Трамп про "енергетичне перемир’я" в Україні: Путін дотримав свого слова

Президент США Дональд Трамп переконує, що російський диктатор Володимир Путін "дотримав свого слова" щодо термінів "енергетичного перемир’я" та припинення ударів по енергетиці Києва.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

Трамп захистив Путіна

За словами глави Білого дому, він попросив у Путіна припинити удари минулої неділі.

"Пауза була з неділі до неділі (1 лютого - ред.) Вона завершилася, і Путін сильно вдарив по ним (Україні - ред.)\ минулої ночі. Путін дотримав свого слова. Один тиждень — це багато, ми приймемо все, бо це там дуже-дуже холодно", - заявив Трамп.

На питання, чи був він розчарований, що пауза не протрималася довше, Трамп відповів: "Я хочу, щоб вони завершили війну". 

Президент США також повідомив, що під час розмови з Путіним він наголосив на необхідності припинення війни в Україні. Він не уточнив, коли саме відбувся цей дзвінок.

Що передувало?

  • Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що особисто просив російського диктатора Володимира Путіна не обстрілювати Київ та інші українські міста впродовж тижня. Той, за словами Трампа, нібито погодився.
  • Президент України Володимир Зеленський подякував очільнику США Дональду Трампу, який заявив, що попросив російського диктатора Володимира Путіна припинити обстріли Києва та інших українських міст.
  • Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідатиме дзеркально, якщо Росія не битиме по українській енергетиці.

Атака РФ на Україну 3 лютого

  • Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.
  • Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.
  • Окрім того, ворог атакував теплоелектростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.
  • Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.
  • Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.
  • Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва.
  • Окрім того, РФ атакувала Одещину, критична інфраструктура працює на генераторах.
  • Шмигаль повідомив, що РФ атакувала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі.

