Україна готова підтримати кроки з деескалації, - Зеленський про перемовини в ОАЕ

Під час переговорів делегацій України, США та Росії в Абу-Дабі основна увага буде приділена даним і пропозиціям, які представить російська сторона. Україна готова підтримати будь-які кроки, спрямовані на зниження рівня ескалації.

Про це глава держави Володимир Зеленський повідомив під час спільного з генсеком НАТО Макром Рютте спілкування з медіа у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Що каже Зеленський?

"Безумовно, ми будемо підтримувати деескалаційні кроки, якщо будуть аналогічні пропозиції від американців. Це раз. Друга історія: наша команда буде отримувати інформацію від російської сторони, яка поїхала, розуміючи позицію України, розуміючи позицію Сполучених Штатів Америки, до свого лідера і повернеться зараз з якимось фідбеком (зворотнім зв’язком. - Ред.). І, в принципі, цей фідбек і будуть обговорювати сторони", - розповів Зеленський.

Мирні перемовини в ОАЕ

