3 871 26

Зеленський на критику Трампа: Україна ніколи не була й не буде перепоною для миру

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський у відповідь на критику зі США заявив, що Україна ніколи не була й не буде перепоною для миру, а масовані російські удари –– доказ, що це Кремлю не потрібні ніякі угоди.

Про це глава держави сказав під час вечірнього звернення, інформує Цензор.НЕТ.

Реакція України на заяву Трампа

Зеленський повідомив, що провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. За його словами, вони обговорювали потреби для захисту та зміцнення ППО, збільшення внесків до програми PURL, а також дипломатичну роботу зі США.

"Ніколи Україна не була й не буде перепоною для миру. Саме російські ракети, російські "шахеди", російське намагання знищити Україну є чіткими доказами, що Росії потрібні зовсім не угоди", - наголосив він.

Тиск на Росію повинен посилитися

Зеленський додав, що саме російські удари направлені на те, аби зламати українську енергетику та людей.

"Коли через Росію в українців немає електрики по 20−30 годин і коли російські удари направлені на те, щоб зламати нашу енергетику й наших людей, саме на Росію треба тиснути. Я дякую всім, хто в цьому Україну підтримує. Будемо значно активніше вести нашу дипломатичну роботу — і публічну та офіційну, і непублічну та неофіційну", - резюмував президент.

Мирні перемовини

  • Нагадаємо, 15 січня президент США Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський, а не російський диктатор Володимир Путін гальмує укладення потенційної мирної угоди.

Автор: 

Зеленський Володимир перемовини Трамп Дональд війна в Україні
Топ коментарі
15.01.2026 22:18 Відповісти
15.01.2026 22:20 Відповісти
15.01.2026 22:19 Відповісти
Перепона тільки твої двушки міндича які ти регулярно відправляєш на москву... Де дрон чи генератор особисто від тебе для зсу?
15.01.2026 22:18 Відповісти
Если Зеленский сдаст Донбасс, он не выиграет выборы. А потом за это его будут преследовать все противники.
15.01.2026 22:18 Відповісти
Ну тоді буде здавати Україну, тоді вибори точно виграє!
15.01.2026 22:19 Відповісти
Поэтому лучше чуть ещё повоевать и потерять его военным путем, вместе с десятками тысяч людей. Вот тогда можно и выборы выиграть. Он ведь не виноват. Виноват будет Сырский. Так получается ?
15.01.2026 22:56 Відповісти
Круто міркуєте, тільки яка гарантія, що після донбасу пітун одразу ж не побіжить далі?

Віддати найукріпленіший пояс оборони в обмін на чесне слово твого президента трампа?
15.01.2026 22:58 Відповісти
А чи не повинно в нас бути кілька, а не 1 пояс оборони, щоб туди могли відійти в разі потреби, навіть обвалу чи прориву?
15.01.2026 23:33 Відповісти
Тільки зброя може нас спасти - ніякі угоди на кацапів не діють
15.01.2026 22:20 Відповісти
У кацапів своя, у заходу своя зброя, а у нас? Скажуть , ні не будемо вам давати і все, треба було своє не різати на металолом і закривати ракетні програми..тепер пожинаємо плоди
15.01.2026 22:23 Відповісти
Захід же не хоче шоб кацапи полізли далі - мусять давати /купляти/
15.01.2026 22:31 Відповісти
Навіщо заходу напрягатися і витрачатися, якщо українці готові і лопатками кулеби зустрічати ворога? Щоб захід почав щось серйозне виділяти, їм треба оголосити ультиматум!
15.01.2026 22:47 Відповісти
Вот когда фронт прорвет и орда попрет во всю, вот тогда и оружия больше будет. А пока все в режиме тяни толкай, то можно не волноваться. Так у них это работает.
15.01.2026 22:59 Відповісти
Нет зброи. Вы даже по отсутствию ПВО этого не заметили? Если бы не китайские был бы пи**ец.
15.01.2026 22:23 Відповісти
китайские дроны
15.01.2026 22:24 Відповісти
Дуже непотужно, треба цю мразоту викривати, його аморальну сутність і ставити на місце. Дарма що це буде робити зе, але іншого президента в нас немає.
15.01.2026 22:32 Відповісти
Зелений мудак вже плачеться.
15.01.2026 22:35 Відповісти
Завдяки зеленському буде
15.01.2026 22:38 Відповісти
рф вигамає відсутності "західних військ" на території України... Зеленський вимагає "гарантії" у вигляді присутності "західних військ", навіть якись черговий договір пидписав про це... А "Захід" каже, що "потужно" підтримає, розмістить військових, але десь на західних кордонах і лише, якщо закінчиться війна... І виходить "замкнене коло".

P.s. І всі задоволені в принципі. Зе при владі, поки триває війна, Європа теж відносно захищена від рф, поки триває війна, та і рф потихеньку захоплює території...
15.01.2026 22:55 Відповісти
як це не була фуфлогон, ти ж в 22р. на три роки заборонив власним указом будь-які мирні переговори.
15.01.2026 23:06 Відповісти
Трамп казав конкретно про гідранта шо він є перепона, а не Україна.
15.01.2026 23:10 Відповісти
Помню медведчук раньше на 112 канале все время про мир городил, Зеленский такой же, как медведчук. А под миром всегда подразумевается подмена понятий - обман и капитуляция. Украине нужен лидер, который не будет соглашаться на плохой мир, по которому Украина получит и позор и войну. Украине нужен лидер, который будет делать все для победы. А не подонок, который ворует и пользуется войной, чтобы установить военную диктатуру без права у народа на свои конституционные права - выбирать власть или быть избранным во власть. Когда всю эту грязь выметем с управления страной и когда достойные люди будут во власти, тогда Украина станет сильной страной, которая будет все векторы развития мощные и народ будет и защищен и достойно жить с нормальными законами для народа и для страны. Весь народ видит эту грязь мафиозную в тюрьме в робе и держащуюся за решетки до дня исполнения смертной казни в электрическом стуле или на кушетке, на которой введут летальные инъекции.
15.01.2026 23:39 Відповісти
Трамп сказав Зеленський, а не Україна. Сучий син знову стрілки перевів.
16.01.2026 02:25 Відповісти
Диктатор шашличний підмінює поняття , гундосному потрібна війна недарма ж воно здавало Україну
16.01.2026 05:57 Відповісти
Україна звичайно за мир а от Зєля і його шобло, ті хто краде і заробляє на війні вони за війну, навіть в силах оборони працевлаштувалися куча непотрібу паразитів і дармоїдів, вони не воюють, і невідомо чим зайняті,
16.01.2026 06:50 Відповісти
Трамп не про Україну говорив,стрілочник.
16.01.2026 08:25 Відповісти
 
 