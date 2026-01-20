Сенат США больше не будет откладывать законопроект о жестких санкциях против РФ, - Грэм

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что двухпартийный законопроект о жестких санкциях против России больше не будет отложен после того, как президент США Дональд Трамп поддержал эту инициативу.

Об этом он сказал в эфире Fox News, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Он никогда не вернется на полку, потому что президент Трамп считает, что он ему нужен. Я думаю, что он ему нужен", - заявил Грэм, комментируя будущее санкционного пакета.

Несмотря на то, что законопроект пока не внесен на рассмотрение Сената, чиновник Белого дома подтвердил Fox News, что Дональд Трамп поддерживает это законодательство.

В то же время рассмотрение документа тормозится из-за процедурного спора в Конгрессе. Лидер большинства в Сенате Джон Тун настаивает, что инициатива должна сначала пройти Палату представителей, тогда как Грэм требует начать рассмотрение именно в верхней палате.

Как отмечает издание, прохождение законопроекта через Палату представителей может занять значительно больше времени, чем сенаторы готовы ждать.

