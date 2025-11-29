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Новини Ракети Tomahawk для України
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Замість Tomahawk Віткофф пропонував українській делегації просити у Трампа 10-річне звільнення від тарифів, - WSJ

Стів Віткофф

Замість передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk спецпредставник президента США Стів Віткофф пропонував українській делегації альтернативу — просити у Дональда Трампа 10-річне звільнення від тарифів.

Про це йдеться у публікації The Wall Street Journal, передає ZN.ua, інформує Цензор.НЕТ.

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Віткофф запропонував "альтернативу" ракетам

WSJ нагадує, що у жовтні президент України Володимир Зеленський літав до Вашингтона, щоб попросити для Сил оборони далекобійні ракети Tomahawk.

Однак Віткофф запропонував українській делегації альтернативу - просити Трампа не Tomahawk, а 10-річне звільнення від тарифів.

"Який сенс у жменьці ракет?", - заявив він.

Зазначається, що на той момент глава Білого дому уже поговорив із російським диктатором Володииром Путіним телефоном і вирішив не надавати Україні далекобійні ракети.

  • Нагадаємо, що на початку листопада президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не розглядає можливість передачі крилатих ракет "Томагавк" Україні.

Читайте також: Трамп заявив, що не планує передавати "Томагавки" Україні

Автор: 

тарифи (2231) Томагавк (84) Віткофф Стів (318)
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Топ коментарі
+54
Покидьок
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29.11.2025 18:44 Відповісти
+25
По-факту на сьогодні для України Трампов ввів стандартні 20% тарифи, а для РФ і Білорусі діють 0% тарифи, бо "це може вплинути на перемовини" і "товарообмін з рф невеликий" - типу він великий з Україною..
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29.11.2025 18:53 Відповісти
+23
Це як потопаючому пропонувати підписати страховий поліс )
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29.11.2025 18:49 Відповісти
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Покидьок
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29.11.2025 18:44 Відповісти
Єрмак, ще гірший покидьок від козака та ****** сидить на Банковій, де ************ числиться зеленський-ухилянт!!
Його призначенці сидять від голів сільради, аж до шмигаля-Свириденко, разом з купою його опаришів, держсекретарів в Секретаріаті КМУ і ЦОВВ!!
Отставка Ермака: переломный момент во внутренней войне Украины ОТ INFINITY Источник: https://www.ponomaroleg.com/otstavka-ermaka-perelomnyj-moment-vo-vnutrennej-vojne-ukrainy/
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29.11.2025 19:06 Відповісти
Хто зможе обісцяти цього покидька,я віддячу усім чим зможу,може ще хто скинеться.
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29.11.2025 19:17 Відповісти
делавер

а Ви на що сподівались від делавера ?

.
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29.11.2025 21:23 Відповісти
*банат...
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29.11.2025 18:44 Відповісти
Україна і так не має мати ніяких тарифів, хабадна барига
Давай томагавки і вводь війська
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29.11.2025 18:44 Відповісти
По-факту на сьогодні для України Трампов ввів стандартні 20% тарифи, а для РФ і Білорусі діють 0% тарифи, бо "це може вплинути на перемовини" і "товарообмін з рф невеликий" - типу він великий з Україною..
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29.11.2025 18:53 Відповісти
Україна і так практично нічого не експортує в США, а схиблений на тарифах Трамп ними б'є по кишені американців, причому найменш забезпечених.
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29.11.2025 20:46 Відповісти
Штати взмозі закрити небо, але
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29.11.2025 22:37 Відповісти
Ну это смотря кто просит. Для Израиля- нет проблем.
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29.11.2025 18:45 Відповісти
Так , а сам Vітькофф якої національності ..?!
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29.11.2025 18:53 Відповісти
Бройлер калимський
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29.11.2025 20:54 Відповісти
Народився в єврейській родині Мартіна Елвіна Віткоффа та Лоїз Віткофф (дівоче прізвище Бірнбаум).
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30.11.2025 08:45 Відповісти
Дід - Давид та баба - Роза були емігрантами з Росії та Білорусі.
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30.11.2025 08:51 Відповісти
Так у Трампона ж зять "чыстокровный адесит"
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29.11.2025 19:21 Відповісти
они там *бнулись?
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29.11.2025 18:47 Відповісти
А міг запропонувати повну амністію але ніт
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29.11.2025 18:47 Відповісти
Ага! І насіння пів кишені...
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29.11.2025 18:47 Відповісти
А які ТТХ у "10-річного звільнення від тарифів". До Мацкви долетять?
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29.11.2025 18:48 Відповісти
Ідіот
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29.11.2025 18:48 Відповісти
Томагавк ж застаріли. В Україні вже до трьох тисяч кращих за Томагавк Фламінго, чи вже забули про це? А Трамп з Віктором не забули й готуються просити продати Штатам хоч пару штук.
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29.11.2025 18:49 Відповісти
а если Фламингу и Томагавк соединить вместе и обмотать в несколько слоев изолентой, то и до Пхеньяна можно достать, не говоря уже о Владивостоке
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29.11.2025 18:53 Відповісти
Новіші модифікації Томагавк орієнтуються по рел'єфу місцевості, тобто вони можуть на низьких висотах проходити ППО і на них менше впливає РЕБ

