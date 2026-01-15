Путін: РФ добиватиметься "поставлених цілей", доки Україна не зрозуміє необхідність "сталого миру"

Кремлівський диктатор Путін стверджує, що для врегулювання війни проти України потрібно повернутися до обговорення "нової архітектури безпеки", яку пропонувала раніше РФ, а Київ нібито не готовий до мирних перемовин.

Про це він заявив у Кремлі, його цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Росія продовжить послідовно домагатися поставлених цілей, поки Україна не висловить готовність до врегулювання. Москва сподівається, що Київ зрозуміє необхідність сталого миру, і поки цього немає, вона продовжить послідовно домагатися поставлених цілей", - заявив диктатор РФ.

РФ прагне "миру для всіх"

За його словами, "Росія щиро віддана ідеалам багатополярного світу".

"Наша країна завжди проводила і буде проводити виважений, конструктивний зовнішньополітичний курс, що враховує як наші національні інтереси, так і об'єктивні тенденції світового розвитку", - сказав Путін.

Крім того, лідер Кремля додав, що необхідно повернутися до "предметного обговорення ініціатив Росії щодо нової й справедливої архітектури безпеки".

Що передувало?

  • Президент США Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський, а не російський диктатор Володимир Путін гальмує укладення потенційної мирної угоди.

  • Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск нагадав, що Росія відхилила мирний план врегулювання війни в Україні, запропонований США, а не президент Володимир Зеленський.

Звучит как "быстрее договаривайтесь с нами а то мы больше не можем..."
15.01.2026 16:16
15.01.2026 16:16 Відповісти
Кремлівський пацюк знає, що Трамп йому допоможе нас знищити, тому й робить такі заяви.
15.01.2026 16:12
15.01.2026 16:12 Відповісти
Вилізло, чмо.
15.01.2026 16:14 Відповісти
Кремлівський пацюк знає, що Трамп йому допоможе нас знищити, тому й робить такі заяви.
15.01.2026 16:12
15.01.2026 16:12 Відповісти
Формула закінчення війни (єдино правильна):
15.01.2026 17:16
Пуйло +9 грамів свинцю=0.
15.01.2026 17:16 Відповісти
"путін: рф Убиватиметься...."

доколє ?
допоки не Уб'ється.

.
15.01.2026 18:30 Відповісти
Не6хай добиваються, Україна вже виграла цю війну і доведе її до кінця, знищивши кілька мільйонів кацапів та звільнивши усю свою територію!
15.01.2026 16:13
15.01.2026 16:13 Відповісти
З вашими молитвами ми і до Камчатки дійдемо!
15.01.2026 16:21 Відповісти
там вже китайці..
15.01.2026 16:24 Відповісти
японці, хоча Вам яка різниця
15.01.2026 16:34 Відповісти
нам чужого Сибіра не треба - вистачить до Урала

.
15.01.2026 18:33 Відповісти
Головне щоб трималась фортеця Варшава!
15.01.2026 17:49 Відповісти
Это да ибо куда же бедные ухылянты бежать тогда будут и пособия где станут получать.В случае большого шухера в Европе африкп ил бедная азия вам пособия вряд ли даст😆
15.01.2026 21:55 Відповісти
Сказав воїн диванно-штурмових військ з батальону "Жешув"
15.01.2026 19:31 Відповісти
Вилізло, чмо.
15.01.2026 16:14 Відповісти
Він, дійсно, такий огидний!
15.01.2026 16:48 Відповісти
Аби що перднути ))))
15.01.2026 16:15 Відповісти
Тобто війна продовжуватиметься. Тоді як назвати те, чим займаються віткофф (він же вітьок) та кушнєр (він же зятьок)?
15.01.2026 16:15
15.01.2026 16:15 Відповісти
принуждають Україну до хламиру..
до ру свинособачого світу..
та багатіють собі..

