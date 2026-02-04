Ворог впродовж дня атакував Херсонщину дронами та артилерією: троє загиблих, ще четверо – поранені

Упродовж дня середи, 4 лютого, російські війська били по населених пунктах Херсонської області артилерією та дронами. Відомо про трьох загиблих та чотирьох поранених.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Є загиблі та поранені

Близько 07:00 окупанти здійснили комбінований удар по Бериславу - артилерією та БпЛА уразили мікроавтобус. Внаслідок атаки постраждав водій.

О 14:30 у цьому ж населеному пункті російські військові вбили цивільного – спрямували у людину FPV-дрон.

В Олександрівці Станіславської громади орієнтовно о 09:45 окупанти спрямували FPV-дрон на автомобіль, що обслуговує місцевий фельдшерсько-акушерський пункт. Загинула працівниця закладу, водій авто – дістав травм.

Читайте також: Обстріли та дистанційне мінування: у Херсоні поранено дев’ятьох цивільних, зокрема двоє дітей

Також вранці внаслідок артилерійського обстрілу у передмісті Херсона загинув чоловік, який перебував на вулиці. І ще одна людина дістала поранення в обласному центрі через вибухівку, що ворог скинув з БпЛА.

Ввечері у селі Українка ворог скинув вибухівку з дрона - постраждала одна людина.

Пошкоджень зазнали приватні будинки, тролейбуси, автомобілі.

Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення окупантами воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Дивіться також: Майже 2 тисячі дронів атакували Херсонщину за тиждень: 96% знищили сили ППО. ІНФОГРАФІКА