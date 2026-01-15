РУС
5 032 57

Путин: РФ будет добиваться "поставленных целей", пока Украина не поймет необходимость "устойчивого мира"

путін

Кремлевский диктатор Путин утверждает, что для урегулирования войны против Украины нужно вернуться к обсуждению "новой архитектуры безопасности", которую предлагала ранее РФ, а Киев якобы не готов к мирным переговорам.

Об этом он заявил в Кремле, его цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

Заявления об Украине

"Россия будет последовательно добиваться поставленных целей, пока Украина не выразит готовность к урегулированию. Москва надеется, что Киев поймет необходимость устойчивого мира, и пока этого нет, она будет последовательно добиваться поставленных целей", - заявил диктатор РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Песков о заявлении Трампа о торможении мира Зеленским: "Путин сохраняет свою открытость"

РФ стремится к "миру для всех"

По его словам, "Россия искренне привержена идеалам многополярного мира".

"Наша страна всегда проводила и будет проводить взвешенный, конструктивный внешнеполитический курс, учитывающий как наши национальные интересы, так и объективные тенденции мирового развития", - сказал Путин.

Кроме того, лидер Кремля добавил, что необходимо вернуться к "предметному обсуждению инициатив России по новой и справедливой архитектуре безопасности".

Читайте также: Путин: "Россия продолжает выполнять задачи "СВО", пока ВСУ отступают повсюду"

Путин

Что предшествовало?

  • Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Зеленский, а не российский диктатор Владимир Путин тормозит заключение потенциального мирного соглашения.

  • Премьер-министр Польши Дональд Туск напомнил, что Россия отклонила мирный план урегулирования войны в Украине, предложенный США, а не президент Владимир Зеленский.

Автор: 

путин владимир (32679) россия (98682) переговоры с Россией (1405) война в Украине (7495)
Топ комментарии
+17
Вилізло, чмо.
показать весь комментарий
15.01.2026 16:14 Ответить
+16
Звучит как "быстрее договаривайтесь с нами а то мы больше не можем..."
показать весь комментарий
15.01.2026 16:16 Ответить
+10
Кремлівський пацюк знає, що Трамп йому допоможе нас знищити, тому й робить такі заяви.
показать весь комментарий
15.01.2026 16:12 Ответить
Кремлівський пацюк знає, що Трамп йому допоможе нас знищити, тому й робить такі заяви.
показать весь комментарий
15.01.2026 16:12 Ответить
Не6хай добиваються, Україна вже виграла цю війну і доведе її до кінця, знищивши кілька мільйонів кацапів та звільнивши усю свою територію!
показать весь комментарий
15.01.2026 16:13 Ответить
З вашими молитвами ми і до Камчатки дійдемо!
показать весь комментарий
15.01.2026 16:21 Ответить
там вже китайці..
показать весь комментарий
15.01.2026 16:24 Ответить
японці, хоча Вам яка різниця
показать весь комментарий
15.01.2026 16:34 Ответить
Вилізло, чмо.
показать весь комментарий
15.01.2026 16:14 Ответить
Він, дійсно, такий огидний!
показать весь комментарий
15.01.2026 16:48 Ответить
Аби що перднути ))))
показать весь комментарий
15.01.2026 16:15 Ответить
Тобто війна продовжуватиметься. Тоді як назвати те, чим займаються віткофф (він же вітьок) та кушнєр (він же зятьок)?
показать весь комментарий
15.01.2026 16:15 Ответить
принуждають Україну до хламиру..
до ру свинособачого світу..
та багатіють собі..

