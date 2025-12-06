Пентагон був готовий до передачі Україні Tomahawk, але Трамп відмовив, - експосол США Тейлор
Міноборони США було готове поставити Україні далекобійні ракети Tomahawk, але процес зупинився, оскільки президент США Дональд Трамп відмовився санкціонувати передачу.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на n-tv, про це заявив колишній посол США в Україні Вільям Тейлор.
Так, Тейлор наголосив, що Пентагон вже завершив плани поставок Tomahawk.
"Скажу вам так: Пентагон, наше Міністерство оборони, було готове до рішення президента щодо поставки ракет Tomahawk Україні. Вони були повністю готові", - сказав експосол.
Він зауважив, що хоча Трамп зрештою не санкціонував поставку, сама можливість постачання зберігається й нині.
"Я вважаю, що це було б важливо – не як вирішальний фактор у війні, але суттєвий елемент тиску на Путіна", - додав Тейлор.
Переговори України та США щодо передачі Tomahawk
- 6 жовтня Трамп заявив, що певною мірою ухвалив рішення про постачання Tomahawk Україні, водночас підкресливши, що не хоче ескалації й перед остаточним рішенням хоче знати конкретні цілі їхнього застосування та маршрути польоту.
- Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що у Вашингтоні обговорюють можливість постачання Tomahawk, але остаточне рішення лишається за Трампом. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що під час зустрічі на полях Генасамблеї ООН президенти України й США торкалися питання зняття табу на постачання озброєнь.
- 8 жовтня Зеленський сказав журналістам, що під час зустрічі в Білому домі 18 серпня Трамп не відмовив у проханні щодо Tomahawk. 10 жовтня президент Росії Володимир Путін попередив, що у разі постачання цих ракет відповіддю Москви стане посилення системи ППО.
- 13 жовтня Трамп повідомив, що США можуть надіслати Tomahawk Україні, якщо Путін відмовиться від врегулювання. 16 жовтня президенти США та РФ провели телефонну розмову, під час якої, за словами Трампа, ідея постачання ракет не сподобалася Путіну.
- 17 жовтня під час зустрічі у Вашингтоні Зеленський підтвердив, що Трамп не сказав однозначного "ні", але й не дав прямого "так". 20 жовтня Зеленський зазначив, що європейські лідери розглядають можливість звернутися до Трампа з проханням дозволити використання Tomahawk Україні.
- 31 жовтня стало відомо, що Пентагон дав Білому дому "зелене світло" на передачу Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk після оцінки, що це не матиме негативного впливу на запаси США. Остаточне політичне рішення в руках Трампа.
- Проте вже на початку листопада Трамп заявив, що наразі не розглядає можливість передачі крилатих ракет "Томагавк" Україні.
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