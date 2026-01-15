Переговоры о мире в Украине приблизились к финальной стадии, - Уитакер
Урегулирование войны России против Украины сейчас близко как никогда, однако завершающие шаги для окончания конфликта будут самыми сложными.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление посла США при НАТО Мэтью Уитакера.
Выступая на мероприятии президентского фонда имени Рональда Рейгана в Калифорнии, он отметил, что стороны конфликта в Украине находятся ближе к мирному соглашению, чем когда-либо ранее.
По словам Уитакера, на столе уже есть "реальное предложение", а переговоры подошли к решающей стадии.
"Я думаю, что сейчас мы так близки, как никогда раньше. Осталось, по сути, закрыть соглашение", - подчеркнул посол.
Он сравнил текущий этап переговоров с финальными секундами в американском футболе, подчеркнув, что последний шаг будет самым сложным.
"В футболе последний ярд в красной зоне - самый тяжелый. Думаю, эта же идея применима и здесь. Последний ярд будет непростым, но у меня хорошее предчувствие", - добавил Витакер.
Мирные переговоры
- По данным СМИ, 7 января Уиткофф и Кушнер встретились в Париже с посланцем российского диктатора Кириллом Дмитриевым, чтобы обсудить американский мирный план для Украины.
- Также сообщалось, что спецпосланник Стив Виткофф и зять президента США Джаред Кушнер планируют в ближайшее время посетить Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.
Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Зеленский, а не российский диктатор Владимир Путин тормозит заключение потенциального мирного соглашения.
