Путин: РФ будет добиваться "поставленных целей", пока Украина не поймет необходимость "устойчивого мира"

Кремлевский диктатор Путин утверждает, что для урегулирования войны против Украины нужно вернуться к обсуждению "новой архитектуры безопасности", которую предлагала ранее РФ, а Киев якобы не готов к мирным переговорам.

Об этом он заявил в Кремле, его цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

Заявления об Украине

"Россия будет последовательно добиваться поставленных целей, пока Украина не выразит готовность к урегулированию. Москва надеется, что Киев поймет необходимость устойчивого мира, и пока этого нет, она будет последовательно добиваться поставленных целей", - заявил диктатор РФ.

РФ стремится к "миру для всех"

По его словам, "Россия искренне привержена идеалам многополярного мира".

"Наша страна всегда проводила и будет проводить взвешенный, конструктивный внешнеполитический курс, учитывающий как наши национальные интересы, так и объективные тенденции мирового развития", - сказал Путин.

Кроме того, лидер Кремля добавил, что необходимо вернуться к "предметному обсуждению инициатив России по новой и справедливой архитектуре безопасности".

Что предшествовало?