ось магахло трумп, напр, за цей короткий час,
вже потроїв свої статки: з міліарда на три ..
15.01.2026 16:30 Відповісти
Торгівлею українськими життями.
15.01.2026 16:43 Відповісти
Звучит как "быстрее договаривайтесь с нами а то мы больше не можем..."
15.01.2026 16:16
15.01.2026 16:16 Відповісти
Якби не підарок "тромб", співав би цей х#йло по іншому!
15.01.2026 16:55 Відповісти
В черговий раз наклали купу лайна на голови американцям і європейцям, виставивши все так ніби з ними ніхто не веде перемовини, хоча саме по їх всратому плану і йшли обговорення останні місяці.
Зараз руде чмо ковтне і буде знову ніжкою тупати на Україну.
15.01.2026 16:19
Зараз руде чмо ковтне і буде знову ніжкою тупати на Україну.
15.01.2026 16:19 Відповісти
пе'до'фюрери злочинного світу собі очі не виклюють..
15.01.2026 16:32 Відповісти
слідкуємо за руками:
основні умови рашки - НАТО повертається на кордони 1997 року. це та архітектура безпеки про яку вони говорять.
трампло силою захоплює Гренландію, НАТО вмирає.
і два старих педофіла святкують перемоги
15.01.2026 16:19 Відповісти
З цим буде маленька проблемка. Французи, німці і британці справжі можуть втратити Гренландію. Але втрачати свої форпости в Східній Європі і тим самим підпускати здичавілих свинособак до себе на кордони ніхто з них не готовий.
Як варіант можна перезаснувати НАТО з тих країн які реально готові воювати за себе і сусідів.
15.01.2026 16:24
Як варіант можна перезаснувати НАТО з тих країн які реально готові воювати за себе і сусідів. Це дасть можливість реальніше дивитися на речі без позирання на ібанувшогося Дядьку Сема. І як приємний бонус - викинути на мороз сраний баласт у вигляді тих хто і сам воювати не буде і союзникам за русняве бабло підсератиме - мудяр та слабаків.
15.01.2026 16:24 Відповісти
А хто ж з них реально готовий РЕАЛЬНО і безпосередньо воювати з московією? А ну ж підскажи, вумнику. Вони всі сміливі, доки Україна за них воює, а при безпосередньому зіткненні обісруться одразу ж
15.01.2026 19:38 Відповісти
Нагадаю тобі як ми самі обісрались в 2014 в Криму. Відео де наші офіцери йдуть в психічну атаку під кумачевим прапором мабуть ще памятаєш?
Але після перших піздюдєй зазвичай всі втягуються. І європейці теж втягнуться коли припече.
15.01.2026 22:15 Відповісти
Слідкуємо за вашими галюнчиками)
15.01.2026 16:31 Відповісти
магахло послаблює та відволікає Європу,
від боротьби з мегахлом ..
як може..
практично трумп відкрив другий фронт проти Європи..
15.01.2026 16:39 Відповісти
Захоплення Голландії дуже малоймовірне.
15.01.2026 18:44 Відповісти
Якби його дегенеративного охрестить осиковим кілком.Воно хоче миру? Кордони 1991 року,репарації,компенсації за все зруйноване і за всіх загиблих.
15.01.2026 16:20 Відповісти
15.01.2026 16:44 Відповісти
пнх хло,
зі своїм ру світом...
та геноцидним миром..
15.01.2026 16:22 Відповісти
Вже скоро п'ятий рік піде як він не розуміє - цивілізований світ може його просто отак раз - і розчавити. Тим більше скоро повний крах російської економіки.
15.01.2026 16:22
15.01.2026 16:22 Відповісти
Тут у них з нашими потужними союзниками паритет. Обидві сторони надувають щоки з обісраними штанцями.
15.01.2026 16:25 Відповісти
Оце є такий автомат, який можна стукнути і він показує силу удару - аби культурні люди одне одному морди не товкли, а силою мірялися.
15.01.2026 16:29 Відповісти
Що і цікаво. Може розчавити на раз -два. Але не робить цього. Чому?
15.01.2026 16:51 Відповісти
Може коняка, яку презентували як чемпіона, насправді кульгає, і тому доведеться віддавати за програш в ставці останні труси. А може й ні, хто його знає. Треба вірити в краще)
15.01.2026 16:59 Відповісти
Так, так, дуже скоро - двє, трі нєдєлі, максимум пять
15.01.2026 19:43 Відповісти
Дефекація в чемодан дуже травмує психику
Х-ло - яскравий приклад цій тезі.
15.01.2026 16:24 Відповісти
відсмокчи
15.01.2026 16:24 Відповісти
Покищо добивайся сталого миру в Куп'янську,юродивий ти наш))
15.01.2026 16:26 Відповісти
Що, *****, сумно від того, що світ змінюється не так, як ти хочеш?
15.01.2026 16:29 Відповісти
Мʼясні штурми до останнього росіянина.
15.01.2026 16:33 Відповісти
Заверещало,плішиво-ботоксне,щось таки в нього йде "нє па плану".
15.01.2026 16:34 Відповісти
Чтоб ты сдох, тварь плешивая !!!
15.01.2026 16:36 Відповісти
Відтак, середня вартість російської нафти впала до мінімуму з травня 2020 року ($31,03), коли у світі вирувала пандемія коронавірусу, а глобальний нафтовий ринок пережив безпрецедентний обвал. Наразі ціна нафти тримається майже на майже $20 нижче за рівень, закладений до російського бюджету на 2026 рік ($59 за барель).
