Путин: РФ будет добиваться "поставленных целей", пока Украина не поймет необходимость "устойчивого мира"
Кремлевский диктатор Путин утверждает, что для урегулирования войны против Украины нужно вернуться к обсуждению "новой архитектуры безопасности", которую предлагала ранее РФ, а Киев якобы не готов к мирным переговорам.
Об этом он заявил в Кремле, его цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
Заявления об Украине
"Россия будет последовательно добиваться поставленных целей, пока Украина не выразит готовность к урегулированию. Москва надеется, что Киев поймет необходимость устойчивого мира, и пока этого нет, она будет последовательно добиваться поставленных целей", - заявил диктатор РФ.
РФ стремится к "миру для всех"
По его словам, "Россия искренне привержена идеалам многополярного мира".
"Наша страна всегда проводила и будет проводить взвешенный, конструктивный внешнеполитический курс, учитывающий как наши национальные интересы, так и объективные тенденции мирового развития", - сказал Путин.
Кроме того, лидер Кремля добавил, что необходимо вернуться к "предметному обсуждению инициатив России по новой и справедливой архитектуре безопасности".
Что предшествовало?
-
Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Зеленский, а не российский диктатор Владимир Путин тормозит заключение потенциального мирного соглашения.
-
Премьер-министр Польши Дональд Туск напомнил, что Россия отклонила мирный план урегулирования войны в Украине, предложенный США, а не президент Владимир Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
до ру свинособачого світу..
та багатіють собі..
ось магахло трумп, напр, за цей короткий час,
вже потроїв свої статки: з міліарда на три ..
Зараз руде чмо ковтне і буде знову ніжкою тупати на Україну.
основні умови рашки - НАТО повертається на кордони 1997 року. це та архітектура безпеки про яку вони говорять.
трампло силою захоплює Гренландію, НАТО вмирає.
і два старих педофіла святкують перемоги
Як варіант можна перезаснувати НАТО з тих країн які реально готові воювати за себе і сусідів. Це дасть можливість реальніше дивитися на речі без позирання на ібанувшогося Дядьку Сема. І як приємний бонус - викинути на мороз сраний баласт у вигляді тих хто і сам воювати не буде і союзникам за русняве бабло підсератиме - мудяр та слабаків.
від боротьби з мегахлом ..
як може..
практично трумп відкрив другий фронт проти Європи..
зі своїм ру світом...
та геноцидним миром..
Х-ло - яскравий приклад цій тезі.
Джерело: https://censor.net/n3595646
або інший варіант - тотальне наше знищення
іншого завершення не буде, як і не буде реального перемир'я чи ще чогось
який щось там варнякає про Україну 😡
Щоб ти здох і поскоріше , бидляка пітерська і вся твоя свора
алкашів і ворюг !!
терміново ВБИЙТЕ путлєра і його свору 🤬
,