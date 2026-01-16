РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11433 посетителя онлайн
Новости Мирные переговоры Вывод войск РФ из Украины
2 331 28

Российские солдаты не выйдут из Украины в ближайшее время, оцениваю ситуацию реалистично, - сенатор Грэм

Грэм считает, что солдаты РФ не выйдут из Украины в ближайшее время

Сенатор-республиканец Линдси Грэм не верит, что российские войска в ближайшее время выйдут с территории Украины.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Заявление Грэма

"Я ценю упорную работу президента Трампа и его команды, которые пытаются достойно и справедливо положить конец этой кровопролитной бойне в Украине. Напоминаем, что любое соглашение о безопасности в рамках прекращения кровопролития в Украине должно быть рассмотрено Конгрессом", - говорится в сообщении.

Читайте: Великобритания не поддерживает идею прямых переговоров с Путиным

По словам Грэма, цель Штатов заключается в том, чтобы заключить соглашение, которое остановит будущие вторжения, "чего не удалось сделать Обаме и Байдену".

"Также, когда речь идет об обмене территориями, я реалистично оцениваю ситуацию: ни один российский солдат не будет выслан из Украины в ближайшее время. Однако мы не хотим завершать этот конфликт таким образом, чтобы вознаграждать агрессию.

Мир наблюдает", - подытожил сенатор.

Грэм считает, что солдаты РФ не выйдут из Украины в ближайшее время

Читайте: Путин - лжец, который издевается над мирным процессом, - сенатор-республиканец Викер

Что предшествовало?

  • Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Зеленский, а не российский диктатор Владимир Путин тормозит заключение потенциального мирного соглашения.

  • Премьер-министр Польши Дональд Туск напомнил, что Россия отклонила мирный план урегулирования войны в Украине, предложенный США, а не президент Владимир Зеленский.

  • Диктатор Путин сказал, что РФ будет добиваться "поставленных целей", пока Украина не поймет необходимость "устойчивого мира"

Читайте также: Зеленский на критику Трампа: Украина никогда не была и не будет препятствием для мира

Автор: 

армия РФ (21945) США (28987) Линдси Грэм (136)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Йдіть нах.. , довбані американські клоуни . Дістали вже своєю пустопорожньою балаканиною .
показать весь комментарий
16.01.2026 09:08 Ответить
+6
Авжеж не вийдуть...без ніг ще ніхто не ходив .Мадяр це підтвердить...
показать весь комментарий
16.01.2026 09:00 Ответить
+5
ну москальські недосолдати в Україні - то діло таке.... третьорядне!
Ось що головне - це то, що сша тепер вже не постачає Україні ні зброю, ні **********. А тільки продає і тільки через європейських посередників!!!
Ось це я розумію "боротьба" за свободу і за демократію....
Дякуємо, що хоча би кацапів з Венесуели виперли, щоб їм менше нафтодоларів діставалось щорічно....
показать весь комментарий
16.01.2026 09:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Авжеж не вийдуть...без ніг ще ніхто не ходив .Мадяр це підтвердить...
показать весь комментарий
16.01.2026 09:00 Ответить
"Входит и выходит"(с). Правда сенатор Грем не настолько оптимист как Иа. Но Байдена таки лягнул.
показать весь комментарий
16.01.2026 09:02 Ответить
Розводьте руками - Байден надав військової допомоги на 60 млд а ви на 2026 р намалювали 800 млн
показать весь комментарий
16.01.2026 09:07 Ответить
60 млд які розікрали...а чомусь сонний джо лендліз не запустив
показать весь комментарий
16.01.2026 09:11 Ответить
Петріота з ракетами якось не дуже й вкрадеш
показать весь комментарий
16.01.2026 09:14 Ответить
Ну правильно.. А от зеля продав трампу ресурси аби той не проводив аудит
показать весь комментарий
16.01.2026 09:18 Ответить
Йдіть нах.. , довбані американські клоуни . Дістали вже своєю пустопорожньою балаканиною .
показать весь комментарий
16.01.2026 09:08 Ответить
ну москальські недосолдати в Україні - то діло таке.... третьорядне!
Ось що головне - це то, що сша тепер вже не постачає Україні ні зброю, ні **********. А тільки продає і тільки через європейських посередників!!!
Ось це я розумію "боротьба" за свободу і за демократію....
Дякуємо, що хоча би кацапів з Венесуели виперли, щоб їм менше нафтодоларів діставалось щорічно....
показать весь комментарий
16.01.2026 09:09 Ответить
Не все ж європейцям заробляти на війні..
показать весь комментарий
16.01.2026 09:13 Ответить
"Не все ж європейцям заробляти на війні"

и кто им платит?
показать весь комментарий
16.01.2026 10:03 Ответить
Мабуть трампонутий з ху...лом домовились, та ділять особистий прибуток.
показать весь комментарий
16.01.2026 09:14 Ответить
А якщо трампонутому ще одну премію миру подарувати, бо офіційно він не заслуговує даже бути присутнім на нагородженні, тоді як.
Ваш новий девіз: "опустимо США разом( з ху...лом)"
показать весь комментарий
16.01.2026 09:12 Ответить
самі вони николи не вийдуть
показать весь комментарий
16.01.2026 09:12 Ответить
це скоріше визнання трампівської немічності і імпотенції.

коректніше так: при трампі - хрін його вдасться вибити росіян з України.
показать весь комментарий
16.01.2026 09:12 Ответить
Балабол грем вже не бажає зробити Іран GREAT AGAIN? Де кепка?
показать весь комментарий
16.01.2026 09:13 Ответить
А мы уйдём на север....(грем мені нагадує шакала з мультфільма Мауглі)
показать весь комментарий
16.01.2026 09:27 Ответить
показать весь комментарий
16.01.2026 09:37 Ответить
Не виведуть, бо про санкції проти росії, томагавки у тебе лише балачки.
А взагалі республиканці усі підлабузники, як оточення у Путіна.
показать весь комментарий
16.01.2026 09:19 Ответить
якщо не зупинив Омама та Байден, чому Трамп першою своєю президентською ходкою, який був між ними, також не зупинив війну?
показать весь комментарий
16.01.2026 09:24 Ответить
Так вони і в найдальшому часі не вийдуть.Поки не винесуть.
показать весь комментарий
16.01.2026 09:24 Ответить
Якщо не вийдуть, то де ж ми їх хоронить будемо?
показать весь комментарий
16.01.2026 09:31 Ответить
Навіщо цитувати цього брехуна та пдлабузника??? Воно НІЧОГО не вирішує і просто струшує повітря. Жодна з його обіцянок не була виконана, а прогнози ніколи збуваються. Тупо нікчема, лицемір та блазень.
показать весь комментарий
16.01.2026 09:39 Ответить
Тому треба просто заморозити військову агресію рахи до наступних виборів президента США !?...
показать весь комментарий
16.01.2026 09:44 Ответить
Спочатку Клінтону а потім вже Обамці, байдену і Тангоплясу пиз..юку, який хоче допомогти х..йлу,
показать весь комментарий
16.01.2026 10:00 Ответить
 
 