15.01.2026 16:36
15.01.2026 16:36 Відповісти
Російські банки видали населенню мінімальний за 6 років обсяг кредитів
Джерело: https://censor.net/n3595646
15.01.2026 17:06 Відповісти
Так в навіщо їм кредити, їх повертати треба, ліпше рожею на фронт, в самі в чергу до каси
15.01.2026 17:12 Відповісти
Яка потвора,жертва аборта,,, ,
15.01.2026 16:39 Відповісти
Україна далі добиватиметься своїх цілей у війні з підорашею, поки до найвідсталішого *********** не дійде проста істина: не хочеш швидко здохнути - обходь стороною Україну!
15.01.2026 16:40 Відповісти
вже виліз, потрібно погавкати і знову в нору.
15.01.2026 16:41 Відповісти
Ну треба же виділяти час для піськова, щоби він з валізою розібрався
15.01.2026 17:10 Відповісти
А як щодо розпилення з дронів чогось на зразок 'новачка' чи полонія над Москвою -- як тоді забелькоче це чмо? Адже цілі може ставити не лише рашка, яка зі шкіри пнеться, щоб ціллю України стало повне винищення москальської держави.
15.01.2026 16:41 Відповісти
Верещить скажена гнида. Значить не все так добре у кацапні. А що там з Купянськом,*****? Іноземні журналісти вже їдуть дивитися на оточених бійців ЗСУ?
15.01.2026 16:42 Відповісти
і він можливий тільки після відновлення кордонів 1991 року і військового розгрому рузкіх
або інший варіант - тотальне наше знищення
іншого завершення не буде, як і не буде реального перемир'я чи ще чогось
15.01.2026 16:43 Відповісти
Ну, або поки ти не здохнеш, тварина кончена.
15.01.2026 16:43 Відповісти
Нічого в тебе, *******, з "поставленою ціллю" не вийшло, і тепер вже й вийде...
15.01.2026 16:58 Відповісти
кацап,хто на твоїй кацапії вірить,що можна перемогти УКРАЇНУ?
15.01.2026 17:02 Відповісти
Рашку не тільки можна перемогти, але і розвалити на богато територій які ненавидітимуть москалів. А тобі пора за новою методикою фсб
15.01.2026 17:08 Відповісти
Москалику (чи то русофіле), навчіться писати "в Україні", це країна, а не територія. А великими літерами рашу-парашу мабуть навчилися у Трампа, він так ******** "вагомість" своїх слів підкреслювати.
15.01.2026 17:10 Відповісти
Ну Вазген же победил твоё очко,грязная свинособака.
15.01.2026 17:24 Відповісти
Я думаю ви вже помітили по відповідях?
Пару потужних коментарів з дивану і мордору розвалиться
15.01.2026 17:52 Відповісти
Ціль українців одна - це знищити кремлівського пиню і рашиста ,
який щось там варнякає про Україну 😡
Щоб ти здох і поскоріше , бидляка пітерська і вся твоя свора
алкашів і ворюг !!
15.01.2026 17:00 Відповісти
Сталого "рузького миру"....
15.01.2026 17:01 Відповісти
Йому по .... скільки бидла в ху... лостані здохне, його обслуга залишиться грошей на все вистачить, а чим більше здохне, тім легше вибори провести
15.01.2026 17:02 Відповісти
скільки ще сотень тисяч зомбі помре заради ідеї-фікс свого царька знищити Україну
15.01.2026 17:02 Відповісти
Кацапи , хочете зберегти своє життя -
терміново ВБИЙТЕ путлєра і його свору 🤬
15.01.2026 17:08 Відповісти
Заяви путіна про "сталий мир" на фоні щоденних обстрілів - це вершина політичного цинізму. Він знову плутає мир із диктатурою Під "архітектурою безпеки" він має на увазі право безкарно вбивати сусідів, а під "готовністю до переговорів" - повну капітуляцію жертви агресії. Росія є стороною, яка розв'язала війну, тому вона не має морального чи юридичного права взагалі ставити якісь умови "безпеки". Як звичайний злочинець який живе у своєму кримінальному світі ..по понятиям". так і воно хворе продовжує жити в своєму ілюзорному світі, де він вважає що агресор може диктувати умови безпеки своїм жертвам. Його пропозиції - це спроба легалізувати загарбання територій під маскою "дипломатії"..... Світ уже бачив російську "архітектуру безпеки" в Бучі та Маріуполі. Невже потрібні ще нові? І для переговорів не потрібна ніяка ще якась "нова архітектура", достатньо дотримуватися Статуту ООН, який рф систематично І постійно порушує. Хоча і у цій промові воно заявляє що завжди виступає за укріплення центральноі ролі ООН в питаннях миру.....Ну це дійсно як промова злочинця-рецидіста про те що він завжди поважав закони. І при цьому вимоги "повернутися до обговорень" від країни, яка порушила до цього ,і порушує зараз всі існуючі договори - це все рівно як пропозиція від серійного вбивці обговорити правила домашнього затишку..... Україна готова до миру, але не до рабства, а ці путінські "мирні ініціативи" - не що інше як відверті ультиматуми і вимагання капітуляціі....
15.01.2026 17:10

