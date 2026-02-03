На особисте прохання Трампа Росія відповіла рекордом балістики, Україна чекає реакції, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський очікує на реакцію Сполучених Штатів на черговий масований російський обстріл 3 лютого та порушення "енергетичного перемир'я".

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Порушення "енергетичного перемир'я"

Глава держави зауважив, що Росія демонстративно знехтувала особистим проханням президента США Дональда Трампа щодо обмеження ударів по енергетиці України.

"Це була пропозиція саме Америки: на час дипломатії й такої холодної зимової погоди припинити удари по енергетиці. Було прохання особисто від президента Сполучених Штатів. Ми бачимо, що Росія на це прохання відповіла рекордом балістики –– неповних чотири дні минуло з тижня, про який Росію просили. Це говорить і про все інше, що Росія обіцяє чи ще може пообіцяти. Якщо їхнє слово не тримається вже зараз, то чого очікувати далі?" - сказав Зеленський.

Він нагадав, що росіяни брехали й перед повномасштабною війною, яку почали, намагаючись обманути всіх навколо про свої наміри.

"Вони невиправні в Москві. І хочуть скористатися саме холодом, бо не можуть підкорити нас – Україну – своїми штурмами. Ставка Росії на війну повинна отримати відповідь світу... Росія повинна відчути тиск, щоб вони виконували прохання партнерів і реально рухались у перемовинах до миру. Поки що тільки від України очікують поступок. Росія повинна піти на поступки, і найголовніша з них – зупинити агресію. Той, хто війну почав, повинен зробити кроки на деескалацію і зупинку війни. Якщо цього немає і поки цього немає, кожен російський удар б’є не просто по нашій енергетиці, не просто по наших містах і громадах у −20 – кожен удар б’є і по тих лідерах, які говорять із Росією та отримують від неї у відповідь подальшу війну", - додав президент.

Атака РФ на Україну 3 лютого

Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.

Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.

Окрім того, ворог атакував теплоелектростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.

Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.

Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.

Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва.

Окрім того, РФ атакувала Одещину, критична інфраструктура працює на генераторах.

Шмигаль повідомив, що РФ атакувала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі.

