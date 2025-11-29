Вместо Tomahawk Уиткофф предлагал украинской делегации просить у Трампа 10-летнее освобождение от тарифов, - WSJ
Вместо передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk спецпредставитель президента США Стив Уиткофф предлагал украинской делегации альтернативу — просить у Дональда Трампа 10-летнее освобождение от тарифов.
Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal, передает ZN.ua, информирует Цензор.НЕТ.
Уиткофф предложил "альтернативу" ракетам
WSJ напоминает, что в октябре президент Украины Владимир Зеленский летал в Вашингтон, чтобы попросить для Сил обороны дальнобойные ракеты Tomahawk.
Однако Уиткофф предложил украинской делегации альтернативу - просить Трампа не Tomahawk, а 10-летнее освобождение от тарифов.
"Какой смысл в горстке ракет?", - заявил он.
Отмечается, что на тот момент глава Белого дома уже поговорил с российским диктатором Владимиром Путиным по телефону и решил не предоставлять Украине дальнобойные ракеты.
- Напомним, что в начале ноября президент США Дональд Трамп заявил, что пока не рассматривает возможность передачи крылатых ракет "Томагавк" Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Його призначенці сидять від голів сільради, аж до шмигаля-Свириденко, разом з купою його опаришів, держсекретарів в Секретаріаті КМУ і ЦОВВ!!
Отставка Ермака: переломный момент во внутренней войне Украины ОТ INFINITY Источник: https://www.ponomaroleg.com/otstavka-ermaka-perelomnyj-moment-vo-vnutrennej-vojne-ukrainy/
Давай томагавки і вводь війська
Фламінго не має такої функції повністю залежна від навігації, якщо орки з допомогою літаків або вишок виставлять завади GPS сигналу, як вони це роблять часто, то ракета не попаде в ціль.
У нас навіть немає ГІС рел'єфу орків, щоб створити таку можливість.
Єдиний для нас самий надійний варіант це пускати балістику яка може коректувати завершальну траекторію типу Іскандера, у орків їх збивати вміють тільки с500 яких обмаль.
це на секунду у всіх крилатих ракетах вже з 90-х років
і Фламінга без цього немає сенсу, і це зрозуміло
Балістика це інша справа. Кацапчики за*бутся їх збивати
старі російські педофіли)
Якщо нас окупують і вбють то нам не пофіг буде на тарифи?
+ їх і так скоро відмінять як і все що робив рижий клоун
Трамп бы дал не 10, а 18 лет без тарифов
Єдінососи також над скрєпними сміються.
Інваліду-калясочнику можуть подарувати кросівки або коньки; дитині з ДЦП-велосипед; незрячому-телевізор.
Там таких
їбанутихобдарованих, як Віткофф хоч греблю гати!!!
Томагавки ітак не дадуть та і у орків багато авіації, і їх ефективність обмежена, а балістики у штатів аналога Іскандера немає, лише розробляється