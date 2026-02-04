"Українці показали мужність, тепер її має проявити Білий дім", - конгресмен США Гоєр
Конгресмен від штату Меріленд Стені Гоєр під час виступу на "Українському тижні" у Вашингтоні закликав адміністрацію США до рішучих дій та підтримки законодавчих ініціатив щодо допомоги Україні.
За словами політика, петиція про винесення на розгляд "Закону про підтримку України" уже зібрала підписи 250 демократів та частини республіканців, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Новини.LIVE.
Гоєр підкреслив, що документ потребує підтримки Білого дому для остаточного ухвалення
Коментуючи масований удар РФ по українській енергосистемі, конгресмен розкритикував нещодавні заяви спецпосланця Стівена Віткоффа про нібито "згоду Путіна на тижневе припинення звірств". Гоєр констатував, що агресор порушив ці домовленості вже за кілька днів.
У своєму зверненні законодавець наголосив на необхідності переходу від слів до реальної допомоги.
Стені Гоєр закликав членів Конгресу та адміністрацію президента не зволікати, зазначивши, що американські законодавці послідовно виступають за надання Україні необхідних ресурсів для перемоги.
Що передувало?
- Нагадаємо, Україна передала США деталі щодо обстрілів, які відбулися після "згоди" РФ на енергетичне перемир’я.
- Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що особисто просив російського диктатора Володимира Путіна не обстрілювати Київ та інші українські міста впродовж тижня. Той, за словами Трампа, нібито погодився.
- Президент України Володимир Зеленський подякував очільнику США Дональду Трампу, який заявив, що попросив російського диктатора Володимира Путіна припинити обстріли Києва та інших українських міст.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідатиме дзеркально, якщо Росія не битиме по українській енергетиці.
Трамп переконує, що російський диктатор Володимир Путін "дотримав свого слова" щодо термінів "енергетичного перемир’я" та припинення ударів по енергетиці Києва.
по облизуванню рудим свого друга *****
В них немає ні совісті, ні моралі. Якось тупо трампа до чогось закликати. Єдина надія - на чорного лебедя, більше опцій недоступно.
Трамп ...передбачуваний Нижче мій на ФБ три дні тому
Трамп: "Я особисто попросив президента Путіна не стріляти по Києву та інших містах протягом тижня. Він погодився це зробити. І мушу вам сказати, це було дуже приємно. Багато хто говорив: не витрачайте марно часу, ви цього не досягнете. Але він це зробив. І ми дуже раді, що вони це зробили".
Якщо перевести з травпівської лукавої, то Трамп напевно сказав: Владімір, я тєбя понімаю: ти прінуждаєшь Україну к міру. Я также прінуждаю Україну к міру діпломатічєскім путьом...
Но ти поймі і мєня! У мєня тожє єсть врагі, єсть нєдоброжєлатєлі!
Мнє что-то нєобходімо їм кінуть. Било би нє дурствєнно на нєдєльку прєкратіть твойо прінуждєніє України к міру.
Тєм болєє что на той нєдєлькє ожідається оттєпєль.
А потом опять морози.
Вот за ту нєдєлю НЄпрінуждєнія к міру ти к морозам накопішь ракет, дронов і прочіх срєдств "принуждєняя к міру"
У Кремлі звірилися з прогнозом погоди і "Росія погодилася утриматися від ударів по Києву до 1 лютого на прохання Трампа, - Пєсков. Однак Трамп просив президента Путіна не стріляти по Києву та інших містах протягом тижня", а тільки по Києву. І не тиждень а дві доби ?
Хлопців перемелюють на фронті за просто так, і тільки для того, що б в майбутньому не було сильної руки.
Світова режисура дуже жорстка і не привична. А трампон, просто безмозгла маріонетка. Як до речі і путлер, який там вже по рахунку трійник його.
Не берусь пророчити, але здається мені, що ті ТОТ, землі вже ніколи не повернуться в лоно Неньки. І будемо ми до своїх рідних, на свою кому Батьківщину, їздити як до іншої держави. Не хочеться цього, ой як не хочеться, та воно так вже є. Тим більше, в 2019 більшість люду втратила здоровий ґлузд і поставили галочку в своєму (нашому) приговорі, призвівши до влади бездарів та клованів.
Далі буде і буде тільки гірше.
трампон похвалив Хвуйла
По факту - піндоси можуть щимити тільки на порядок слабшого