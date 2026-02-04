"Українці показали мужність, тепер її має проявити Білий дім", - конгресмен США Гоєр

У США закликають Білий дім до допомоги Україні

Конгресмен від штату Меріленд Стені Гоєр під час виступу на "Українському тижні" у Вашингтоні закликав адміністрацію США до рішучих дій та підтримки законодавчих ініціатив щодо допомоги Україні.

За словами політика, петиція про винесення на розгляд "Закону про підтримку України" уже зібрала підписи 250 демократів та частини республіканців, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Новини.LIVE.

Гоєр підкреслив, що документ потребує підтримки Білого дому для остаточного ухвалення

Коментуючи масований удар РФ по українській енергосистемі, конгресмен розкритикував нещодавні заяви спецпосланця Стівена Віткоффа про нібито "згоду Путіна на тижневе припинення звірств". Гоєр констатував, що агресор порушив ці домовленості вже за кілька днів.

У своєму зверненні законодавець наголосив на необхідності переходу від слів до реальної допомоги.

Стені Гоєр закликав членів Конгресу та адміністрацію президента не зволікати, зазначивши, що американські законодавці послідовно виступають за надання Україні необхідних ресурсів для перемоги.

Також читайте: Близько 250 млн доларів енергетичної допомоги Україні, виділених за часів Байдена, досі не надійшли, - Reuters

Що передувало?

  • Нагадаємо, Україна передала США деталі щодо обстрілів, які відбулися після "згоди" РФ на енергетичне перемир’я.
  • Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що особисто просив російського диктатора Володимира Путіна не обстрілювати Київ та інші українські міста впродовж тижня. Той, за словами Трампа, нібито погодився.
  • Президент України Володимир Зеленський подякував очільнику США Дональду Трампу, який заявив, що попросив російського диктатора Володимира Путіна припинити обстріли Києва та інших українських міст.
  • Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідатиме дзеркально, якщо Росія не битиме по українській енергетиці.

  • Трамп переконує, що російський диктатор Володимир Путін "дотримав свого слова" щодо термінів "енергетичного перемир’я" та припинення ударів по енергетиці Києва.

Також читайте: США наступного тижня ухвалять оборонний бюджет із допомогою Україні, - сенатор-демократ Кунс

Автор: 

Топ коментарі
будуть рішучі дії, звісно
по облизуванню рудим свого друга *****
04.02.2026 10:40
Та яка вже мужність у тих, хто перед одним рудим клованом всією партією тремтить?
04.02.2026 10:38
Він закликає до мужності зграю аферистів, що засіли в білому домі?

В них немає ні совісті, ні моралі. Якось тупо трампа до чогось закликати. Єдина надія - на чорного лебедя, більше опцій недоступно.
04.02.2026 10:44
Порожній струс повітря.
04.02.2026 10:42
Він закликає до мужності зграю аферистів, що засіли в білому домі?

В них немає ні совісті, ні моралі. Якось тупо трампа до чогось закликати. Єдина надія - на чорного лебедя, більше опцій недоступно.
04.02.2026 10:44
Це ніби папа з Риму делікатно просить ганстерів не...
04.02.2026 10:48
Andrii Svyrydenko сподобався ваш коментар в матеріаліУкраїна передала США деталі щодо обстрілів, які відбулися після "згоди" РФ на енергетичне перемир'я, - Стефанішина

Трамп не здивований нічною масованою атакою Росії на енергетику України, - Білий дім
Трамп про "енергетичне перемир'я" в Україні: Путін дотримав свого слова.

Трамп ...передбачуваний Нижче мій на ФБ три дні тому

Трамп: "Я особисто попросив президента Путіна не стріляти по Києву та інших містах протягом тижня. Він погодився це зробити. І мушу вам сказати, це було дуже приємно. Багато хто говорив: не витрачайте марно часу, ви цього не досягнете. Але він це зробив. І ми дуже раді, що вони це зробили".

Якщо перевести з травпівської лукавої, то Трамп напевно сказав: Владімір, я тєбя понімаю: ти прінуждаєшь Україну к міру. Я также прінуждаю Україну к міру діпломатічєскім путьом...

Но ти поймі і мєня! У мєня тожє єсть врагі, єсть нєдоброжєлатєлі!

Мнє что-то нєобходімо їм кінуть. Било би нє дурствєнно на нєдєльку прєкратіть твойо прінуждєніє України к міру.

