Трамп не здивований нічною масованою атакою Росії на енергетику України, - Білий дім

трамп

Президент США Дональд Трамп не був здивований нічним масованим комбінованим ударом Росії по Україні, зокрема, на критичну енергоінфраструктуру.

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, її цитує CNN, передає Цензор.НЕТ.

Реакція Трампа

Левітт розповіла, що вранці обговорила російські удари по Україні з Трампом, який минулого тижня повідомив, що Росія пообіцяла йому зупинити атаки на енергетику країни на тиждень.

"Його реакція — на жаль, він не був здивований. Це дві країни, які вже кілька років ведуть вкрай жорстоку війну –– війну, яка ніколи б не почалася, якби президент був тоді при владі. Вона почалася через слабкість і некомпетентність попереднього президента Джо Байдена", - відповіла речниця Білого дому.

Мирні переговори

Левітт також підтвердила, що переговори України та Росії за посередництва США відбудуться вже 4 лютого.

"Спеціальний посланець Віткофф та Джаред Кушнер завтра будуть в Абу-Дабі для чергового раунду тристоронніх переговорів", - сказала вона.

За її словами, тристоронні переговори, які відбулися 23-24 січня в Абу-Дабі, є "історичними за своєю природою".

"Ніколи раніше ці три наші країни по-справжньому не могли сісти за стіл переговорів, щоб просунути справу до миру", - додала Левітт.

Атака РФ на Україну 3 лютого

  • Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.
  • Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.
  • Окрім того, ворог атакував теплоелектростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.
  • Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.
  • Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.
  • Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва.
  • Окрім того, РФ атакувала Одещину, критична інфраструктура працює на генераторах.
  • Шмигаль повідомив, що РФ атакувала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі.

03.02.2026 21:54 Відповісти
ця ***** прирівняла нас з агресором і окупантом на одному рівні.
Втім, її шеф Трамп - такий самий підар.
03.02.2026 21:56 Відповісти
Ну що, члєнограй? Чекав реакції трампона? Отримуй. По всій морді. Тупий уй@бок. Фламінги де,тварюка?
03.02.2026 21:56 Відповісти
03.02.2026 21:54 Відповісти
Реально з@є...@в
03.02.2026 21:58 Відповісти
Байден винен - я ше доберусь до цього покидька! - Трамп
03.02.2026 21:54 Відповісти
Він просто вже звик "брати за щоку" від *****...
03.02.2026 21:54 Відповісти
Поки що він взяв 300к вмотивованих мігрантів, котрі крутяться як можуть, щоб залишитись.
Оті ваші фантазії скоріше про українців, котрі хотіли ржать і заглядувать кудись там під час війни.
04.02.2026 01:55 Відповісти
Там країна побудована "вмотивованими мигрантами". Але це їхня внутрішна справа. Трамп поліз у зовнішню політику, тамде йому товарищі ***** та сі повний рот **** напхали. Одне діло всієї міццю силових структур щеміти беззахісних мігрантів та вбивати власних громодян, інша справа у зовнішній політиці "за базар" відповідати: "мир за 24 години, мир за тиждень, мир за місяць" - це не я, атрам казав, або намагатися примусити інших виконувати міжнародне право.... Трамп молодець серед овець, у молодця, він сам як вівця...
04.02.2026 07:30 Відповісти
03.02.2026 21:56 Відповісти
Не переймайся, то дипломатична гра. Якщо тобі від цього стане легше, насправді Трамп співчуває нам не менше чим європа, а то навіть і більше, тільки виду не подає.
04.02.2026 03:02 Відповісти
Він би здивувався, аби Пуйло перестав бити по Україні.
03.02.2026 21:56 Відповісти
03.02.2026 21:56 Відповісти
кажуть що фірми, яка випускала фламінго чи тільки робила анонс, вже тойво, закрилась
03.02.2026 21:59 Відповісти
працюють.
03.02.2026 22:09 Відповісти
03.02.2026 22:12 Відповісти
За гонор лідора все одно розплачуються життями лише пересічні, чого їх жаліти .
03.02.2026 23:01 Відповісти
Зараз зима, фламінги в теплих краях.
04.02.2026 00:21 Відповісти
Не в таких вже й теплих. Зараз вони в Казахстані.

