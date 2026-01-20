Сенат США більше не відкладатиме законопроєкт про жорсткі санкції проти РФ, - Грем

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що двопартійний законопроєкт про жорсткі санкції проти Росії більше не буде відкладений після того, як президент США Дональд Трамп підтримав цю ініціативу.

Про це він сказав в етері Fox News.

"Він ніколи не повернеться на полицю, бо президент Трамп вважає, що він йому потрібен. Я думаю, що він йому потрібен", - заявив Грем, коментуючи майбутнє санкційного пакету.

Попри те, що законопроєкт поки не внесений на розгляд Сенату, чиновник Білого дому підтвердив Fox News, що Дональд Трамп підтримує це законодавство.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорська MOL купує підсанкційний нафтопереробний завод "Газпром нафти" у Сербії. Угоду мають погодити США

Водночас розгляд документа гальмується через процедурну суперечку в Конгресі. Лідер більшості в Сенаті Джон Тун наполягає, що ініціатива має спочатку пройти Палату представників, тоді як Грем вимагає почати розгляд саме у верхній палаті.

Як зазначає видання, проходження законопроєкту через Палату представників може зайняти значно більше часу, ніж сенатори готові чекати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські солдати не вийдуть з України найближчим часом, оцінюю ситуацію реалістично, - сенатор Грем