Тєм болєє что на той нєдєлькє ожідається оттєпєль.

А потом опять морози.

Вот за ту нєдєлю НЄпрінуждєнія к міру ти к морозам накопішь ракет, дронов і прочіх срєдств "принуждєняя к міру"

*********************************************

У Кремлі звірилися з прогнозом погоди і "Росія погодилася утриматися від ударів по Києву до 1 лютого на прохання Трампа, - Пєсков. Однак Трамп просив президента Путіна не стріляти по Києву та інших містах протягом тижня", а тільки по Києву. І не тиждень а дві доби ?
04.02.2026 10:47
Справа в тому, що Білий дім нічого не вирішить. Ця війна, як і подальша Світова конфронтація, була написана в сценаріях ще років 30 тому, як не більше. Зараз іде перерозподіл сфер і перебудова кордонів. Але ж зазначу, колись Україна була - від Сяну до Карпат. Що залишилось від неї після комуняк? Потім Краснодарський край відстегнувся, мовляв помінялись на Крим. Зараз ведеться до того, що б Неньку взагалі відрізати від морів; Азовське вже все, береги не наші.
Хлопців перемелюють на фронті за просто так, і тільки для того, що б в майбутньому не було сильної руки.
Світова режисура дуже жорстка і не привична. А трампон, просто безмозгла маріонетка. Як до речі і путлер, який там вже по рахунку трійник його.
Не берусь пророчити, але здається мені, що ті ТОТ, землі вже ніколи не повернуться в лоно Неньки. І будемо ми до своїх рідних, на свою кому Батьківщину, їздити як до іншої держави. Не хочеться цього, ой як не хочеться, та воно так вже є. Тим більше, в 2019 більшість люду втратила здоровий ґлузд і поставили галочку в своєму (нашому) приговорі, призвівши до влади бездарів та клованів.
Далі буде і буде тільки гірше.
04.02.2026 10:52
це не війна а знищення Українців - і найбільше в тилу гарно організованим террором.вдумайтесь - 12 років війни а в українців нема дозволу на зброю.навіть в прифронтових регіонах.як це ? а так - влада бореться з народом а не з окупантами.бо влада і є окупант.
04.02.2026 10:59
За зброю важко сказати. Ви подивіться, що зараз твориться в суспільстві. Усі озлоблені, нікому зауваження не зроби. А скільки тих стрілків вже з'явилось? Ондо останній приклад розстрілу поліцейських в Черкасах. Розумію, що то не панацея, але ж бо... То дзвіночок суспільству.
04.02.2026 11:12
сміття, яке працювало на криміналітет, на черкащині розстріляв військовий герой
04.02.2026 13:25
Де написано, що він герой? Ви вже не перебільшуйте своїми думками.
04.02.2026 14:51
егеж
проявив-
трампон похвалив Хвуйла
04.02.2026 10:55
******** Білий дім проявляв мужність на острові Епштейна, з малолітками. В остальному він проявляє меркантілізм типового неосвідченного жлоба, сцікливість та ********** разом з маразмом та діменцією.
04.02.2026 11:01
Краще у білому дурдомі замість адміністрації президента заведіть санітарів та психіатрів, щоб обслуговували божевільного президента. Так зробила мати трампа з його батьком, коли він у маразмі продовжував ходити на роботу та керувати бізнесом.
04.02.2026 11:15
білий дім хвилюють ресурси, прибутки і кордони НАТО, тут американці проявляють всю свою "мужність"
04.02.2026 11:23
українців у списку пріоритетів сша вже нема, використали і забули, штати грають лише клоунаду миротворчості, яка нічого не варта, гра на публіку
04.02.2026 11:27
Минули часи таких Людей, як Джон Сі́дней Макке́йн ІІІ, минули. А жаль.
04.02.2026 11:58
Поки притомні американці не змінять в сенаті і конгресі неадекватних на адекватних ,тампон і далі буде на підтанцовці у трупіна. Тому з надією чекаємо виборів ,літо-осінь. Надія помирає останньою.
04.02.2026 12:39
Пуста риторика.
04.02.2026 13:44
Яка мужність, в білому дому нову косметику привезли, Венсо-подібні зайняті фарбуванням
По факту - піндоси можуть щимити тільки на порядок слабшого
04.02.2026 14:15
Дежурная высокопарная риторика очередного седовласого корифея местного масштаба. Сойдёт. Поливай далее.
04.02.2026 14:53
 
 