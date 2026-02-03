Україна готова підтримати кроки з деескалації, - Зеленський про перемовини в ОАЕ

Тристоронні переговори в ОАЕ

Під час переговорів делегацій України, США та Росії в Абу-Дабі основна увага буде приділена даним і пропозиціям, які представить російська сторона. Україна готова підтримати будь-які кроки, спрямовані на зниження рівня ескалації.

Про це глава держави Володимир Зеленський повідомив під час спільного з генсеком НАТО Макром Рютте спілкування з медіа у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Що каже Зеленський?

"Безумовно, ми будемо підтримувати деескалаційні кроки, якщо будуть аналогічні пропозиції від американців. Це раз. Друга історія: наша команда буде отримувати інформацію від російської сторони, яка поїхала, розуміючи позицію України, розуміючи позицію Сполучених Штатів Америки, до свого лідера і повернеться зараз з якимось фідбеком (зворотнім зв’язком. - Ред.). І, в принципі, цей фідбек і будуть обговорювати сторони", - розповів Зеленський.

Топ коментарі
+11
Кроки з деескалації варто було б підтримати балістичними ракетами та дронами, котрих за заявами виробляється https://www.pravda.com.ua/news/2025/10/06/8001422/ 7 і https://www.unian.ua/weapons/ukrajina-viroblyaye-ponad-200-dalekobiynih-udarnih-droniv-na-den-fire-point-13245483.html 200 штук на добу відповідно.

То де?
03.02.2026 15:37 Відповісти
+6
Обрана мудрим народом зелена шобла, на чолі з найвеличнішим лідером **********, проср@ли все:
обороноздатність, ракетні програми власних балістичних та крилатих ракет, підготовку до вторгнення, евакуацію громадян, території, економіку, енергетику, майбутнє українців - а
а зараз єдине що вони можуть - це брехати мудрому народу про симетричні відповіді, а світу про кроки з деескалації.
03.02.2026 15:45 Відповісти
+5
Росіяни просто знущаються з українців, а Зеленський в позі лакея вже гготовий зі усією увагою обговорювати російські хотілки. Я зараз більше боюся подляни від Зеленського, ніжж від Путіна. Оскільки з орками і так все зрозуміло, а Зеленський крутиться, як вуж з капітуляцією. Таке відчуття, що Зеля вже для себе рішив злити країну, але боїться хлопаків типу Азова чи Добровольчого корпусу, які не для здачі України свої життя поклали і точно не для того, аби Зеля з нажитими скарбами спокійненько жив десь в ізраілі, здавши країну на поталу оркам
03.02.2026 15:55 Відповісти
Треба знижувати обьеми двушок на москву
03.02.2026 15:33 Відповісти
Так нема нічого , все покрали, "тут можна прибарахлітса"
03.02.2026 15:39 Відповісти
Нічого нема, то ось вам Рютте. Слухайне не обляпуйтесь.
03.02.2026 15:46 Відповісти
міндіч в Ізраїль вивіз.
03.02.2026 18:45 Відповісти
Дуже цікаво.Але нічерта не зрозуміло
03.02.2026 15:38 Відповісти
кідар
де фламіги??
03.02.2026 15:44 Відповісти
Він вже на третій чи четвертий день вторгнення аж з трусів вискакував так кортіло капітуляцію підмахнути, діждався поки орда закотиться в Херсон і відразу гвалт за переговори підняв.
03.02.2026 18:52 Відповісти
Зеленскій, хвалячись журналістам, сказав що "Поїде наша тристороння група". Це в тій групі для Зеленского всі "наші" - українці, американці, і кацапи.
03.02.2026 16:18 Відповісти
Не буде ніякої деескалації, війна буде продовжуватись до повного знищення кацапстанців на території України та звільненні усіх українських територій!
03.02.2026 16:44 Відповісти
Ці перемовини давно набули формату ,,мінських" і можуть тривати роками. Потрібно їх припинити і повертатися до вимог припинення вогню, а після цього можуть бути перемовини.
03.02.2026 17:12 Відповісти
 
 