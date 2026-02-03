Сенатор Грем закликав Трампа передати Україні далекобійні ракети Tomahawk: Тиск на Путіна не працює

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав президента США Дональда Трампа посилити тиск на Росію і розглянути термінову передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk на тлі масованої атаки  цієї ночі.

Про тиск на Росію

На думку Грема, тиск, який США нині чинить на Росію "очевидно не працює". Йдеться про мирні перемовини й припинення масових атак на Україну. Водночас він підтримав зусилля американського лідера із митами для країн, що купують нафту з РФ.

"Ідея президента Трампа діяти проти покупців путінської нафти, які підтримують його військову машину, повинна бути енергійно реалізована США та Європою. Президент Трамп паралізував економіку Путіна, взявшись нафтові компанії та нафтопереробні заводи. Мита на Індію є хорошим прикладом того, як можуть змінитися справи. Зараз Індія купує значно менше російської нафти, і якщо інші великі покупці підуть її прикладом, це допоможе покласти край цій кривавій бійні", - написав він.

Про ракети Tomahawk

Після чергового масового удару минулої ночі Грем звернувся до Дональда Трампа:

"Я закликаю президента Трампа розпочати процес надання Україні ракет "Томагавк", що змінить правила гри у військовому плані. Найближчими днями та тижнями ми маємо посилити тиск на Путіна. Будь-які переговори, які будуть сприйняті як надмірне винагородження агресії, спричинять катастрофи в усьому світі. Зворотне також є правдою.

Якщо переговори призведуть до створення вільної, сильної та незалежної України, яка мусила піти на поступки, світ стане набагато стабільнішим. Час має вирішальне значення", - наголосив сенатор США.

Переговори України та США щодо передачі Tomahawk

  • 6 жовтня 2025 року Трамп заявив, що певною мірою ухвалив рішення про постачання Tomahawk Україні, водночас підкресливши, що не хоче ескалації й перед остаточним рішенням хоче знати конкретні цілі їхнього застосування та маршрути польоту.
  • Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що у Вашингтоні обговорюють можливість постачання Tomahawk, але остаточне рішення лишається за Трампом. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що під час зустрічі на полях Генасамблеї ООН президенти України й США торкалися питання зняття табу на постачання озброєнь.
  • 8 жовтня Зеленський сказав журналістам, що під час зустрічі в Білому домі 18 серпня Трамп не відмовив у проханні щодо Tomahawk. 10 жовтня президент Росії Володимир Путін попередив, що у разі постачання цих ракет відповіддю Москви стане посилення системи ППО.
  • 13 жовтня Трамп повідомив, що США можуть надіслати Tomahawk Україні, якщо Путін відмовиться від врегулювання. 16 жовтня президенти США та РФ провели телефонну розмову, під час якої, за словами Трампа, ідея постачання ракет не сподобалася Путіну.
  • 17 жовтня під час зустрічі у Вашингтоні Зеленський підтвердив, що Трамп не сказав однозначного "ні", але й не дав прямого "так". 20 жовтня Зеленський зазначив, що європейські лідери розглядають можливість звернутися до Трампа з проханням дозволити використання Tomahawk Україні.
  • 31 жовтня стало відомо, що Пентагон дав Білому дому "зелене світло" на передачу Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk після оцінки, що це не матиме негативного впливу на запаси США. Остаточне політичне рішення в руках Трампа.
  • Проте вже на початку листопада 2025 року Трамп заявив, що наразі не розглядає можливість передачі крилатих ракет "Томагавк" Україні.

Дякуємо містер Грем але але рудий збоченець не може надати ракети бо ***** хороший хлопець. Треба почекати може два дні може і три роки.
03.02.2026 18:35
Вже ж більше року пройшло як Трамп за 24 години закінчив війну кацапів проти України.З діючих президентів лишень Гундосий Вождь може скласти йому конкуренцію своєю балаболкою.
03.02.2026 18:42
не нада нам їхні подачки . в нас все є

Українська крилата ракета "Фламінго", яку почала виготовляти компанія Fire Point, за деякими показниками перевершує американську крилату ракету Tomahawk. Зокрема - за дальністю та за розміром бойової частини.

