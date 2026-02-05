РФ атаковала двумя "Искандер-М" и 183 БПЛА: ПВО обезвредила 156 целей

В ночь на 5 февраля россияне выпустили по Украине две баллистические ракеты и 183 БПЛА различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Чем атаковали россияне?

Так, враг выпустил две баллистические ракеты Искандер-М из оккупированного Крыма.

Зафиксированы пуски 183 БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и других из направлений: Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Донецк – ВОТ Украины, около 110 из них – "шахеды".

Смотрите также: Мобильная огневая группа точными выстрелами уничтожила российский Shahed на сверхмалой высоте. ВИДЕО

Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 156 вражеских БПЛА.



Зафиксировано попадание баллистических ракет и 22 ударных БПЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 7 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Читайте: Конгрессмен-республиканец Бейкон призвал предоставить Украине дальнобойное оружие на фоне массированных атак РФ