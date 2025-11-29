Замість Tomahawk Віткофф пропонував українській делегації просити у Трампа 10-річне звільнення від тарифів, - WSJ

Замість передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk спецпредставник президента США Стів Віткофф пропонував українській делегації альтернативу — просити у Дональда Трампа 10-річне звільнення від тарифів.

Про це йдеться у публікації The Wall Street Journal, передає ZN.ua, інформує Цензор.НЕТ.

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Віткофф запропонував "альтернативу" ракетам

WSJ нагадує, що у жовтні президент України Володимир Зеленський літав до Вашингтона, щоб попросити для Сил оборони далекобійні ракети Tomahawk.

Однак Віткофф запропонував українській делегації альтернативу - просити Трампа не Tomahawk, а 10-річне звільнення від тарифів.

"Який сенс у жменьці ракет?", - заявив він.

Зазначається, що на той момент глава Білого дому уже поговорив із російським диктатором Володииром Путіним телефоном і вирішив не надавати Україні далекобійні ракети.

Нагадаємо, що на початку листопада президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не розглядає можливість передачі крилатих ракет "Томагавк" Україні.

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