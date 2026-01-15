Пєсков про заяву Трампа щодо гальмування миру Зеленським: "Путін зберігає свою відкритість"

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва погоджується з висловлюванням президента США Дональда Трампа про те, що нібито саме Київ гальмує мирне врегулювання війни в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

За словами Пєскова, президент США висловив думку, що укладання мирної угоди гальмує український лідер Володимир Зеленський, а не російський президент Володимир Путін. "Тут можна погодитися, дійсно. Президент Путін, російська сторона зберігають свою відкритість", - сказав речник Кремля.

Він додав, що ситуація нібито "погіршується для київського режиму" і "звужується коридор для прийняття рішення київським режимом". За словами Пєскова, настав час для Зеленського "взяти на себе відповідальність і прийняти відповідне рішення".

Речник Кремля підкреслив, що позиція Москви "добре відома американським переговірникам, президенту Трампу, а також керівництву Києва" і назвав її послідовною.

Що передувало?

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський, а не російський диктатор Володимир Путін гальмує укладення потенційної мирної угоди.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск нагадав, що Росія відхилила мирний план врегулювання війни в Україні, запропонований США, а не президент Володимир Зеленський.

