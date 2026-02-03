РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9494 посетителя онлайн
Новости Ракеты Tomahawk для Украины
3 495 41

Сенатор Грэм призвал Трампа передать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk: Давление на Путина не работает

Ракета Tomahawk

Сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал президента США Дональда Трампа усилить давление на Россию и рассмотреть срочную передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk на фоне массированной атаки этой ночью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, заявление он опубликовал в соцсети Х.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

О давлении на Россию

По мнению Грэма, давление, которое США сейчас оказывают на Россию, "очевидно не работает". Речь идет о мирных переговорах и прекращении массовых атак на Украину. В то же время он поддержал усилия американского лидера по введению пошлин для стран, покупающих нефть у РФ.

"Идея президента Трампа действовать против покупателей путинской нефти, которые поддерживают его военную машину, должна быть энергично реализована США и Европой. Президент Трамп парализовал экономику Путина, взяв на себя нефтяные компании и нефтеперерабатывающие заводы. Пошлины на Индию являются хорошим примером того, как могут измениться дела. Сейчас Индия покупает значительно меньше российской нефти, и если другие крупные покупатели последуют ее примеру, это поможет положить конец этой кровавой бойне", - написал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сенат США больше не будет откладывать законопроект о жестких санкциях против РФ, - Грэм

О ракетах Tomahawk

После очередного массового удара прошлой ночью Грэм обратился к Дональду Трампу:

"Я призываю президента Трампа начать процесс предоставления Украине ракет "Томагавк", что изменит правила игры в военном плане. В ближайшие дни и недели мы должны усилить давление на Путина. Любые переговоры, которые будут восприняты как чрезмерное вознаграждение агрессии, приведут к катастрофам во всем мире. Обратное также верно.

Если переговоры приведут к созданию свободной, сильной и независимой Украины, которая должна была пойти на уступки, мир станет гораздо более стабильным. Время имеет решающее значение", - подчеркнул сенатор США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон был готов к передаче Украине Tomahawk, но Трамп отказал, - экс-посол США Тейлор

Переговоры Украины и США о передаче Tomahawk

  • 6 октября 2025 года Трамп заявил, что в определенной степени принял решение о поставках Tomahawk Украине, одновременно подчеркнув, что не хочет эскалации и перед окончательным решением хочет знать конкретные цели их применения и маршруты полета.
  • Ранее вице-президент США Джей Ди Венс подтвердил, что в Вашингтоне обсуждают возможность поставки Tomahawk, но окончательное решение остается за Трампом. Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что во время встречи на полях Генассамблеи ООН президенты Украины и США затронули вопрос снятия табу на поставки вооружений.
  • 8 октября Зеленский сказал журналистам, что во время встречи в Белом доме 18 августа Трамп не отказал в просьбе о Tomahawk. 10 октября президент России Владимир Путин предупредил, что в случае поставки этих ракет ответом Москвы станет усиление системы ПВО.
  • 13 октября Трамп сообщил, что США могут отправить Tomahawk Украине, если Путин откажется от урегулирования. 16 октября президенты США и РФ провели телефонный разговор, во время которого, по словам Трампа, идея поставки ракет не понравилась Путину.
  • 17 октября во время встречи в Вашингтоне Зеленский подтвердил, что Трамп не сказал однозначного "нет", но и не дал прямого "да". 20 октября Зеленский отметил, что европейские лидеры рассматривают возможность обратиться к Трампу с просьбой разрешить использование Tomahawk Украине.
  • 31 октября стало известно, что Пентагон дал Белому дому "зеленый свет" на передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk после оценки, что это не окажет негативного влияния на запасы США. Окончательное политическое решение в руках Трампа.
  • Однако уже в начале ноября 2025 года Трамп заявил, что пока не рассматривает возможность передачи крылатых ракет "Томагавк" Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вместо Tomahawk Виткофф предлагал украинской делегации просить у Трампа 10-летнее освобождение от тарифов, - WSJ

Автор: 

