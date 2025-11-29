РУС
Новости
Вместо Tomahawk Уиткофф предлагал украинской делегации просить у Трампа 10-летнее освобождение от тарифов, - WSJ

Стив Виткофф

Вместо передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk спецпредставитель президента США Стив Уиткофф предлагал украинской делегации альтернативу — просить у Дональда Трампа 10-летнее освобождение от тарифов.

Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal, передает ZN.ua, информирует Цензор.НЕТ.

Уиткофф предложил "альтернативу" ракетам

WSJ напоминает, что в октябре президент Украины Владимир Зеленский летал в Вашингтон, чтобы попросить для Сил обороны дальнобойные ракеты Tomahawk.

Однако Уиткофф предложил украинской делегации альтернативу - просить Трампа не Tomahawk, а 10-летнее освобождение от тарифов.

"Какой смысл в горстке ракет?", - заявил он.

Отмечается, что на тот момент глава Белого дома уже поговорил с российским диктатором Владимиром Путиным по телефону и решил не предоставлять Украине дальнобойные ракеты.

  • Напомним, что в начале ноября президент США Дональд Трамп заявил, что пока не рассматривает возможность передачи крылатых ракет "Томагавк" Украине.

Читайте также: Трамп заявил, что не планирует передавать "Томагавки" Украине

тарифы (1913) Томагавк (66) Стив Уиткофф (182)
+34
Покидьок
29.11.2025 18:44
+17
Це як потопаючому пропонувати підписати страховий поліс )
29.11.2025 18:49
+15
Яке ж воно @пануте..
29.11.2025 18:52
Покидьок
29.11.2025 18:44
Єрмак, ще гірший покидьок від козака та ****** сидить на Банковій, де ************ числиться зеленський-ухилянт!!
Його призначенці сидять від голів сільради, аж до шмигаля-Свириденко, разом з купою його опаришів, держсекретарів в Секретаріаті КМУ і ЦОВВ!!
Отставка Ермака: переломный момент во внутренней войне Украины ОТ INFINITY Источник: https://www.ponomaroleg.com/otstavka-ermaka-perelomnyj-moment-vo-vnutrennej-vojne-ukrainy/
29.11.2025 19:06
Хто зможе обісцяти цього покидька,я віддячу усім чим зможу,може ще хто скинеться.
29.11.2025 19:17
*банат...
29.11.2025 18:44
Україна і так не має мати ніяких тарифів, хабадна барига
Давай томагавки і вводь війська
29.11.2025 18:44
По-факту на сьогодні для України Трампов ввів стандартні 20% тарифи, а для РФ і Білорусі діють 0% тарифи, бо "це може вплинути на перемовини" і "товарообмін з рф невеликий" - типу він великий з Україною..
29.11.2025 18:53
Ну это смотря кто просит. Для Израиля- нет проблем.
показать весь комментарий
29.11.2025 18:45
Так , а сам Vітькофф якої національності ..?!
29.11.2025 18:53
Так у Трампона ж зять "чыстокровный адесит"
29.11.2025 19:21
они там *бнулись?
29.11.2025 18:47
А міг запропонувати повну амністію але ніт
29.11.2025 18:47
Ага! І насіння пів кишені...
29.11.2025 18:47
А які ТТХ у "10-річного звільнення від тарифів". До Мацкви долетять?
29.11.2025 18:48
Ідіот
29.11.2025 18:48
Томагавк ж застаріли. В Україні вже до трьох тисяч кращих за Томагавк Фламінго, чи вже забули про це? А Трамп з Віктором не забули й готуються просити продати Штатам хоч пару штук.
29.11.2025 18:49
а если Фламингу и Томагавк соединить вместе и обмотать в несколько слоев изолентой, то и до Пхеньяна можно достать, не говоря уже о Владивостоке
29.11.2025 18:53
Новіші модифікації Томагавк орієнтуються по рел'єфу місцевості, тобто вони можуть на низьких висотах проходити ППО і на них менше впливає РЕБ

Фламінго не має такої функції повністю залежна від навігації, якщо орки з допомогою літаків або вишок виставлять завади GPS сигналу, як вони це роблять часто, то ракета не попаде в ціль.
У нас навіть немає ГІС рел'єфу орків, щоб створити таку можливість.

