Зеленский на критику Трампа: Украина никогда не была и не будет препятствием для мира
Президент Владимир Зеленский в ответ на критику из США заявил, что Украина никогда не была и не будет препятствием для мира, а массированные российские удары – доказательство того, что Кремлю не нужны никакие соглашения.
Об этом глава государства сказал во время вечернего обращения, информирует Цензор.НЕТ.
Реакция Украины на заявление Трампа
Зеленский сообщил, что провел беседу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. По его словам, они обсуждали потребности для защиты и укрепления ПВО, увеличение взносов в программу PURL, а также дипломатическую работу с США.
"Никогда Украина не была и не будет препятствием для мира. Именно российские ракеты, российские "Шахеды", российские попытки уничтожить Украину являются четкими доказательствами того, что России нужны совсем не соглашения", - подчеркнул он.
Давление на Россию должно усилиться
Зеленский добавил, что именно российские удары направлены на то, чтобы сломить украинскую энергетику и людей.
"Когда из-за России у украинцев нет электричества по 20-30 часов и когда российские удары направлены на то, чтобы сломить нашу энергетику и наших людей, именно на Россию нужно давить. Я благодарю всех, кто в этом поддерживает Украину. Будем значительно активнее вести нашу дипломатическую работу — и публичную и официальную, и непубличную и неофициальную", - резюмировал президент.
Мирные переговоры
- Напомним, 15 января президент США Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Зеленский, а не российский диктатор Владимир Путин тормозит заключение потенциального мирного соглашения.
Віддати найукріпленіший пояс оборони в обмін на чесне слово твого президента трампа?
P.s. І всі задоволені в принципі. Зе при владі, поки триває війна, Європа теж відносно захищена від рф, поки триває війна, та і рф потихеньку захоплює території...