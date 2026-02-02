Почти 2 тысячи дронов атаковали Херсонщину за неделю: 96% уничтожили силы ПВО

В течение прошлой недели российские войска применили почти две тысячи ударных дронов для атак на Херсонскую область, однако подавляющее большинство из них были уничтожены украинскими силами обороны.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Дроны атакуют преимущественно гражданских

96% вражеских БПЛА уничтожили наши защитники. Благодаря их работе эти дроны не достигли своих целей — людей и гражданской инфраструктуры.

Прокудин поблагодарил защитников: "Спасибо воинам за ежедневную защиту области"