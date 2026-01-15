РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13538 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
1 930 15

Переговоры о мире в Украине приблизились к финальной стадии, - Уитакер

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер

Урегулирование войны России против Украины сейчас близко как никогда, однако завершающие шаги для окончания конфликта будут самыми сложными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление посла США при НАТО Мэтью Уитакера.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Выступая на мероприятии президентского фонда имени Рональда Рейгана в Калифорнии, он отметил, что стороны конфликта в Украине находятся ближе к мирному соглашению, чем когда-либо ранее.

По словам Уитакера, на столе уже есть "реальное предложение", а переговоры подошли к решающей стадии.

"Я думаю, что сейчас мы так близки, как никогда раньше. Осталось, по сути, закрыть соглашение", - подчеркнул посол.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что Зеленский, а не Путин тормозит мирное соглашение

Он сравнил текущий этап переговоров с финальными секундами в американском футболе, подчеркнув, что последний шаг будет самым сложным.

"В футболе последний ярд в красной зоне - самый тяжелый. Думаю, эта же идея применима и здесь. Последний ярд будет непростым, но у меня хорошее предчувствие", - добавил Витакер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переговоры с Путиным о мире в Украине неизбежны, - Еврокомиссия

Мирные переговоры

  • По данным СМИ, 7 января Уиткофф и Кушнер встретились в Париже с посланцем российского диктатора Кириллом Дмитриевым, чтобы обсудить американский мирный план для Украины.
  • Также сообщалось, что спецпосланник Стив Виткофф и зять президента США Джаред Кушнер планируют в ближайшее время посетить Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

  • Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Зеленский, а не российский диктатор Владимир Путин тормозит заключение потенциального мирного соглашения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У Зеленского нет карт, у него есть только одно - Дональд Трамп, - Трамп

Автор: 

переговоры (5505) Уитакер Мэтью (51)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
73% ?
показать весь комментарий
15.01.2026 13:13 Ответить
+2
Ти про це трампонутому сказав, бо він не знає хто куди їздить, та про що та з ким домовляється
показать весь комментарий
15.01.2026 13:14 Ответить
+2
Понаобирають пи₴дунів у владу.
показать весь комментарий
15.01.2026 13:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та дай Бог щоб так і було
показать весь комментарий
15.01.2026 13:09 Ответить
73% ?
показать весь комментарий
15.01.2026 13:13 Ответить
Що з нього взять, йому цигарки приносить мама, а з хати він виходить пізно вночі, коли ТЦК спить
показать весь комментарий
15.01.2026 13:17 Ответить
задавимо кацапів м'ясними штурмами? )
показать весь комментарий
15.01.2026 13:22 Ответить
При чому тут 73???
показать весь комментарий
15.01.2026 13:34 Ответить
Ти про це трампонутому сказав, бо він не знає хто куди їздить, та про що та з ким домовляється
показать весь комментарий
15.01.2026 13:14 Ответить
Це "ось-ось" триває вже більше року.
показать весь комментарий
15.01.2026 13:17 Ответить
929 БПЛА за добу, так виглядає для західних дебілів найближче як ніколи врегулювання війни лаптєстану проти України.
показать весь комментарий
15.01.2026 13:21 Ответить
Понаобирають пи₴дунів у владу.
показать весь комментарий
15.01.2026 13:23 Ответить
вони туди наближаються вже рік.. ось ось, ось ось.
поки пуйло не вийде з трампла - нікуди нічого не наблизиться
показать весь комментарий
15.01.2026 13:28 Ответить
Зєля добросовісно двигає до кремлівського "миру". Вже замінив Буданова і Малюка на людей єрмака, прощай спецоперації в тилу ворога. І таких "двигунів" бабуїн продукує кожен день куди дотягнеться.
показать весь комментарий
15.01.2026 13:30 Ответить
Цей цирк буде продовжуватися аж до виборів восени.
показать весь комментарий
15.01.2026 13:31 Ответить
Імпотенти
показать весь комментарий
15.01.2026 13:35 Ответить
Приблизились, уперлись в стенку и пошли обратно? Как в бассейне? Плавайте, пока вода не закончиться?
показать весь комментарий
15.01.2026 14:03 Ответить
 
 