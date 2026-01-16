Российские солдаты не выйдут из Украины в ближайшее время, оцениваю ситуацию реалистично, - сенатор Грэм
Сенатор-республиканец Линдси Грэм не верит, что российские войска в ближайшее время выйдут с территории Украины.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
Заявление Грэма
"Я ценю упорную работу президента Трампа и его команды, которые пытаются достойно и справедливо положить конец этой кровопролитной бойне в Украине. Напоминаем, что любое соглашение о безопасности в рамках прекращения кровопролития в Украине должно быть рассмотрено Конгрессом", - говорится в сообщении.
По словам Грэма, цель Штатов заключается в том, чтобы заключить соглашение, которое остановит будущие вторжения, "чего не удалось сделать Обаме и Байдену".
"Также, когда речь идет об обмене территориями, я реалистично оцениваю ситуацию: ни один российский солдат не будет выслан из Украины в ближайшее время. Однако мы не хотим завершать этот конфликт таким образом, чтобы вознаграждать агрессию.
Мир наблюдает", - подытожил сенатор.
Что предшествовало?
-
Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Зеленский, а не российский диктатор Владимир Путин тормозит заключение потенциального мирного соглашения.
-
Премьер-министр Польши Дональд Туск напомнил, что Россия отклонила мирный план урегулирования войны в Украине, предложенный США, а не президент Владимир Зеленский.
- Диктатор Путин сказал, что РФ будет добиваться "поставленных целей", пока Украина не поймет необходимость "устойчивого мира"
Ось що головне - це то, що сша тепер вже не постачає Україні ні зброю, ні **********. А тільки продає і тільки через європейських посередників!!!
Ось це я розумію "боротьба" за свободу і за демократію....
Дякуємо, що хоча би кацапів з Венесуели виперли, щоб їм менше нафтодоларів діставалось щорічно....
и кто им платит?
Ваш новий девіз: "опустимо США разом( з ху...лом)"
коректніше так: при трампі - хрін його вдасться вибити росіян з України.
А взагалі республиканці усі підлабузники, як оточення у Путіна.