На особисте прохання Трампа Росія відповіла рекордом балістики, Україна чекає реакції, - Зеленський

Атака РФ на Київ 3 лютого

Президент України Володимир Зеленський очікує на реакцію Сполучених Штатів на черговий масований російський обстріл 3 лютого та порушення "енергетичного перемир'я".

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Порушення "енергетичного перемир'я"

Глава держави зауважив, що Росія демонстративно знехтувала особистим проханням президента США Дональда Трампа щодо обмеження ударів по енергетиці України.

"Це була пропозиція саме Америки: на час дипломатії й такої холодної зимової погоди припинити удари по енергетиці. Було прохання особисто від президента Сполучених Штатів. Ми бачимо, що Росія на це прохання відповіла рекордом балістики –– неповних чотири дні минуло з тижня, про який Росію просили. Це говорить і про все інше, що Росія обіцяє чи ще може пообіцяти. Якщо їхнє слово не тримається вже зараз, то чого очікувати далі?" - сказав Зеленський.

Він нагадав, що росіяни брехали й перед повномасштабною війною, яку почали, намагаючись обманути всіх навколо про свої наміри.

"Вони невиправні в Москві. І хочуть скористатися саме холодом, бо не можуть підкорити нас – Україну – своїми штурмами. Ставка Росії на війну повинна отримати відповідь світу... Росія повинна відчути тиск, щоб вони виконували прохання партнерів і реально рухались у перемовинах до миру. Поки що тільки від України очікують поступок. Росія повинна піти на поступки, і найголовніша з них – зупинити агресію. Той, хто війну почав, повинен зробити кроки на деескалацію і зупинку війни. Якщо цього немає і поки цього немає, кожен російський удар б’є не просто по нашій енергетиці, не просто по наших містах і громадах у −20 – кожен удар б’є і по тих лідерах, які говорять із Росією та отримують від неї у відповідь подальшу війну", - додав президент.

Атака РФ на Україну 3 лютого

  • Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.
  • Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.
  • Окрім того, ворог атакував теплоелектростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.
  • Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.
  • Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.
  • Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва.
  • Окрім того, РФ атакувала Одещину, критична інфраструктура працює на генераторах.
  • Шмигаль повідомив, що РФ атакувала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі.

+23
Україна чекає щоб ти зд*х, зелена нездара!
03.02.2026 21:06 Відповісти
+22
Як добре, що не дивлюся вечірню фігню від потужного - нервові клітини не відновлюються....
03.02.2026 21:04 Відповісти
+18
воно 100 % дурне, воно начебто живе десь окремо - і навіть не бачить свою провину за все що відбувається в країні
03.02.2026 21:16 Відповісти
Трамп попрохав - кацапи вдарили - шо не так?
03.02.2026 21:00 Відповісти
Трамп не був здивований останньою атакою по Україні - прес-секретар Білого дому Лівітт

