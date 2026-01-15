Песков о заявлении Трампа о торможении мира Зеленским: "Путин сохраняет свою открытость"

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва согласна с высказыванием президента США Дональда Трампа о том, что якобы именно Киев тормозит мирное урегулирование войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Пескова, президент США высказал мнение, что заключение мирного соглашения тормозит украинский лидер Владимир Зеленский, а не российский президент Владимир Путин. "Здесь можно согласиться, действительно. Президент Путин, российская сторона сохраняют свою открытость", - сказал пресс-секретарь Кремля.

Он добавил, что ситуация якобы "ухудшается для киевского режима" и "сужается коридор для принятия решения киевским режимом". По словам Пескова, пришло время для Зеленского "взять на себя ответственность и принять соответствующее решение".

Читайте также: Лавров о заявлении Макрона по переговорам с Путиным: "Это работа на публику"

Спикер Кремля подчеркнул, что позиция Москвы "хорошо известна американским переговорщикам, президенту Трампу, а также руководству Киева" и назвал ее последовательной.

Что предшествовало?

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Зеленский, а не российский диктатор Владимир Путин тормозит заключение потенциального мирного соглашения.

Премьер-министр Польши Дональд Туск напомнил, что Россия отклонила мирный план урегулирования войны в Украине, предложенный США, а не президент Владимир Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переговоры о мире в Украине приблизились к финальной стадии, - Уитакер