ось магахло трумп, напр, за цей короткий час,
вже потроїв свої статки: з міліарда на три ..
показать весь комментарий
15.01.2026 16:30 Ответить
Торгівлею українськими життями.
показать весь комментарий
15.01.2026 16:43 Ответить
Звучит как "быстрее договаривайтесь с нами а то мы больше не можем..."
показать весь комментарий
15.01.2026 16:16 Ответить
Якби не підарок "тромб", співав би цей х#йло по іншому!
показать весь комментарий
15.01.2026 16:55 Ответить
В черговий раз наклали купу лайна на голови американцям і європейцям, виставивши все так ніби з ними ніхто не веде перемовини, хоча саме по їх всратому плану і йшли обговорення останні місяці.
Зараз руде чмо ковтне і буде знову ніжкою тупати на Україну.
показать весь комментарий
15.01.2026 16:19 Ответить
пе'до'фюрери злочинного світу собі очі не виклюють..
показать весь комментарий
15.01.2026 16:32 Ответить
слідкуємо за руками:
основні умови рашки - НАТО повертається на кордони 1997 року. це та архітектура безпеки про яку вони говорять.
трампло силою захоплює Гренландію, НАТО вмирає.
і два старих педофіла святкують перемоги
показать весь комментарий
15.01.2026 16:19 Ответить
З цим буде маленька проблемка. Французи, німці і британці справжі можуть втратити Гренландію. Але втрачати свої форпости в Східній Європі і тим самим підпускати здичавілих свинособак до себе на кордони ніхто з них не готовий.
Як варіант можна перезаснувати НАТО з тих країн які реально готові воювати за себе і сусідів. Це дасть можливість реальніше дивитися на речі без позирання на ібанувшогося Дядьку Сема. І як приємний бонус - викинути на мороз сраний баласт у вигляді тих хто і сам воювати не буде і союзникам за русняве бабло підсератиме - мудяр та слабаків.
показать весь комментарий
15.01.2026 16:24 Ответить
Слідкуємо за вашими галюнчиками)
показать весь комментарий
15.01.2026 16:31 Ответить
магахло послаблює та відволікає Європу,
від боротьби з мегахлом ..
як може..
практично трумп відкрив другий фронт проти Європи..
показать весь комментарий
15.01.2026 16:39 Ответить
Якби його дегенеративного охрестить осиковим кілком.Воно хоче миру? Кордони 1991 року,репарації,компенсації за все зруйноване і за всіх загиблих.
показать весь комментарий
15.01.2026 16:20 Ответить
показать весь комментарий
15.01.2026 16:44 Ответить
пнх хло,
зі своїм ру світом...
та геноцидним миром..
показать весь комментарий
15.01.2026 16:22 Ответить
Вже скоро п'ятий рік піде як він не розуміє - цивілізований світ може його просто отак раз - і розчавити. Тим більше скоро повний крах російської економіки.
показать весь комментарий
15.01.2026 16:22 Ответить
Тут у них з нашими потужними союзниками паритет. Обидві сторони надувають щоки з обісраними штанцями.
показать весь комментарий
15.01.2026 16:25 Ответить
Оце є такий автомат, який можна стукнути і він показує силу удару - аби культурні люди одне одному морди не товкли, а силою мірялися.
показать весь комментарий
15.01.2026 16:29 Ответить
Що і цікаво. Може розчавити на раз -два. Але не робить цього. Чому?
показать весь комментарий
15.01.2026 16:51 Ответить
Може коняка, яку презентували як чемпіона, насправді кульгає, і тому доведеться віддавати за програш в ставці останні труси. А може й ні, хто його знає. Треба вірити в краще)
показать весь комментарий
15.01.2026 16:59 Ответить
Дефекація в чемодан дуже травмує психику
Х-ло - яскравий приклад цій тезі.
показать весь комментарий
15.01.2026 16:24 Ответить
відсмокчи
показать весь комментарий
15.01.2026 16:24 Ответить
Покищо добивайся сталого миру в Куп'янську,юродивий ти наш))
показать весь комментарий
15.01.2026 16:26 Ответить
Що, *****, сумно від того, що світ змінюється не так, як ти хочеш?
показать весь комментарий
15.01.2026 16:29 Ответить
Мʼясні штурми до останнього росіянина.
показать весь комментарий
15.01.2026 16:33 Ответить
Заверещало,плішиво-ботоксне,щось таки в нього йде "нє па плану".
показать весь комментарий
15.01.2026 16:34 Ответить
Чтоб ты сдох, тварь плешивая !!!
показать весь комментарий
15.01.2026 16:36 Ответить
Відтак, середня вартість російської нафти впала до мінімуму з травня 2020 року ($31,03), коли у світі вирувала пандемія коронавірусу, а глобальний нафтовий ринок пережив безпрецедентний обвал. Наразі ціна нафти тримається майже на майже $20 нижче за рівень, закладений до російського бюджету на 2026 рік ($59 за барель).
показать весь комментарий
15.01.2026 16:36 Ответить
Російські банки видали населенню мінімальний за 6 років обсяг кредитів
Джерело: https://censor.net/n3595646
показать весь комментарий
15.01.2026 17:06 Ответить
Яка потвора,жертва аборта,,, ,
