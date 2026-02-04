Трамп про "енергетичне перемир’я" в Україні: Путін дотримав свого слова

Президент США Дональд Трамп переконує, що російський диктатор Володимир Путін "дотримав свого слова" щодо термінів "енергетичного перемир’я" та припинення ударів по енергетиці Києва.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

Трамп захистив Путіна

За словами глави Білого дому, він попросив у Путіна припинити удари минулої неділі.

"Пауза була з неділі до неділі (1 лютого - ред.) Вона завершилася, і Путін сильно вдарив по ним (Україні - ред.)\ минулої ночі. Путін дотримав свого слова. Один тиждень — це багато, ми приймемо все, бо це там дуже-дуже холодно", - заявив Трамп.

На питання, чи був він розчарований, що пауза не протрималася довше, Трамп відповів: "Я хочу, щоб вони завершили війну".

Президент США також повідомив, що під час розмови з Путіним він наголосив на необхідності припинення війни в Україні. Він не уточнив, коли саме відбувся цей дзвінок.

Що передувало?

Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що особисто просив російського диктатора Володимира Путіна не обстрілювати Київ та інші українські міста впродовж тижня. Той, за словами Трампа, нібито погодився.

Президент України Володимир Зеленський подякував очільнику США Дональду Трампу, який заявив, що попросив російського диктатора Володимира Путіна припинити обстріли Києва та інших українських міст.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідатиме дзеркально, якщо Росія не битиме по українській енергетиці.

Атака РФ на Україну 3 лютого

Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.

Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.

Окрім того, ворог атакував теплоелектростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.

Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.

Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.

Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва.

Окрім того, РФ атакувала Одещину, критична інфраструктура працює на генераторах.

Шмигаль повідомив, що РФ атакувала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі.

