Пентагон был готов к передаче Украине Tomahawk, но Трамп отказал, - экс-посол США Тейлор
Минобороны США было готово поставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, но процесс остановился, поскольку президент США Дональд Трамп отказался санкционировать передачу.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на n-tv, об этом заявил бывший посол США в Украине Уильям Тейлор.
Так, Тейлор подчеркнул, что Пентагон уже завершил планы поставок Tomahawk.
"Скажу вам так: Пентагон, наше Министерство обороны, было готово к решению президента о поставке ракет Tomahawk Украине. Они были полностью готовы", - сказал экс-посол.
Он отметил, что хотя Трамп в конечном итоге не санкционировал поставку, сама возможность поставок сохраняется и сейчас.
"Я считаю, что это было бы важно - не как решающий фактор в войне, но существенный элемент давления на Путина", - добавил Тейлор.
Переговоры Украины и США о передаче Tomahawk
- 6 октября Трамп заявил, что, в определенной степени, принял решение о поставках Tomahawk Украине, при этом подчеркнув, что не хочет эскалации и перед окончательным решением хочет знать конкретные цели их применения и маршруты полета.
- Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что в Вашингтоне обсуждают возможность поставки Tomahawk, но окончательное решение остается за Трампом. Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что во время встречи на полях Генассамблеи ООН президенты Украины и США затронули вопрос снятия табу на поставки вооружений.
- 8 октября Зеленский сказал журналистам, что во время встречи в Белом доме 18 августа Трамп не отказал в просьбе о Tomahawk. 10 октября президент России Владимир Путин предупредил, что в случае поставки этих ракет ответом Москвы станет усиление системы ПВО.
- 13 октября Трамп сообщил, что США могут отправить Tomahawk Украине, если Путин откажется от урегулирования. 16 октября президенты США и РФ провели телефонный разговор, во время которого, по словам Трампа, идея поставки ракет не понравилась Путину.
- 17 октября во время встречи в Вашингтоне Зеленский подтвердил, что Трамп не сказал однозначного "нет", но и не дал прямого "да". 20 октября Зеленский отметил, что европейские лидеры рассматривают возможность обратиться к Трампу с просьбой разрешить использование Tomahawk Украине.
- 31 октября стало известно, что Пентагон дал Белому дому "зеленый свет" на передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk после оценки, что это не окажет негативного влияния на запасы США. Окончательное политическое решение в руках Трампа.
- Однако уже в начале ноября Трамп заявил, что пока не рассматривает возможность передачи крылатых ракет "Томагавк" Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
то, яка йому різниця, що там кому готові?
саліван!
у всьому винен саліван та дєрьмак!
а, зе!поц ляпав язикою...
ой, ***, що гундоса зе!гніда тільки не ляпала своїм язикою!
командує мінвійни, холуй алкаш вічний раб гегсет.
що, у сраку, вони готові були поставляти?
генерали піндосії, бойові генерали струнко!
всім повернутися, зняти штани, стати на коліна та приготувати сраку!!!!
зараз вас буде трахати руде тупе самозакохане ніщо, що знищує залишки колись могутньої держави!
а, ви терпіть, бо така ваша нікчемна доля.....