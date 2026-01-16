Російські солдати не вийдуть з України найближчим часом, оцінюю ситуацію реалістично, - сенатор Грем

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем не вірить, що російські війська найближчим часом вийдуть з території України.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

Заява Грема

"Я ціную наполегливу працю президента Трампа та його команди, які намагаються гідно та справедливо покласти край цій кровопролитній бійні в Україні. Нагадуємо, що будь-яка угода про безпеку в рамках припинення кровопролиття в Україні має бути розглянута Конгресом", - йдеться в повідомленні.

За словами Грема, мета Штатів полягає в тому, щоб укласти угоду, що зупинить майбутні вторгнення, "чого не вдалося зробити Обамі та Байдену".

"Також, коли йдеться про обмін територіями, я реалістично оцінюю ситуацію: жоден російський солдат не буде висланий з України найближчим часом. Однак ми не хочемо завершувати цей конфлікт таким чином, щоб винагороджувати агресію.

Світ спостерігає", - підсумував сенатор.

Що передувало?

  • Президент США Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський, а не російський диктатор Володимир Путін гальмує укладення потенційної мирної угоди.

  • Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск нагадав, що Росія відхилила мирний план врегулювання війни в Україні, запропонований США, а не президент Володимир Зеленський.

  • Диктатор Путін сказав, що РФ добиватиметься "поставлених цілей", поки Україна не зрозуміє необхідність "сталого миру"

Топ коментарі
+16
Авжеж не вийдуть...без ніг ще ніхто не ходив .Мадяр це підтвердить...
16.01.2026 09:00 Відповісти
+16
Йдіть нах.. , довбані американські клоуни . Дістали вже своєю пустопорожньою балаканиною .
16.01.2026 09:08 Відповісти
+15
ну москальські недосолдати в Україні - то діло таке.... третьорядне!
Ось що головне - це то, що сша тепер вже не постачає Україні ні зброю, ні **********. А тільки продає і тільки через європейських посередників!!!
Ось це я розумію "боротьба" за свободу і за демократію....
Дякуємо, що хоча би кацапів з Венесуели виперли, щоб їм менше нафтодоларів діставалось щорічно....
16.01.2026 09:09 Відповісти
"Входит и выходит"(с). Правда сенатор Грем не настолько оптимист как Иа. Но Байдена таки лягнул.
16.01.2026 09:02 Відповісти
Розводьте руками - Байден надав військової допомоги на 60 млд а ви на 2026 р намалювали 800 млн
16.01.2026 09:07 Відповісти
60 млд які розікрали...а чомусь сонний джо лендліз не запустив
16.01.2026 09:11 Відповісти
Петріота з ракетами якось не дуже й вкрадеш
16.01.2026 09:14 Відповісти
Не все ж європейцям заробляти на війні..
16.01.2026 09:13 Відповісти
"Не все ж європейцям заробляти на війні"

и кто им платит?
16.01.2026 10:03 Відповісти
Мабуть трампонутий з ху...лом домовились, та ділять особистий прибуток.
16.01.2026 09:14 Відповісти
А якщо трампонутому ще одну премію миру подарувати, бо офіційно він не заслуговує даже бути присутнім на нагородженні, тоді як.
Ваш новий девіз: "опустимо США разом( з ху...лом)"
16.01.2026 09:12 Відповісти
самі вони николи не вийдуть
16.01.2026 09:12 Відповісти
це скоріше визнання трампівської немічності і імпотенції.

коректніше так: при трампі - хрін його вдасться вибити росіян з України.
16.01.2026 09:12 Відповісти
Балабол грем вже не бажає зробити Іран GREAT AGAIN? Де кепка?
16.01.2026 09:13 Відповісти
А мы уйдём на север....(грем мені нагадує шакала з мультфільма Мауглі)
16.01.2026 09:27 Відповісти
16.01.2026 09:37 Відповісти
Не виведуть, бо про санкції проти росії, томагавки у тебе лише балачки.
А взагалі республиканці усі підлабузники, як оточення у Путіна.
16.01.2026 09:19 Відповісти
якщо не зупинив Омама та Байден, чому Трамп першою своєю президентською ходкою, який був між ними, також не зупинив війну?
16.01.2026 09:24 Відповісти
Ні він балабол як Зеленський. Ми маємо зрозуміти Трампа, ми ж змогли зрозуміти Зеленського !
16.01.2026 13:26 Відповісти
Так вони і в найдальшому часі не вийдуть.Поки не винесуть.
16.01.2026 09:24 Відповісти
Якщо не вийдуть, то де ж ми їх хоронить будемо?
16.01.2026 09:31 Відповісти
Навіщо цитувати цього брехуна та пдлабузника??? Воно НІЧОГО не вирішує і просто струшує повітря. Жодна з його обіцянок не була виконана, а прогнози ніколи збуваються. Тупо нікчема, лицемір та блазень.
16.01.2026 09:39 Відповісти
Тому треба просто заморозити військову агресію рахи до наступних виборів президента США !?...
16.01.2026 09:44 Відповісти
Спочатку Клінтону а потім вже Обамці, байдену і Тангоплясу пиз..юку, який хоче допомогти х..йлу,
16.01.2026 10:00 Відповісти
Звісно. Не вийдуть. Їх винесуть у чорних пакетах.
16.01.2026 10:15 Відповісти
Якщо не вийдуть то усі будуть знищені, кілька мільйонів кацапів ляже на українській землі й буде її одобрювати
16.01.2026 10:51 Відповісти
українці вибрали собі президента 🤡 зеленського ,шоб він їх захищав , бо розжеріли при Порошенко ,хтіли жити добре і ржати більше , а воно цей 🤡 торчок кончений ,розграбував всіх ,і кинув до мясорубки , і українську теріторію здає, кожного дня московії ...
16.01.2026 11:12 Відповісти
не вийдуть, тому що здохнуть
16.01.2026 11:13 Відповісти
Містер-очевидність... Ну, що, згадаємо сонного Джо? Той хоча б чимось допомагав...
16.01.2026 11:16 Відповісти
Розкажи про це Трампу ! Чи це Трампом навіть не планується ? Тільки відвід ЗСУ з Херсона, Запорожськой області та з Донбассу
16.01.2026 13:22 Відповісти
Він у своїх заявах протиріччя не бачить? Москалі не виходять ,і це не винагорода агресору?
16.01.2026 18:04 Відповісти
Тоді всі ці к@цапи мають здохнути, якщо добровільно вийти не хочуть!
17.01.2026 07:22 Відповісти
 
 