Вместо Tomahawk Уиткофф предлагал украинской делегации просить у Трампа 10-летнее освобождение от тарифов, - WSJ

Вместо передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk спецпредставитель президента США Стив Уиткофф предлагал украинской делегации альтернативу — просить у Дональда Трампа 10-летнее освобождение от тарифов.

Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal, передает ZN.ua, информирует Цензор.НЕТ.

Уиткофф предложил "альтернативу" ракетам

WSJ напоминает, что в октябре президент Украины Владимир Зеленский летал в Вашингтон, чтобы попросить для Сил обороны дальнобойные ракеты Tomahawk.

Однако Уиткофф предложил украинской делегации альтернативу - просить Трампа не Tomahawk, а 10-летнее освобождение от тарифов.

"Какой смысл в горстке ракет?", - заявил он.

Отмечается, что на тот момент глава Белого дома уже поговорил с российским диктатором Владимиром Путиным по телефону и решил не предоставлять Украине дальнобойные ракеты.

Напомним, что в начале ноября президент США Дональд Трамп заявил, что пока не рассматривает возможность передачи крылатых ракет "Томагавк" Украине.

