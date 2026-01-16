Великобритания не поддерживает идею прямых переговоров с Путиным
Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер не поддержала идею лидеров Франции и Италии о возобновлении прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом британский министр сказала в интервью Politico, информирует Цензор.НЕТ.
РФ не заинтересована в мире
Так, Купер отвергла идею о том, что европейские союзники должны рассмотреть возможность возобновления дипломатических переговоров с Путиным в рамках усилий по прекращению войны в Украине.
Она подчеркнула, что Москва не проявила никакой реальной заинтересованности в мире.
"Я думаю, что нам нужны доказательства того, что Путин действительно хочет мира, а пока я этого не вижу", – сказала она.
По словам Купер, центр дипломатии сейчас – в Украине и ее ближайших союзников.
"Мы видим огромную преданность работе, которую выполняет Украина при поддержке США и Европы, чтобы разработать планы мира, включая гарантии безопасности. Но пока я не вижу доказательств того, что Путин готов сесть за стол переговоров или вести дискуссии", – отметила она.
Давление на РФ
Купер подчеркнула, что при отсутствии таких доказательств давление на Москву должно усиливаться, а не ослабляться, с помощью санкций и военной поддержки.
"Я думаю, что мы все еще должны быть готовы, наряду с этой действительно важной работой, усиливать давление, экономическое давление, а также с помощью военной поддержки Украины, военное давление на Россию", – добавила министр.
Что предшествовало?
- Напомним, в начале 2026 года лидеры Италии и Франции начали высказываться за возобновление диалога на высоком уровне, чтобы Европа не была исключена из процесса урегулирования, который сейчас активно инициируют США.
- В Европейской комиссии считают, что на определенном этапе мирного процесса по Украине состоятся переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным, в которых будет участвовать и Евросоюз.