Топ коментарі
+81
Ну і хто скаже що у ***** немає компромата на цього рудого дегенерата?
04.02.2026 00:18 Відповісти
+53
Якщо Х'уйло йому скаже що три дні це тиждень то Тромб підтвердить. А хто не згоден на того він введе 200% мита
04.02.2026 00:24 Відповісти
+48
Він буде сильно здивований коли дізнається скільки зазвичай днів у тижні.
04.02.2026 00:19 Відповісти
,, Дурень думкою багатіє ".
04.02.2026 03:51 Відповісти
вот и все !!! теперь идите и свисните ему в ххххх !!! про какие еще ДОГОВОРА подписывать с этими пид.....сами ??? про какие 72 часа ??? про какое перемирие , про какие гарантии ???? (((( они нас УБЬЮТ всех ,если мы им поверим !!!(((
04.02.2026 04:04 Відповісти
Немає ніякого ,,енергетичного перемир'я''. Є лише чергова пастка путіна, яку Доня радісно допомагає йому розставляти. Всі бачать і розуміють що зараз ціна цього ,,слова путіна'' - розбита енергетика під час -20°C. Вірити в таке ,,слово'' того, хто нищить цивільну інфраструктуру в мороз - це професійна непридатність або свідома гра на боці ворога.І тільки Доня безсоромно вихваляючись намагається продати світові гарний образ чесного і хорошого ,,договірного'' диктатора, українці сидять у підвалах без тепла. Заява цього ,,миротворця на крові'' про те, що путін ,,виконав обіцянку'', звучить як знущання на тлі 500 одиниць повітряних цілей, що полетіли на українські ТЕС 3 лютого. Називати ,,дотриманням слова'' паузу для перезаряджання ракет - це вже не дипломатія ілюзій, а співучасть у легітимізації терору і роль адвоката-захисника воєнних злочинів путіна Це небачений до цього часу і небезпечний прецедент, коли лідер США живе десь у своєму парельному всесвіті ілюзій і видає бажане за дійсне, відкрито підіграючи агресору , який прямо порушує всі домовленості ще до того, як висохне чорнило на пресрелізах.....
04.02.2026 04:16 Відповісти
невже хтось надіявся, що нарцис Чуб зробить іншу заяву? ну не скаже же він, що ху йло його обісцяло, коли пообіцяло тиждень не наносити удари по енергетиці, а насправді і тижня того навіть не пройшло як воно знову масово лупануло по електростанціях.
04.02.2026 06:51 Відповісти
Два чобота - пара.Педофіли і *******.
04.02.2026 05:44 Відповісти
У цього старого секс маньяка скоріше за все сіфіліс головного мозку, як у лєніна.
04.02.2026 05:56 Відповісти
Соціопати.
Імпульсивність: Діють необдумано, схильні до спалахів люті.
Відсутність совісті: Не відчувають каяття, провини або сорому за свої вчинки.
Маніпуляція та брехня: Часто використовують інших задля власної вигоди.
Антисоціальна поведінка: Порушують правила та закони.
04.02.2026 06:36 Відповісти
а клоун так чекав на реакцію від Чуба, так чекав та ще й тролив Чуба, шо після цих слів Чуба ЗЕ виглядає ну дуже обісрано..
04.02.2026 06:45 Відповісти
Обісрано виглядає рудий, зелений виглядає зайвим на цьому «святі» соціопатії.
04.02.2026 06:54 Відповісти
Зелений виглядає обісрано. не варто було зеленому робити таку під колювальну заяву на адресу Білого дому, що ось, мовляв, чекаємо реакцію. дочекався? що, не знав, що Чуб нічого проти ху йла публічно не скаже? міг би вже здогадатись. якщо ти хочеш здобути прихильність Чуба, то не потрібно його тролити, підйопувати і підказувати чи вказувати як він має реагувати. тож обісраним тут виглядає сам зелений. а про Чуба то окреме питання, він обісраним виглядає вже давно.
04.02.2026 07:03 Відповісти
А ьтреба було Трампа в одне місце цілувати, як він любить? Чи ви фан рижого клоуна?
04.02.2026 10:37 Відповісти
звісно, ні. потрібно було не тролити Чуба, щоб ще більше його не дратувати і не налаштовувати проти України. з тим пацієнтом уже все давно ясно..
04.02.2026 21:19 Відповісти
Я так розумію, трамп прямо і відкрито повідомив, що разом з путіним спланували удар саме в дні найсильніх морозів і Україні, аби остаточно позбавити українців тепла і світла. Я не здивуюсь якщо і кількість ракет і дронів трамп обговорив для цвєї атаки по Україні, аби їх вистачило рознести все в хлам. Я не здивуюсь якщо трамп планує з ****** і скільки треба вбити цивільних. Я не здивуюсь, що трамп тащиться, що є причасним до реального вбивства людей. Він клінічний соціопат і садист, і тільки путін задовольняє його жагу до вбивств. Сідзяньпінь, трамп, путін, нітаньяху, хоменеї - це садисти і вбивці, кров людська для них вода.
Горіти їм в пеклі.
Господи прибери цих уродів з планети Земля разом з усіма їх поплічниками. Спаси цим світ.людей.
04.02.2026 06:52 Відповісти
Трампон на прес конференції перед журналістами всрався, прийшлось охороні виводити журналістів і провітрювати приміщення.
https://www.youtube.com/watch?v=1tkFM08fs1s
04.02.2026 07:02 Відповісти
З ****** все зрозуміло. А хтось чогось іншого чекав від цього рудого підАра?
04.02.2026 07:09 Відповісти
в розетці зранку 245 вольт
здохніть усі у корчах ви підари гнійні !!!
і трапм і зе і ***** і ахметов теж!!!
04.02.2026 07:25 Відповісти
Стандарт напруги в Україні 230в +-10%. І ?
04.02.2026 08:31 Відповісти
в мене вже два блока живлення по 2 тисячи згоріло
дякую за таки норми
04.02.2026 10:51 Відповісти
Одно реле напруги вартістю біля 1 тис. грн. на вході в квартиру-вбереже усю техніку.
04.02.2026 11:37 Відповісти
зараз 252, а було й 260 позавчора
дуже розумний?
04.02.2026 10:52 Відповісти
Ти про 245 написав, а коли тебе макнули у твою істерику-почав одразу про 252 та 260 викручуватися ?
04.02.2026 11:07 Відповісти
істерика у твоєї баби
не треба дискутувати з тарганами у власній голові
04.02.2026 11:08 Відповісти
То що ти там написав у першому своєму пості-то не істерика ? Чи ти дійсно зі своїми тарганами у голові розібратися не можеш ?
04.02.2026 11:18 Відповісти
істерика коли кричать
я мовчав та писав спокійно

