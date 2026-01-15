Переговори щодо миру в Україні наблизилися до фінальної стадії, - Вітакер

Врегулювання війни Росії проти України наразі близьке як ніколи, проте завершальні кроки для закінчення конфлікту будуть найскладнішими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву посла США при НАТО Метью Вітакера.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Виступаючи на заході президентського фонду імені Рональда Рейгана в Каліфорнії, він зазначив, що сторони конфлікту в Україні перебувають ближче до мирної угоди, ніж будь-коли раніше.

За словами Вітакера, на столі вже є "реальна пропозиція", а переговори підійшли до вирішальної стадії.

"Я думаю, що зараз ми такі близькі, як не були ніколи. Залишилося, по суті, закрити угоду", - наголосив посол.

Він порівняв поточний етап переговорів із фінальними секундами в американському футболі, підкресливши, що останній крок буде найскладнішим.

"У футболі останній ярд у червоній зоні - найважчий. Думаю, ця ж ідея застосовна і тут. Останній ярд буде непростим, але маю гарне передчуття", - додав Вітакер.

Мирні перемовини

За даними ЗМІ, 7 січня Віткофф та Кушнер зустрілися в Парижі з посланцем російського диктатора Кирилом Дмитрієвим, щоб обговорити американський мирний план для України.

Також повідомлялося, що спецпосланець Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер планують найближчим часом відвідати Москву для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський, а не російський диктатор Володимир Путін гальмує укладення потенційної мирної угоди.

