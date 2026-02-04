Враг в течение дня атаковал Херсонщину дронами и артиллерией: трое погибших, еще четверо – ранены
В течение дня среды, 4 февраля, российские войска обстреливали населенные пункты Херсонщины артиллерией и дронами. Известно о трех погибших и четырех раненых.
Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
Есть погибшие и раненые
Около 7:00 оккупанты нанесли комбинированный удар по Бериславу - артиллерией и БПЛА поразили микроавтобус. Вследствие атаки пострадал водитель.
В 14:30 в этом же населенном пункте российские военные убили гражданского – направили в человека FPV-дрон.
В Александровке Станиславской громады ориентировочно в 09:45 оккупанты направили FPV-дрон на автомобиль, обслуживающий местный фельдшерско-акушерский пункт. Погибла работница учреждения, водитель авто получил травмы.
Также утром вследствие артиллерийского обстрела в пригороде Херсона погиб мужчина, который находился на улице. И еще один человек получил ранения в областном центре из-за взрывчатки, которую враг сбросил с БПЛА.
Вечером в селе Украинка враг сбросил взрывчатку с дрона - пострадал один человек.
Повреждения получили частные дома, троллейбусы, автомобили.
Начато досудебное расследование по фактам совершения оккупантами военных преступлений (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).