Фламінго не має такої функції повністю залежна від навігації, якщо орки з допомогою літаків або вишок виставлять завади GPS сигналу, як вони це роблять часто, то ракета не попаде в ціль.
У нас навіть немає ГІС рел'єфу орків, щоб створити таку можливість.

Єдиний для нас самий надійний варіант це пускати балістику яка може коректувати завершальну траекторію типу Іскандера, у орків їх збивати вміють тільки с500 яких обмаль.
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29.11.2025 19:20 Відповісти
"Нові модифікації Томагавк орієнтуються по рельєфу місцевості, тобто вони можуть на низьких висотах проходити ППО"
це на секунду у всіх крилатих ракетах вже з 90-х років
і Фламінга без цього немає сенсу, і це зрозуміло
Балістика це інша справа. Кацапчики за*бутся їх збивати
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29.11.2025 19:42 Відповісти
Це як потопаючому пропонувати підписати страховий поліс )
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29.11.2025 18:49 Відповісти
Звільнення від тарифів на комунальні послуги 😂
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29.11.2025 18:51 Відповісти
Яке ж воно @пануте..
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29.11.2025 18:52 Відповісти
На гербу США білоголовий орлан але зараз в Білому домі стерв'ятники .
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29.11.2025 18:53 Відповісти
А у нас хто?
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29.11.2025 19:25 Відповісти
а сам дурак?
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29.11.2025 19:42 Відповісти
Табакі!
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29.11.2025 18:54 Відповісти
АХАХАХАХАХХААХААХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХА

старі російські педофіли)
Якщо нас окупують і вбють то нам не пофіг буде на тарифи?

+ їх і так скоро відмінять як і все що робив рижий клоун
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29.11.2025 18:57 Відповісти
Віткофф - фуфло, від слова ффффууууфффеееелллл!
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29.11.2025 18:57 Відповісти
Тарифи ці разом з трампом викинуть, нащо комусь аж десятирічне?
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29.11.2025 18:58 Відповісти
Свіжі опитування - рейтинг Трампа впав до 36 % , і знижується далі . Рівень невдоволення зріс до 60 . Через рік вибори в Конгрес ,, якщо республіканці і далі з цим нічого не робитимуть , тобто - не реагуватимуть на витівки іржавого - вибори вони програють .
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29.11.2025 19:00 Відповісти
Це якщо раніше він не введе особливий стан і не відмінить вибори.
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29.11.2025 19:15 Відповісти
За пропозиціями пуйла
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29.11.2025 20:28 Відповісти
У дєда-мопєд-да деменція. І це очевидно навіть без психіатричної експертизи.
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29.11.2025 19:00 Відповісти
Та ладно наговаривать на Трампа. То все злой Витькофф
Трамп бы дал не 10, а 18 лет без тарифов
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29.11.2025 19:13 Відповісти
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29.11.2025 19:21 Відповісти
ДЕБІЛ!!!!!
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29.11.2025 19:01 Відповісти
Просто при владі люди , для яких бабло - сенс існування !
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29.11.2025 19:01 Відповісти
Водка з лимоном?? Думала тільки текіла..

