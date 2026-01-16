Путін - брехун, який знущається з мирного процесу, - сенатор-республіканець Вікер

Сенатор-республіканець Вікер закликав не довіряти Путіну

Сенатор-республіканець Роджер Вікер закликав підтримувати Україну та не довіряти російському диктатору Путіну.

Заява

Вікер, виступаючи у Сенаті, сказав, що Путін "знущається з мирного процесу".

"Нещодавно він (Путін. - Ред.) розпочав найбільшу повітряну атаку за всю історію конфлікту і неодноразово демонстрував, що не зацікавлений у мирних переговорах…

На відміну від цього, в останні кілька тижнів Сполучені Штати, Україна і наші європейські друзі виробили спільну позицію для переговорів, засновану на кількох ключових принципах", - наголосив сенатор.

Вікер закликав США, Європу та Україну залишатись єдиними, а також пам’ятати, "з ким ми маємо справу в особі Владіміра Путіна".

"Путін не кається. Він завжди був і завжди буде агентом КДБ. Він диктатор, на руках якого десятиліття кровопролиття. Він найбільший злодій в історії світу. Воєнний злочинець, який має зараз повинен сидіти за ґратами.... І, звичайно ж, Путін - брехун. Коли Володимир Путін посміхається, він поводиться як наш друг і вдає, що ми віримо, що він наш друг", - сказав він, додавши, що "немає причин посміхатись Путіну у відповідь".

Також він навів дані опитування, згідно з якими 70% американців не вірять, що Путін буде дотримуватися будь-якої мирної угоди з Україною.

"Він з того ж тіста, що і терористи по всьому світу і терористи протягом всієї історії…Терористи - друзі Путіна. Не забувайте про це, хоча іноді це не висвітлюється так, як слід було б", - сказав Вікер.

Сенатор закликав допомагати Україні та надіслати сигнал, що "Путін не зможе просто перечекати нас".

"Це допоможе показати Путіну, що його військові цілі недосяжні", - підсумував він.

Що передувало?

  • Президент США Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський, а не російський диктатор Володимир Путін гальмує укладення потенційної мирної угоди.

  • Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск нагадав, що Росія відхилила мирний план врегулювання війни в Україні, запропонований США, а не президент Володимир Зеленський.

  • Диктатор Путін сказав, що РФ добиватиметься "поставлених цілей", поки Україна не зрозуміє необхідність "сталого миру"

Топ коментарі
+19
***** знущається з США, сенатор. Тому що у вас зараз президент -довбой@б.
16.01.2026 08:35 Відповісти
+12
Так і Трамп брехун який знущаєтся з мирного процесу.
16.01.2026 08:44 Відповісти
+10
Терористи - друзі путіна!
Чудово, але це не я сказав, це сказав сенатор-республіканець, тобто однопартієць Президента США Трампа!
Таким чином, як назвати тоді Президента США Трампа який постійно стверджує та пропагує свою дружбу та повну довіру до путіна?
Здається сенатор-республіканець Вікер нарешті називає речі своїми іменами!
16.01.2026 08:42 Відповісти
А як це впливає на те,що трамп-довбой@б? Не давай ідіотських порад.
16.01.2026 08:53 Відповісти
Коментарів ідіота не потребую.
16.01.2026 08:56 Відповісти
Я бажаю щоб ти йшов лісом,дегенерат. А не срало тут шо попало.
16.01.2026 09:09 Відповісти
Та я і не сумніваюсь,що така наволоч як ти просто так не заткнеться. Релігія не дозволяє
16.01.2026 09:21 Відповісти
а потім історики напишуть, що колись на Землі був період, коли керівників країн обирали виключно довбой@бів...

як приклад будуть наводити рашку, США і Україну 🖕🤠🤡
16.01.2026 10:27 Відповісти
Тут просто абсолютна база і фундамент.

Він з того ж тіста, що і терористи по всьому світу і терористи протягом всієї історії…Терористи - друзі Путіна. Не забувайте про це, хоча іноді це не висвітлюється так, як слід було б
16.01.2026 08:41 Відповісти
Терористи - друзі путіна!
Чудово, але це не я сказав, це сказав сенатор-республіканець, тобто однопартієць Президента США Трампа!
Таким чином, як назвати тоді Президента США Трампа який постійно стверджує та пропагує свою дружбу та повну довіру до путіна?
Здається сенатор-республіканець Вікер нарешті називає речі своїми іменами!
16.01.2026 08:42 Відповісти
Держи друзів близько а ворогів ще ближче..
16.01.2026 08:56 Відповісти
Кремлівський виродок об'явив себе сцарьком всього світу , але
він не просто дурень ,
а воєнний злочинець і вбивця , терорист і загарбник ,
якого потрібно негайно вбити !!
16.01.2026 08:42 Відповісти
Ну і? - то нагніть його
16.01.2026 08:43 Відповісти
Роджер, ви що не треба такого говорити, Трамп в ***** багато чому вчиться.
16.01.2026 08:43 Відповісти
Так і Трамп брехун який знущаєтся з мирного процесу.
16.01.2026 08:44 Відповісти
Он очень похож на тов.краснова
16.01.2026 08:50 Відповісти
На рідкість адекватна людина на весь сенат США
16.01.2026 08:46 Відповісти
Надо же...
Прозрел. В остальные?
16.01.2026 08:49 Відповісти
Путін - брехун, який знущається з мирного процесу, - сенатор-республіканець Вікер

Весь світ НАБЛЮДАЕТ Путіна наче той Пу на іншій планеті, але залишається бездіяльним.

А для т. Пу це як заохочення. Так публіка заводить артиста, а боягузи "вдохновляют" насильника до нових злочинів.
16.01.2026 08:55 Відповісти
дивно ,шо у республіканців ще є розумні політики як Вікер ❤️...
16.01.2026 11:14 Відповісти
 
 