Путин – лжец, который издевается над мирным процессом, – сенатор-республиканец Уикер
Сенатор-республиканец Роджер Уикер призвал поддерживать Украину и не доверять российскому диктатору Путину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Заявление
Уикер, выступая в Сенате, сказал, что Путин "издевается над мирным процессом".
"Недавно он (Путин. — Ред.) начал крупнейшую воздушную атаку за всю историю конфликта и неоднократно демонстрировал, что не заинтересован в мирных переговорах...
В отличие от этого, в последние несколько недель Соединенные Штаты, Украина и наши европейские друзья выработали общую позицию для переговоров, основанную на нескольких ключевых принципах", - подчеркнул сенатор.
Уикер призвал США, Европу и Украину оставаться едиными, а также помнить, "с кем мы имеем дело в лице Владимира Путина".
"Путин не раскаивается. Он всегда был и всегда будет агентом КГБ. Он диктатор, на руках которого десятилетия кровопролития. Он самый большой вор в истории мира. Военный преступник, который сейчас должен сидеть за решеткой... И, конечно же, Путин - лжец. Когда Владимир Путин улыбается, он ведет себя как наш друг и делает вид, что мы верим, что он наш друг", - сказал он, добавив, что "нет причин улыбаться Путину в ответ".
Также он привел данные опроса, согласно которым 70% американцев не верят, что Путин будет соблюдать какое-либо мирное соглашение с Украиной.
"Он из того же теста, что и террористы по всему миру и террористы на протяжении всей истории... Террористы - друзья Путина. Не забывайте об этом, хотя иногда это не освещается так, как следовало бы", - сказал Уикер.
Сенатор призвал помогать Украине и послать сигнал, что "Путин не сможет просто переждать нас".
"Это поможет показать Путину, что его военные цели недостижимы", - подытожил он.
Что предшествовало?
-
Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Зеленский, а не российский диктатор Владимир Путин тормозит заключение потенциального мирного соглашения.
-
Премьер-министр Польши Дональд Туск напомнил, что Россия отклонила мирный план урегулирования войны в Украине, предложенный США, а не президент Владимир Зеленский.
- Диктатор Путин сказал, что РФ будет добиваться "поставленных целей", пока Украина не поймет необходимость "устойчивого мира"
Він з того ж тіста, що і терористи по всьому світу і терористи протягом всієї історії…Терористи - друзі Путіна. Не забувайте про це, хоча іноді це не висвітлюється так, як слід було б
Чудово, але це не я сказав, це сказав сенатор-республіканець, тобто однопартієць Президента США Трампа!
Таким чином, як назвати тоді Президента США Трампа який постійно стверджує та пропагує свою дружбу та повну довіру до путіна?
Здається сенатор-республіканець Вікер нарешті називає речі своїми іменами!
він не просто дурень ,
а воєнний злочинець і вбивця , терорист і загарбник ,
якого потрібно негайно вбити !!
Прозрел. В остальные?
Весь світ НАБЛЮДАЕТ Путіна наче той Пу на іншій планеті, але залишається бездіяльним.
А для т. Пу це як заохочення. Так публіка заводить артиста, а боягузи "вдохновляют" насильника до нових злочинів.