04.02.2026 09:11 Відповісти
Так позавчора їздив ткди дмітрієв - зп дозволом від Трампа. І одержав дозвіл. Невже хтось ще не розуміє, що у ***** з трампоном все договорено?
03.02.2026 21:56 Відповісти
Зовсім не здивований черговим обсьором путінського холуя Трампона.
Цікавить як там дурачок Рома Цимбалюк жив-здоров, - чайні ложечки Байдена не муляють?
03.02.2026 21:56 Відповісти
ВІН

- педофіл
- злочинець
- збоченець
- любитель збрехати
- любитель проституток - не факт що він мав хоч 1 нормальну жінку
- чувак який вічно обманює людей на гроші - навіть коли на посаді Президента

Порівняно з ним Яник - чесна порядна свята людина. ЩО ВИ ВІД НЬОГО ХОЧЕТЕ?
03.02.2026 21:57 Відповісти
серйозно? то може подзвони ху йлу, нехай поверне яника з Ростова назад в Україну, на Банкову..
03.02.2026 22:11 Відповісти
А як же він Милашку зачарував?
03.02.2026 22:37 Відповісти
Та вона така сама тільки жінка
04.02.2026 00:11 Відповісти
Ще один член ***** в жопі трампа - звичайна справа.
03.02.2026 21:57 Відповісти
Так а чому дивуватися? Було би дивно якщо б перестали
03.02.2026 21:59 Відповісти
Очікувана реакція, путін трампа читає, як абетку. Трамп хоче бути непередбачуваним, але боїться реальних дій, щоб раптом не втягнутися в конфлікт. Ось тому путін, його так і в свої відходи життєдіяльності і товче практично безкарно. Санкції якісь отримує, але їх недостатньо, щоб в найближчі роки закінчити війну. Тільки далекобійні ракети можуть реально на це впливати.
03.02.2026 21:59 Відповісти
Трамп консультується з речницею?
Трамп на агентурному зв'язку з пуйлом.
03.02.2026 22:00 Відповісти
закінчити війну за 24 години Трампа перетворилися в 24 години на добу розмов про Байдена...., яку він (із його слів) розвязав....
03.02.2026 22:02 Відповісти
Так за кордоном всі вже звикли до війни в Україні, крім українців
03.02.2026 22:04 Відповісти
Отак от просто не здивований
а крику було ....
03.02.2026 22:06 Відповісти
Так він і того разу був тіпа незадоволений, і шо? Він другана ***** не осуждає... підАр...
03.02.2026 22:06 Відповісти
Що, друг Вова Путлер поділився планами?
03.02.2026 22:06 Відповісти
Зашибісь яка реакція Тромба. Знову винуватий і Байден і обидві сторони. Тільки не Тромб і не Х'уйло. Ну що любителі прімірєнія з рашистами в обмін на здачу наших територій, представляєте що це буде за ''мір''?
03.02.2026 22:07 Відповісти
Так ти ж за війну тут топиш,шо ти хоч від Трумпа? Все як ти хотів.
03.02.2026 22:26 Відповісти
Хотів щоб Тромб не зв'язував Україні руки і не штрикав ножем в спину
03.02.2026 22:39 Відповісти
А я хочу щоб пуйло відстав від України і дав нарешті спокій. Щоб українці були в безпеці у власні країні.
03.02.2026 22:42 Відповісти
Твоє бажання майже не здійсненне. Тому що московський режим ніколи не відпустить Україну і не дасть нам спокій. Єдине це можливо якщо рашисти всі здохнуть а Сосія перестане існувати. Тому я поки що реальні бажання загадую, які в тому щоб нам хоча б не заважали а при можливості допомагали знищувати рашистів не менше 50тис в місяць
03.02.2026 23:06 Відповісти
Всі рашисти не здохнуть і сосія не перестане існувати, це неможливо. А ось черговий розпад росії та чергова громадянська війна цілком можливі. Але Україна для цього нічого не робить, не грає навіть на національному питанні та не використовує на свою користь ксенофобію іванів. У зелі клепки для цього не вистачає, як і для усього іншого.
А шанси є - на рашці рекордна убЫль населення з часів Другої Світової та рекордне падіння народжуванності за останні 200(!) років. Зате розлучення б'ють рекорди. Кривава громадянська війна це те що іванам вдається краще за усе на світі. Але зеленим бездарям таке не по зубам організувати.
04.02.2026 00:37 Відповісти
