Путін - брехун, який знущається з мирного процесу, - сенатор-республіканець Вікер

Сенатор-республіканець Роджер Вікер закликав підтримувати Україну та не довіряти російському диктатору Путіну.

Вікер, виступаючи у Сенаті, сказав, що Путін "знущається з мирного процесу".

"Нещодавно він (Путін. - Ред.) розпочав найбільшу повітряну атаку за всю історію конфлікту і неодноразово демонстрував, що не зацікавлений у мирних переговорах…

На відміну від цього, в останні кілька тижнів Сполучені Штати, Україна і наші європейські друзі виробили спільну позицію для переговорів, засновану на кількох ключових принципах", - наголосив сенатор.

Вікер закликав США, Європу та Україну залишатись єдиними, а також пам’ятати, "з ким ми маємо справу в особі Владіміра Путіна".

"Путін не кається. Він завжди був і завжди буде агентом КДБ. Він диктатор, на руках якого десятиліття кровопролиття. Він найбільший злодій в історії світу. Воєнний злочинець, який має зараз повинен сидіти за ґратами.... І, звичайно ж, Путін - брехун. Коли Володимир Путін посміхається, він поводиться як наш друг і вдає, що ми віримо, що він наш друг", - сказав він, додавши, що "немає причин посміхатись Путіну у відповідь".

Також він навів дані опитування, згідно з якими 70% американців не вірять, що Путін буде дотримуватися будь-якої мирної угоди з Україною.

"Він з того ж тіста, що і терористи по всьому світу і терористи протягом всієї історії…Терористи - друзі Путіна. Не забувайте про це, хоча іноді це не висвітлюється так, як слід було б", - сказав Вікер.

Сенатор закликав допомагати Україні та надіслати сигнал, що "Путін не зможе просто перечекати нас".

"Це допоможе показати Путіну, що його військові цілі недосяжні", - підсумував він.

Що передувало?

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський, а не російський диктатор Володимир Путін гальмує укладення потенційної мирної угоди.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск нагадав, що Росія відхилила мирний план врегулювання війни в Україні, запропонований США, а не президент Володимир Зеленський.

Диктатор Путін сказав, що РФ добиватиметься "поставлених цілей", поки Україна не зрозуміє необхідність "сталого миру"

