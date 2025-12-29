РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9185 посетителей онлайн
Новости Заявления Путина об Украине Цели Путина в Украине
4 157 61

Путин: "Россия продолжает выполнять задачи "СВО", пока ВСУ отступают повсюду"

путін

Кремлевский диктатор Владимир Путин утверждает, что РФ якобы "продолжит выполнять задачи" полномасштабного вторжения в Украину, "в соответствии с замыслами и планами Генерального штаба".

Об этом он сказал на совещании 29 декабря, цитирует российский "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Продолжение войны против Украины

"Прошу продолжить выполнение задач "СВО" (так пропаганда РФ называет войну против Украины - ред.) в соответствии с замыслами и планами Генерального штаба", - заявил Путин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин не подает никаких сигналов к миру с Украиной, - Зеленский

Посягательство на территорию Украины

  • Он также убеждает, что "российские войска продолжают продвигаться на Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях, а ВСУ отступают".

"Выполнение задач по освобождению Донбасса, Запорожской и Херсонской областей осуществляется поэтапно, в соответствии с планом специальной военной операции. Войска группировок уверенно продвигаются вперед, ломая оборону противника. Подразделения ВСУ отступают повсюду, по всей линии боевого столкновения", - добавил глава Кремля.

Читайте также: Буданов: Россия хочет в 2026 году оккупировать Донбасс и Запорожскую область

На фоне мирных переговоров Путин заявил, что Россия продолжит воевать

Автор: 