ракеты (3943) США (29369) Трамп Дональд (8091) Линдси Грэм (143) Томагавк (81)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Дякуємо містер Грем але але рудий збоченець не може надати ракети бо ***** хороший хлопець. Треба почекати може два дні може і три роки.
показать весь комментарий
03.02.2026 18:35 Ответить
+4
Вже ж більше року пройшло як Трамп за 24 години закінчив війну кацапів проти України.З діючих президентів лишень Гундосий Вождь може скласти йому конкуренцію своєю балаболкою.
показать весь комментарий
03.02.2026 18:42 Ответить
+3
не нада нам їхні подачки . в нас все є

Українська крилата ракета "Фламінго", яку почала виготовляти компанія Fire Point, за деякими показниками перевершує американську крилату ракету Tomahawk. Зокрема - за дальністю та за розміром бойової частини.

Про це повідомляє https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Україна із посиланням на видання https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-weapons-industry-missiles-drones-russia-war-b2860090.html The Independent.
показать весь комментарий
03.02.2026 18:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо містер Грем але але рудий збоченець не може надати ракети бо ***** хороший хлопець. Треба почекати може два дні може і три роки.
показать весь комментарий
03.02.2026 18:35 Ответить
не нада нам їхні подачки . в нас все є

Українська крилата ракета "Фламінго", яку почала виготовляти компанія Fire Point, за деякими показниками перевершує американську крилату ракету Tomahawk. Зокрема - за дальністю та за розміром бойової частини.

Про це повідомляє https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Україна із посиланням на видання https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-weapons-industry-missiles-drones-russia-war-b2860090.html The Independent.
показать весь комментарий
03.02.2026 18:39 Ответить
один мінус, всю цю хрєнь не можуть заставити літати))
показать весь комментарий
03.02.2026 19:07 Ответить
з томагавками те саме буде . так що ненада нам
показать весь комментарий
03.02.2026 19:10 Ответить
ВАМ - "не нада"... А НАМ - чим більше - тим краще...
показать весь комментарий
03.02.2026 19:52 Ответить
розслабся, це був сарказм , якщо що. ніхто Україні номальногї зброї не надасть . максимум ППО та продадуть якесийсь застарілий непотріб для окопних боїв.
показать весь комментарий
03.02.2026 20:28 Ответить
Свій "сарказм" запхни собі під копчик... Бо щось від твого "сарказму" смердить кацапськими провокаціями... Я тебе вже не раз, уже, читаю... І "смердить" все більше...
показать весь комментарий
03.02.2026 20:30 Ответить
Що тобі "зрозуміло" - це ТВОЯ справа... А я таких, як ти, за десяток років, на "Цензорі", десятки перебачив...
показать весь комментарий
03.02.2026 20:45 Ответить
шкода тебе
показать весь комментарий
03.02.2026 20:46 Ответить
Себе жалій... Бушеш "гнать брак" - відправлять "дабравольцем" - "кровью искупать вину"...
показать весь комментарий
03.02.2026 20:50 Ответить
дурік лічись. . під ліжко не забудь заглянути в тебе і там кацапи ховаються .
показать весь комментарий
03.02.2026 20:56 Ответить
Я заглянув... А там ТИ сидиш... І від тебе "щами" смердить...
показать весь комментарий
03.02.2026 21:03 Ответить
Почала? Виготовляти? Та про цю контору вже навіть і згадки немає в реєстрах підприємств
показать весь комментарий
03.02.2026 20:29 Ответить
когось на%бали как котят во всі дірки. не здогадуєтесь кого?
показать весь комментарий
03.02.2026 20:30 Ответить
Ти ж розумієш, що цей Грем собі "вагу" так набиває, наче альтернативна думка від республіканців?
показать весь комментарий
03.02.2026 18:44 Ответить
Але за весь час набив мабуть лише синці на власному язикові.
показать весь комментарий
03.02.2026 18:46 Ответить
И что? Это плохо?
показать весь комментарий
04.02.2026 04:30 Ответить
он с блюменталем уже год все время что-то закликают. Эффект примерно как от хрипосиков гундоса
показать весь комментарий
03.02.2026 18:42 Ответить
Вже ж більше року пройшло як Трамп за 24 години закінчив війну кацапів проти України.З діючих президентів лишень Гундосий Вождь може скласти йому конкуренцію своєю балаболкою.
показать весь комментарий
03.02.2026 18:42 Ответить
Балаболи трампонівські-йдіть в сраку. Немає віри в ці балачки і на копійку.
показать весь комментарий
03.02.2026 18:44 Ответить
Ше один заклинатель змій
показать весь комментарий
03.02.2026 18:45 Ответить
Щоб дати томагавки - це ж мужність треба виявити неабияку. А чи здатен Трамп на таке, то питання дуже відкрите. Це хіба що перед довиборами, десь в жовтні, чи вересні місяці, він може і без мужності вже це зробити, якщо справи будуть дуже погані і вони програватимуть в обидві палати демократам.
Сподівань, щоб хоча б до літа він розміркується, то, мабуть, марно.
показать весь комментарий
03.02.2026 18:49 Ответить
зайдить на Х та напишіть йому напряму
показать весь комментарий
03.02.2026 18:51 Ответить
Ньєт! На ето я пойтіть німагу.(с) Трамп
показать весь комментарий
03.02.2026 18:54 Ответить
показать весь комментарий
03.02.2026 19:19 Ответить
Тиск не працює. Тобто губи старини Трумпа вже не дають ті атмосфери, що раніше
показать весь комментарий
03.02.2026 18:54 Ответить
та він же такими закликами зєлю без ножа ріже! ну а от візьме доні, та й передасть? і шо тоді зєлічкє дєлать, куда їх подівать? не пускать же йому їх по браттях своїх старших на мацкву? томагавки це ж не двушечки!!
показать весь комментарий
03.02.2026 19:03 Ответить
А навіщо та "Москва"? Нам більш цікава Алабуга...
показать весь комментарий
03.02.2026 19:53 Ответить
В великого Д роками прогресує руський сифіліс і мозок працює по іншому...
показать весь комментарий
03.02.2026 19:06 Ответить
Пусті балачки, ніхто їх не передасть ніколи
показать весь комментарий
03.02.2026 19:12 Ответить
я тобі завтра поцьомаю намалюю їх... якщо захочеш
показать весь комментарий
03.02.2026 19:14 Ответить
Томагавки як той ховрах - ти його бачиш, ні, але він є.
показать весь комментарий
03.02.2026 19:22 Ответить
допоки є Трамп ніякого відчутного впливу на ***** на жаль не буде як і завершення війни ... тож без ілюзій
класика хто більше за всіх базікає менше за всіх зробить.

