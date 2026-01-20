Сенат США больше не будет откладывать законопроект о жестких санкциях против РФ, - Грэм
Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что двухпартийный законопроект о жестких санкциях против России больше не будет отложен после того, как президент США Дональд Трамп поддержал эту инициативу.
Об этом он сказал в эфире Fox News, передает Цензор.НЕТ.
"Он никогда не вернется на полку, потому что президент Трамп считает, что он ему нужен. Я думаю, что он ему нужен", - заявил Грэм, комментируя будущее санкционного пакета.
Несмотря на то, что законопроект пока не внесен на рассмотрение Сената, чиновник Белого дома подтвердил Fox News, что Дональд Трамп поддерживает это законодательство.
В то же время рассмотрение документа тормозится из-за процедурного спора в Конгрессе. Лидер большинства в Сенате Джон Тун настаивает, что инициатива должна сначала пройти Палату представителей, тогда как Грэм требует начать рассмотрение именно в верхней палате.
Как отмечает издание, прохождение законопроекта через Палату представителей может занять значительно больше времени, чем сенаторы готовы ждать.
отак приблизно Гремка приймає надпотужний закон про санкції.
мейк Амеріка шіт егейн
Тож, далі можна чекати, як переможці піддаватимуть імпічменту та усувптимуть з посад як Трампа, так і Венса, щоби трохи згодом посадити їх у в'язницю на довічний термін, зробивши перед цим свого спікера від демпартії президентом Америки.
Ніякого усунення від влади не буде, тільки те що Трамп зупинить аудит соціальних виплат та кримінальні справи по них і на тому вони розійдуться.