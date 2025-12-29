Путин: "Россия продолжает выполнять задачи "СВО", пока ВСУ отступают повсюду"

Кремлевский диктатор Владимир Путин утверждает, что РФ якобы "продолжит выполнять задачи" полномасштабного вторжения в Украину, "в соответствии с замыслами и планами Генерального штаба".

Об этом он сказал на совещании 29 декабря, цитирует российский "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

Продолжение войны против Украины

"Прошу продолжить выполнение задач "СВО" (так пропаганда РФ называет войну против Украины - ред.) в соответствии с замыслами и планами Генерального штаба", - заявил Путин.

Посягательство на территорию Украины

Он также убеждает, что "российские войска продолжают продвигаться на Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях, а ВСУ отступают".

"Выполнение задач по освобождению Донбасса, Запорожской и Херсонской областей осуществляется поэтапно, в соответствии с планом специальной военной операции. Войска группировок уверенно продвигаются вперед, ломая оборону противника. Подразделения ВСУ отступают повсюду, по всей линии боевого столкновения", - добавил глава Кремля.

