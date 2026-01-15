Пєсков про заяву Трампа щодо гальмування миру Зеленським: "Путін зберігає свою відкритість"

Путін, пєсков

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва погоджується з висловлюванням президента США Дональда Трампа про те, що нібито саме Київ гальмує мирне врегулювання війни в Україні.

За словами Пєскова, президент США висловив думку, що укладання мирної угоди гальмує український лідер Володимир Зеленський, а не російський президент Володимир Путін. "Тут можна погодитися, дійсно. Президент Путін, російська сторона зберігають свою відкритість", - сказав речник Кремля.

Він додав, що ситуація нібито "погіршується для київського режиму" і "звужується коридор для прийняття рішення київським режимом". За словами Пєскова, настав час для Зеленського "взяти на себе відповідальність і прийняти відповідне рішення".

Речник Кремля підкреслив, що позиція Москви "добре відома американським переговірникам, президенту Трампу, а також керівництву Києва" і назвав її послідовною.

Що передувало?

  • Президент США Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський, а не російський диктатор Володимир Путін гальмує укладення потенційної мирної угоди.

  • Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск нагадав, що Росія відхилила мирний план врегулювання війни в Україні, запропонований США, а не президент Володимир Зеленський.

Топ коментарі
Зберігає свою відкритість тому і серить у валізу?
15.01.2026 13:53 Відповісти
Краще б плєшива бабушка зберігала свою закритість з прибитою цвяхами кришкою.
15.01.2026 13:57 Відповісти
Трамп тоже полностью открыт, как им уютно с московским другом...
15.01.2026 13:55 Відповісти
Він робить це у відкриту валізу.
15.01.2026 15:24 Відповісти
Руда потвора підіграє хорошому *****. Цирк на дроті.
15.01.2026 13:55 Відповісти
тампон тебя похвалили !!!!!! Теперь ты будешь любимым *********.
15.01.2026 14:00 Відповісти
Хто ще не зрозумів як це працює, і що коїться. Трамп видає в етер якусь нісенітницю, всі починають це обговорювати, тлумачити, кожен на свій розсуд. Тим часом США підгрібають Венесуелу та залишки кацапського флоту разом з нафтою, і готуються остаточно розчавити Іран.
15.01.2026 14:00 Відповісти
Щось ви про Іран погарячкували. Аятоли вже задавили і протести, і протестувальників. А трумп старанно дивиться у інший бік.
15.01.2026 17:51 Відповісти
Іран втратив свою впливовість, чим би протести не закінчились. Економіка зруйнована, він вже не буде таким як раніше. Може штатам туди зараз краще і не лізти, нехай само дозріє.
15.01.2026 20:25 Відповісти
ПТН -ПНХ,ПКВ - ПНХ і паРаша теж!
15.01.2026 14:04 Відповісти
Руда мавпа бросила банан плешивому фюреру. Що поробиш - дружать вони.
15.01.2026 14:05 Відповісти
трамп - це багатосерійний серіал, який ніхто не просив знімати, але тепер всі змушені дивитись до 2029 року.

- в минулій серії : що трамп не задоволений путін.
- в сьогоднішній серії: виявилось, що все таки зеленський гальмує процес.
- завтра: угода ближче, ніж будь коли! Не перемикайтесь.
15.01.2026 14:17 Відповісти
Кацапня завжди схвалить будь-яку дичину рудого уїб#на. Немає на що увагу звертати.
15.01.2026 14:19 Відповісти
Йому б скоріше відкрити двері на той світ…
15.01.2026 14:22 Відповісти
трамп знову за своє: він звинуватив Зеленського в затягуванні мирної угоди

трамп заявив, що саме українське керівництво гальмує укладення перемир'я з РФ. Про це він сказав у розмові з Reuters.

«Я думаю, він [путін] готовий укласти угоду. Я думаю, Україна менш готова до угоди», - заявив трамп, вказавши на Володимира Зеленського як на ключову перешкоду для припинення війни.

На питання, чому він так вважає, трамп відповів, що Зеленському «просто важко прийти до цього».

Раніше, в грудні, трамп вже говорив, що президенту України не подобається можлива мирна угода з Росією.
15.01.2026 14:32 Відповісти
Справа в тому, що Трамп не думає, він апріорі це робити не здатен. Він просто ляпає що попало. Ця людина ненормальна.
15.01.2026 14:57 Відповісти
Потрохи йде до того, що Тромб невдовзі оголосить ультиматум Україні про підписання "угоди про мир" капітуляції на умовах *****.
Час помаранчелицього стариґана, коли він може собі це дозволити, невпинно спливає - ось-ось розпочнеться передвиборча кампанія із перевиборів у Конгрес США.
Тож, протриматись, не викидаючи білий прапор, потрібно місяця три-чотири. А далі тому чорту Тромбу буде вже не до нас.
15.01.2026 14:37 Відповісти
Пескоструев хренов!
15.01.2026 14:47 Відповісти
Режим павліка
15.01.2026 15:10 Відповісти
Це точно що зберігає, тільки для кого. Ну з піськовим зрозуміло, у нього 24 часовий доступ до валізи. А інших просто у бункер не пускають
15.01.2026 15:18 Відповісти
Такий виявляється благородний рашенфашистський терорист і вбивця....
15.01.2026 15:20 Відповісти
Нервів вже не вистачає слухати отой генератор випадкових думок та бажань! Кожен день - лотерея!
Щоб він вже той... мавпа руда!
15.01.2026 17:54 Відповісти
Що вже можливо на нього подивитися у мавзолеї?
15.01.2026 19:05 Відповісти
Вчора чи позавчора казав, навпаки - ***ло гальмує . Схоже, дідусь плутає цих двох коротунів.
15.01.2026 23:51 Відповісти
 
 