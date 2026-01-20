Сенат США більше не відкладатиме законопроєкт про жорсткі санкції проти РФ, - Грем

грем,ліндсі

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що двопартійний законопроєкт про жорсткі санкції проти Росії більше не буде відкладений після того, як президент США Дональд Трамп підтримав цю ініціативу.

Про це він сказав в етері Fox News, передає Цензор.НЕТ.

"Він ніколи не повернеться на полицю, бо президент Трамп вважає, що він йому потрібен. Я думаю, що він йому потрібен", - заявив Грем, коментуючи майбутнє санкційного пакету.

Попри те, що законопроєкт поки не внесений на розгляд Сенату, чиновник Білого дому підтвердив Fox News, що Дональд Трамп підтримує це законодавство.

Водночас розгляд документа гальмується через процедурну суперечку в Конгресі. Лідер більшості в Сенаті Джон Тун наполягає, що ініціатива має спочатку пройти Палату представників, тоді як Грем вимагає почати розгляд саме у верхній палаті.

Як зазначає видання, проходження законопроєкту через Палату представників може зайняти значно більше часу, ніж сенатори готові чекати.

Топ коментарі
+14
Це протягують нам моркву як віслюкам… Вступайте в в»Раду миру», а ми санкції пу накладемо. Не вірте рудому покидьку.
20.01.2026 13:41 Відповісти
+11
цей Грем як повія, працює ротом за гроші, одна на трасі інша у сенаті
20.01.2026 13:34 Відповісти
+9
ще ніколи Америка не була такою ..такою ..навіть слово не підберу .. жалюгідною..при такій силі
20.01.2026 13:41 Відповісти
скиньте хтось ту гіфку де фура безкінечно мчиться в стовп.
отак приблизно Гремка приймає надпотужний закон про санкції.
20.01.2026 13:30 Відповісти
20.01.2026 15:58 Відповісти
дякую
20.01.2026 16:03 Відповісти
20.01.2026 13:32 Відповісти
цей Грем як повія, працює ротом за гроші, одна на трасі інша у сенаті
20.01.2026 13:34 Відповісти
Це протягують нам моркву як віслюкам… Вступайте в в»Раду миру», а ми санкції пу накладемо. Не вірте рудому покидьку.
20.01.2026 13:41 Відповісти
ще ніколи Америка не була такою ..такою ..навіть слово не підберу .. жалюгідною..при такій силі
20.01.2026 13:41 Відповісти
ось тут і все починається намальовуватись, щодо реалій "трьох незалежних гілок влади" і т.д. Рудий гандон все міми законодавчої влади проніс. а там всі сенатори і т.д. засунули свій язик туди, куди б засунула корова, який треба мовчати.
20.01.2026 13:44 Відповісти
угу.. я чесно кажучи якось припускав що система противоваг в США працює ..а виходить ні

мейк Амеріка шіт егейн
20.01.2026 13:46 Відповісти
Вы это абсолютно напрасно сказали ! Именно при Обама она такой стала,а это всё последствия!Грузия,Иран, Израиль, Сирия, Украина!И это мнение вменяемых экспертов мирового масштаба! Если бы не этот попугай мы бы ничего этого не имели!Причина-Следствие!
20.01.2026 14:14 Відповісти
А "накрахмаленьій рьіжій чубчік ніпрічьом, єта всьо подльіє папірєднікі. Абамка, Байдєн ва всьом вінаватьіе". Знаємо, бачимо овече стадо зебілів в Україні.
20.01.2026 14:21 Відповісти
"Не пройшло і трьох років" ...
20.01.2026 13:42 Відповісти
Вже рік пройшов як цей ідіот розказує про санкції і про те як сша буде гарантувати безпеку Україні. Зате як підписати угоду про корисні копалини так за один день заставив Україну
20.01.2026 13:44 Відповісти
Ну, українчики вибрали дуже здібного адвоката і верховного головнокомандуючого, так що не скиглимо
20.01.2026 14:10 Відповісти
*я цього гундосого крадія і дауна не вибирав
20.01.2026 14:14 Відповісти
А просто прийняти закон ще рік тому - не варіант? Це імпотентне патякання про невідкладання і неповернення на полицю звучить жалюгідно та імбецильно.
20.01.2026 14:01 Відповісти
Як вбачається із прогнозних досліджень компетентних джерел, демократи виграЮть проміжні вибори 2026 року до Конгресу США зі значним відривом від респів.
Тож, далі можна чекати, як переможці піддаватимуть імпічменту та усувптимуть з посад як Трампа, так і Венса, щоби трохи згодом посадити їх у в'язницю на довічний термін, зробивши перед цим свого спікера від демпартії президентом Америки.

https://pbs.twimg.com/media/G_Emcf4W8AABTmh?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G_Emcf4W8AABTmh?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G_Emcf4W8AABTmh?format=jpg&name=small
20.01.2026 14:03 Відповісти
Споримо що вони як прийдуть до влади лиш будуть торгуватись та затримувати закони і так до виборів президента.

Ніякого усунення від влади не буде, тільки те що Трамп зупинить аудит соціальних виплат та кримінальні справи по них і на тому вони розійдуться.
20.01.2026 15:29 Відповісти
Так, і така ймовірність є ненульовою.
20.01.2026 15:37 Відповісти
Черговий пердь в калюжу, бо в законпроекты передбачено. що санкцыъ будуть застосованы при наявносты рышення рижого Донны, а агент Краснов цього ныколи не зробить
20.01.2026 14:09 Відповісти
Америка, завдяки рудому ********* агенту,стала жалюгідним посміховиськом, що стоїть на цирлах перед москвою.
20.01.2026 14:14 Відповісти
не від кладатиме, але і не прийматиме. потужно блд.
20.01.2026 14:18 Відповісти
Законопроєкт був змінений так, шо санкції запроваджує Трамп. Або ні. Це його право. Всі обов'язкові норми на вимогу Білого дому прибрали. Це торгівля повітрям для лохів.
20.01.2026 14:27 Відповісти
Якісь клоуни несмішні пішли.
20.01.2026 16:47 Відповісти
Заї...ав ти своїм "законопроектом", вже пів-року "кал мнеш", спочатку зроби потім язиком плескай.
20.01.2026 18:47 Відповісти
 
 