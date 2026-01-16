Велика Британія не підтримує ідею прямих переговорів з Путіним

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер не підтримала ідею лідерів Франції та Італії щодо поновлення прямих переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це британська міністерка сказала в інтерв’ю Politico, інформує Цензор.НЕТ.

РФ не зацікавлена в мирі

Так, Купер відкинула ідею про те, що європейські союзники повинні розглянути можливість відновлення дипломатичних переговорів з Путіним у межах зусиль щодо припинення війни в Україні.

Вона наголосила, що Москва не виявила жодної реальної зацікавленості в мирі.

"Я думаю, що нам потрібні докази того, що Путін справді хоче миру, а наразі я цього не бачу", – сказала вона.

За словами Купер, центр дипломатії наразі - в Україні та її найближчих союзників.

"Ми бачимо величезну відданість роботі, яку виконує Україна за підтримки США та Європи, щоб розробити плани миру, включно з гарантіями безпеки. Але поки що я не бачу доказів того, що Путін готовий сісти за стіл переговорів або вести дискусії", – зауважила вона.

Тиск на РФ

Купер наголосила, що за відсутності таких доказів тиск на Москву повинен посилюватися, а не послаблюватися, за допомогою санкцій і військової підтримки.

"Я думаю, що ми все ще маємо бути готові, поряд з цією дійсно важливою роботою, посилювати тиск, економічний тиск, а також за допомогою військової підтримки України, військовий тиск на Росію", – додала міністерка.

