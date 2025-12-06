Пентагон був готовий до передачі Україні Tomahawk, але Трамп відмовив, - експосол США Тейлор

Міноборони США було готове поставити Україні далекобійні ракети Tomahawk, але процес зупинився, оскільки президент США Дональд Трамп відмовився санкціонувати передачу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на n-tv, про це заявив колишній посол США в Україні Вільям Тейлор.

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Так, Тейлор наголосив, що Пентагон вже завершив плани поставок Tomahawk.

"Скажу вам так: Пентагон, наше Міністерство оборони, було готове до рішення президента щодо поставки ракет Tomahawk Україні. Вони були повністю готові", - сказав експосол.

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Він зауважив, що хоча Трамп зрештою не санкціонував поставку, сама можливість постачання зберігається й нині.

"Я вважаю, що це було б важливо – не як вирішальний фактор у війні, але суттєвий елемент тиску на Путіна", - додав Тейлор.

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Переговори України та США щодо передачі Tomahawk