ти дебіл?
йди нах
04.02.2026 11:22 Відповісти
А оті потрійні знаки оклику з жирним шрифтом-то у тебе не істерика була ? А куди йти-ти чудово знаєш, бо звідти не вилазиш, ти там прописався.
04.02.2026 11:35 Відповісти
Які ж вони ***.. уті. Що одне, що друге.
04.02.2026 07:48 Відповісти
Ганчірка безпринципна. Шльондра. Він не просто ідіот, а як тварина просто безхребетний. Блювотиння.
04.02.2026 07:53 Відповісти
чи ти не їбонутий??
04.02.2026 08:18 Відповісти
04.02.2026 08:20 Відповісти
Схоже, що всі матеріали Епштейна відносно Трампа знаходяться у путлєра.
04.02.2026 08:21 Відповісти
Піздуй *****, ******.
04.02.2026 08:34 Відповісти
Убогое,иди вслед за рос военным кораблем!
04.02.2026 09:49 Відповісти
Помаранчевий антихрист виконує волю свого ведучого люцифера *****.
04.02.2026 08:30 Відповісти
У рашки цикли між великими обстрілами сім днів. Чисто формально, він не збрехав.
04.02.2026 08:34 Відповісти
Нагадайте за що там прибрали клінтона?? Та ця рижа істота в рази паскудніша ... Ось вам і американська дипломатія ...
04.02.2026 08:35 Відповісти
Клінтона ніхто не прибирав, він досидів свій другий термін та пішов. Бо той імпічмент, що йому оголосила ПП, не пройшов у Сенаті (так само, як і ДВА імпічмента трумпа у першій каденції). Навіть Ніксона не прибрали після Уотергейту - він пішов сам.
04.02.2026 09:09 Відповісти
І, до речі, Клінтона довбанули імпічментом не за те, що грався з Монікою (то їхні дорослі справи), а за те, що збрехав під присягою.
А Руда Мавпа бреше, як дишить, по 300 разів на дню. І що?! Секта тільки аплодує.
04.02.2026 12:17 Відповісти
Це як 28 потужних безпекових угод від бєніної макаки. Ось тільки Трамп не президент України, йому взагалі то *****
04.02.2026 08:35 Відповісти
так трампло не презедент України, дякувати богу, але це все що потрібно знати о "гарантіях безпеки" від США, хоча в цьому питанні вони дуже послідовні та останні десятиліття не втомлюються показувати світу ціну цих гарантій але усім ...це божа роса.
04.02.2026 09:15 Відповісти
Обісцяний рашистами рижий клоун і його недолуга команда працюють на х&&ла! Ці потвори знищують США та ЄС!
04.02.2026 08:36 Відповісти
Такий самий злочинець як і *****. Цинічна потвора.
04.02.2026 08:37 Відповісти
Нам вже *****. ***** своеї мети не досяг та вже не досягне. Але трампон знов прилюдно "взяв за щоку". Підари вони такі - ******* увагу....
04.02.2026 08:38 Відповісти
так само буде з мирним договором
04.02.2026 08:41 Відповісти
Цікавий всетаки (з точки зору психіатрії) вийшов "коктель" - довбо(ОЙ)бізм+альцгеймер...
04.02.2026 08:51 Відповісти
Дочекався.

