Сенатор Грэм призвал Трампа передать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk: Давление на Путина не работает

Сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал президента США Дональда Трампа усилить давление на Россию и рассмотреть срочную передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk на фоне массированной атаки этой ночью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, заявление он опубликовал в соцсети Х.

О давлении на Россию

По мнению Грэма, давление, которое США сейчас оказывают на Россию, "очевидно не работает". Речь идет о мирных переговорах и прекращении массовых атак на Украину. В то же время он поддержал усилия американского лидера по введению пошлин для стран, покупающих нефть у РФ.

"Идея президента Трампа действовать против покупателей путинской нефти, которые поддерживают его военную машину, должна быть энергично реализована США и Европой. Президент Трамп парализовал экономику Путина, взяв на себя нефтяные компании и нефтеперерабатывающие заводы. Пошлины на Индию являются хорошим примером того, как могут измениться дела. Сейчас Индия покупает значительно меньше российской нефти, и если другие крупные покупатели последуют ее примеру, это поможет положить конец этой кровавой бойне", - написал он.

О ракетах Tomahawk

После очередного массового удара прошлой ночью Грэм обратился к Дональду Трампу:

"Я призываю президента Трампа начать процесс предоставления Украине ракет "Томагавк", что изменит правила игры в военном плане. В ближайшие дни и недели мы должны усилить давление на Путина. Любые переговоры, которые будут восприняты как чрезмерное вознаграждение агрессии, приведут к катастрофам во всем мире. Обратное также верно. Если переговоры приведут к созданию свободной, сильной и независимой Украины, которая должна была пойти на уступки, мир станет гораздо более стабильным. Время имеет решающее значение", - подчеркнул сенатор США.

Переговоры Украины и США о передаче Tomahawk

6 октября 2025 года Трамп заявил, что в определенной степени принял решение о поставках Tomahawk Украине, одновременно подчеркнув, что не хочет эскалации и перед окончательным решением хочет знать конкретные цели их применения и маршруты полета.

Ранее вице-президент США Джей Ди Венс подтвердил, что в Вашингтоне обсуждают возможность поставки Tomahawk, но окончательное решение остается за Трампом. Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что во время встречи на полях Генассамблеи ООН президенты Украины и США затронули вопрос снятия табу на поставки вооружений.

8 октября Зеленский сказал журналистам, что во время встречи в Белом доме 18 августа Трамп не отказал в просьбе о Tomahawk. 10 октября президент России Владимир Путин предупредил, что в случае поставки этих ракет ответом Москвы станет усиление системы ПВО.

13 октября Трамп сообщил, что США могут отправить Tomahawk Украине, если Путин откажется от урегулирования. 16 октября президенты США и РФ провели телефонный разговор, во время которого, по словам Трампа, идея поставки ракет не понравилась Путину.

17 октября во время встречи в Вашингтоне Зеленский подтвердил, что Трамп не сказал однозначного "нет", но и не дал прямого "да". 20 октября Зеленский отметил, что европейские лидеры рассматривают возможность обратиться к Трампу с просьбой разрешить использование Tomahawk Украине.

31 октября стало известно, что Пентагон дал Белому дому "зеленый свет" на передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk после оценки, что это не окажет негативного влияния на запасы США. Окончательное политическое решение в руках Трампа.

Однако уже в начале ноября 2025 года Трамп заявил, что пока не рассматривает возможность передачи крылатых ракет "Томагавк" Украине.

