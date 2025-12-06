РУС
Новости Ракеты Tomahawk для Украины
1 037 18

Пентагон был готов к передаче Украине Tomahawk, но Трамп отказал, - экс-посол США Тейлор

Экс-посол США Тейлор о Томагавках

Минобороны США было готово поставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, но процесс остановился, поскольку президент США Дональд Трамп отказался санкционировать передачу.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на n-tv, об этом заявил бывший посол США в Украине Уильям Тейлор.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Так, Тейлор подчеркнул, что Пентагон уже завершил планы поставок Tomahawk.

"Скажу вам так: Пентагон, наше Министерство обороны, было готово к решению президента о поставке ракет Tomahawk Украине. Они были полностью готовы", - сказал экс-посол.

Читайте также: Вместо Tomahawk Уиткофф предлагал украинской делегации просить у Трампа 10-летнее освобождение от тарифов, - WSJ

Он отметил, что хотя Трамп в конечном итоге не санкционировал поставку, сама возможность поставок сохраняется и сейчас.

"Я считаю, что это было бы важно - не как решающий фактор в войне, но существенный элемент давления на Путина", - добавил Тейлор.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Производители готовы поставлять Украине "Томагавки" при положительном сигнале от Трампа, - Зеленский. ВИДЕО

Переговоры Украины и США о передаче Tomahawk

  • 6 октября Трамп заявил, что, в определенной степени, принял решение о поставках Tomahawk Украине, при этом подчеркнув, что не хочет эскалации и перед окончательным решением хочет знать конкретные цели их применения и маршруты полета.
  • Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что в Вашингтоне обсуждают возможность поставки Tomahawk, но окончательное решение остается за Трампом. Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что во время встречи на полях Генассамблеи ООН президенты Украины и США затронули вопрос снятия табу на поставки вооружений.
  • 8 октября Зеленский сказал журналистам, что во время встречи в Белом доме 18 августа Трамп не отказал в просьбе о Tomahawk. 10 октября президент России Владимир Путин предупредил, что в случае поставки этих ракет ответом Москвы станет усиление системы ПВО.
  • 13 октября Трамп сообщил, что США могут отправить Tomahawk Украине, если Путин откажется от урегулирования. 16 октября президенты США и РФ провели телефонный разговор, во время которого, по словам Трампа, идея поставки ракет не понравилась Путину.
  • 17 октября во время встречи в Вашингтоне Зеленский подтвердил, что Трамп не сказал однозначного "нет", но и не дал прямого "да". 20 октября Зеленский отметил, что европейские лидеры рассматривают возможность обратиться к Трампу с просьбой разрешить использование Tomahawk Украине.
  • 31 октября стало известно, что Пентагон дал Белому дому "зеленый свет" на передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk после оценки, что это не окажет негативного влияния на запасы США. Окончательное политическое решение в руках Трампа.
  • Однако уже в начале ноября Трамп заявил, что пока не рассматривает возможность передачи крылатых ракет "Томагавк" Украине.

США (28529) Тейлор Уильям (170) Трамп Дональд (7197) Томагавк (67)
Трамп почитав характеристики ракети фламіндич, і вирішив не соромитися зі своїми томагавками.
показать весь комментарий
06.12.2025 22:10 Ответить
Він повірив у зелене сцяння що будуть 3000 штук до кінця року в нас вироблені
показать весь комментарий
06.12.2025 22:23 Ответить
Скорше ***** сказав "Трамп не давай томагавки" і Трамп відповів " Яволь май фюрер"🤔
показать весь комментарий
06.12.2025 22:29 Ответить
А ідіот Гексет про це знав, що він був говий?
показать весь комментарий
06.12.2025 22:14 Ответить
гексет завжди не проти накатити келих другий дешевого віскаря.
то, яка йому різниця, що там кому готові?
показать весь комментарий
06.12.2025 22:25 Ответить
Це він гей?)))
показать весь комментарий
06.12.2025 22:36 Ответить
Старый говнюк!
показать весь комментарий
06.12.2025 22:15 Ответить
А до Трампа хто відмовляв - Байден і потужний міністр Остін, чи на цей випадок у екс-посла вже готова інша відмазка?
показать весь комментарий
06.12.2025 22:16 Ответить
Пам'ятаю, як за часів Байден просили дозволи на нанесення ударів ATACMS по аеродромам в зоні досяжності, звідки кожен день вилітала авіація. Але фіг там, це ж була б "ескалація"... А коли вже дозволили бити, під кінець каденції Байдена, всі літаки перебазували на інші аеродроми.
показать весь комментарий
06.12.2025 22:22 Ответить
цей, як його?
саліван!
у всьому винен саліван та дєрьмак!
показать весь комментарий
06.12.2025 22:23 Ответить
Цікаво, а звідки б ці ракети запускали? Пентагон передав би на літаки-ракетоносці чи кораблі? Наземні ПУ нещодавно тільки почали поставляти, їх ще мало навіть для армії США...
показать весь комментарий
06.12.2025 22:19 Ответить
катапульти! старі добрі катапульти!
показать весь комментарий
06.12.2025 22:22 Ответить
ага!
а, зе!поц ляпав язикою...
ой, ***, що гундоса зе!гніда тільки не ляпала своїм язикою!
командує мінвійни, холуй алкаш вічний раб гегсет.
що, у сраку, вони готові були поставляти?

генерали піндосії, бойові генерали струнко!
всім повернутися, зняти штани, стати на коліна та приготувати сраку!!!!
зараз вас буде трахати руде тупе самозакохане ніщо, що знищує залишки колись могутньої держави!
а, ви терпіть, бо така ваша нікчемна доля.....
показать весь комментарий
06.12.2025 22:20 Ответить
Для чого, таке кажете про трампакса? Воно не таке, йому до cpаки! То куйло відмовив, а не цей - телевізійний клоун...
показать весь комментарий
06.12.2025 22:28 Ответить
Після цього останнього терміну на посту президента США Трампу і взагалі республіканцям нічого хорошого не світить в Америці . Особливо його довбанутій і засцяній команді . Токсичність для свого майбутнього в Америці вони собі вже прогарантували . Потім будуть скулити що то все Трампон , а вони прості жертви обставин .
показать весь комментарий
06.12.2025 22:28 Ответить
Імпічмент для цього дебіла.
показать весь комментарий
06.12.2025 22:37 Ответить
А при Байдені чого ? Через бикування алібаби ? Чи вже тоді в генералитеті завелась колона трампа
показать весь комментарий
06.12.2025 22:37 Ответить
Нафік ті Томагавки? Ну дадуть аід сили пів сотні... Параша дуже велика, це мало. У нас же ХВламінгАна 3000 км херяче. Вже б давно все повинно бути випалене в цьому радіусі.
показать весь комментарий
06.12.2025 22:41 Ответить
 
 