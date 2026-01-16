Велика Британія не підтримує ідею прямих переговорів з Путіним

Глава МЗС Британії Купер про переговори з Путіним

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер не підтримала ідею лідерів Франції та Італії щодо поновлення прямих переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це британська міністерка сказала в інтерв’ю Politico, інформує Цензор.НЕТ.

РФ не зацікавлена в мирі

Так, Купер відкинула ідею про те, що європейські союзники повинні розглянути можливість відновлення дипломатичних переговорів з Путіним у межах зусиль щодо припинення війни в Україні.

Вона наголосила, що Москва не виявила жодної реальної зацікавленості в мирі.

"Я думаю, що нам потрібні докази того, що Путін справді хоче миру, а наразі я цього не бачу", – сказала вона.

За словами Купер, центр дипломатії наразі - в Україні та її найближчих союзників.

"Ми бачимо величезну відданість роботі, яку виконує Україна за підтримки США та Європи, щоб розробити плани миру, включно з гарантіями безпеки. Але поки що я не бачу доказів того, що Путін готовий сісти за стіл переговорів або вести дискусії", – зауважила вона.

Тиск на РФ

Купер наголосила, що за відсутності таких доказів тиск на Москву повинен посилюватися, а не послаблюватися, за допомогою санкцій і військової підтримки.

"Я думаю, що ми все ще маємо бути готові, поряд з цією дійсно важливою роботою, посилювати тиск, економічний тиск, а також за допомогою військової підтримки України, військовий тиск на Росію", – додала міністерка.

Що передувало?

  • Нагадаємо, на початку 2026 року лідери Італії та Франції почали висловлюватися за відновлення діалогу на високому рівні, щоб Європа не була виключена з процесу врегулювання, який зараз активно ініціюють США.
  • У Європейській комісії вважають, що на певному етапі мирного процесу щодо України відбудуться переговори з очільником Кремля Володимиром Путіним, у яких братиме участь і Євросоюз.

З тією тварюкою говорити можна тільки через ґрати буцигарні. Чортів треба ізольовувати від цивілізації.
Вони б так ще так допомагали як пруться в переговорники
До цієї когорти треба вже записувати Мерца, після останніх заяв, та прагнення Німеччини звинуватити й покарати українців за підрив "Північного потоку"...
давно вже настав час формувати військову антипутінську коаліцію і відновити дію Міжнародного права, поки весь світ не скотився у прірву нових воєн, метою яких для ху йла і сі є зміна світового порядку. якщо зараз добряче гуртом дати по їпалу ***** в Україні, точніше військовою антипутінською коаліцією вигнати/знищити армію ху йла в Україні, то китайські комуняки обісруться і вже не стануть так марити зміною світового порядку. натомість підберуть залишки путєнської *********, яка піде в історію як колись пішов в історію совок...
Розказуйте розказуйте. Їм всім дуже цікаво. Може їх ********, чи їх населення розстрілюють? З якого біса їм чухатись, коли і так все добре?
так отож..
В Кремлі хочуть почути аромати Мюнхена...
До цієї когорти треба вже записувати Мерца, після останніх заяв, та прагнення Німеччини звинуватити й покарати українців за підрив "Північного потоку"...
Ти ще побачиш як всі ці мерци стоятимуть в черзі шоб пуйлу лизнути за його дешевий газ та нафту
Трус хоче перемовин,сявці вони потрібні лише для затягувань,шоб довше насолоджуватись мордобоєм
Велика Британія має рацію. А Зеленського інша думка.
