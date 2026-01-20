Сенат США больше не будет откладывать законопроект о жестких санкциях против РФ, - Грэм

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что двухпартийный законопроект о жестких санкциях против России больше не будет отложен после того, как президент США Дональд Трамп поддержал эту инициативу.

Об этом он сказал в эфире Fox News, передает Цензор.НЕТ.

"Он никогда не вернется на полку, потому что президент Трамп считает, что он ему нужен. Я думаю, что он ему нужен", - заявил Грэм, комментируя будущее санкционного пакета.

Несмотря на то, что законопроект пока не внесен на рассмотрение Сената, чиновник Белого дома подтвердил Fox News, что Дональд Трамп поддерживает это законодательство.

В то же время рассмотрение документа тормозится из-за процедурного спора в Конгрессе. Лидер большинства в Сенате Джон Тун настаивает, что инициатива должна сначала пройти Палату представителей, тогда как Грэм требует начать рассмотрение именно в верхней палате.

Как отмечает издание, прохождение законопроекта через Палату представителей может занять значительно больше времени, чем сенаторы готовы ждать.

Топ комментарии
Це протягують нам моркву як віслюкам… Вступайте в в»Раду миру», а ми санкції пу накладемо. Не вірте рудому покидьку.
20.01.2026 13:41 Ответить
цей Грем як повія, працює ротом за гроші, одна на трасі інша у сенаті
20.01.2026 13:34 Ответить
ще ніколи Америка не була такою ..такою ..навіть слово не підберу .. жалюгідною..при такій силі
20.01.2026 13:41 Ответить
скиньте хтось ту гіфку де фура безкінечно мчиться в стовп.
отак приблизно Гремка приймає надпотужний закон про санкції.
20.01.2026 13:30 Ответить
20.01.2026 15:58 Ответить
20.01.2026 13:32 Ответить
ось тут і все починається намальовуватись, щодо реалій "трьох незалежних гілок влади" і т.д. Рудий гандон все міми законодавчої влади проніс. а там всі сенатори і т.д. засунули свій язик туди, куди б засунула корова, який треба мовчати.
20.01.2026 13:44 Ответить
угу.. я чесно кажучи якось припускав що система противоваг в США працює ..а виходить ні

мейк Амеріка шіт егейн
20.01.2026 13:46 Ответить
Вы это абсолютно напрасно сказали ! Именно при Обама она такой стала,а это всё последствия!Грузия,Иран, Израиль, Сирия, Украина!И это мнение вменяемых экспертов мирового масштаба! Если бы не этот попугай мы бы ничего этого не имели!Причина-Следствие!
20.01.2026 14:14 Ответить
А "накрахмаленьій рьіжій чубчік ніпрічьом, єта всьо подльіє папірєднікі. Абамка, Байдєн ва всьом вінаватьіе". Знаємо, бачимо овече стадо зебілів в Україні.
20.01.2026 14:21 Ответить
"Не пройшло і трьох років" ...
20.01.2026 13:42 Ответить
Вже рік пройшов як цей ідіот розказує про санкції і про те як сша буде гарантувати безпеку Україні. Зате як підписати угоду про корисні копалини так за один день заставив Україну
20.01.2026 13:44 Ответить
Ну, українчики вибрали дуже здібного адвоката і верховного головнокомандуючого, так що не скиглимо
20.01.2026 14:10 Ответить
*я цього гундосого крадія і дауна не вибирав
20.01.2026 14:14 Ответить
А просто прийняти закон ще рік тому - не варіант? Це імпотентне патякання про невідкладання і неповернення на полицю звучить жалюгідно та імбецильно.
20.01.2026 14:01 Ответить
Як вбачається із прогнозних досліджень компетентних джерел, демократи виграЮть проміжні вибори 2026 року до Конгресу США зі значним відривом від респів.
Тож, далі можна чекати, як переможці піддаватимуть імпічменту та усувптимуть з посад як Трампа, так і Венса, щоби трохи згодом посадити їх у в'язницю на довічний термін, зробивши перед цим свого спікера від демпартії президентом Америки.

20.01.2026 14:03 Ответить
Споримо що вони як прийдуть до влади лиш будуть торгуватись та затримувати закони і так до виборів президента.

Ніякого усунення від влади не буде, тільки те що Трамп зупинить аудит соціальних виплат та кримінальні справи по них і на тому вони розійдуться.
20.01.2026 15:29 Ответить
Так, і така ймовірність є ненульовою.
20.01.2026 15:37 Ответить
Черговий пердь в калюжу, бо в законпроекты передбачено. що санкцыъ будуть застосованы при наявносты рышення рижого Донны, а агент Краснов цього ныколи не зробить
20.01.2026 14:09 Ответить
Америка, завдяки рудому ********* агенту,стала жалюгідним посміховиськом, що стоїть на цирлах перед москвою.
20.01.2026 14:14 Ответить
не від кладатиме, але і не прийматиме. потужно блд.
20.01.2026 14:18 Ответить
Законопроєкт був змінений так, шо санкції запроваджує Трамп. Або ні. Це його право. Всі обов'язкові норми на вимогу Білого дому прибрали. Це торгівля повітрям для лохів.
20.01.2026 14:27 Ответить
Якісь клоуни несмішні пішли.
20.01.2026 16:47 Ответить
Заї...ав ти своїм "законопроектом", вже пів-року "кал мнеш", спочатку зроби потім язиком плескай.
20.01.2026 18:47 Ответить
 
 