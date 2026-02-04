Ворог впродовж дня атакував Херсонщину дронами та артилерією: троє загиблих, ще четверо – поранені
Упродовж дня середи, 4 лютого, російські війська били по населених пунктах Херсонської області артилерією та дронами. Відомо про трьох загиблих та чотирьох поранених.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
Є загиблі та поранені
Близько 07:00 окупанти здійснили комбінований удар по Бериславу - артилерією та БпЛА уразили мікроавтобус. Внаслідок атаки постраждав водій.
О 14:30 у цьому ж населеному пункті російські військові вбили цивільного – спрямували у людину FPV-дрон.
В Олександрівці Станіславської громади орієнтовно о 09:45 окупанти спрямували FPV-дрон на автомобіль, що обслуговує місцевий фельдшерсько-акушерський пункт. Загинула працівниця закладу, водій авто – дістав травм.
Також вранці внаслідок артилерійського обстрілу у передмісті Херсона загинув чоловік, який перебував на вулиці. І ще одна людина дістала поранення в обласному центрі через вибухівку, що ворог скинув з БпЛА.
Ввечері у селі Українка ворог скинув вибухівку з дрона - постраждала одна людина.
Пошкоджень зазнали приватні будинки, тролейбуси, автомобілі.
Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення окупантами воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
