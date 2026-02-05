РФ атаковала двумя "Искандер-М" и 183 БПЛА: ПВО обезвредила 156 целей
В ночь на 5 февраля россияне выпустили по Украине две баллистические ракеты и 183 БПЛА различных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Чем атаковали россияне?
Так, враг выпустил две баллистические ракеты Искандер-М из оккупированного Крыма.
Зафиксированы пуски 183 БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и других из направлений: Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Донецк – ВОТ Украины, около 110 из них – "шахеды".
Как отработала ПВО?
По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 156 вражеских БПЛА.
Зафиксировано попадание баллистических ракет и 22 ударных БПЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 7 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.