показать весь комментарий
15.01.2026 16:39 Ответить
Україна далі добиватиметься своїх цілей у війні з підорашею, поки до найвідсталішого *********** не дійде проста істина: не хочеш швидко здохнути - обходь стороною Україну!
показать весь комментарий
15.01.2026 16:40 Ответить
вже виліз, потрібно погавкати і знову в нору.
показать весь комментарий
15.01.2026 16:41 Ответить
Ну треба же виділяти час для піськова, щоби він з валізою розібрався
показать весь комментарий
15.01.2026 17:10 Ответить
А як щодо розпилення з дронів чогось на зразок 'новачка' чи полонія над Москвою -- як тоді забелькоче це чмо? Адже цілі може ставити не лише рашка, яка зі шкіри пнеться, щоб ціллю України стало повне винищення москальської держави.
показать весь комментарий
15.01.2026 16:41 Ответить
Верещить скажена гнида. Значить не все так добре у кацапні. А що там з Купянськом,*****? Іноземні журналісти вже їдуть дивитися на оточених бійців ЗСУ?
показать весь комментарий
15.01.2026 16:42 Ответить
і він можливий тільки після відновлення кордонів 1991 року і військового розгрому рузкіх
або інший варіант - тотальне наше знищення
іншого завершення не буде, як і не буде реального перемир'я чи ще чогось
показать весь комментарий
15.01.2026 16:43 Ответить
Ну, або поки ти не здохнеш, тварина кончена.
показать весь комментарий
15.01.2026 16:43 Ответить
Нічого в тебе, *******, з "поставленою ціллю" не вийшло, і тепер вже й вийде...
показать весь комментарий
15.01.2026 16:58 Ответить
Кто либо на Украине в самом деле верит что можно победить РОССИЮ??
показать весь комментарий
15.01.2026 16:58 Ответить
кацап,хто на твоїй кацапії вірить,що можна перемогти УКРАЇНУ?
показать весь комментарий
15.01.2026 17:02 Ответить
Рашку не тільки можна перемогти, але і розвалити на богато територій які ненавидітимуть москалів. А тобі пора за новою методикою фсб
показать весь комментарий
15.01.2026 17:08 Ответить
Москалику (чи то русофіле), навчіться писати "в Україні", це країна, а не територія. А великими літерами рашу-парашу мабуть навчилися у Трампа, він так ******** "вагомість" своїх слів підкреслювати.
показать весь комментарий
15.01.2026 17:10 Ответить
Ціль українців одна - це знищити кремлівського пиню і рашиста ,
який щось там варнякає про Україну 😡
Щоб ти здох і поскоріше , бидляка пітерська і вся твоя свора
алкашів і ворюг !!
показать весь комментарий
15.01.2026 17:00 Ответить
Сталого "рузького миру"....
показать весь комментарий
15.01.2026 17:01 Ответить
Йому по .... скільки бидла в ху... лостані здохне, його обслуга залишиться грошей на все вистачить, а чим більше здохне, тім легше вибори провести
показать весь комментарий
15.01.2026 17:02 Ответить
скільки ще сотень тисяч зомбі помре заради ідеї-фікс свого царька знищити Україну
показать весь комментарий
15.01.2026 17:02 Ответить
Кацапи , хочете зберегти своє життя -
терміново ВБИЙТЕ путлєра і його свору 🤬
показать весь комментарий
15.01.2026 17:08 Ответить
Заяви путіна про "сталий мир" на фоні щоденних обстрілів - це вершина політичного цинізму. Він знову плутає мир із диктатурою Під "архітектурою безпеки" він має на увазі право безкарно вбивати сусідів, а під "готовністю до переговорів" - повну капітуляцію жертви агресії. Росія є стороною, яка розв'язала війну, тому вона не має морального чи юридичного права взагалі ставити якісь умови "безпеки". Як звичайний злочинець який живе у своєму кримінальному світі ..по понятиям". так і воно хворе продовжує жити в своєму ілюзорному світі, де він вважає що агресор може диктувати умови безпеки своїм жертвам. Його пропозиції - це спроба легалізувати загарбання територій під маскою "дипломатії"..... Світ уже бачив російську "архітектуру безпеки" в Бучі та Маріуполі. Невже потрібні ще нові? І для переговорів не потрібна ніяка ще якась "нова архітектура", достатньо дотримуватися Статуту ООН, який рф систематично І постійно порушує. Хоча і у цій промові воно заявляє що завжди виступає за укріплення центральноі ролі ООН в питаннях миру.....Ну це дійсно як промова злочинця-рецидіста про те що він завжди поважав закони. І при цьому вимоги "повернутися до обговорень" від країни, яка порушила до цього ,і порушує зараз всі існуючі договори - це все рівно як пропозиція від серійного вбивці обговорити правила домашнього затишку..... Україна готова до миру, але не до рабства, а ці путінські "мирні ініціативи" - не що інше як відверті ультиматуми і вимагання капітуляціі....

,
показать весь комментарий
15.01.2026 17:10 Ответить
Не добре все це для пересічного українця
показать весь комментарий
15.01.2026 17:11 Ответить
 
 