Великобритания не поддерживает идею прямых переговоров с Путиным

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер не поддержала идею лидеров Франции и Италии о возобновлении прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом британский министр сказала в интервью Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

РФ не заинтересована в мире

Так, Купер отвергла идею о том, что европейские союзники должны рассмотреть возможность возобновления дипломатических переговоров с Путиным в рамках усилий по прекращению войны в Украине.

Она подчеркнула, что Москва не проявила никакой реальной заинтересованности в мире.

"Я думаю, что нам нужны доказательства того, что Путин действительно хочет мира, а пока я этого не вижу", – сказала она.

Читайте также: В переговорах настало время для уступок со стороны России, - Мацинка

По словам Купер, центр дипломатии сейчас – в Украине и ее ближайших союзников.

"Мы видим огромную преданность работе, которую выполняет Украина при поддержке США и Европы, чтобы разработать планы мира, включая гарантии безопасности. Но пока я не вижу доказательств того, что Путин готов сесть за стол переговоров или вести дискуссии", – отметила она.

Давление на РФ

Купер подчеркнула, что при отсутствии таких доказательств давление на Москву должно усиливаться, а не ослабляться, с помощью санкций и военной поддержки.

Читайте также: Зеленский не против прямых переговоров Европы с Россией

"Я думаю, что мы все еще должны быть готовы, наряду с этой действительно важной работой, усиливать давление, экономическое давление, а также с помощью военной поддержки Украины, военное давление на Россию", – добавила министр.

Что предшествовало?