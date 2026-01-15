Зеленський на критику Трампа: Україна ніколи не була й не буде перепоною для миру
Президент Володимир Зеленський у відповідь на критику зі США заявив, що Україна ніколи не була й не буде перепоною для миру, а масовані російські удари –– доказ, що це Кремлю не потрібні ніякі угоди.
Про це глава держави сказав під час вечірнього звернення, інформує Цензор.НЕТ.
Реакція України на заяву Трампа
Зеленський повідомив, що провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. За його словами, вони обговорювали потреби для захисту та зміцнення ППО, збільшення внесків до програми PURL, а також дипломатичну роботу зі США.
"Ніколи Україна не була й не буде перепоною для миру. Саме російські ракети, російські "шахеди", російське намагання знищити Україну є чіткими доказами, що Росії потрібні зовсім не угоди", - наголосив він.
Тиск на Росію повинен посилитися
Зеленський додав, що саме російські удари направлені на те, аби зламати українську енергетику та людей.
"Коли через Росію в українців немає електрики по 20−30 годин і коли російські удари направлені на те, щоб зламати нашу енергетику й наших людей, саме на Росію треба тиснути. Я дякую всім, хто в цьому Україну підтримує. Будемо значно активніше вести нашу дипломатичну роботу — і публічну та офіційну, і непублічну та неофіційну", - резюмував президент.
Мирні перемовини
- Нагадаємо, 15 січня президент США Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський, а не російський диктатор Володимир Путін гальмує укладення потенційної мирної угоди.
Віддати найукріпленіший пояс оборони в обмін на чесне слово твого президента трампа?
P.s. І всі задоволені в принципі. Зе при владі, поки триває війна, Європа теж відносно захищена від рф, поки триває війна, та і рф потихеньку захоплює території...