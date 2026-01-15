Путін: РФ добиватиметься "поставлених цілей", доки Україна не зрозуміє необхідність "сталого миру"

Кремлівський диктатор Путін стверджує, що для врегулювання війни проти України потрібно повернутися до обговорення "нової архітектури безпеки", яку пропонувала раніше РФ, а Київ нібито не готовий до мирних перемовин.

Про це він заявив у Кремлі, його цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Заяви про Україну

"Росія продовжить послідовно домагатися поставлених цілей, поки Україна не висловить готовність до врегулювання. Москва сподівається, що Київ зрозуміє необхідність сталого миру, і поки цього немає, вона продовжить послідовно домагатися поставлених цілей", - заявив диктатор РФ.

РФ прагне "миру для всіх"

За його словами, "Росія щиро віддана ідеалам багатополярного світу".

"Наша країна завжди проводила і буде проводити виважений, конструктивний зовнішньополітичний курс, що враховує як наші національні інтереси, так і об'єктивні тенденції світового розвитку", - сказав Путін.

Крім того, лідер Кремля додав, що необхідно повернутися до "предметного обговорення ініціатив Росії щодо нової й справедливої архітектури безпеки".

Що передувало?