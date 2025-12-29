Путин: "Россия продолжает выполнять задачи "СВО", пока ВСУ отступают повсюду"
Кремлевский диктатор Владимир Путин утверждает, что РФ якобы "продолжит выполнять задачи" полномасштабного вторжения в Украину, "в соответствии с замыслами и планами Генерального штаба".
Об этом он сказал на совещании 29 декабря, цитирует российский "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.
Продолжение войны против Украины
"Прошу продолжить выполнение задач "СВО" (так пропаганда РФ называет войну против Украины - ред.) в соответствии с замыслами и планами Генерального штаба", - заявил Путин.
Посягательство на территорию Украины
- Он также убеждает, что "российские войска продолжают продвигаться на Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях, а ВСУ отступают".
"Выполнение задач по освобождению Донбасса, Запорожской и Херсонской областей осуществляется поэтапно, в соответствии с планом специальной военной операции. Войска группировок уверенно продвигаются вперед, ломая оборону противника. Подразделения ВСУ отступают повсюду, по всей линии боевого столкновения", - добавил глава Кремля.
Але в це вірити заборонено.
Сказало *****, що ЗСУ всюди відступають - значить, так воно і є. ***** ніколи ж не бреше.
Навіть про Куп'янськ.
А тут - Куп'янськ, де ЗСУ наступають.
Менше дивіться телемарафон
Тобто не всюди ЗСУ відступають.
Хоча мене в оптимізмі обвинуватити - це ще та авантюра.
Вот где собака зарыта -
Видання зауважило, що Україна відвела підрозділи з найскладніших ділянок фронту, таких як Покровськ, Торецьк і Часів Яр. Джерело: https://censor.net/ua/n3504859
- а тем временем сдают медленно, но уверенно территорию Украины на востоке, потом то же будет в Запорожской и Херсонской областях. Уря - уря даешь курск!
15.08.2024 14:18 Відповісти Видалити.
гітлер також успішно наступав...
https://www.ukr.net/source/rbk-********-84.html (РБК-Україна)
🇺🇦Костянтинівський напрямок:
Станом на зараз всі розмови про те, що противник нібито зайшов у центр Костянтинівки або «відкусив половину міста» й там закріпився - це все балаканина. Ворога в центрі як ви бачите немає і мови про його впевнене утримання міських кварталів не йде. Звідки це розганяють(?)питання відкрите, але по факту ситуація інша.
коли вони банкрутують, то валяться дуже довго, бо дуже великі.
але, валяться невідворотно!
кацапія, дуже велика, і звісно валиться дуже довго!
ми маленькі, але чиним лютий супротив, котрий майже знищів голіафа, але кацапія дуже велика. фізично.
нагадаю, за це самий час ділди дійшли до берліну, окупувавши пів європи!!!
то, покровськ, то берлін????
а кремлеботи підхоплять це лайно,
і роблять все,
щоб змінити суспільну думку..
всі їх зусилля зосереджені на вживленні у свідомість наративу про мир із фашистичною рабϟϟією за будь-яку ціну..
НАГАДАЮ
- Німеччина програла 1 світову маючи ВСЮ захоплену Бельгію і будучи у Франції
- СССР розпався маючи війська на половині Европи і контролюючи півсвіту
.....нічим буде платити поліцаям і воякам і вони самі роздеруть його на 2 частини і його дітей і його внуків
«На сьогодні співвідношення використання артилерійських *********** на полі бою скоротилося порівняно із зимою 2024 року. Тоді співвідношення було 1 до 8. Зараз воно складає по 1 до 3», - сказав він
"Russian President Vladimir Putin and high-ranking Russian military commanders continue to aggrandize tactical details to create the false impression that Ukrainian defenses across the frontline are on the verge of collapse. Putin met on December 27 with the leadership of the Russian General Staff and grouping of forces (GoFs) commanders - the latest in a string of performative, publicized meetings between Putin and his commanders in recent weeks.[9] The Kremlin likely timed the meeting to fall on the eve of the December 28 meeting between US President Donald Trump and Ukrainian President Volodymyr Zelensky in Florida in order to influence the US-Ukrainian meeting. Putin, Russian Chief of the General Staff Army General Valery Gerasimov, and the GoF commanders made a series of exaggerated claims about Russian successes across the battlefield. Putin and the commanders continue to falsely portray future Russian efforts to seize the Fortress Belt in Donetsk Oblast as a quick and easy endeavor. "
"Президент Росії Володимир Путін та високопоставлені російські військові командири продовжують перебільшувати тактичні деталі, щоб створити хибне враження, що українська оборона на передовій знаходиться на межі колапсу. Путін зустрівся 27 грудня з керівництвом російського Генерального штабу та командувачів угруповань військ (GoF) - остання з низки показових, розрекламованих зустрічей між Путіним та його командирами за останні тижні.[9] Кремль, ймовірно, приурочив цей до зустрічі 28 грудня між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським у Флориді, щоб вплинути на американо-українську зустріч. Путін, начальник Генерального штабу Росії генерал армії Валерій Герасимов та командири GoF зробили низку перебільшених заяв про російські успіхи на полі бою. Путін та командири продовжують хибно зображувати майбутні зусилля Росії щодо захоплення фортечного поясу в Донецькій області як швидку та легку справу."
https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-december-28-2025/