Як він відстане якщо його по руках та голові не бити?
03.02.2026 23:54 Відповісти
да йому просто похер на обстріли, в минулому році він хоч робив вигляд начебто це його хвилує, а зарах просто похер
03.02.2026 22:11 Відповісти
Бо тоді він змушений був постачати зброю , а зараз продаж і одне задоволення війна десь далеко
03.02.2026 22:14 Відповісти
Рижа ''компетентність'' знову базікає про некомпетентність Байдена"
03.02.2026 22:12 Відповісти
Ідіотизм, як новітня форма американської політики!
03.02.2026 22:14 Відповісти
Та пристреліть вже цього педофіла, воно ж хворе остаточно
03.02.2026 22:19 Відповісти
Трамп в это время срал в штаны, а после в Белом доме была проведена операция секретной службой "Чистый воздух".
03.02.2026 22:19 Відповісти
Це розп'яття Іісуса, яке ніколи б не почалося, якби президент Трамп був тоді при владі. Воно почалося через слабкість і некомпетентність попереднього президента Понтія Пілата.
03.02.2026 22:20 Відповісти
Як це розуміти, може новий штам вірусу - "трампус"? Вірте тепер ЇХ домовленостям?
03.02.2026 22:21 Відповісти
А мы не удивлены, что рыжий до сих пор x#йловский раб. Удивляют только те, включая Зеленского, которые до сих пор верят ему, верят в какие-то "перемирия", "мирные переговоры" и прочую чухню.
03.02.2026 22:37 Відповісти
Скільки можна "мусолить "перший конверт", і валить все на "попередника"? Пора вже розпечатувать другий - "валить на підлеглих"...
03.02.2026 22:41 Відповісти
Краще б він вже третій розпаковував та йшов би нах..р
03.02.2026 23:21 Відповісти
Дурень,негідник, вбивця, сц_кун, педофіл.
03.02.2026 22:44 Відповісти
Ой, слухайте - ну чого Ви привʼязались до цього альцгеймерного діда - в нього інші прагнення в житті!
А вірити можна виключно ЗСУ - вони не будуть звіздіти пр 100500 реактивних дронів на рашку щоденно!
03.02.2026 22:45 Відповісти
і це не обзивалки, а об_єктивні характеристики
03.02.2026 22:45 Відповісти
Кончений рудий мудак.
03.02.2026 22:50 Відповісти
Менять трампла на хтусло местами - бесполезно. Когда с трамплина не на олимпиаде - узнают все. А, вот , на Китайской японе-мать - там х.ер его знать!
Бабло, господа - ето х..я, а, вот, власть - это что-то в кране нет воды - значит ....
03.02.2026 22:51 Відповісти
Ну, там дві країни ведуть війну, Байден цей в черговий раз винуватий. А про те, що якраз через некомпетентність і слабкість трампа путін на весь світ повертів його на ділдо, якось не здивовані і скромно про це промовчали.
03.02.2026 23:04 Відповісти
А що не так? Рютте сказав що буде весна, Трамп сказав що не здивований обстрілам. А там як хочете - можете жити в реальності, можете в ілюзіях.
03.02.2026 23:09 Відповісти
Не, давіть на діда, він і так обісрався привселюдно в прямому ефірі
03.02.2026 23:09 Відповісти
Довбо(ОЙ)б...
04.02.2026 00:10 Відповісти
Петлехатий рудий , *****,,,бажаю тобі здивувуння на електричному стільці,,,
04.02.2026 00:18 Відповісти
Ось така реакція буде і на порушення "гарантій безпеки".
04.02.2026 00:35 Відповісти
Пішов на нове коло: винен Байден, ми дали 350 мільярдів, Зеленський не має карт .....
04.02.2026 01:24 Відповісти
Так, його політика послідовна і незмінна. Це тільки українці собі щось нафантазують, а потім ображаються і пишуть образи в коментарях.
04.02.2026 02:07 Відповісти
Та ладно! Він не здивований, бо каже, що путін виконав обіцянку - не бив тиждень: від суботи до суботи.
А що це одна і та ж субота 31 січня, то вже ваші панські витребеньки: 31 січня - субота, і 31 січня - теж субота. Ось вам і тиждень! Йдіть до школи, малюки неосвічені!
04.02.2026 09:35 Відповісти
а патамуша ему пох...й. не ево ж бамбили
04.02.2026 10:21 Відповісти
Ну звісно, що не здивований, він же олігофрен.
04.02.2026 13:33 Відповісти
 
 