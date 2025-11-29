Замість Tomahawk Віткофф пропонував українській делегації просити у Трампа 10-річне звільнення від тарифів, - WSJ
Замість передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk спецпредставник президента США Стів Віткофф пропонував українській делегації альтернативу — просити у Дональда Трампа 10-річне звільнення від тарифів.
Про це йдеться у публікації The Wall Street Journal, передає ZN.ua, інформує Цензор.НЕТ.
Віткофф запропонував "альтернативу" ракетам
WSJ нагадує, що у жовтні президент України Володимир Зеленський літав до Вашингтона, щоб попросити для Сил оборони далекобійні ракети Tomahawk.
Однак Віткофф запропонував українській делегації альтернативу - просити Трампа не Tomahawk, а 10-річне звільнення від тарифів.
"Який сенс у жменьці ракет?", - заявив він.
Зазначається, що на той момент глава Білого дому уже поговорив із російським диктатором Володииром Путіним телефоном і вирішив не надавати Україні далекобійні ракети.
- Нагадаємо, що на початку листопада президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не розглядає можливість передачі крилатих ракет "Томагавк" Україні.
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Його призначенці сидять від голів сільради, аж до шмигаля-Свириденко, разом з купою його опаришів, держсекретарів в Секретаріаті КМУ і ЦОВВ!!
Отставка Ермака: переломный момент во внутренней войне Украины ОТ INFINITY Источник: https://www.ponomaroleg.com/otstavka-ermaka-perelomnyj-moment-vo-vnutrennej-vojne-ukrainy/
а Ви на що сподівались від делавера ?
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Давай томагавки і вводь війська
Фламінго не має такої функції повністю залежна від навігації, якщо орки з допомогою літаків або вишок виставлять завади GPS сигналу, як вони це роблять часто, то ракета не попаде в ціль.
У нас навіть немає ГІС рел'єфу орків, щоб створити таку можливість.
Єдиний для нас самий надійний варіант це пускати балістику яка може коректувати завершальну траекторію типу Іскандера, у орків їх збивати вміють тільки с500 яких обмаль.
це на секунду у всіх крилатих ракетах вже з 90-х років
і Фламінга без цього немає сенсу, і це зрозуміло
Балістика це інша справа. Кацапчики за*бутся їх збивати
старі російські педофіли)
Якщо нас окупують і вбють то нам не пофіг буде на тарифи?
+ їх і так скоро відмінять як і все що робив рижий клоун
Трамп бы дал не 10, а 18 лет без тарифов
То ж легенда існує, при грипі допомогала текіла+сіль+лимон..
Єдінососи також над скрєпними сміються.
Інваліду-калясочнику можуть подарувати кросівки або коньки; дитині з ДЦП-велосипед; незрячому-телевізор.
Там таких
їбанутихобдарованих, як Віткофф хоч греблю гати!!!
Томагавки ітак не дадуть та і у орків багато авіації, і їх ефективність обмежена, а балістики у штатів аналога Іскандера немає, лише розробляється