путин владимир (32614) россия (98536) война в Украине (7372)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Щоб воно там не блеяло, а нам своє робити...
показать весь комментарий
29.12.2025 16:39 Ответить
+12
Куп'янськ.
показать весь комментарий
29.12.2025 16:44 Ответить
+8
Хочеться заперечити пуйлу, але нічим...
показать весь комментарий
29.12.2025 16:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щоб воно там не блеяло, а нам своє робити...
показать весь комментарий
29.12.2025 16:39 Ответить
ЗСУ відступає бо не проведена мобілізація. Хрен би кацапи наступали якби у бригад було якісне поповнення! Ми б вже звільняли Донецьк зараз, якби влада не саботувала оборону України!
показать весь комментарий
29.12.2025 16:50 Ответить
ТЦК на Новий рік планує виїхати в Буковель... Чекаємо "гірнолижників"!
показать весь комментарий
29.12.2025 16:52 Ответить
Зсу відступає тому ж що проти кубів і дронів ніяка мобілізація не допоможе. Але у дебілів пунктик на мобілізації.
показать весь комментарий
29.12.2025 16:55 Ответить
знову казки про каби.
показать весь комментарий
29.12.2025 16:58 Ответить
Іди спитай тих хто там.
показать весь комментарий
29.12.2025 17:45 Ответить
спитав, кажуть москальня лізе а людей нема.
показать весь комментарий
29.12.2025 17:49 Ответить
Не тільки мобілізація. Некомпетентне, корумповане, бездарне управління і організація офіцерством. З 22 року лейтенант став підполковником і майором. І нічого йому вже не зробиш. А фактично йому ще взводом толком керувати треба навчитися. А довіряють колективи в 500 чоловік із купою техніки. До зими не підготовлені ніяк. Тому і відступають по багатьом причинам. Тому і сзч масове. Цю проблему ніхто не вирішує. Армія + через кума, брата, свата, хабарі. Відношення заборонили видавати. Тобто солдат не втікає з частини в частину, а просто тоді на гражданку. І список невирішених проблем величезний. А поповнення і мобілізація це лише для обивателів. Які понять не мають, що відбувається уже всередині ЗСУ. Зелений картель рулить і тут. Ха ха ха.
показать весь комментарий
29.12.2025 17:16 Ответить
Хто тобі забороняє ставати командиром? Проявляй ініціативу, вчись, отримуй підвищення і будеш командувати так як треба!
показать весь комментарий
29.12.2025 17:26 Ответить
Тобто 30 тис людей в місяць - це «не проведена мобілізація»? А скільки ж тоді потрібно?
показать весь комментарий
29.12.2025 17:41 Ответить
Хочеться заперечити пуйлу, але нічим...
показать весь комментарий
29.12.2025 16:42 Ответить
Куп'янськ.
показать весь комментарий
29.12.2025 16:44 Ответить
А що Куп'янськ? Звільнили?
показать весь комментарий
29.12.2025 16:47 Ответить
Майже. Добивають братушєк по підвалам.
показать весь комментарий
29.12.2025 16:50 Ответить
Ну ось коли доб'ють, можна буде говорити. Віри немає офіційним повідомленням. Спочатку розповідали, що ворог тільки на околицях Куп'янська, а зараз він раптом в центрі опинився.
показать весь комментарий
29.12.2025 16:53 Ответить
Це не з офіційних повідомлень.
показать весь комментарий
29.12.2025 16:54 Ответить
Тим більше.
показать весь комментарий
29.12.2025 16:56 Ответить
Тобто ніяким повідомленням - ані офіційним, ані неофіційним - вірити не можна, якщо вони не на користь росії.
показать весь комментарий
29.12.2025 16:57 Ответить
Коли місто звільнять, тоді можна вірити і перевірити. А поки йдуть бої і незрозуміло хто там переможе.
показать весь комментарий
29.12.2025 16:59 Ответить
Зрозуміло, що динаміка на користь ЗСУ.
Але в це вірити заборонено.
Сказало *****, що ЗСУ всюди відступають - значить, так воно і є. ***** ніколи ж не бреше.
Навіть про Куп'янськ.
показать весь комментарий
29.12.2025 17:01 Ответить
Рік тому Куп'янськ був повністю під контролем ЗСУ. А зараз за нього йдуть бої. Яка нахрен позитивна динаміка? Де ти її бачиш, оптиміст-любитель?
показать весь комментарий
29.12.2025 17:09 Ответить
Два місяці тому Куп'янськ наполовину червоним був.
показать весь комментарий
29.12.2025 17:09 Ответить
Два кроки назад один вперед, два назад один вперед. Це по вашому позитивна динаміка? Остання позитивна динаміка у нас була напочатку осені 2024 у Курській області. Далі тільки негативна.
показать весь комментарий
29.12.2025 17:35 Ответить
***** сказало: ЗСУ по всьому фронту відступають.
А тут - Куп'янськ, де ЗСУ наступають.
показать весь комментарий
29.12.2025 17:37 Ответить
А скільки втратили за останні тижні? Сіверськ, покровськ, Гуляйполе. Тепер за Константинівку пишуть. Про села мовчу
Менше дивіться телемарафон
показать весь комментарий
29.12.2025 17:41 Ответить
Це скасовує той факт, що ЗСУ в Куп'янську русню дочавлюють?
показать весь комментарий
29.12.2025 17:44 Ответить
добре що ***** ти віриш на слово і не маєш чим заперечити, а от "офіційним повідомеленням" в тебе заперечень - мільйон, кацапура - в тебе вус відклеївся )))
показать весь комментарий
29.12.2025 16:59 Ответить
Ви ж розумієте, що це тактичний успіх, який не розвивається.Не має ресурсів. І більше їх не стає. Підозрюю, що навпаки, вони зменшуються. Тому прогнози песимістичні.
показать весь комментарий
29.12.2025 16:47 Ответить
Ну тобто успіх є, хоч і тактичний.
Тобто не всюди ЗСУ відступають.
показать весь комментарий
29.12.2025 16:49 Ответить
Ну нехай так. Оптимізм мегакосмічного рівня, але має право бути.
показать весь комментарий
29.12.2025 16:50 Ответить
Ну спасибі, що дозволили.
Хоча мене в оптимізмі обвинуватити - це ще та авантюра.
показать весь комментарий
29.12.2025 16:51 Ответить
показать весь комментарий
29.12.2025 16:47 Ответить
значить ти ще тупіший за старого деменційного педофіла
показать весь комментарий
29.12.2025 16:47 Ответить
І що далі?
показать весь комментарий
29.12.2025 16:49 Ответить
У кого далі?
показать весь комментарий
29.12.2025 16:50 Ответить
ПТН - ПНХ
показать весь комментарий
29.12.2025 16:47 Ответить
план був за три дні
показать весь комментарий
29.12.2025 16:49 Ответить
it Wlad West
Вот где собака зарыта -

