Рашисты убили FPV-дроном медработницу на Херсонщине
Российские оккупанты убили медицинскую работницу в Александровке Станиславской громады Херсонской области.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
"В результате атаки российского FPV-дрона смертельные ранения получила медсестра 1974 года рождения", - говорится в сообщении.
- В течение 3 февраля российские оккупанты обстреляли 26 населенных пунктов Херсонской области, в результате чего ранения получили 4 человека.