То ж легенда існує, при грипі допомогала текіла+сіль+лимон..
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29.11.2025 20:32 Відповісти
Так для кацапів же старається - думаєте ХТО це лайно купуватиме ?
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29.11.2025 20:38 Відповісти
Віткоф іди **** кончана нах.й
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29.11.2025 19:02 Відповісти
Віткофф в рфії був в партії #уйла.
Єдінососи також над скрєпними сміються.
Інваліду-калясочнику можуть подарувати кросівки або коньки; дитині з ДЦП-велосипед; незрячому-телевізор.
Там таких їбанутих обдарованих, як Віткофф хоч греблю гати!!!
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29.11.2025 19:08 Відповісти
Хм... У кацапів схоже немає гумору як такого. Є "ржач" і "кацапський стьоб".
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29.11.2025 19:24 Відповісти
Неважливо,що він пропонувал делегації.Якщо був послан - все гаразд.Якщо ні - це проблема,зрада.
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29.11.2025 19:08 Відповісти
Навіть не знаю, чому, але кожного разу, коли я бачу пана вітькова, то одразу мелькає асоціація зі словом "*****".
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29.11.2025 19:14 Відповісти
чума на цю гендлярську гидоту з кацапським смердінням!
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29.11.2025 19:19 Відповісти
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29.11.2025 19:22 Відповісти
Для економіки це хороша штука тому що в найближчий рік в штатах протягнуть зменшення внітрішніх податків і збільшення зовнішніх тарифів для всіх, відповідно хто буде мати нульові тарифи, може навіть бути перевалочною базою для інших країн, типу упаковщиком.

Томагавки ітак не дадуть та і у орків багато авіації, і їх ефективність обмежена, а балістики у штатів аналога Іскандера немає, лише розробляється
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29.11.2025 19:24 Відповісти
Й@бнутий мерзотник. Здохни,вітьков.
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29.11.2025 19:25 Відповісти
з рашистським " трамбономо" в кріслі преза США Україні і в одному і в другому і в десятому ...не світить нікуя доброго. Поки що США.ЧАСІВ ТРАМБОНА Є ВОРОГ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ І СПІВУЧАСНИК РАШИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ...
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29.11.2025 19:28 Відповісти
Потрібно розвивати свою промисловість,Україна одна з найбагатших країн світу,і тоді з нами будуть рахуватись,в так,кому потрібна бідна держава.Але за 35 років ми котимось в прірву через нашу демократичну владу
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29.11.2025 19:31 Відповісти
Ви забули нашу "демократичну" написати в лапках, оскільки де факто всі роки влада була олігархічною (тобто "владою небагатьох").
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29.11.2025 20:52 Відповісти
Робити свої ракети і не залежати від американських торгашів.....
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29.11.2025 19:54 Відповісти
Тарифи, санкції, поставки зброї, гарантії, договори та меморандуми..... Проблема там фундаментальна - США все це зніме буквально за один день, і НІЯКИХ механізмів цьому завадити нема. Це реальність.
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29.11.2025 19:56 Відповісти
Американці такі як москалі - їхнє слово і договори нічого не варті!
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29.11.2025 20:17 Відповісти
ну, уже пора двойным американским гражданам (и остальным "гранто"-причастным) делать санкции и конфискации за отрицание территориальной целостности и суверенности Украины со стороны второй родины в лице избранных (и оплачиваемых ими же, хотя бы в качестве налогов) власть имущих, или еще нет?
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29.11.2025 20:18 Відповісти
От бл--ядський торгаш, чого цей чорт веде переговори про війну? Що він розуміє у війні? Які тарифи мають значення коли нас захоплять? Чи тоді росія буде звільнена від тарифів по праву наступнцтва, як на спині України вона в'їхала в ООН, куди її ніхто не приймав і не запрошував?
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29.11.2025 20:28 Відповісти
Російський шпіон !
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29.11.2025 20:34 Відповісти
Ці люди не мають гідності і честі. Історія запам'ятає їх такими.
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29.11.2025 22:10 Відповісти
Продажная кремлёвская пи4дарасня этот витков.
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29.11.2025 22:39 Відповісти
з гарантіями, сподіваємось
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29.11.2025 23:30 Відповісти
Для тих, хто не "в темі", а це майже 100% населення України і саме прикре - не в темі навіть державні функціонери - ждля Укпіїни встановлені майже самі низькі тарифи на доступ товарів на ринок США - 10%!!! Це самий низький тариф! Але!!!!!!!!!! - нам заборонено продавати до США товари, івартість яких перевищує 500 дол (це габуло чинности за Трампа) ТОБТО тарифи у нас самі низькі, але продавати нам фізічно заборонено!!! Тільки щось дешеве! Спробуйте читмось массовим та дешевим перебити китайців - хєр! Так що шліть ***** цього таргаша з його пропозиціями! І головне - джлдя мене не так важливо, щоб вижила Украіна, для мене важливіше, щоб зникла россія!
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30.11.2025 01:43 Відповісти
Через три роки інший президент США звільнить Україну від тарифів🤣🤣🤣❤️🇺🇦❤️
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30.11.2025 08:39 Відповісти
 
 