Видання зауважило, що Україна відвела підрозділи з найскладніших ділянок фронту, таких як Покровськ, Торецьк і Часів Яр. Джерело: https://censor.net/ua/n3504859

- а тем временем сдают медленно, но уверенно территорию Украины на востоке, потом то же будет в Запорожской и Херсонской областях. Уря - уря даешь курск!
15.08.2024 14:18 Відповісти Видалити.
показать весь комментарий
29.12.2025 16:50 Ответить
завдання рабсії - знищити Україну та українців..

гітлер також успішно наступав...
показать весь комментарий
29.12.2025 16:51 Ответить
побіждун
показать весь комментарий
29.12.2025 16:52 Ответить
«Азов»: армія РФ втратила понад 12 тисяч військових біля Добропілля
показать весь комментарий
29.12.2025 16:53 Ответить
https://www.rbc.ua/rus/news/zsu-nazvali-mifom-zayavi-rf-kontrol-chastinoyu-1767016299.html ЗСУ назвали міфом заяви РФ про контроль над частиною Костянтинівки

https://www.ukr.net/source/rbk-********-84.html (РБК-Україна)
показать весь комментарий
29.12.2025 16:54 Ответить
https://t.me/muchnoy_jugend/13098 Muchnoy ✙ Jugend
🇺🇦Костянтинівський напрямок:
Станом на зараз всі розмови про те, що противник нібито зайшов у центр Костянтинівки або «відкусив половину міста» й там закріпився - це все балаканина. Ворога в центрі як ви бачите немає і мови про його впевнене утримання міських кварталів не йде. Звідки це розганяють(?)питання відкрите, але по факту ситуація інша.
показать весь комментарий
29.12.2025 16:56 Ответить
пуйло розганяє
показать весь комментарий
29.12.2025 17:01 Ответить
Що ***** доповідають, те він розповідає. А поганих новин йому не доповідають.
показать весь комментарий
29.12.2025 16:57 Ответить
наведу приклад з великими корпораціями.
коли вони банкрутують, то валяться дуже довго, бо дуже великі.
але, валяться невідворотно!
кацапія, дуже велика, і звісно валиться дуже довго!
ми маленькі, але чиним лютий супротив, котрий майже знищів голіафа, але кацапія дуже велика. фізично.
нагадаю, за це самий час ділди дійшли до берліну, окупувавши пів європи!!!
то, покровськ, то берлін????
показать весь комментарий
29.12.2025 16:58 Ответить
Так вчитель твій герр адольф теж наступав з 1939 по 1943, а потім бац і ресурси скінчились...
показать весь комментарий
29.12.2025 17:02 Ответить
Якщо вже проводити аналогії , то кайзерівська Німеччина , на момент закінчення війни , також "успішно просувалась" , більше того - на східному фланзі німці просунулись на тисячі кілометрів від свого кордону ... І раптом все посипалось за один день !
показать весь комментарий
29.12.2025 17:09 Ответить
хло щось вис'рало,
а кремлеботи підхоплять це лайно,
і роблять все,
щоб змінити суспільну думку..

всі їх зусилля зосереджені на вживленні у свідомість наративу про мир із фашистичною рабϟϟією за будь-яку ціну..
показать весь комментарий
29.12.2025 17:03 Ответить
Ось так і кловану треба кататися по вухах трампона доки дрони ЗСУ геноцидять кацапню. Після балачок абсолютно неадекватного ***** про Купянськ все вже зрозуміло.
показать весь комментарий
29.12.2025 17:05 Ответить
6 млн ухилянтів аж виють ,вимагаючи миру, і проклинають Україну.ТЦК,Зелю,ЗСУ....а також сміливо,в пропорції 6 на 1,нападають на хлопців з ТЦК та ЗСУ,часто їм допомагають іхні жінки...
показать весь комментарий
29.12.2025 17:06 Ответить
Немає стабілізації на фронті - тому його так пучить
показать весь комментарий
29.12.2025 17:08 Ответить
КЛОУН. Війна уже йде як 2 світова, його економіка подихає а він шось там ****.

