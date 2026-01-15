Пєсков про заяву Трампа щодо гальмування миру Зеленським: "Путін зберігає свою відкритість"
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва погоджується з висловлюванням президента США Дональда Трампа про те, що нібито саме Київ гальмує мирне врегулювання війни в Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
За словами Пєскова, президент США висловив думку, що укладання мирної угоди гальмує український лідер Володимир Зеленський, а не російський президент Володимир Путін. "Тут можна погодитися, дійсно. Президент Путін, російська сторона зберігають свою відкритість", - сказав речник Кремля.
Він додав, що ситуація нібито "погіршується для київського режиму" і "звужується коридор для прийняття рішення київським режимом". За словами Пєскова, настав час для Зеленського "взяти на себе відповідальність і прийняти відповідне рішення".
Речник Кремля підкреслив, що позиція Москви "добре відома американським переговірникам, президенту Трампу, а також керівництву Києва" і назвав її послідовною.
Що передувало?
-
Президент США Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський, а не російський диктатор Володимир Путін гальмує укладення потенційної мирної угоди.
-
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск нагадав, що Росія відхилила мирний план врегулювання війни в Україні, запропонований США, а не президент Володимир Зеленський.
- в минулій серії : що трамп не задоволений путін.
- в сьогоднішній серії: виявилось, що все таки зеленський гальмує процес.
- завтра: угода ближче, ніж будь коли! Не перемикайтесь.
трамп заявив, що саме українське керівництво гальмує укладення перемир'я з РФ. Про це він сказав у розмові з Reuters.
«Я думаю, він [путін] готовий укласти угоду. Я думаю, Україна менш готова до угоди», - заявив трамп, вказавши на Володимира Зеленського як на ключову перешкоду для припинення війни.
На питання, чому він так вважає, трамп відповів, що Зеленському «просто важко прийти до цього».
Раніше, в грудні, трамп вже говорив, що президенту України не подобається можлива мирна угода з Росією.
угоди про мир" капітуляції на умовах
Час помаранчелицього стариґана, коли він може собі це дозволити, невпинно спливає - ось-ось розпочнеться передвиборча кампанія із перевиборів у Конгрес США.
Тож, протриматись, не викидаючи білий прапор, потрібно місяця три-чотири. А далі тому чорту Тромбу буде вже не до нас.
Щоб він вже той... мавпа руда!