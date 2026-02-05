Україна відбиває повітряну атаку РФ

Увечері 4 лютого російські війська здійснили повітряну атаку на Україну із застосуванням ударних безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідну інформацію оприлюднили Повітряні сили Збройних сил України.

Сили оборони вживають комплекс заходів для протидії повітряній загрозі та захисту повітряного простору держави.

Рух ворожих БпЛА

О 19:16 - повідомлялося про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку.

О 19:18 - Швидкісна ціль на Кривий Ріг.

О 19:41 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

О 19:50 - БпЛА курсом на Запоріжжя.

Оновлена інформація

О 20:22 - БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Павлоград з півдня.

О 20:24 - БпЛА курсом на Суми.

О 20:46 - БпЛА з півночі курсом на Кривий Ріг.

Оновлена інформація

О 20:56 - Загроза застосування балістичного озброєння з південного напрямку.

О 20:59 - Швидкісна ціль курсом на Одещину (Сарата).

О 21:15 - Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

О 21:32 - КАБ курсом на Сумський район.

О 21:53 - Пуски КАБ на Запорізьку область.

О 22:12 - БпЛА курсом на Харків.

Оновлена інформація

О 23:17 - Ударні БпЛА із Сумщини в напрямку Чернігівської та Київської областей.

Оновлена інформація

О 00:01 - Кілька груп ударних БпЛА на півночі Черкащини

О 00:17 - Загроза балістики з півдня.

О 00:18 - Балістика зі східного напрямку.

О 00:46 - Ударні БпЛА на півдні Чернігівської обл., також декілька ворожих дронів на Харківщині, Сумщині, Кіровоградщині та на сході Полтавської обл.

Оновлена інформація

О 01:17 - Декілька ударних БпЛА на півночі Житомирщини.

О 01:25 - Групи ударних БпЛА на півночі та сході Дніпропетровщини, працює ППО.

Оновлена інформація

О 01:36 - Нові групи ударних БпЛА заходять з півдня у напрямку Павлограда Дніпропетровської обл. Ще кілька груп БпЛА рухаються у напрямку міста з півночі.

О 01:55 - Ворожий БпЛА на околицях Києва із західного напрямку (Ірпінь), ще декілька ворожих дронів поблизу Димера на Київщині.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Упродовж дня середи, 4 лютого, російські війська били по населених пунктах Херсонської області артилерією та дронами. Відомо про трьох загиблих та чотирьох поранених.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили касетними снарядами по ринку у Дружківці: щонайменше 7 загиблих і 8 поранених (оновлено). ФОТОрепортаж