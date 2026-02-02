Майже 2 тисячі дронів атакували Херсонщину за тиждень: 96% знищили сили ППО
Протягом минулого тижня російські війська застосували майже дві тисячі ударних дронів для атак на Херсонщину, однак переважну більшість із них знищили українські сили оборони.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
- Майже дві тисячі дронів застосували росіяни для ударів по Херсонщині минулого тижня.
Дрони атакують переважно цвільних
- 96% ворожих БпЛА знищили наші оборонці. Завдяки їхній роботі ці дрони не досягли своїх цілей — людей і цивільної інфраструктури.
Прокудін подякував захисникам: "Дякую воїнам за щоденний захист області"
