого в туза гатили під камерами гебні.
03.02.2026 21:21 Ответить
Тобто члєнограй не збирається "дзеркально відповідати" як обіцяв( бєлгород не пропонувати),а сидіти і чекати реакції трампона? Ох і поц.
03.02.2026 21:20 Ответить
Так у нього світл є, знач ніякого блекауту в Києві нема.
03.02.2026 21:25 Ответить
Досить верещати, клоун! Склади повноваження й велкам до тюрми.
03.02.2026 21:22 Ответить
Трамп уже»одреагірував» - всрався в овальному кабінєті при журналістах і челяді. Факт(не фейк)))
03.02.2026 21:26 Ответить
Господи як це жалюгідно виглядає, де саме кацапи сказали, що не будуть бити на період похолодання?? Де ж той Аполон що підтягуються 14 разів, де то вождь, що тримає світ? А по факту звичайний Колобок - туди покотився набрехав, там наиздів і так і їздить. Який другий термін? Коли ти боїшся брати на себе відповідальність, боїшся ворогу дати гідну відповідь. Ти навіть зустріч з росією переніс з 1 лютого на 4-5 бо в США не виходило вас панькати. Бо боїшся, боїшся навіть своїх людей. Боїшся всіх від Кличка Порошенка до Юлька бабульки... Брехнею світ пройдеш, а назад...
03.02.2026 21:28 Ответить
Тромб же вчора висловив свою реакцію. А саме що Україна і Сосія продвинулись ще на крок до ''мірної угоди''. До вас ще не дійшло що Тромб з Х'уйлом разом грають проти України? Вчора ви могли спостерігати що чекаю Україну в разі підписання ''мірної угоди'' і яка буде реакція сша і інших ''гарантів'' коли рашисти полізуть знову
03.02.2026 21:30 Ответить
Зате Україна вже кілька тижнів не знищувала рашистські НПЗ вже не кажу про енергетику. Тобто допомогли рашистам війну продовжити мінімум ще на місяці
03.02.2026 21:35 Ответить
чогось клован сам не спішить з виборами, на прохання Трампа .
03.02.2026 21:30 Ответить
а шо ж ти , зєлупа московська, сам не відповідаєш фламінгами?
03.02.2026 21:38 Ответить
Відповіді симетричної по кацапах від кована не буде
03.02.2026 21:50 Ответить
він і є дитина ментально
нуль відповідальності
нуль передбачення наслідків своїх дій
тільки - ХАЧУ та МОЕ!!!
04.02.2026 07:27 Ответить
У цих відосиках повний когнітивний дисонанс. Чувак читає досить мудрі тексти, але його реальні дії всередині і назовні -- повне лайно. Перед нами наче дві людини: одна гарно говорить, а інша робить все навпаки.
03.02.2026 21:59 Ответить
Бо задача така
03.02.2026 22:20 Ответить
Зеблазень, біжи...
03.02.2026 22:12 Ответить
Мертва тиша - це теж реакція.
03.02.2026 22:58 Ответить
Яка реакція, він обісрані штани свої застірує.
03.02.2026 23:04 Ответить
Президент і Верховний не реакції іззовні має очікувати, а організувати і забезпечити ППО і ПРО країни. Що не було зроблено з початку і впродовж цієї війни. Зеленський продажний злодюжний і брехливий мерзотник!
03.02.2026 23:23 Ответить
А на Україну накладені санкції самого Зе, він весь час очікує реакції що хтось за нього щось має вирішити..Ось читаю новину і вчергове це підтверджується.
Натомість Москва яка нібито під санкціями завдяки партнерам з Китаю наростила виробництво балістичних ракет для комплексів Іскандер-М у три рази. Джерело: аналітичний центр https://www.csis.org/analysis/russias-grinding-war-ukraine CSIS, який проаналізував співпрацю росії та КНР.
03.02.2026 23:26 Ответить
Нічого, в нас вже назбиралося під сотню фламінг. Зараз на москві буде блекаут.
04.02.2026 00:29 Ответить
Як красиво починалось: У нас є чим створити в Москві блекаут. Як закінчилось: Чекаємо на реакцію Трампа.
04.02.2026 01:27 Ответить
Trump i Amerika slabue , ne budet otveta
04.02.2026 06:10 Ответить
 
 