1 358 19

Зеленский на критику Трампа: Украина никогда не была и не будет препятствием для мира

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский в ответ на критику из США заявил, что Украина никогда не была и не будет препятствием для мира, а массированные российские удары – доказательство того, что Кремлю не нужны никакие соглашения.

Об этом глава государства сказал во время вечернего обращения, информирует Цензор.НЕТ.

Реакция Украины на заявление Трампа

Зеленский сообщил, что провел беседу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. По его словам, они обсуждали потребности для защиты и укрепления ПВО, увеличение взносов в программу PURL, а также дипломатическую работу с США.

"Никогда Украина не была и не будет препятствием для мира. Именно российские ракеты, российские "Шахеды", российские попытки уничтожить Украину являются четкими доказательствами того, что России нужны совсем не соглашения", - подчеркнул он.

Давление на Россию должно усилиться

Зеленский добавил, что именно российские удары направлены на то, чтобы сломить украинскую энергетику и людей.

"Когда из-за России у украинцев нет электричества по 20-30 часов и когда российские удары направлены на то, чтобы сломить нашу энергетику и наших людей, именно на Россию нужно давить. Я благодарю всех, кто в этом поддерживает Украину. Будем значительно активнее вести нашу дипломатическую работу — и публичную и официальную, и непубличную и неофициальную", - резюмировал президент.

Мирные переговоры

  • Напомним, 15 января президент США Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Зеленский, а не российский диктатор Владимир Путин тормозит заключение потенциального мирного соглашения.

+9
Перепона тільки твої двушки міндича які ти регулярно відправляєш на москву... Де дрон чи генератор особисто від тебе для зсу?
15.01.2026 22:18 Ответить
+5
Тільки зброя може нас спасти - ніякі угоди на кацапів не діють
15.01.2026 22:20 Ответить
+3
Поэтому лучше чуть ещё повоевать и потерять его военным путем, вместе с десятками тысяч людей. Вот тогда можно и выборы выиграть. Он ведь не виноват. Виноват будет Сырский. Так получается ?
15.01.2026 22:56 Ответить
Перепона тільки твої двушки міндича які ти регулярно відправляєш на москву... Де дрон чи генератор особисто від тебе для зсу?
15.01.2026 22:18 Ответить
Если Зеленский сдаст Донбасс, он не выиграет выборы. А потом за это его будут преследовать все противники.
15.01.2026 22:18 Ответить
Ну тоді буде здавати Україну, тоді вибори точно виграє!
15.01.2026 22:19 Ответить
Поэтому лучше чуть ещё повоевать и потерять его военным путем, вместе с десятками тысяч людей. Вот тогда можно и выборы выиграть. Он ведь не виноват. Виноват будет Сырский. Так получается ?
15.01.2026 22:56 Ответить
Круто міркуєте, тільки яка гарантія, що після донбасу пітун одразу ж не побіжить далі?

Віддати найукріпленіший пояс оборони в обмін на чесне слово твого президента трампа?
15.01.2026 22:58 Ответить
Тільки зброя може нас спасти - ніякі угоди на кацапів не діють
15.01.2026 22:20 Ответить
У кацапів своя, у заходу своя зброя, а у нас? Скажуть , ні не будемо вам давати і все, треба було своє не різати на металолом і закривати ракетні програми..тепер пожинаємо плоди
15.01.2026 22:23 Ответить
Захід же не хоче шоб кацапи полізли далі - мусять давати /купляти/
15.01.2026 22:31 Ответить
Навіщо заходу напрягатися і витрачатися, якщо українці готові і лопатками кулеби зустрічати ворога? Щоб захід почав щось серйозне виділяти, їм треба оголосити ультиматум!
показать весь комментарий
Вот когда фронт прорвет и орда попрет во всю, вот тогда и оружия больше будет. А пока все в режиме тяни толкай, то можно не волноваться. Так у них это работает.
15.01.2026 22:59 Ответить
Нет зброи. Вы даже по отсутствию ПВО этого не заметили? Если бы не китайские был бы пи**ец.
15.01.2026 22:23 Ответить
китайские дроны
15.01.2026 22:24 Ответить
Дуже непотужно, треба цю мразоту викривати, його аморальну сутність і ставити на місце. Дарма що це буде робити зе, але іншого президента в нас немає.
показать весь комментарий
Зелений мудак вже плачеться.
показать весь комментарий
Завдяки зеленському буде
показать весь комментарий
рф вигамає відсутності "західних військ" на території України... Зеленський вимагає "гарантії" у вигляді присутності "західних військ", навіть якись черговий договір пидписав про це... А "Захід" каже, що "потужно" підтримає, розмістить військових, але десь на західних кордонах і лише, якщо закінчиться війна... І виходить "замкнене коло".

P.s. І всі задоволені в принципі. Зе при владі, поки триває війна, Європа теж відносно захищена від рф, поки триває війна, та і рф потихеньку захоплює території...
15.01.2026 22:55 Ответить
як це не була фуфлогон, ти ж в 22р. на три роки заборонив власним указом будь-які мирні переговори.
показать весь комментарий
Трамп казав конкретно про гідранта шо він є перепона, а не Україна.
показать весь комментарий
