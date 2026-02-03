Україна готова підтримати кроки з деескалації, - Зеленський про перемовини в ОАЕ
Під час переговорів делегацій України, США та Росії в Абу-Дабі основна увага буде приділена даним і пропозиціям, які представить російська сторона. Україна готова підтримати будь-які кроки, спрямовані на зниження рівня ескалації.
Про це глава держави Володимир Зеленський повідомив під час спільного з генсеком НАТО Макром Рютте спілкування з медіа у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Що каже Зеленський?
"Безумовно, ми будемо підтримувати деескалаційні кроки, якщо будуть аналогічні пропозиції від американців. Це раз. Друга історія: наша команда буде отримувати інформацію від російської сторони, яка поїхала, розуміючи позицію України, розуміючи позицію Сполучених Штатів Америки, до свого лідера і повернеться зараз з якимось фідбеком (зворотнім зв’язком. - Ред.). І, в принципі, цей фідбек і будуть обговорювати сторони", - розповів Зеленський.
Мирні перемовини в ОАЕ
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
- За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбудуться наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
То де?
де фламіги??
обороноздатність, ракетні програми власних балістичних та крилатих ракет, підготовку до вторгнення, евакуацію громадян, території, економіку, енергетику, майбутнє українців - а
а зараз єдине що вони можуть - це брехати мудрому народу про симетричні відповіді, а світу про кроки з деескалації.