Єдиний для нас самий надійний варіант це пускати балістику яка може коректувати завершальну траекторію типу Іскандера, у орків їх збивати вміють тільки с500 яких обмаль.
29.11.2025 19:20
"Нові модифікації Томагавк орієнтуються по рельєфу місцевості, тобто вони можуть на низьких висотах проходити ППО"
це на секунду у всіх крилатих ракетах вже з 90-х років
і Фламінга без цього немає сенсу, і це зрозуміло
Балістика це інша справа. Кацапчики за*бутся їх збивати
29.11.2025 19:42
Це як потопаючому пропонувати підписати страховий поліс )
29.11.2025 18:49
Звільнення від тарифів на комунальні послуги 😂
29.11.2025 18:51
Яке ж воно @пануте..
29.11.2025 18:52
На гербу США білоголовий орлан але зараз в Білому домі стерв'ятники .
29.11.2025 18:53
А у нас хто?
29.11.2025 19:25
а сам дурак?
29.11.2025 19:42
Табакі!
29.11.2025 18:54
АХАХАХАХАХХААХААХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХА

старі російські педофіли)
Якщо нас окупують і вбють то нам не пофіг буде на тарифи?

+ їх і так скоро відмінять як і все що робив рижий клоун
29.11.2025 18:57
Віткофф - фуфло, від слова ффффууууфффеееелллл!
29.11.2025 18:57
Тарифи ці разом з трампом викинуть, нащо комусь аж десятирічне?
29.11.2025 18:58
Свіжі опитування - рейтинг Трампа впав до 36 % , і знижується далі . Рівень невдоволення зріс до 60 . Через рік вибори в Конгрес ,, якщо республіканці і далі з цим нічого не робитимуть , тобто - не реагуватимуть на витівки іржавого - вибори вони програють .
29.11.2025 19:00
Це якщо раніше він не введе особливий стан і не відмінить вибори.
29.11.2025 19:15
У дєда-мопєд-да деменція. І це очевидно навіть без психіатричної експертизи.
29.11.2025 19:00
Та ладно наговаривать на Трампа. То все злой Витькофф
Трамп бы дал не 10, а 18 лет без тарифов
29.11.2025 19:13
29.11.2025 19:21
ДЕБІЛ!!!!!
29.11.2025 19:01
Просто при владі люди , для яких бабло - сенс існування !
29.11.2025 19:01
Віткоф іди **** кончана нах.й
29.11.2025 19:02
Віткофф в рфії був в партії #уйла.
Єдінососи також над скрєпними сміються.
Інваліду-калясочнику можуть подарувати кросівки або коньки; дитині з ДЦП-велосипед; незрячому-телевізор.
Там таких їбанутих обдарованих, як Віткофф хоч греблю гати!!!
29.11.2025 19:08
Хм... У кацапів схоже немає гумору як такого. Є "ржач" і "кацапський стьоб".
29.11.2025 19:24
Неважливо,що він пропонувал делегації.Якщо був послан - все гаразд.Якщо ні - це проблема,зрада.
29.11.2025 19:08
Навіть не знаю, чому, але кожного разу, коли я бачу пана вітькова, то одразу мелькає асоціація зі словом "*****".
29.11.2025 19:14
чума на цю гендлярську гидоту з кацапським смердінням!
29.11.2025 19:19
29.11.2025 19:22
Для економіки це хороша штука тому що в найближчий рік в штатах протягнуть зменшення внітрішніх податків і збільшення зовнішніх тарифів для всіх, відповідно хто буде мати нульові тарифи, може навіть бути перевалочною базою для інших країн, типу упаковщиком.

Томагавки ітак не дадуть та і у орків багато авіації, і їх ефективність обмежена, а балістики у штатів аналога Іскандера немає, лише розробляється
29.11.2025 19:24
Й@бнутий мерзотник. Здохни,вітьков.
29.11.2025 19:25
з рашистським " трамбономо" в кріслі преза США Україні і в одному і в другому і в десятому ...не світить нікуя доброго. Поки що США.ЧАСІВ ТРАМБОНА Є ВОРОГ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ І СПІВУЧАСНИК РАШИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ...
29.11.2025 19:28

29.11.2025 19:31 Ответить
Робити свої ракети і не залежати від американських торгашів.....
29.11.2025 19:54 Ответить
Тарифи, санкції, поставки зброї, гарантії, договори та меморандуми..... Проблема там фундаментальна - США все це зніме буквально за один день, і НІЯКИХ механізмів цьому завадити нема. Це реальність.
29.11.2025 19:56 Ответить
Американці такі як москалі - їхнє слово і договори нічого не варті!
29.11.2025 20:17 Ответить
ну, уже пора двойным американским гражданам (и остальным "гранто"-причастным) делать санкции и конфискации за отрицание территориальной целостности и суверенности Украины со стороны второй родины в лице избранных (и оплачиваемых ими же, хотя бы в качестве налогов) власть имущих, или еще нет?
29.11.2025 20:18 Ответить
 
 