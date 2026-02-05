РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13723 посетителя онлайн
Новости Результат работы ПВО
2 187 6

РФ атаковала двумя "Искандер-М" и 183 БПЛА: ПВО обезвредила 156 целей

Обстрел 5 февраля 2026 года: как отработала ПВО?

В ночь на 5 февраля россияне выпустили по Украине две баллистические ракеты и 183 БПЛА различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Чем атаковали россияне?

Так, враг выпустил две баллистические ракеты Искандер-М из оккупированного Крыма.

Зафиксированы пуски 183 БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и других из направлений: Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Донецк – ВОТ Украины, около 110 из них – "шахеды".

Смотрите также: Мобильная огневая группа точными выстрелами уничтожила российский Shahed на сверхмалой высоте. ВИДЕО

Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 156 вражеских БПЛА.

Зафиксировано попадание баллистических ракет и 22 ударных БПЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 7 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. 

Читайте: Конгрессмен-республиканец Бейкон призвал предоставить Украине дальнобойное оружие на фоне массированных атак РФ

Обстрел 5 февраля 2026 года: как отработала ПВО?

Автор: 

обстрел (32544) ПВО (3663) Воздушные силы (3072)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Жодного дня щоб ворог не атакував мирні міста України ,а де відповідь по рашиських чортах ,чому міста рф та лднр з світлом і теплом ?
показать весь комментарий
05.02.2026 08:53 Ответить
бо евреї все вкрали
показать весь комментарий
05.02.2026 08:56 Ответить
Відповідь загубилась в 2019р,коли наріт привів до влади торчка!Інколи передивляючись інтерв*ю торчка до 2019р і після ,ну ніяк не можу зрозуміти вибір наріту,невже дійсно настільки ідіоти?
показать весь комментарий
05.02.2026 09:06 Ответить
так, ідіоти. причому навіть повномаштабна війна з сотнями тисяч жертв, зруйнованими містами без води та світла не привела їх до тями, бо і далі ******* зелупу....
показать весь комментарий
05.02.2026 10:57 Ответить
ті 73 % ідіотів мабуть повинні піти дорогою баранів на убой, думаТИ так і нездатні, це їх доля
показать весь комментарий
05.02.2026 13:45 Ответить
Іскандери знешкодили?
показать весь комментарий
05.02.2026 15:03 Ответить
 
 