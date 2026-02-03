Сенатор Грем закликав Трампа передати Україні далекобійні ракети Tomahawk: Тиск на Путіна не працює

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав президента США Дональда Трампа посилити тиск на Росію і розглянути термінову передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk на тлі масованої атаки цієї ночі.

Як інформує Цензор.НЕТ, заяву він опублікував у соцмережі Х.

Про тиск на Росію

На думку Грема, тиск, який США нині чинить на Росію "очевидно не працює". Йдеться про мирні перемовини й припинення масових атак на Україну. Водночас він підтримав зусилля американського лідера із митами для країн, що купують нафту з РФ.

"Ідея президента Трампа діяти проти покупців путінської нафти, які підтримують його військову машину, повинна бути енергійно реалізована США та Європою. Президент Трамп паралізував економіку Путіна, взявшись нафтові компанії та нафтопереробні заводи. Мита на Індію є хорошим прикладом того, як можуть змінитися справи. Зараз Індія купує значно менше російської нафти, і якщо інші великі покупці підуть її прикладом, це допоможе покласти край цій кривавій бійні", - написав він.

Про ракети Tomahawk

Після чергового масового удару минулої ночі Грем звернувся до Дональда Трампа:

"Я закликаю президента Трампа розпочати процес надання Україні ракет "Томагавк", що змінить правила гри у військовому плані. Найближчими днями та тижнями ми маємо посилити тиск на Путіна. Будь-які переговори, які будуть сприйняті як надмірне винагородження агресії, спричинять катастрофи в усьому світі. Зворотне також є правдою. Якщо переговори призведуть до створення вільної, сильної та незалежної України, яка мусила піти на поступки, світ стане набагато стабільнішим. Час має вирішальне значення", - наголосив сенатор США.

Переговори України та США щодо передачі Tomahawk

6 жовтня 2025 року Трамп заявив, що певною мірою ухвалив рішення про постачання Tomahawk Україні, водночас підкресливши, що не хоче ескалації й перед остаточним рішенням хоче знати конкретні цілі їхнього застосування та маршрути польоту.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що у Вашингтоні обговорюють можливість постачання Tomahawk, але остаточне рішення лишається за Трампом. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що під час зустрічі на полях Генасамблеї ООН президенти України й США торкалися питання зняття табу на постачання озброєнь.

8 жовтня Зеленський сказав журналістам, що під час зустрічі в Білому домі 18 серпня Трамп не відмовив у проханні щодо Tomahawk. 10 жовтня президент Росії Володимир Путін попередив, що у разі постачання цих ракет відповіддю Москви стане посилення системи ППО.

13 жовтня Трамп повідомив, що США можуть надіслати Tomahawk Україні, якщо Путін відмовиться від врегулювання. 16 жовтня президенти США та РФ провели телефонну розмову, під час якої, за словами Трампа, ідея постачання ракет не сподобалася Путіну.

17 жовтня під час зустрічі у Вашингтоні Зеленський підтвердив, що Трамп не сказав однозначного "ні", але й не дав прямого "так". 20 жовтня Зеленський зазначив, що європейські лідери розглядають можливість звернутися до Трампа з проханням дозволити використання Tomahawk Україні.

31 жовтня стало відомо, що Пентагон дав Білому дому "зелене світло" на передачу Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk після оцінки, що це не матиме негативного впливу на запаси США. Остаточне політичне рішення в руках Трампа.

Проте вже на початку листопада 2025 року Трамп заявив, що наразі не розглядає можливість передачі крилатих ракет "Томагавк" Україні.