Так, я говорила про це з президентом сьогодні вранці, і його реакція, на жаль, була без подиву.
03.02.2026 21:14 Відповісти
"Він (Путін) дотримав свого слова в цій частині. Це було значно, Ви знаєте, один тиждень, ми б погодилися на все (на будь-який термін), тому що там дуже-дуже холодно» - заявив президент США Дональд Трамп.
04.02.2026 06:02 Відповісти
Так що він попрохав? Ніхто не знає бо чорчілю не сказали, а чебур мовчить. Може попрохав золотий космічний корабель, а може вантажний літак малолітніх хвойд.
03.02.2026 21:19 Відповісти
Так енергетичне перемиря на прохання Трампа було до 2 лютого. До чого тут Трамп взагалі, коли на календарі 3 лютого? Може треба не Трампа знову робити у всьому крайнім, а дипломатію включати реальну, а не кіношну?
Таке враження, шо нашого президента сьогоднійшній обстріл цілком задовольняє. Ну якщо він вже заявив, шо скоригує перемовини. Не пояснивши як, куди і навіщо.
03.02.2026 22:26 Відповісти
Перед цим повбили гірників - які підтримують паливом ТЕЦ і тільки пару днів не били по Києву а по Харкову Дніпру Запоріжжю Херсону валили шо дурні
03.02.2026 22:36 Відповісти
Та трапму пофіг
.. цинічний олігархізм, нажаль..
Та ще й нарцис-маразиатик
03.02.2026 21:00 Відповісти
Так він казав до кінця минулого тижня, знову Трамп винен🤣
03.02.2026 21:23 Відповісти
Що можна чекати від старого дементного бабуїна, якого рашка купила з потрухами?!!
03.02.2026 21:03 Відповісти
дійсно, це ж наскільки треба бути тупорилим, щоб чекати щось від трампа?
03.02.2026 21:07 Відповісти
03.02.2026 21:04 Відповісти
Та оту фігню треба взагалі визначити як засіб катування. Її тільки пацієнти психлікарень можуть дивитись..
03.02.2026 21:23 Відповісти
і тільки в той час, коли немає загострень ...
03.02.2026 21:24 Відповісти
Ця фігня називається : Вечірній хрипосик зеленого гундосика, а пацієнтами можуть бути лише Свідки Гівномарафону. Нормальна людина витримати таке насильство над собою нездатна.
03.02.2026 22:20 Відповісти
zдун
03.02.2026 21:05 Відповісти
03.02.2026 21:06 Відповісти
Е ні! Це був би дуже легкий вихід для нього. Перше має бути пару років судовий процес, а потім довічно на нарах. Це все, на що воно заслуговує!
03.02.2026 21:18 Відповісти
Причому, з повною конфіскацією. А під час судових засідань - щоб не в люкс камері, а в загальній. На Лук'янівці. І без застав та браслетів. А потім - довічне. Але в одиночці - і цілодобово крутити йому його гундосики й марафон. І щоб вимкнути не міг!!
03.02.2026 21:27 Відповісти
... якщо не буде змоги вимкнути - це уже буде катування!!!
03.02.2026 21:32 Відповісти
🤣 ну нас же клован на самому початку так катував))) доки телекомпанії собі частоти не прикупили, або не послали)))
03.02.2026 21:54 Відповісти
І портрет, портрет Порошенка на стіну! Жорстоко, визнаю, але ж пацієнт заслужив!
03.02.2026 21:58 Відповісти
а краще в камері, де тримали Магомедрасулова
03.02.2026 22:23 Відповісти
В Україні такий варіант не можливий, хіба що з якоюсь дрібнотою та й то показово. Я згоден навіть на почесний похорон за донати, але щоб якнайшвидше бо воно нас знищить.
03.02.2026 21:33 Відповісти
Е ні. Невже ви ще не наслухлались потужної брехні? Ніяких пару років, доста - трибунал на два-три місяці і на сніданок, обід та вечерю скумбрія по 8.
03.02.2026 22:09 Відповісти
а то ще потрібно доказати. що росія щодня бомбить україну. може то вона сама себе бомбить. щоб звинуватити путіна. трамп вірить в те, що путін хоче миру. . от так реакції від трампа слід чекати.
03.02.2026 21:07 Відповісти
якби трамп не попросив не обстрілювати до 1 лютого, то кацапи б не обстрілювали?
03.02.2026 21:08 Відповісти
щоденні обстріли говорять про те, що всі слова прпо мир від путіна яйця виїденого не варті
03.02.2026 21:12 Відповісти
І знову весь світ винен...
03.02.2026 21:08 Відповісти
Що воно несе?
03.02.2026 21:10 Відповісти
Бо працювати на захист потрібно було, поки передишка була, а не підганяти сценаристів, щоб тексти гнівні про Кличка для гундосиків гнали.
03.02.2026 21:11 Відповісти
Про кцапів і мови немає, вони терористи. А коли американська та інші розвідки перед повномасштабним вторгненням попереджали і радили рити окопи, то що робив Голобородько?
03.02.2026 21:11 Відповісти
Довбограй зелений, де ракети на москву?! Оце і буде відповідь, геть ішака , воно зовсім не розуміє як бути президентом, ти нічого вже не вирішуєш покидьок
03.02.2026 21:13 Відповісти
