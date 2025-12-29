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Путін: "Росія продовжує виконувати завдання "СВО", поки ЗСУ відступають всюди"

путін

Кремлівський диктатор Володимир Путін стверджує, що РФ нібито "продовжить виконувати завдання" повномасштабного вторгнення в Україну, "відповідно до задумів і планів Генерального штабу".

Про це він сказав на нараді 29 грудня, цитує російський "Інтерфакс", передає Цензор.НЕТ.

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Продовження війни проти України

"Прошу продовжити виконання завдань "СВО" (так пропаганда РФ називає війну проти України, - ред.) відповідно до задумів і планів Генерального штабу", - заявив Путін.

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Зазіхання на території України

  • Він також переконує, що "російські війська продовжують просуватися на Донбасі, в Запорізькій і Херсонській областях, а ЗСУ відступають".

"Виконання завдань зі звільнення Донбасу, Запорізької та Херсонської областей здійснюється поетапно, відповідно до плану спеціальної військової операції. Війська угруповань впевнено рухаються вперед, зламуючи оборону противника. Підрозділи ЗСУ відступають всюди, по всій лінії бойового зіткнення", - додав глава Кремля.

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На тлі мирних переговорів Путін заявив, що Росія продовжить воювати

Автор: 

путін володимир (25580) росія (70808) війна в Україні (8738)
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Топ коментарі
+21
Щоб воно там не блеяло, а нам своє робити...
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29.12.2025 16:39 Відповісти
+12
Куп'янськ.
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29.12.2025 16:44 Відповісти
+9
ЗСУ відступає бо не проведена мобілізація. Хрен би кацапи наступали якби у бригад було якісне поповнення! Ми б вже звільняли Донецьк зараз, якби влада не саботувала оборону України!
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29.12.2025 16:50 Відповісти

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