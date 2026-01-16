Сенатор-республиканец Линдси Грэм не верит, что российские войска в ближайшее время выйдут с территории Украины.

Заявление Грэма

"Я ценю упорную работу президента Трампа и его команды, которые пытаются достойно и справедливо положить конец этой кровопролитной бойне в Украине. Напоминаем, что любое соглашение о безопасности в рамках прекращения кровопролития в Украине должно быть рассмотрено Конгрессом", - говорится в сообщении.

По словам Грэма, цель Штатов заключается в том, чтобы заключить соглашение, которое остановит будущие вторжения, "чего не удалось сделать Обаме и Байдену".

"Также, когда речь идет об обмене территориями, я реалистично оцениваю ситуацию: ни один российский солдат не будет выслан из Украины в ближайшее время. Однако мы не хотим завершать этот конфликт таким образом, чтобы вознаграждать агрессию.

Мир наблюдает", - подытожил сенатор.

Что предшествовало?

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Зеленский, а не российский диктатор Владимир Путин тормозит заключение потенциального мирного соглашения.

Премьер-министр Польши Дональд Туск напомнил, что Россия отклонила мирный план урегулирования войны в Украине, предложенный США, а не президент Владимир Зеленский.

Диктатор Путин сказал, что РФ будет добиваться "поставленных целей", пока Украина не поймет необходимость "устойчивого мира"

