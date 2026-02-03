Трамп не здивований нічною масованою атакою Росії на енергетику України, - Білий дім

Президент США Дональд Трамп не був здивований нічним масованим комбінованим ударом Росії по Україні, зокрема, на критичну енергоінфраструктуру.

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, її цитує CNN, передає Цензор.НЕТ.

Реакція Трампа

Левітт розповіла, що вранці обговорила російські удари по Україні з Трампом, який минулого тижня повідомив, що Росія пообіцяла йому зупинити атаки на енергетику країни на тиждень.

"Його реакція — на жаль, він не був здивований. Це дві країни, які вже кілька років ведуть вкрай жорстоку війну –– війну, яка ніколи б не почалася, якби президент був тоді при владі. Вона почалася через слабкість і некомпетентність попереднього президента Джо Байдена", - відповіла речниця Білого дому.

Мирні переговори

Левітт також підтвердила, що переговори України та Росії за посередництва США відбудуться вже 4 лютого.

"Спеціальний посланець Віткофф та Джаред Кушнер завтра будуть в Абу-Дабі для чергового раунду тристоронніх переговорів", - сказала вона.

За її словами, тристоронні переговори, які відбулися 23-24 січня в Абу-Дабі, є "історичними за своєю природою".

"Ніколи раніше ці три наші країни по-справжньому не могли сісти за стіл переговорів, щоб просунути справу до миру", - додала Левітт.

Атака РФ на Україну 3 лютого

Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.

Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.

Окрім того, ворог атакував теплоелектростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.

Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.

Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.

Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва.

Окрім того, РФ атакувала Одещину, критична інфраструктура працює на генераторах.

Шмигаль повідомив, що РФ атакувала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі.

