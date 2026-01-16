Російські солдати не вийдуть з України найближчим часом, оцінюю ситуацію реалістично, - сенатор Грем
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем не вірить, що російські війська найближчим часом вийдуть з території України.
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
Заява Грема
"Я ціную наполегливу працю президента Трампа та його команди, які намагаються гідно та справедливо покласти край цій кровопролитній бійні в Україні. Нагадуємо, що будь-яка угода про безпеку в рамках припинення кровопролиття в Україні має бути розглянута Конгресом", - йдеться в повідомленні.
За словами Грема, мета Штатів полягає в тому, щоб укласти угоду, що зупинить майбутні вторгнення, "чого не вдалося зробити Обамі та Байдену".
"Також, коли йдеться про обмін територіями, я реалістично оцінюю ситуацію: жоден російський солдат не буде висланий з України найближчим часом. Однак ми не хочемо завершувати цей конфлікт таким чином, щоб винагороджувати агресію.
Світ спостерігає", - підсумував сенатор.
Що передувало?
-
Президент США Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський, а не російський диктатор Володимир Путін гальмує укладення потенційної мирної угоди.
-
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск нагадав, що Росія відхилила мирний план врегулювання війни в Україні, запропонований США, а не президент Володимир Зеленський.
- Диктатор Путін сказав, що РФ добиватиметься "поставлених цілей", поки Україна не зрозуміє необхідність "сталого миру"
Ось що головне - це то, що сша тепер вже не постачає Україні ні зброю, ні **********. А тільки продає і тільки через європейських посередників!!!
Ось це я розумію "боротьба" за свободу і за демократію....
Дякуємо, що хоча би кацапів з Венесуели виперли, щоб їм менше нафтодоларів діставалось щорічно....
и кто им платит?
Ваш новий девіз: "опустимо США разом( з ху...лом)"
коректніше так: при трампі - хрін його вдасться вибити росіян з України.
А взагалі республиканці усі підлабузники, як оточення у Путіна.