Дочекався.
04.02.2026 08:54 Відповісти
ДЕБІЛ!!!!!
04.02.2026 09:08 Відповісти
Дайте йому сільодки!
04.02.2026 09:10 Відповісти
Ну не скаже ж він, що він виставив себе посміховиськом, якого ***** ні в що не ставить. Так премію миру не виграти, якщо виявиться, що він ніякої ролі в будь-якому майбутньому мирі не відігравав. Так що яне здивований, все в рамках Трампа.
04.02.2026 09:14 Відповісти
зеля в подтанцовках задньоприводних англосаксів готовий спалити останнього українця за інтереси лондона.
04.02.2026 09:30 Відповісти
Тобі яке діло, кацапєт?
04.02.2026 13:30 Відповісти
кацапєт тебе під забором висрав.
04.02.2026 14:29 Відповісти
Боже, яке кончене (с)
04.02.2026 09:42 Відповісти
божє, яка радість. був би чикатило живий, трамп і його б попросив не вбивати і не гвалтувати нікого протягом тижня, а потім радів і стрибав би від щястя як навіжений з того що чикатило дотримав такої обіцянки і нікого тиждень не вбив
04.02.2026 10:11 Відповісти
Ти́ждень (позначення: тижд, міжнародне wk)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C#cite_note-1 [1] - одиниця вимірювання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81 часу від понеділка до неділі включно; одиниця вимірювання часу, що дорівнює семи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C дням
04.02.2026 10:32 Відповісти
Не знаю, як ми, а Америка ще дуже пошкодує, що віддала владу у брудні руки старого педофіла та шахрая.
04.02.2026 10:54 Відповісти
Трампу від ***** все ,,божья роса,,.
04.02.2026 11:07 Відповісти
Йому просто похєр уже. Він змінив стратегію і ми йому не заважаємо.
04.02.2026 11:31 Відповісти
Ну все, давайте вже цьому рудому чорту "Нобелевську премію"...
04.02.2026 13:28 Відповісти
Цими словами рудий ідіот благословив енергетичний терор українців.
04.02.2026 13:47 Відповісти
Ви бачили паузу?... Ні... А вона була...
04.02.2026 13:49 Відповісти
Трамп ризикує, бо серед цих двох голубів миру, мабудь путін отримає Нобелівську премію.
04.02.2026 14:24 Відповісти
Унікальний підар !!!
04.02.2026 14:25 Відповісти
Дай йому орден "Герой США"
04.02.2026 15:03 Відповісти
А ще в американських медіа ходять чутки , що дід Трамп всрався прямо в овальному кабінеті під час зустрічі з журналістами. Через що довелось провести екстренну евакуацію всіх з кабінету. Тому заяви старого маразматика вже нікого не дивують. Рішення приймають інші люди, а не це опудало.
04.02.2026 17:21 Відповісти
пукін ЗБРЕХАВ!
трампон ЗБРЕХАВ!
зЄлЄнскій також ЗБРЕХАВ!

ніхто, ніяких слів не дотримувався.... НІ-РА-ЗУ!
04.02.2026 17:26 Відповісти
СЛУХАЙ ТРАМБОН..МЕНІ ПОТРІБНО ТИЖДЕНЬ.ЩОБ Я МІГ НАНЕСТИ ЧЕРГОВИЙ УДАР ПО УКРАЇНІ.ДАВАЙ ОБЯВЛЯЙ ПЕРЕМИРЯ Я ПІДЗБИРАЮ РАКЕТ І ШАХЕДІВ ТА НАНЕСУ УДАР ПО УКРАЇНІ...(КУЙЛО) ОСЬ ЩО БУЛО НА СПРАВДІ ВТІЛЕНО АМЕРИКАНО- РАШИСТСЬКИМИ ВОРОГАМИ УКРАЇНИ....
04.02.2026 21:58 Відповісти
