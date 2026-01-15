Зеленський на критику Трампа: Україна ніколи не була й не буде перепоною для миру

Президент Володимир Зеленський у відповідь на критику зі США заявив, що Україна ніколи не була й не буде перепоною для миру, а масовані російські удари –– доказ, що це Кремлю не потрібні ніякі угоди.

Про це глава держави сказав під час вечірнього звернення.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Реакція України на заяву Трампа

Зеленський повідомив, що провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. За його словами, вони обговорювали потреби для захисту та зміцнення ППО, збільшення внесків до програми PURL, а також дипломатичну роботу зі США.

"Ніколи Україна не була й не буде перепоною для миру. Саме російські ракети, російські "шахеди", російське намагання знищити Україну є чіткими доказами, що Росії потрібні зовсім не угоди", - наголосив він.

Тиск на Росію повинен посилитися

Зеленський додав, що саме російські удари направлені на те, аби зламати українську енергетику та людей.

"Коли через Росію в українців немає електрики по 20−30 годин і коли російські удари направлені на те, щоб зламати нашу енергетику й наших людей, саме на Росію треба тиснути. Я дякую всім, хто в цьому Україну підтримує. Будемо значно активніше вести нашу дипломатичну роботу — і публічну та офіційну, і непублічну та неофіційну", - резюмував президент.

Мирні перемовини