УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10710 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини
8 143 42

Переговори щодо миру в Україні наблизилися до фінальної стадії, - Вітакер

Посол США при НАТО Метью Вітакер

Врегулювання війни Росії проти України наразі близьке як ніколи, проте завершальні кроки для закінчення конфлікту будуть найскладнішими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву посла США при НАТО Метью Вітакера.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Виступаючи на заході президентського фонду імені Рональда Рейгана в Каліфорнії, він зазначив, що сторони конфлікту в Україні перебувають ближче до мирної угоди, ніж будь-коли раніше.

За словами Вітакера, на столі вже є "реальна пропозиція", а переговори підійшли до вирішальної стадії.

"Я думаю, що зараз ми такі близькі, як не були ніколи. Залишилося, по суті, закрити угоду", - наголосив посол.

Він порівняв поточний етап переговорів із фінальними секундами в американському футболі, підкресливши, що останній крок буде найскладнішим.

"У футболі останній ярд у червоній зоні - найважчий. Думаю, ця ж ідея застосовна і тут. Останній ярд буде непростим, але маю гарне передчуття", - додав Вітакер.

  • За даними ЗМІ, 7 січня Віткофф та Кушнер зустрілися в Парижі з посланцем російського диктатора Кирилом Дмитрієвим, щоб обговорити американський мирний план для України.
  • Також повідомлялося, що спецпосланець Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер планують найближчим часом відвідати Москву для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

  • Президент США Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський, а не російський диктатор Володимир Путін гальмує укладення потенційної мирної угоди.

Автор: 

перемовини (3722) Вітакер Метью (66)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
73% ?
показати весь коментар
15.01.2026 13:13 Відповісти
+8
Приблизились, уперлись в стенку и пошли обратно? Как в бассейне? Плавайте, пока вода не закончиться?
показати весь коментар
15.01.2026 14:03 Відповісти
+6
Та дай Бог щоб так і було
показати весь коментар
15.01.2026 13:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
15.01.2026 13:09 Відповісти
73% ?
показати весь коментар
15.01.2026 13:13 Відповісти
Що з нього взять, йому цигарки приносить мама, а з хати він виходить пізно вночі, коли ТЦК спить
показати весь коментар
15.01.2026 13:17 Відповісти
При чому тут 73???
показати весь коментар
15.01.2026 13:34 Відповісти
Ти про це трампонутому сказав, бо він не знає хто куди їздить, та про що та з ким домовляється
показати весь коментар
15.01.2026 13:14 Відповісти
Це "ось-ось" триває вже більше року.
показати весь коментар
15.01.2026 13:17 Відповісти
929 БПЛА за добу, так виглядає для західних дебілів найближче як ніколи врегулювання війни лаптєстану проти України.
показати весь коментар
15.01.2026 13:21 Відповісти
Як в анекдоті. Бо розумні ж ідуть до розумних..... А я от до дебілів поїхала рятувати свою дупу.
показати весь коментар
15.01.2026 14:11 Відповісти
Понаобирають пи₴дунів у владу.
показати весь коментар
15.01.2026 13:23 Відповісти
вони туди наближаються вже рік.. ось ось, ось ось.
поки пуйло не вийде з трампла - нікуди нічого не наблизиться
показати весь коментар
15.01.2026 13:28 Відповісти
Зєля добросовісно двигає до кремлівського "миру". Вже замінив Буданова і Малюка на людей єрмака, прощай спецоперації в тилу ворога. І таких "двигунів" бабуїн продукує кожен день куди дотягнеться.
показати весь коментар
15.01.2026 13:30 Відповісти
Цей цирк буде продовжуватися аж до виборів восени.
показати весь коментар
15.01.2026 13:31 Відповісти
Імпотенти
показати весь коментар
15.01.2026 13:35 Відповісти
Як заза погода у Хранції? Чи сніжить? Відпишіть, будь ласка, нам всім цікаво.
показати весь коментар
15.01.2026 14:09 Відповісти
Що тобі цікаво, телепню ? Що мій нік не кацапською мовою ? Так Франція на Україну не нападала .
показати весь коментар
15.01.2026 18:51 Відповісти
То як погода у Франції? А світло є?
показати весь коментар
15.01.2026 19:23 Відповісти
Як і ядерна зброя . А як з корупцією в жОПІ? Перемогли ? Повернули ті гроші, що Рєзнікав, Міндіч, Єрмак і 95 квартал украли? Що закордонні украінці донатили на ЗСУ та соціал?
показати весь коментар
15.01.2026 20:11 Відповісти
Чого ти це мене питаєш? Хто вам винен, що як лохи, донатили різним шарлатанам?
показати весь коментар
15.01.2026 20:18 Відповісти
Ми ж не дурні. Це були офіційні банківські рахунки НБУ за кордоном для Міноборони та Мінсоцполітики.
показати весь коментар
16.01.2026 16:01 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2026 14:03 Відповісти
Шедевральное сравнение грёбаных трамповских "переговоров" с бесконечным мудацким плаваньем в бассейне туда-сюда...

