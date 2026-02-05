Україна відбиває повітряну атаку РФ

Атака безпілотників 4 лютого

Увечері 4 лютого російські війська здійснили повітряну атаку на Україну із застосуванням ударних безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідну інформацію оприлюднили Повітряні сили Збройних сил України.

Сили оборони вживають комплекс заходів для протидії повітряній загрозі та захисту повітряного простору держави.

Рух ворожих БпЛА

О 19:16 - повідомлялося про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку.

О 19:18 - Швидкісна ціль на Кривий Ріг.

О 19:41 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

О 19:50 - БпЛА курсом на Запоріжжя.

Оновлена інформація

О 20:22 - БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Павлоград з півдня.

О 20:24 - БпЛА курсом на Суми.

О 20:46 - БпЛА з півночі курсом на Кривий Ріг.

Оновлена інформація

О 20:56 - Загроза застосування балістичного озброєння з південного напрямку.

О 20:59 - Швидкісна ціль курсом на Одещину (Сарата).

О 21:15 - Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

О 21:32 - КАБ курсом на Сумський район.

О 21:53 - Пуски КАБ на Запорізьку область.

О 22:12 - БпЛА курсом на Харків.

Оновлена інформація

О 23:17 - Ударні БпЛА із Сумщини в напрямку Чернігівської та Київської областей.

Оновлена інформація

О 00:01 - Кілька груп ударних БпЛА на півночі Черкащини

О 00:17 - Загроза балістики з півдня.

О 00:18 - Балістика зі східного напрямку.

О 00:46 - Ударні БпЛА на півдні Чернігівської обл., також декілька ворожих дронів на Харківщині, Сумщині, Кіровоградщині та на сході Полтавської обл.

Оновлена інформація

О 01:17 - Декілька ударних БпЛА на півночі Житомирщини.

О 01:25 - Групи ударних БпЛА на півночі та сході Дніпропетровщини, працює ППО.

Оновлена інформація

О 01:36 - Нові групи ударних БпЛА заходять з півдня у напрямку Павлограда Дніпропетровської обл. Ще кілька груп БпЛА рухаються у напрямку міста з півночі.

О 01:55 - Ворожий БпЛА на околицях Києва із західного напрямку (Ірпінь), ще декілька ворожих дронів поблизу Димера на Київщині.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Українські військові відбивають дотримання слова *****. Це якщо сказати по Трампу.
показати весь коментар
04.02.2026 20:18 Відповісти
Самі придули і повірили, дебілам типу тебе втюхали домовленність .На війні в піддавки ніхто не грає!!!
показати весь коментар
05.02.2026 01:44 Відповісти
Доктор? Роздаєш діагнози. А в дзеркало дивився?
показати весь коментар
05.02.2026 09:43 Відповісти
Зато Трампон і Сі чудово побазікали...
Покидьки !
показати весь коментар
04.02.2026 20:21 Відповісти
міндічь з зєлєнськім на чєку! галущєнко всі тец закрив своєю жопою!
показати весь коментар
04.02.2026 20:29 Відповісти
Про афганця Найема не забувайте. Усі інородці « добре» попрацювали в енергетиці
показати весь коментар
05.02.2026 04:04 Відповісти
Вашого преза будуть показувати нам по тєліку, французькі журналісти після обіду його інетерв'ювали.
показати весь коментар
04.02.2026 21:03 Відповісти
Може Зеленського треба посадити на ланцюг десь на Дарницький ТЕЦ?
показати весь коментар
04.02.2026 21:09 Відповісти
А що, гарна ідея, може не будуть туди бити
показати весь коментар
04.02.2026 23:33 Відповісти
На кожен енергооб'єкт по депутату ВР і всіх рівнів теж, та міністрів з помічниками і ОПу в повному складі, тоді і світло у людей буде!😁
показати весь коментар
05.02.2026 01:55 Відповісти
Знову три дрони літають декілька годин над Києвом і знімають майбутні об'єкти для атак, поки антидроновий купол Федорова спить, а Шмигаль попереджає що графіки відключень світла +2-22 можуть стати ще гіршими?
показати весь коментар
05.02.2026 04:10 Відповісти
@ (в перекладі, https://x.com/i/status/2019336949614669861 відео):
"«Якщо хочете знати де найсильніший народ, подивіться на Харків. -25° на вулиці, в магазині +2°, але ми живемо та працюємо!»
🇪🇬Громадянин Єгипту, який працює у квітковому магазині, вражений наскільки українці сильні духом."
показати весь коментар
05.02.2026 12:14 Відповісти
 
 