Чому це ти гундосиш українцям,донеси це Трампу,працюй над тим хай дає далекобійну зброю.Виконай свою обіцянку по асиметричним відповідям.
Взагалі,асиметричності недостатньо.Удари по паРаші повинні перевершувати удари по Україні.
03.02.2026 21:13 Відповісти
Людина яка прибере оце зелене непорозуміння з цього світу, чуєш? Ти будеш справжнім Героєм в Україні! Настільки жахливого і некомпетентного керуя і історії України ще не було
03.02.2026 21:15 Відповісти
сталевий ішак забув, що особисто обіцяв блекаут у москві. племя, нагадай вождю
03.02.2026 21:16 Відповісти
03.02.2026 21:16 Відповісти
Він добре бачить провину... Порошенка і Кличка.
03.02.2026 21:22 Відповісти
Трамп же відреагував тим, що чекає на гарні новини. Може, для Трампа рекорд в кількості застосованої балістики за раз для обстрілу України і є гарні новини.
Цікаво, а на що влип Трамп в honey trap?
03.02.2026 21:17 Відповісти
Походу його самого в туза гатили під камерами гебні.
03.02.2026 21:21 Відповісти
Тобто члєнограй не збирається "дзеркально відповідати" як обіцяв( бєлгород не пропонувати),а сидіти і чекати реакції трампона? Ох і поц.
03.02.2026 21:20 Відповісти
Так у нього світл є, знач ніякого блекауту в Києві нема.
03.02.2026 21:25 Відповісти
Досить верещати, клоун! Склади повноваження й велкам до тюрми.
03.02.2026 21:22 Відповісти
Трамп уже»одреагірував» - всрався в овальному кабінєті при журналістах і челяді. Факт(не фейк)))
03.02.2026 21:26 Відповісти
Господи як це жалюгідно виглядає, де саме кацапи сказали, що не будуть бити на період похолодання?? Де ж той Аполон що підтягуються 14 разів, де то вождь, що тримає світ? А по факту звичайний Колобок - туди покотився набрехав, там наиздів і так і їздить. Який другий термін? Коли ти боїшся брати на себе відповідальність, боїшся ворогу дати гідну відповідь. Ти навіть зустріч з росією переніс з 1 лютого на 4-5 бо в США не виходило вас панькати. Бо боїшся, боїшся навіть своїх людей. Боїшся всіх від Кличка Порошенка до Юлька бабульки... Брехнею світ пройдеш, а назад...
03.02.2026 21:28 Відповісти
Тромб же вчора висловив свою реакцію. А саме що Україна і Сосія продвинулись ще на крок до ''мірної угоди''. До вас ще не дійшло що Тромб з Х'уйлом разом грають проти України? Вчора ви могли спостерігати що чекаю Україну в разі підписання ''мірної угоди'' і яка буде реакція сша і інших ''гарантів'' коли рашисти полізуть знову
03.02.2026 21:30 Відповісти
Зате Україна вже кілька тижнів не знищувала рашистські НПЗ вже не кажу про енергетику. Тобто допомогли рашистам війну продовжити мінімум ще на місяці
03.02.2026 21:35 Відповісти
чогось клован сам не спішить з виборами, на прохання Трампа .
03.02.2026 21:30 Відповісти
а шо ж ти , зєлупа московська, сам не відповідаєш фламінгами?
03.02.2026 21:38 Відповісти
Відповіді симетричної по кацапах від кована не буде
03.02.2026 21:50 Відповісти
він і є дитина ментально
нуль відповідальності
нуль передбачення наслідків своїх дій
тільки - ХАЧУ та МОЕ!!!
04.02.2026 07:27 Відповісти
У цих відосиках повний когнітивний дисонанс. Чувак читає досить мудрі тексти, але його реальні дії всередині і назовні -- повне лайно. Перед нами наче дві людини: одна гарно говорить, а інша робить все навпаки.
03.02.2026 21:59 Відповісти
Бо задача така
03.02.2026 22:20 Відповісти
Зеблазень, біжи...
03.02.2026 22:12 Відповісти
Мертва тиша - це теж реакція.
03.02.2026 22:58 Відповісти
Яка реакція, він обісрані штани свої застірує.
03.02.2026 23:04 Відповісти
Президент і Верховний не реакції іззовні має очікувати, а організувати і забезпечити ППО і ПРО країни. Що не було зроблено з початку і впродовж цієї війни. Зеленський продажний злодюжний і брехливий мерзотник!
03.02.2026 23:23 Відповісти
А на Україну накладені санкції самого Зе, він весь час очікує реакції що хтось за нього щось має вирішити..Ось читаю новину і вчергове це підтверджується.
Натомість Москва яка нібито під санкціями завдяки партнерам з Китаю наростила виробництво балістичних ракет для комплексів Іскандер-М у три рази. Джерело: аналітичний центр https://www.csis.org/analysis/russias-grinding-war-ukraine CSIS, який проаналізував співпрацю росії та КНР.
03.02.2026 23:26 Відповісти
Нічого, в нас вже назбиралося під сотню фламінг. Зараз на москві буде блекаут.
04.02.2026 00:29 Відповісти
Як красиво починалось: У нас є чим створити в Москві блекаут. Як закінчилось: Чекаємо на реакцію Трампа.
04.02.2026 01:27 Відповісти
Trump i Amerika slabue , ne budet otveta
04.02.2026 06:10 Відповісти
 
 