Про це повідомляє https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Україна із посиланням на видання https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-weapons-industry-missiles-drones-russia-war-b2860090.html The Independent.
03.02.2026 18:39
03.02.2026 18:35
один мінус, всю цю хрєнь не можуть заставити літати))
03.02.2026 19:07
ВАМ - "не нада"... А НАМ - чим більше - тим краще...
03.02.2026 19:52
03.02.2026 20:28
Свій "сарказм" запхни собі під копчик... Бо щось від твого "сарказму" смердить кацапськими провокаціями... Я тебе вже не раз, уже, читаю... І "смердить" все більше...
03.02.2026 20:30
Що тобі "зрозуміло" - це ТВОЯ справа... А я таких, як ти, за десяток років, на "Цензорі", десятки перебачив...
03.02.2026 20:45
шкода тебе
03.02.2026 20:46
Себе жалій... Бушеш "гнать брак" - відправлять "дабравольцем" - "кровью искупать вину"...
03.02.2026 20:50
дурік лічись. . під ліжко не забудь заглянути в тебе і там кацапи ховаються .
03.02.2026 20:56
Я заглянув... А там ТИ сидиш... І від тебе "щами" смердить...
03.02.2026 21:03
Почала? Виготовляти? Та про цю контору вже навіть і згадки немає в реєстрах підприємств
03.02.2026 20:29
когось на%бали как котят во всі дірки. не здогадуєтесь кого?
03.02.2026 20:30
Ти ж розумієш, що цей Грем собі "вагу" так набиває, наче альтернативна думка від республіканців?
03.02.2026 18:44
Але за весь час набив мабуть лише синці на власному язикові.
03.02.2026 18:46
И что? Это плохо?
04.02.2026 04:30
он с блюменталем уже год все время что-то закликают. Эффект примерно как от хрипосиков гундоса
03.02.2026 18:42
Балаболи трампонівські-йдіть в сраку. Немає віри в ці балачки і на копійку.
03.02.2026 18:44
Ше один заклинатель змій
03.02.2026 18:45
Щоб дати томагавки - це ж мужність треба виявити неабияку. А чи здатен Трамп на таке, то питання дуже відкрите. Це хіба що перед довиборами, десь в жовтні, чи вересні місяці, він може і без мужності вже це зробити, якщо справи будуть дуже погані і вони програватимуть в обидві палати демократам.
Сподівань, щоб хоча б до літа він розміркується, то, мабуть, марно.
03.02.2026 18:49
зайдить на Х та напишіть йому напряму
03.02.2026 18:51
Ньєт! На ето я пойтіть німагу.(с) Трамп
03.02.2026 18:54
03.02.2026 19:19
Тиск не працює. Тобто губи старини Трумпа вже не дають ті атмосфери, що раніше
03.02.2026 18:54
та він же такими закликами зєлю без ножа ріже! ну а от візьме доні, та й передасть? і шо тоді зєлічкє дєлать, куда їх подівать? не пускать же йому їх по браттях своїх старших на мацкву? томагавки це ж не двушечки!!
03.02.2026 19:03
А навіщо та "Москва"? Нам більш цікава Алабуга...
03.02.2026 19:53
В великого Д роками прогресує руський сифіліс і мозок працює по іншому...
03.02.2026 19:06
Пусті балачки, ніхто їх не передасть ніколи
03.02.2026 19:12
я тобі завтра поцьомаю намалюю їх... якщо захочеш
03.02.2026 19:14
Томагавки як той ховрах - ти його бачиш, ні, але він є.
03.02.2026 19:22
допоки є Трамп ніякого відчутного впливу на ***** на жаль не буде як і завершення війни ... тож без ілюзій
класика хто більше за всіх базікає менше за всіх зробить.

Можливо зірки зійдуться через 2.5 рокі і прийде дійсно сильна людина і не педофіл ,, звісно томагавками ми ********** всю московію взагалі без тіні сумніву за пів року рік...
03.02.2026 19:32
Свихнувшийся старый дурак, живущий в своем маразматическом мире памперсов со старческой мочой. Если не дают значит есть причины.
03.02.2026 19:33
ну тут я не дуже згідний. Я так розумію, шо ти з мага табору, бо там всі такі старі *******, починаючи від рудої мавпи
03.02.2026 20:15
"Якщо переговори призведуть до створення вільної, сильної та незалежної України, яка мусила піти на поступки, світ стане набагато стабільнішим. Час має вирішальне значення", - наголосив сенатор США. Дурню якусь меле сенатор, з яркого куя світ стане стабільнішим? Та він ще більше розбалансується, бо кожен сильніший захоче загарбати щось у більш слабкого без покарання...
03.02.2026 19:43
Угу, після поступок Україна і світ стануть сильніше. Від поступок стають сильніше, саме так. Тільки не ті про кого каже Грем.
03.02.2026 21:26
"Сєнатор Грем" постійно до чогось "закликає", але то вскорш за все просто трьоп
03.02.2026 20:14
Невже не зрозуміло, що від Трампа Україна отримає великий х...й, а не томагавки.
03.02.2026 21:37
Походу Грем там за міського дурачка, на якого не звертають увги.
04.02.2026 01:42
 
 