НАГАДАЮ

- Німеччина програла 1 світову маючи ВСЮ захоплену Бельгію і будучи у Франції
- СССР розпався маючи війська на половині Европи і контролюючи півсвіту

.....нічим буде платити поліцаям і воякам і вони самі роздеруть його на 2 частини і його дітей і його внуків
показать весь комментарий
29.12.2025 17:20 Ответить
Поки його економіка подохне, вони можуть бути під Ужгородом. Менше дивіться телемарафон
показать весь комментарий
29.12.2025 17:43 Ответить
путін бреше, щоб справити враження на Трампа, що Росія усюди перемагає і неминуче виграє війну, щоб трамр ще більше тиснув на Україну. Навіть російські військові блогери, пов'язані з Кремлем, постійно критикують Міністерство оборони за брехню про їхні перебільшені успіхи на фронті.
показать весь комментарий
29.12.2025 17:20 Ответить
"російська армія зберігає перевагу в артилерійських снарядах на фронті, але «з зими 2024 року вона скоротилася майже втричі», повідомив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк під час телемарафону.

«На сьогодні співвідношення використання артилерійських *********** на полі бою скоротилося порівняно із зимою 2024 року. Тоді співвідношення було 1 до 8. Зараз воно складає по 1 до 3», - сказав він
показать весь комментарий
29.12.2025 17:30 Ответить
Артилерія завдає до 85% вогневого ураження на полі бою, підтримуючи піхоту, знищуючи ворожу техніку, придушуючи вогневі точки та створюючи умови для наступу чи оборони. Перевага в снарядах дозволяє діяти ефективніше за противника, не даючи йому змоги виконувати свої завдання.
показать весь комментарий
29.12.2025 17:32 Ответить
то ж все логічно
показать весь комментарий
29.12.2025 17:34 Ответить
показать весь комментарий
29.12.2025 17:42 Ответить
(Американський) Інститут Вивчення Війни продовжує оцінювати зусилля Росії у веденні когнітивної війни для досягнення інформаційного впливу:
"Russian President Vladimir Putin and high-ranking Russian military commanders continue to aggrandize tactical details to create the false impression that Ukrainian defenses across the frontline are on the verge of collapse. Putin met on December 27 with the leadership of the Russian General Staff and grouping of forces (GoFs) commanders - the latest in a string of performative, publicized meetings between Putin and his commanders in recent weeks.[9] The Kremlin likely timed the meeting to fall on the eve of the December 28 meeting between US President Donald Trump and Ukrainian President Volodymyr Zelensky in Florida in order to influence the US-Ukrainian meeting. Putin, Russian Chief of the General Staff Army General Valery Gerasimov, and the GoF commanders made a series of exaggerated claims about Russian successes across the battlefield. Putin and the commanders continue to falsely portray future Russian efforts to seize the Fortress Belt in Donetsk Oblast as a quick and easy endeavor. "
"Президент Росії Володимир Путін та високопоставлені російські військові командири продовжують перебільшувати тактичні деталі, щоб створити хибне враження, що українська оборона на передовій знаходиться на межі колапсу. Путін зустрівся 27 грудня з керівництвом російського Генерального штабу та командувачів угруповань військ (GoF) - остання з низки показових, розрекламованих зустрічей між Путіним та його командирами за останні тижні.[9] Кремль, ймовірно, приурочив цей до зустрічі 28 грудня між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським у Флориді, щоб вплинути на американо-українську зустріч. Путін, начальник Генерального штабу Росії генерал армії Валерій Герасимов та командири GoF зробили низку перебільшених заяв про російські успіхи на полі бою. Путін та командири продовжують хибно зображувати майбутні зусилля Росії щодо захоплення фортечного поясу в Донецькій області як швидку та легку справу."

https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-december-28-2025/
показать весь комментарий
29.12.2025 17:51 Ответить
показать весь комментарий
29.12.2025 17:55 Ответить
 
 