Денису Дену большой респект за образность.
показати весь коментар
15.01.2026 15:25 Відповісти
І як це прокоментувало *****? Хтось чув мордорські коментарі з приводу 20 потужних пунктів?
показати весь коментар
15.01.2026 14:10 Відповісти
Нєбєнзя в ООН вже все сказав
показати весь коментар
15.01.2026 15:07 Відповісти
здається шо українці які залишилися в Україні та за кордоном ,навікі вічні, проклянуть трампа та консерваторів !!! ...
показати весь коментар
15.01.2026 14:11 Відповісти
Розумні не проклянуть, а тупі хай проклинвють кого хотять
показати весь коментар
15.01.2026 14:31 Відповісти
як шо не маєш гріха ,за бажанням мати мишебрата за родича в одному совку , нема чого боятися ,ти ж потайки не кривдиш Україну ? ...
показати весь коментар
15.01.2026 14:37 Відповісти
Це ж ти дременула звідси, а не я , не тобі про гріхи патякати
показати весь коментар
15.01.2026 15:10 Відповісти
ти шо на Альцмейгера страждаєш ? казала ж тобі ,на туда ...
показати весь коментар
15.01.2026 15:25 Відповісти
То в тебе тьотю паркінсон, одна відповідь на все . Забула шо дременула з України .
показати весь коментар
15.01.2026 16:03 Відповісти
Відверта маячня про мирний план , який знаходиться
на фінішній прямій !!
Але це може статися в тому разі , якщо Зебоневтік
піде на поступки кремля і обʼявить капітуляцію
з причин , які нам невідомі 🤬
показати весь коментар
15.01.2026 14:17 Відповісти
Промова нєбєнзі в оон й є цим фіналом апофеоза пустопорожнього "мирного плану".
показати весь коментар
15.01.2026 15:06 Відповісти
Ага ага, ми помітили це наближаення
показати весь коментар
15.01.2026 15:08 Відповісти
Ми маршируємо безмежними кроками до фінальної стадії перемовин по миру вже либонь з півроку. І все на 90% стоїмо, розказуємо, і радіємо.
показати весь коментар
15.01.2026 15:13 Відповісти
Виступаючи на заході президентського фонду імені Рональда Рейгана в Каліфорнії? Рейган би ох%їв якби таке почув.
показати весь коментар
15.01.2026 15:16 Відповісти
Це вже рік чуємо.
показати весь коментар
15.01.2026 16:32 Відповісти
Ну от що вони таке забористе курять? Ну не може людина при пам'яті і здоровому глузді нести таку охінею, що осо-ось ми вже близько, закриємо угоду і все.... В якому світі рожевих слоників і фантазій вони живуть?
показати весь коментар
15.01.2026 17:45 Відповісти
Нічого так не деморалізує суспільство як пусті балачки про мир.
показати весь коментар
15.01.2026 18:32 Відповісти
 
 