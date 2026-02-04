"Українці показали мужність, тепер її має проявити Білий дім", - конгресмен США Гоєр

Конгресмен від штату Меріленд Стені Гоєр під час виступу на "Українському тижні" у Вашингтоні закликав адміністрацію США до рішучих дій та підтримки законодавчих ініціатив щодо допомоги Україні.

За словами політика, петиція про винесення на розгляд "Закону про підтримку України" уже зібрала підписи 250 демократів та частини республіканців, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Новини.LIVE.

Гоєр підкреслив, що документ потребує підтримки Білого дому для остаточного ухвалення

Коментуючи масований удар РФ по українській енергосистемі, конгресмен розкритикував нещодавні заяви спецпосланця Стівена Віткоффа про нібито "згоду Путіна на тижневе припинення звірств". Гоєр констатував, що агресор порушив ці домовленості вже за кілька днів.

У своєму зверненні законодавець наголосив на необхідності переходу від слів до реальної допомоги.

Стені Гоєр закликав членів Конгресу та адміністрацію президента не зволікати, зазначивши, що американські законодавці послідовно виступають за надання Україні необхідних ресурсів для перемоги.

Також читайте: Близько 250 млн доларів енергетичної допомоги Україні, виділених за часів Байдена, досі не надійшли, - Reuters

Що передувало?

Нагадаємо, Україна передала США деталі щодо обстрілів, які відбулися після "згоди" РФ на енергетичне перемир’я.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що особисто просив російського диктатора Володимира Путіна не обстрілювати Київ та інші українські міста впродовж тижня. Той, за словами Трампа, нібито погодився.

Президент України Володимир Зеленський подякував очільнику США Дональду Трампу, який заявив, що попросив російського диктатора Володимира Путіна припинити обстріли Києва та інших українських міст.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідатиме дзеркально, якщо Росія не битиме по українській енергетиці.

Трамп переконує, що російський диктатор Володимир Путін "дотримав свого слова" щодо термінів "енергетичного перемир’я" та припинення ударів по енергетиці Києва.

Також читайте: США наступного тижня ухвалять оборонний бюджет із допомогою Україні, - сенатор-демократ Кунс