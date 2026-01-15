Зеленский на критику Трампа: Украина никогда не была и не будет препятствием для мира

Президент Владимир Зеленский в ответ на критику из США заявил, что Украина никогда не была и не будет препятствием для мира, а массированные российские удары – доказательство того, что Кремлю не нужны никакие соглашения.

Об этом глава государства сказал во время вечернего обращения, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Реакция Украины на заявление Трампа

Зеленский сообщил, что провел беседу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. По его словам, они обсуждали потребности для защиты и укрепления ПВО, увеличение взносов в программу PURL, а также дипломатическую работу с США.

"Никогда Украина не была и не будет препятствием для мира. Именно российские ракеты, российские "Шахеды", российские попытки уничтожить Украину являются четкими доказательствами того, что России нужны совсем не соглашения", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переговоры о мире в Украине приблизились к финальной стадии, - Витакер

Давление на Россию должно усилиться

Зеленский добавил, что именно российские удары направлены на то, чтобы сломить украинскую энергетику и людей.

"Когда из-за России у украинцев нет электричества по 20-30 часов и когда российские удары направлены на то, чтобы сломить нашу энергетику и наших людей, именно на Россию нужно давить. Я благодарю всех, кто в этом поддерживает Украину. Будем значительно активнее вести нашу дипломатическую работу — и публичную и официальную, и непубличную и неофициальную", - резюмировал президент.

Читайте также: Зеленский не против прямых переговоров Европы с Россией

Мирные переговоры