Путин – лжец, который издевается над мирным процессом, – сенатор-республиканец Уикер

Сенатор-республиканец Роджер Уикер призвал поддерживать Украину и не доверять российскому диктатору Путину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Заявление

Уикер, выступая в Сенате, сказал, что Путин "издевается над мирным процессом".

"Недавно он (Путин. — Ред.) начал крупнейшую воздушную атаку за всю историю конфликта и неоднократно демонстрировал, что не заинтересован в мирных переговорах...

В отличие от этого, в последние несколько недель Соединенные Штаты, Украина и наши европейские друзья выработали общую позицию для переговоров, основанную на нескольких ключевых принципах", - подчеркнул сенатор.

Читайте также: Трамп - единственный лидер, способный остановить Путина, - Навроцкий

Уикер призвал США, Европу и Украину оставаться едиными, а также помнить, "с кем мы имеем дело в лице Владимира Путина".

"Путин не раскаивается. Он всегда был и всегда будет агентом КГБ. Он диктатор, на руках которого десятилетия кровопролития. Он самый большой вор в истории мира. Военный преступник, который сейчас должен сидеть за решеткой... И, конечно же, Путин - лжец. Когда Владимир Путин улыбается, он ведет себя как наш друг и делает вид, что мы верим, что он наш друг", - сказал он, добавив, что "нет причин улыбаться Путину в ответ".

Читайте также: Планы Трампа в отношении Гренландии: Европа усиливает безопасность в Арктике

Также он привел данные опроса, согласно которым 70% американцев не верят, что Путин будет соблюдать какое-либо мирное соглашение с Украиной.

"Он из того же теста, что и террористы по всему миру и террористы на протяжении всей истории... Террористы - друзья Путина. Не забывайте об этом, хотя иногда это не освещается так, как следовало бы", - сказал Уикер.

Сенатор призвал помогать Украине и послать сигнал, что "Путин не сможет просто переждать нас".

"Это поможет показать Путину, что его военные цели недостижимы", - подытожил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания не поддерживает идею прямых переговоров с Путиным

Что предшествовало?

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Зеленский, а не российский диктатор Владимир Путин тормозит заключение потенциального мирного соглашения.

Премьер-министр Польши Дональд Туск напомнил, что Россия отклонила мирный план урегулирования войны в Украине, предложенный США, а не президент Владимир Зеленский.

Диктатор Путин сказал, что РФ будет добиваться "поставленных целей", пока Украина не поймет необходимость "устойчивого мира"

Читайте: США в третий раз отложили санкции против иностранных активов российского "Лукойла". На этот раз – до конца зимы