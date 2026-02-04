"Жорстоко та підло": Стармер обговорив із Трампом атаки РФ на енергетику України

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом наголосив, що російські удари по енергетичній інфраструктурі України мали особливо жорсткий характер, адже здійснювалися в умовах сильних морозів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу британського прем'єра.

Деталі

У повідомленні канцелярії прем’єр-міністра Великої Британії йдеться про телефонну розмову глави уряду Кіра Стармера з президентом США Дональдом Трампом. Під час спілкування вони обмінялися думками щодо розвитку подій в Україні.

Зокрема, співрозмовники зосередилися на нічних ударах Росії по об’єктах енергетичної інфраструктури. У Лондоні наголосили, що атаки відбувалися в умовах різкого зниження температури повітря до небезпечних показників.

Гуманітарні ризики

Британська сторона вважає, що такі дії значно підвищують гуманітарні ризики для мирного населення та створюють серйозні виклики для функціонування критично важливих систем життєзабезпечення. У заяві підкреслюється, що обстріли були здійснені саме в період сильних морозів, що суттєво ускладнювало ситуацію.

Стармер також зазначив, що "жорстокі атаки Путіна на критичну інфраструктуру, зокрема енергетичні системи, були особливо підлими, оскільки температура опустилася нижче -20°C".

