Велика Британія не підтримує ідею прямих переговорів з Путіним
Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер не підтримала ідею лідерів Франції та Італії щодо поновлення прямих переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це британська міністерка сказала в інтерв’ю Politico, інформує Цензор.НЕТ.
РФ не зацікавлена в мирі
Так, Купер відкинула ідею про те, що європейські союзники повинні розглянути можливість відновлення дипломатичних переговорів з Путіним у межах зусиль щодо припинення війни в Україні.
Вона наголосила, що Москва не виявила жодної реальної зацікавленості в мирі.
"Я думаю, що нам потрібні докази того, що Путін справді хоче миру, а наразі я цього не бачу", – сказала вона.
За словами Купер, центр дипломатії наразі - в Україні та її найближчих союзників.
"Ми бачимо величезну відданість роботі, яку виконує Україна за підтримки США та Європи, щоб розробити плани миру, включно з гарантіями безпеки. Але поки що я не бачу доказів того, що Путін готовий сісти за стіл переговорів або вести дискусії", – зауважила вона.
Тиск на РФ
Купер наголосила, що за відсутності таких доказів тиск на Москву повинен посилюватися, а не послаблюватися, за допомогою санкцій і військової підтримки.
"Я думаю, що ми все ще маємо бути готові, поряд з цією дійсно важливою роботою, посилювати тиск, економічний тиск, а також за допомогою військової підтримки України, військовий тиск на Росію", – додала міністерка.
Що передувало?
- Нагадаємо, на початку 2026 року лідери Італії та Франції почали висловлюватися за відновлення діалогу на високому рівні, щоб Європа не була виключена з процесу врегулювання, який зараз активно ініціюють США.
- У Європейській комісії вважають, що на певному етапі мирного процесу щодо України відбудуться переговори з очільником Кремля Володимиром Путіним, у яких братиме участь і Євросоюз.
Купер наголосила, що за відсутності таких доказів тиск на Москву повинен посилюватися, а не послаблюватися, за допомогою санкцій і військової підтримки.
