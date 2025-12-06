Пентагон был готов к передаче Украине Tomahawk, но Трамп отказал, - экс-посол США Тейлор

Минобороны США было готово поставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, но процесс остановился, поскольку президент США Дональд Трамп отказался санкционировать передачу.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на n-tv, об этом заявил бывший посол США в Украине Уильям Тейлор.

Так, Тейлор подчеркнул, что Пентагон уже завершил планы поставок Tomahawk.

"Скажу вам так: Пентагон, наше Министерство обороны, было готово к решению президента о поставке ракет Tomahawk Украине. Они были полностью готовы", - сказал экс-посол.

Он отметил, что хотя Трамп в конечном итоге не санкционировал поставку, сама возможность поставок сохраняется и сейчас.

"Я считаю, что это было бы важно - не как решающий фактор в войне, но существенный элемент давления на Путина", - добавил Тейлор.

Переговоры Украины и США о передаче Tomahawk