,
15.01.2026 17:10 Відповісти
Не добре все це для пересічного українця
15.01.2026 17:11 Відповісти
*****, там твой танкер еще один отжали!
15.01.2026 17:13 Відповісти
«Если ваши друзья убеждают вас в необходимости переговоров с вашими врагами, значит предатели уже обо всем договорились» Аль Капоне
15.01.2026 17:26
15.01.2026 17:26 Відповісти
Коли ти нациська мерзота нарешті здохнеш мільйони чекають ,наскільки світ чистішим ставби ?
15.01.2026 17:34 Відповісти
Перекладаємо: дуже хочеться європейських грошей, але поки що буду морозити вуха назло мамці.
15.01.2026 17:35
15.01.2026 17:35 Відповісти
Трамп вдохновляет Путина, а Путин манипулирует не только Трампом, но и миром.
15.01.2026 17:50
15.01.2026 17:50 Відповісти
Гітлер був набагато чеснішим і поряднішим, ніж ця брехлива тварюка! Андрофаг плюгавий.
15.01.2026 18:10 Відповісти
ПідАр, підАр, підАр, підАр, підАр... Все що можна сказати про це чмо...
15.01.2026 18:21 Відповісти
путін - *****
15.01.2026 18:23 Відповісти
воно це ху* ло смердить ,а 🤡 нюхає з коксом разом ...тому вже розгромленно 30 % теріторії України , бо ОПівський торчок неадекватний керивник у всьому ...
15.01.2026 18:38 Відповісти
Ну "об'єктивні тенденції світового розвитку", Трамп задал прям с порога. Так что тут удивляться нечему. Вся Европа икает
15.01.2026 18:45
15.01.2026 18:45 Відповісти
Здохни плешиве падло разом зі своїм "сруцькім міром".
15.01.2026 20:19 Відповісти
Для Путіна головне, щоб Зеленський залишився в Україні, Трамп залишився в США.
15.01.2026 20:22
15.01.2026 20:22 Відповісти
Гітлер теж добивався....
15.01.2026 20:31 Відповісти
***** патякає, що повинен, а у нас своя робота
15.01.2026 21:23 Відповісти
 
 