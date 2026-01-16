Путін - брехун, який знущається з мирного процесу, - сенатор-республіканець Вікер
Сенатор-республіканець Роджер Вікер закликав підтримувати Україну та не довіряти російському диктатору Путіну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Заява
Вікер, виступаючи у Сенаті, сказав, що Путін "знущається з мирного процесу".
"Нещодавно він (Путін. - Ред.) розпочав найбільшу повітряну атаку за всю історію конфлікту і неодноразово демонстрував, що не зацікавлений у мирних переговорах…
На відміну від цього, в останні кілька тижнів Сполучені Штати, Україна і наші європейські друзі виробили спільну позицію для переговорів, засновану на кількох ключових принципах", - наголосив сенатор.
Вікер закликав США, Європу та Україну залишатись єдиними, а також пам’ятати, "з ким ми маємо справу в особі Владіміра Путіна".
"Путін не кається. Він завжди був і завжди буде агентом КДБ. Він диктатор, на руках якого десятиліття кровопролиття. Він найбільший злодій в історії світу. Воєнний злочинець, який має зараз повинен сидіти за ґратами.... І, звичайно ж, Путін - брехун. Коли Володимир Путін посміхається, він поводиться як наш друг і вдає, що ми віримо, що він наш друг", - сказав він, додавши, що "немає причин посміхатись Путіну у відповідь".
Також він навів дані опитування, згідно з якими 70% американців не вірять, що Путін буде дотримуватися будь-якої мирної угоди з Україною.
"Він з того ж тіста, що і терористи по всьому світу і терористи протягом всієї історії…Терористи - друзі Путіна. Не забувайте про це, хоча іноді це не висвітлюється так, як слід було б", - сказав Вікер.
Сенатор закликав допомагати Україні та надіслати сигнал, що "Путін не зможе просто перечекати нас".
"Це допоможе показати Путіну, що його військові цілі недосяжні", - підсумував він.
Що передувало?
-
Президент США Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський, а не російський диктатор Володимир Путін гальмує укладення потенційної мирної угоди.
-
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск нагадав, що Росія відхилила мирний план врегулювання війни в Україні, запропонований США, а не президент Володимир Зеленський.
- Диктатор Путін сказав, що РФ добиватиметься "поставлених цілей", поки Україна не зрозуміє необхідність "сталого миру"
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
як приклад будуть наводити рашку, США і Україну 🖕🤠🤡
Він з того ж тіста, що і терористи по всьому світу і терористи протягом всієї історії…Терористи - друзі Путіна. Не забувайте про це, хоча іноді це не висвітлюється так, як слід було б
Чудово, але це не я сказав, це сказав сенатор-республіканець, тобто однопартієць Президента США Трампа!
Таким чином, як назвати тоді Президента США Трампа який постійно стверджує та пропагує свою дружбу та повну довіру до путіна?
Здається сенатор-республіканець Вікер нарешті називає речі своїми іменами!
він не просто дурень ,
а воєнний злочинець і вбивця , терорист і загарбник ,
якого потрібно негайно вбити !!
Прозрел. В остальные?
Весь світ НАБЛЮДАЕТ Путіна наче той Пу на іншій планеті, але залишається бездіяльним.
А для т. Пу це як заохочення. Так публіка заводить артиста, а боягузи "вдохновляют" насильника до нових злочинів.