3 077 15

"Жорстоко та підло": Стармер обговорив із Трампом атаки РФ на енергетику України

стармер про удари по енергетиці

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом наголосив, що російські удари по енергетичній інфраструктурі України мали особливо жорсткий характер, адже здійснювалися в умовах сильних морозів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу британського прем'єра.

Деталі

У повідомленні канцелярії прем’єр-міністра Великої Британії йдеться про телефонну розмову глави уряду Кіра Стармера з президентом США Дональдом Трампом. Під час спілкування вони обмінялися думками щодо розвитку подій в Україні.

Зокрема, співрозмовники зосередилися на нічних ударах Росії по об’єктах енергетичної інфраструктури. У Лондоні наголосили, що атаки відбувалися в умовах різкого зниження температури повітря до небезпечних показників.

Також читайте: Трамп про "енергетичне перемир’я" в Україні: Путін дотримав свого слова

Гуманітарні ризики

Британська сторона вважає, що такі дії значно підвищують гуманітарні ризики для мирного населення та створюють серйозні виклики для функціонування критично важливих систем життєзабезпечення. У заяві підкреслюється, що обстріли були здійснені саме в період сильних морозів, що суттєво ускладнювало ситуацію.

Стармер також зазначив, що "жорстокі атаки Путіна на критичну інфраструктуру, зокрема енергетичні системи, були особливо підлими, оскільки температура опустилася нижче -20°C".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дарницька ТЕЦ у Києві сильно пошкоджена після нічної атаки РФ, відновлення займе значний час, - Шмигаль

обстріл енергетика Трамп Дональд Стармер Кір
"Але ж це сприяє домовленостям про мир і завершенню 100500-ї війни мною, найвеличнішим володарем Жлобелівської премії!" - мабуть, відповів рудий чорт...
04.02.2026 06:50 Відповісти
Смєло!
04.02.2026 07:04 Відповісти
А трампадла все влаштовує. Він каже що "друг валодья" дотримав слова.
04.02.2026 07:07 Відповісти
у пуйла тиждень 4 дні
04.02.2026 07:28 Відповісти
у рудого теж 4 дні ,а не 7
04.02.2026 07:30 Відповісти
понеділок вівторок середа неділя
04.02.2026 07:32 Відповісти
" А Васька слушает, да ест ... "
04.02.2026 07:36 Відповісти
не зачет ,зріст в них не однаковий
04.02.2026 07:38 Відповісти
Посольство України передало США інформацію про обстріли під час "енергетичного перемир'я" - ЗМІ
04.02.2026 07:54 Відповісти
@ "Рашисти не давали згоду ні на які перемир'я і давати не будуть, як і поки не захоплять весь Донбас, ні про що не будуь домовлятись, і лише будуть тягнути час і робити видимість дипломатії по миру.
Поки не полетять наші ракети по параші, ми не матимемо важіля зламати хребет *****."
04.02.2026 08:12 Відповісти
«Жорстоко та підло»-
це про людей.
Для рашистів-
«воєнная хітрость».
04.02.2026 08:24 Відповісти
04.02.2026 08:28 Відповісти
вчора в БіломуДомі
трампон похвалив Хвуйла..
от і все малята...
04.02.2026 08:41 Відповісти
Зе-п1д4р "помститься" перемир'ям та тишею на 8-10 травня..... хоча воно й зараз неспроможне.
04.02.2026 09:26 Відповісти
Треба порадити нашим друзям, що, коли розмовляєш з Трампом, треба тому в одне вухо всталяти кляп, бо там тунель від вуха до вуха з шаленим протягом.
04.02.2026 10:44 Відповісти
 
 