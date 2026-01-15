РУС
Песков о заявлении Трампа о торможении мира Зеленским: "Путин сохраняет свою открытость"

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва согласна с высказыванием президента США Дональда Трампа о том, что якобы именно Киев тормозит мирное урегулирование войны в Украине.

По словам Пескова, президент США высказал мнение, что заключение мирного соглашения тормозит украинский лидер Владимир Зеленский, а не российский президент Владимир Путин. "Здесь можно согласиться, действительно. Президент Путин, российская сторона сохраняют свою открытость", - сказал пресс-секретарь Кремля.

Он добавил, что ситуация якобы "ухудшается для киевского режима" и "сужается коридор для принятия решения киевским режимом". По словам Пескова, пришло время для Зеленского "взять на себя ответственность и принять соответствующее решение".

Спикер Кремля подчеркнул, что позиция Москвы "хорошо известна американским переговорщикам, президенту Трампу, а также руководству Киева" и назвал ее последовательной.

Что предшествовало?

  • Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Зеленский, а не российский диктатор Владимир Путин тормозит заключение потенциального мирного соглашения.

  • Премьер-министр Польши Дональд Туск напомнил, что Россия отклонила мирный план урегулирования войны в Украине, предложенный США, а не президент Владимир Зеленский.

Зберігає свою відкритість тому і серить у валізу?
15.01.2026 13:53 Ответить
Трамп тоже полностью открыт, как им уютно с московским другом...
15.01.2026 13:55 Ответить
Руда потвора підіграє хорошому *****. Цирк на дроті.
15.01.2026 13:55 Ответить
Краще б плєшива бабушка зберігала свою закритість з прибитою цвяхами кришкою.
15.01.2026 13:57 Ответить
тампон тебя похвалили !!!!!! Теперь ты будешь любимым *********.
15.01.2026 14:00 Ответить
Хто ще не зрозумів як це працює, і що коїться. Трамп видає в етер якусь нісенітницю, всі починають це обговорювати, тлумачити, кожен на свій розсуд. Тим часом США підгрібають Венесуелу та залишки кацапського флоту разом з нафтою, і готуються остаточно розчавити Іран.
15.01.2026 14:00 Ответить
ПТН -ПНХ,ПКВ - ПНХ і паРаша теж!
15.01.2026 14:04 Ответить
Руда мавпа бросила банан плешивому фюреру. Що поробиш - дружать вони.
15.01.2026 14:05 Ответить
 
 