Путин – лжец, который издевается над мирным процессом, – сенатор-республиканец Уикер

Сенатор-республиканец Викер призвал не доверять Путину

Сенатор-республиканец Роджер Уикер призвал поддерживать Украину и не доверять российскому диктатору Путину.

Заявление

Уикер, выступая в Сенате, сказал, что Путин "издевается над мирным процессом".

"Недавно он (Путин. — Ред.) начал крупнейшую воздушную атаку за всю историю конфликта и неоднократно демонстрировал, что не заинтересован в мирных переговорах...

В отличие от этого, в последние несколько недель Соединенные Штаты, Украина и наши европейские друзья выработали общую позицию для переговоров, основанную на нескольких ключевых принципах", - подчеркнул сенатор.

Уикер призвал США, Европу и Украину оставаться едиными, а также помнить, "с кем мы имеем дело в лице Владимира Путина".

"Путин не раскаивается. Он всегда был и всегда будет агентом КГБ. Он диктатор, на руках которого десятилетия кровопролития. Он самый большой вор в истории мира. Военный преступник, который сейчас должен сидеть за решеткой... И, конечно же, Путин - лжец. Когда Владимир Путин улыбается, он ведет себя как наш друг и делает вид, что мы верим, что он наш друг", - сказал он, добавив, что "нет причин улыбаться Путину в ответ".

Также он привел данные опроса, согласно которым 70% американцев не верят, что Путин будет соблюдать какое-либо мирное соглашение с Украиной.

"Он из того же теста, что и террористы по всему миру и террористы на протяжении всей истории... Террористы - друзья Путина. Не забывайте об этом, хотя иногда это не освещается так, как следовало бы", - сказал Уикер.

Сенатор призвал помогать Украине и послать сигнал, что "Путин не сможет просто переждать нас".

"Это поможет показать Путину, что его военные цели недостижимы", - подытожил он.

Что предшествовало?

  • Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Зеленский, а не российский диктатор Владимир Путин тормозит заключение потенциального мирного соглашения.

  • Премьер-министр Польши Дональд Туск напомнил, что Россия отклонила мирный план урегулирования войны в Украине, предложенный США, а не президент Владимир Зеленский.

  • Диктатор Путин сказал, что РФ будет добиваться "поставленных целей", пока Украина не поймет необходимость "устойчивого мира"

+14
***** знущається з США, сенатор. Тому що у вас зараз президент -довбой@б.
16.01.2026 08:35 Ответить
+8
Так і Трамп брехун який знущаєтся з мирного процесу.
16.01.2026 08:44 Ответить
+7
Терористи - друзі путіна!
Чудово, але це не я сказав, це сказав сенатор-республіканець, тобто однопартієць Президента США Трампа!
Таким чином, як назвати тоді Президента США Трампа який постійно стверджує та пропагує свою дружбу та повну довіру до путіна?
Здається сенатор-республіканець Вікер нарешті називає речі своїми іменами!
16.01.2026 08:42 Ответить
***** знущається з США, сенатор. Тому що у вас зараз президент -довбой@б.
16.01.2026 08:35 Ответить
А як це впливає на те,що трамп-довбой@б? Не давай ідіотських порад.
16.01.2026 08:53 Ответить
Коментарів ідіота не потребую.
16.01.2026 08:56 Ответить
Я бажаю щоб ти йшов лісом,дегенерат. А не срало тут шо попало.
16.01.2026 09:09 Ответить
Та я і не сумніваюсь,що така наволоч як ти просто так не заткнеться. Релігія не дозволяє
16.01.2026 09:21 Ответить
Тут просто абсолютна база і фундамент.

Він з того ж тіста, що і терористи по всьому світу і терористи протягом всієї історії…Терористи - друзі Путіна. Не забувайте про це, хоча іноді це не висвітлюється так, як слід було б
16.01.2026 08:41 Ответить
Терористи - друзі путіна!
Чудово, але це не я сказав, це сказав сенатор-республіканець, тобто однопартієць Президента США Трампа!
Таким чином, як назвати тоді Президента США Трампа який постійно стверджує та пропагує свою дружбу та повну довіру до путіна?
Здається сенатор-республіканець Вікер нарешті називає речі своїми іменами!
16.01.2026 08:42 Ответить
Держи друзів близько а ворогів ще ближче..
16.01.2026 08:56 Ответить
Кремлівський виродок об'явив себе сцарьком всього світу , але
він не просто дурень ,
а воєнний злочинець і вбивця , терорист і загарбник ,
якого потрібно негайно вбити !!
16.01.2026 08:42 Ответить
Ну і? - то нагніть його
16.01.2026 08:43 Ответить
Роджер, ви що не треба такого говорити, Трамп в ***** багато чому вчиться.
16.01.2026 08:43 Ответить
Так і Трамп брехун який знущаєтся з мирного процесу.
16.01.2026 08:44 Ответить
Он очень похож на тов.краснова
16.01.2026 08:50 Ответить
На рідкість адекватна людина на весь сенат США
16.01.2026 08:46 Ответить
Надо же...
Прозрел. В остальные?
16.01.2026 08:49 Ответить
Путін - брехун, який знущається з мирного процесу, - сенатор-республіканець Вікер

Весь світ НАБЛЮДАЕТ Путіна наче той Пу на іншій планеті, але залишається бездіяльним.

А для т. Пу це як заохочення. Так публіка заводить артиста, а боягузи "вдохновляют" насильника до нових злочинів.
16.01.2026 08:55 Ответить
 
 