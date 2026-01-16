Російські солдати не вийдуть з України найближчим часом, оцінюю ситуацію реалістично, - сенатор Грем

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем не вірить, що російські війська найближчим часом вийдуть з території України.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

Заява Грема

"Я ціную наполегливу працю президента Трампа та його команди, які намагаються гідно та справедливо покласти край цій кровопролитній бійні в Україні. Нагадуємо, що будь-яка угода про безпеку в рамках припинення кровопролиття в Україні має бути розглянута Конгресом", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Велика Британія не підтримує ідею прямих переговорів з Путіним

За словами Грема, мета Штатів полягає в тому, щоб укласти угоду, що зупинить майбутні вторгнення, "чого не вдалося зробити Обамі та Байдену".

"Також, коли йдеться про обмін територіями, я реалістично оцінюю ситуацію: жоден російський солдат не буде висланий з України найближчим часом. Однак ми не хочемо завершувати цей конфлікт таким чином, щоб винагороджувати агресію.

Світ спостерігає", - підсумував сенатор.

Читайте: Путін - брехун, який знущається з мирного процесу, - сенатор-республіканець Вікер

Що передувало?

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський, а не російський диктатор Володимир Путін гальмує укладення потенційної мирної угоди.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск нагадав, що Росія відхилила мирний план врегулювання війни в Україні, запропонований США, а не президент Володимир Зеленський.

Диктатор Путін сказав, що РФ добиватиметься "поставлених цілей", поки Україна не зрозуміє необхідність "сталого миру"

Читайте також: Зеленський на критику Трампа: Україна ніколи не була й не буде перепоною для миру