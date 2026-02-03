Украина готова поддержать шаги по деэскалации, - Зеленский о переговорах в ОАЭ
Во время переговоров делегаций Украины, США и России в Абу-Даби основное внимание будет уделено данным и предложениям, которые представит российская сторона. Украина готова поддержать любые шаги, направленные на снижение уровня эскалации.
Об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил во время совместного с генсеком НАТО Макромом Рютте общения с медиа в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Что говорит Зеленский?
"Безусловно, мы будем поддерживать деэскалационные шаги, если будут аналогичные предложения от американцев. Это раз. Вторая история: наша команда будет получать информацию от российской стороны, которая поехала, понимая позицию Украины, понимая позицию Соединенных Штатов Америки, к своему лидеру и вернется сейчас с каким-то фидбеком (обратной связью. - Ред.). И, в принципе, этот фидбек и будут обсуждать стороны", - рассказал Зеленский.
Мирные переговоры в ОАЭ
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского, вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
- По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоятся следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
обороноздатність, ракетні програми власних балістичних та крилатих ракет, підготовку до вторгнення, евакуацію громадян, території, економіку, енергетику, майбутнє українців - а
а зараз єдине що вони можуть - це брехати мудрому народу про симетричні відповіді, а світу про кроки з деескалації.