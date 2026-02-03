Украина готова поддержать шаги по деэскалации, - Зеленский о переговорах в ОАЭ

Трехсторонние переговоры в ОАЭ

Во время переговоров делегаций Украины, США и России в Абу-Даби основное внимание будет уделено данным и предложениям, которые представит российская сторона. Украина готова поддержать любые шаги, направленные на снижение уровня эскалации.

Об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил во время совместного с генсеком НАТО Макромом Рютте общения с медиа в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Что говорит Зеленский?

"Безусловно, мы будем поддерживать деэскалационные шаги, если будут аналогичные предложения от американцев. Это раз. Вторая история: наша команда будет получать информацию от российской стороны, которая поехала, понимая позицию Украины, понимая позицию Соединенных Штатов Америки, к своему лидеру и вернется сейчас с каким-то фидбеком (обратной связью. - Ред.). И, в принципе, этот фидбек и будут обсуждать стороны", - рассказал Зеленский.

Читайте также: 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоятся новые трехсторонние встречи делегаций, - Зеленский

Мирные переговоры в ОАЭ

Читайте также: Команда Украины отправится на трехсторонние переговоры в ОАЭ вечером 2 февраля, - Зеленский

+11
Кроки з деескалації варто було б підтримати балістичними ракетами та дронами, котрих за заявами виробляється https://www.pravda.com.ua/news/2025/10/06/8001422/ 7 і https://www.unian.ua/weapons/ukrajina-viroblyaye-ponad-200-dalekobiynih-udarnih-droniv-na-den-fire-point-13245483.html 200 штук на добу відповідно.

То де?
03.02.2026 15:37 Ответить
+6
Обрана мудрим народом зелена шобла, на чолі з найвеличнішим лідером **********, проср@ли все:
обороноздатність, ракетні програми власних балістичних та крилатих ракет, підготовку до вторгнення, евакуацію громадян, території, економіку, енергетику, майбутнє українців - а
а зараз єдине що вони можуть - це брехати мудрому народу про симетричні відповіді, а світу про кроки з деескалації.
03.02.2026 15:45 Ответить
+5
Росіяни просто знущаються з українців, а Зеленський в позі лакея вже гготовий зі усією увагою обговорювати російські хотілки. Я зараз більше боюся подляни від Зеленського, ніжж від Путіна. Оскільки з орками і так все зрозуміло, а Зеленський крутиться, як вуж з капітуляцією. Таке відчуття, що Зеля вже для себе рішив злити країну, але боїться хлопаків типу Азова чи Добровольчого корпусу, які не для здачі України свої життя поклали і точно не для того, аби Зеля з нажитими скарбами спокійненько жив десь в ізраілі, здавши країну на поталу оркам
03.02.2026 15:55 Ответить
Треба знижувати обьеми двушок на москву
03.02.2026 15:33 Ответить
03.02.2026 15:37 Ответить
Так нема нічого , все покрали, "тут можна прибарахлітса"
03.02.2026 15:39 Ответить
Нічого нема, то ось вам Рютте. Слухайне не обляпуйтесь.
03.02.2026 15:46 Ответить
міндіч в Ізраїль вивіз.
03.02.2026 18:45 Ответить
Дуже цікаво.Але нічерта не зрозуміло
03.02.2026 15:38 Ответить
кідар
де фламіги??
03.02.2026 15:44 Ответить
03.02.2026 15:45 Ответить
03.02.2026 15:55 Ответить
Він вже на третій чи четвертий день вторгнення аж з трусів вискакував так кортіло капітуляцію підмахнути, діждався поки орда закотиться в Херсон і відразу гвалт за переговори підняв.
03.02.2026 18:52 Ответить
Зеленскій, хвалячись журналістам, сказав що "Поїде наша тристороння група". Це в тій групі для Зеленского всі "наші" - українці, американці, і кацапи.
03.02.2026 16:18 Ответить
Не буде ніякої деескалації, війна буде продовжуватись до повного знищення кацапстанців на території України та звільненні усіх українських територій!
03.02.2026 16:44 Ответить
Ці перемовини давно набули формату ,,мінських" і можуть тривати роками. Потрібно їх припинити і повертатися до вимог припинення вогню, а після цього можуть бути перемовини.
03.02.2026 17:12 Ответить
 
 