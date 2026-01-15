Путін: РФ добиватиметься "поставлених цілей", доки Україна не зрозуміє необхідність "сталого миру"
Кремлівський диктатор Путін стверджує, що для врегулювання війни проти України потрібно повернутися до обговорення "нової архітектури безпеки", яку пропонувала раніше РФ, а Київ нібито не готовий до мирних перемовин.
Про це він заявив у Кремлі, його цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Заяви про Україну
"Росія продовжить послідовно домагатися поставлених цілей, поки Україна не висловить готовність до врегулювання. Москва сподівається, що Київ зрозуміє необхідність сталого миру, і поки цього немає, вона продовжить послідовно домагатися поставлених цілей", - заявив диктатор РФ.
РФ прагне "миру для всіх"
За його словами, "Росія щиро віддана ідеалам багатополярного світу".
"Наша країна завжди проводила і буде проводити виважений, конструктивний зовнішньополітичний курс, що враховує як наші національні інтереси, так і об'єктивні тенденції світового розвитку", - сказав Путін.
Крім того, лідер Кремля додав, що необхідно повернутися до "предметного обговорення ініціатив Росії щодо нової й справедливої архітектури безпеки".
Що передувало?
-
Президент США Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський, а не російський диктатор Володимир Путін гальмує укладення потенційної мирної угоди.
-
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск нагадав, що Росія відхилила мирний план врегулювання війни в Україні, запропонований США, а не президент Володимир Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пуйло +9 грамів свинцю=0.
доколє ?
допоки не Уб'ється.
.
.
до ру свинособачого світу..
та багатіють собі..
ось магахло трумп, напр, за цей короткий час,
вже потроїв свої статки: з міліарда на три ..
Зараз руде чмо ковтне і буде знову ніжкою тупати на Україну.
основні умови рашки - НАТО повертається на кордони 1997 року. це та архітектура безпеки про яку вони говорять.
трампло силою захоплює Гренландію, НАТО вмирає.
і два старих педофіла святкують перемоги
Як варіант можна перезаснувати НАТО з тих країн які реально готові воювати за себе і сусідів. Це дасть можливість реальніше дивитися на речі без позирання на ібанувшогося Дядьку Сема. І як приємний бонус - викинути на мороз сраний баласт у вигляді тих хто і сам воювати не буде і союзникам за русняве бабло підсератиме - мудяр та слабаків.
Але після перших піздюдєй зазвичай всі втягуються. І європейці теж втягнуться коли припече.
від боротьби з мегахлом ..
як може..
практично трумп відкрив другий фронт проти Європи..
зі своїм ру світом...
та геноцидним миром..
Х-ло - яскравий приклад цій тезі.
Джерело: https://censor.net/n3595646
або інший варіант - тотальне наше знищення
іншого завершення не буде, як і не буде реального перемир'я чи ще чогось
Пару потужних коментарів з дивану і мордору розвалиться
який щось там варнякає про Україну 😡
Щоб ти здох і поскоріше , бидляка пітерська і вся твоя свора
алкашів і ворюг !!
терміново ВБИЙТЕ путлєра і його свору 🤬
,