Сенат США більше не відкладатиме законопроєкт про жорсткі санкції проти РФ, - Грем
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що двопартійний законопроєкт про жорсткі санкції проти Росії більше не буде відкладений після того, як президент США Дональд Трамп підтримав цю ініціативу.
Про це він сказав в етері Fox News, передає Цензор.НЕТ.
"Він ніколи не повернеться на полицю, бо президент Трамп вважає, що він йому потрібен. Я думаю, що він йому потрібен", - заявив Грем, коментуючи майбутнє санкційного пакету.
Попри те, що законопроєкт поки не внесений на розгляд Сенату, чиновник Білого дому підтвердив Fox News, що Дональд Трамп підтримує це законодавство.
Водночас розгляд документа гальмується через процедурну суперечку в Конгресі. Лідер більшості в Сенаті Джон Тун наполягає, що ініціатива має спочатку пройти Палату представників, тоді як Грем вимагає почати розгляд саме у верхній палаті.
Як зазначає видання, проходження законопроєкту через Палату представників може зайняти значно більше часу, ніж сенатори готові чекати.
отак приблизно Гремка приймає надпотужний закон про санкції.
мейк Амеріка шіт егейн
Тож, далі можна чекати, як переможці піддаватимуть імпічменту та усувптимуть з посад як Трампа, так і Венса, щоби трохи згодом посадити їх у в'язницю на довічний термін, зробивши перед цим свого спікера від демпартії президентом Америки.
Ніякого усунення від влади не буде, тільки те що Трамп зупинить аудит соціальних виплат та кримінальні справи по них і на тому вони розійдуться.