Можливо зірки зійдуться через 2.5 рокі і прийде дійсно сильна людина і не педофіл ,, звісно томагавками ми ********** всю московію взагалі без тіні сумніву за пів року рік...
показать весь комментарий
03.02.2026 19:32 Ответить
Свихнувшийся старый дурак, живущий в своем маразматическом мире памперсов со старческой мочой. Если не дают значит есть причины.
показать весь комментарий
03.02.2026 19:33 Ответить
ну тут я не дуже згідний. Я так розумію, шо ти з мага табору, бо там всі такі старі *******, починаючи від рудої мавпи
показать весь комментарий
03.02.2026 20:15 Ответить
"Якщо переговори призведуть до створення вільної, сильної та незалежної України, яка мусила піти на поступки, світ стане набагато стабільнішим. Час має вирішальне значення", - наголосив сенатор США. Дурню якусь меле сенатор, з яркого куя світ стане стабільнішим? Та він ще більше розбалансується, бо кожен сильніший захоче загарбати щось у більш слабкого без покарання...
показать весь комментарий
03.02.2026 19:43 Ответить
Угу, після поступок Україна і світ стануть сильніше. Від поступок стають сильніше, саме так. Тільки не ті про кого каже Грем.
показать весь комментарий
03.02.2026 21:26 Ответить
"Сєнатор Грем" постійно до чогось "закликає", але то вскорш за все просто трьоп
показать весь комментарий
03.02.2026 20:14 Ответить
Невже не зрозуміло, що від Трампа Україна отримає великий х...й, а не томагавки.
показать весь комментарий
03.02.2026 21:37 Ответить
Походу Грем там за міського дурачка, на якого не звертають увги.
показать весь комментарий
04.02.2026 01:42 Ответить
 
 