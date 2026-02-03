Украина готова поддержать шаги по деэскалации, - Зеленский о переговорах в ОАЭ

Во время переговоров делегаций Украины, США и России в Абу-Даби основное внимание будет уделено данным и предложениям, которые представит российская сторона. Украина готова поддержать любые шаги, направленные на снижение уровня эскалации.

Об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил во время совместного с генсеком НАТО Макромом Рютте общения с медиа в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Что говорит Зеленский?

"Безусловно, мы будем поддерживать деэскалационные шаги, если будут аналогичные предложения от американцев. Это раз. Вторая история: наша команда будет получать информацию от российской стороны, которая поехала, понимая позицию Украины, понимая позицию Соединенных Штатов Америки, к своему лидеру и вернется сейчас с каким-то фидбеком (обратной связью. - Ред.). И, в принципе, этот фидбек и будут обсуждать стороны", - рассказал Зеленский.

Мирные переговоры в ОАЭ

